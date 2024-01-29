Почему в Бразилии такое внимание к чемпионату штатов? И как вообще там устроен футбол?

Историческая особенность.

Sports.ru теперь эксклюзивно показывает чемпионат штата Сан-Паулу – лигу Паулиста. Вы уже обратили внимание, что у бразильских региональных лиг высокий статус – там играют местные топ-клубы. И это очень необычно для мирового футбола.

Почему чемпионаты штатов получили такую значимость? Как в высшем дивизионе Бразилии играло аж 94 клуба?

Бразилия – федеративная страна с 26 штатами и одним федеральным (столичным) округом. Штаты имеют значительную автономию, в том числе в спорте.

Изначально футбольные федерации в стране формировались именно по региональному признаку – так удобнее было проводить соревнования по экономическим и географическим причинам. Бразилия – пятая страна мира по площади, занимает почти половину всего континента. В начале XX века команды не могли себе позволить регулярно ездить на такие расстояния.

Позднее к этому еще добавилось соперничество между федерациями крупнейших штатов, а также сложившаяся экономика топ-клубов, которые после двух побед Бразилии на ЧМ занялись коммерческими турами – гоняли по всему миру. Они отыгрывали чемпионат штата, а затем спокойно ехали громить «Реал» и «Барсу».

Все эти факторы привели к тому, что в отличие от соседей Бразилия долгое время оставалась без единого чемпионата. Хотя попытки были: периодически проводились турниры, на которые съезжались клубы из нескольких штатов. Первый официально признанный чемпион Бразилии определился в 1937-м – участвовали шесть команд, победил «Атлетико Минейро». Но регулярным турнир не стал.

С 1959-го по 1968-й для определения бразильского представителя в появившемся Кубке Либертадорес проводили Чашу Бразилии. Это такая бразильская Лига чемпионов – чемпионы штатов выбивали друг друга по олимпийской системе.

С 1967-го по 1970-й проводился еще один прототип чемпионата – Кубок Робертао.

В 2010-м бразильская федерация приравняла к чемпионствам победы и в перечисленных тунирах, несмотря на то, что в 1968-м провели и тот и другой («Ботафаго» выиграл чашу Бразилии, а «Сантос» – Кубок Робертао).

Первый официальный чемпионат Бразилии запустили только в 1971 году (к тому времени страна уже трижды выиграла ЧМ). Но от хаоса это не уберегло:

● Военная диктатура, которая тогда установилась в Бразилии, сильно влияла на футбол. Под давлением властей количество команд в высшем дивизионе ежегодно росло для максимального представительства штатов в элите. В 1971-м все начиналось с привычных 20 команд, в 1972-м их стало 26, в 1973-м – 40 (упразднили второй дивизион), в 1976-м – 54!

Но на этом власти не остановились. В 1979 году за звание чемпиона Бразилии билось аж 94 команды. Да-да, все верно: де-вя-но-сто че-ты-ре!

Конечно, все друг с другом не играли. Но итоговую сумасшедшую таблицу можно увидеть в самом конце этой ссылки.

● После 1979-го режим смягчился (диктатура пала в 1985-м), но в 1980-х Латинскую Америку охватил финансовый кризис, который получил название «потерянное десятилетие». За несколько дней до чемпионата-1987 бразильская федерация CBF объявила, что не в состоянии организовать турнир на более-менее выгодных для клубов условиях. Так появился «Клуб тринадцати».

13 главных клубов Бразилии откололись от федерации и сами провели чемпионат (с приглашением еще трех команд), который выиграл «Фламенго». По охвату в медиа и интересу болельщиков это был главный клубный турнир года для Бразилии, но его к чемпионату не приравняли, титул «Фламенго» не признали. Потому что в тот сезон федерация провела чемпионат с оставшимися командами, который выиграл «Спорт Ресифи». Эта команда поехала от Бразилии на Кубок Либертадорес, а в 2018-м Верховный суд окончательно признал «Ресифи» единственным чемпионом-1987.

Хотя многие считают, что титул заслужил «Фламенго».

● В 2000-м чемпионат вовсе сорвался из-за протеста «Гамы», которая отказалась вылетать в низший дивизион (так как «Сан-Паулу неправомерно заиграл футболиста). Пока длилось судебное разбирательство, на сцену вновь вышел «Клуб тринадцати»: они провели Кубок Жоао Авеланжа – и на этот раз федерация признала победителя турнира официальным чемпионом-2000.

При этом в финале «Васко да Гама» (с лучшим игроком турнира Ромарио) обыграла «Сан Каэтано», который при проведении обычного чемпионата играл бы в Серии С.

● В 2003-м чемпионат Бразилии впервые провели по привычной нам двухкруговой системе без плей-офф. Правда, не без приключений. В 2005-м прогремел скандал: из-за подкупа судей и их связей с букмекерами пришлось переиграть 11 матчей. В итоге вместо «Интернасьонала» чемпионом стал «Коринтианс».

● В 2006-м Серию А сократили до 20 команд: с тех пор формат турнира обрел стабильность, которой бразильскому футболу так не хватало.

Чемпионаты штатов – это все еще престижно? Зачем там играют топ-клубы?

По площади и населению бразильские штаты часто сопоставимы со странами. Например, старейшая лига Бразилии Паулиста (1902 год) проводится на территории штата Сан-Паулу – его площадь превышает Великобританию. Живет там 45 миллионов человек, а в лиге играют легендарные «Палмейрас», «Сан-Паулу», «Коринтианс» и «Сантос». Это как если бы отдельный чемпионат проводили команды из Лондона и его пригородов – вполне достойный набор.

Конечно, не все чемпионаты штатов такие мощные по составу. Исторически выделяются Сан-Паулу (Паулиста), Рио-де-Жанейро (Кариока), Минас-Жерайс (Минейро), Рио-Гранди-ду-Сул (Гаушу), Парана (Паранаэнсе).

Во времена Пеле «Сантос» трижды отказывался от участия в Кубке Либертадорес, так как считал лигу Паулисту ценнее. Сейчас топ-клубы воспринимают чемпионаты штатов скорее как подготовку к Серии А: главные дерби и решающая стадия привлекают интерес болельщиков, а организаторы экспериментируют с форматами, чтобы принципиальных класико было как можно больше.

Для фанатов маленьких команд Паулиста – по-прежнему главный турнир, где они могут увидеть любимую команду рядом с грандами. А для некоторых это и вовсе единственный большой турнир за сезон. Чемпионаты штатов встроены в общую пирамиду, поэтому для небольших команд это шанс выйти в Серию Д (четвертый дивизион) и Кубок.

Если вы создаете клуб в Бразилии, то сначала он заявляется в низший региональный дивизион (в Сан-Паулу и Рио их аж четыре). А окно в Серию Д открывается только из главной лиги штата.

Какие штаты доминируют в Серии А? Сколько команд едет на Кубок Либертадорес?

Традиционно в высшем дивизионе доминируют Рио и Сан-Паулу. Предстоящий сезон не станет исключением, несмотря на сенсационный вылет «Сантоса» в Серию Б.

У Бразилии наибольшее представительство в Кубке Либертадорес: шесть первых мест плюс обладатель Кубка страны. Команды с седьмой по 12-ю строчку попадают в Южноамериканский кубок (аналог Лиги Европы).

В прошлом году в континентальные турниры вообще залетели 14 команд из 20, так как «Флуминенсе» был действующим обладателем Кубка Либертадорес, а финишировавший 11-м «Сан-Паулу» выиграл Кубок страны.

Кстати, вылетевший «Сантос» (в Серию Б падают четыре худших команды) от попадания в Южноамериканский кубок отделило всего четыре очка.

В бразильском футболе бывает и такое.

В Бразилии правда играют круглый год?

Практически. Все основные чемпионаты штатов проводятся с января по апрель, а чемпионат Бразилии – с апреля по декабрь.

Месяц отдыха между сезонами у футболистов есть: например, даты лиги Паулисты в этом сезоне – с 20 января по 7 апреля, а Серия А – с 14 апреля по 8 декабря. Правда, чемпионат штата Баия, например, стартовал 14 января. Обычно топ-клубы выкручиваются тем, что начинают чемпионаты штатов полурезервом.

Плотность календаря периодически критикуется в стране, но Бразилия пока не готова отказаться от важной традиции. Тем более что чемпионаты штатов – это еще и отличная возможность для обкатки и поиска талантливой молодежи. А продажа воспитанников – важнейшая часть экономики бразильских клубов.

В Бразилии хотят свою АПЛ?

Да. Бразильские клубы мечтают о лиге, которая бы удержала местных игроков и привлекла звезд из соседних стран. Для этого они хотят отделиться от федерации и построить лигу по модели АПЛ.

О финансировании проекта думают международные консорциумы. Правда, в Бразилии уже разругались из-за денег еще не созданной Суперлиги.

Есть два основных проекта. По данным Financial Times, один из них называется Liga do Futebol Brasileiro или Libra: он получил поддержку больше 15 клубов из Серии А и Серии Б. Среди них «Фламенго», «Палмейрас», «Сантос», «Коринтианс», «РБ Брагантино», «Ботафаго» и «Сан-Паулу».

«Наше видение заключается в том, что через 10 лет мы сможем достичь французской лиги с точки зрения общих доходов, – рассказывал соавтор проекта Лоуренс Маграт из компании Codajas Sports Kapital. – Мы твердо верим, что через 20 лет сможем стать второй по величине лигой мира после АПЛ. У нас есть талантливые игроки и часовой пояс, удобный для потребителя во всем мире».

Сообщалось, что Libra вместе с бразильским банком BTG Pactual вела переговоры с подразделением суверенного фонда Абу-Даби Mubadala Capital. Хотели привлечь 890 млн долларов в обмен на 20-процентную долю.

Во второй лагерь под названием Liga Forte Futebol (LFF) вошли больше 25 клубов из Серии А, Б и С. Тут состав поскромнее, но тоже есть топы: «Флуминенсе», «Интернасьонал», «Атлетико Минейро». Они вели переговоры с неназваннной группой американских инвесторов.

Летом 2023-го сообщалось, что LFF привлекла 500 млн долларов от американской компании Serengeti Asset Management и бразильской Life Capital Partners. Это 20% коммерческих прав клубов LFF.

Дальше этого дело пока не сдвинулось.

Фото: East News/AFP PHOTO/Yasuyoshi CHIBA / AFP, HEINZ WIESELER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP; sportrecife.com.br; Yuri Murakami/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Wagner Meier, Ricardo Moreira