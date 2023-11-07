«Селтик» разругался с фанатами из-за Палестины. Почему?

«Мы футбольный клуб, а не политическая организация».

Матчи «Селтика» и «Рейнджерс» обычно и так наэлектризованы политикой, но теперь противостояние обрело неожиданный ракурс: «кельты» активно поддерживают Палестину, а на трибунах «джерс» мелькают флаги Израиля. После недавних демонстраций палестинских флагов на игре ЛЧ «Селтик» забанил больше 300 фанатов, пусть и объяснил это другими причинами.

Почему в Шотландии так остро отзывается ближневосточный конфликт? И причем здесь ирландцы?

«Селтик» основан беженцами-ирландцами. А Ирландия – главный симпатизант Палестины в Евросоюзе

В середине XIX века из Ирландии хлынул мощный поток беженцев – люди спасались от Великого голода (1845-1849), который случился из-за заражения картофельных посевов. Масштабы трагедии (около миллиона погибших и миллион уехавших) ирландцы связывают с английской колонизацией. В результате антикатолических законов ирландцы к началу XIX века практически лишились земельных владений в Ирландии. Новый правящий слой сформировался из английских и шотландских протестантов, которые заполучили почти всю землю, сдавали ее ирландцам по завышенным ценам и даже во время голода отправляли большую часть продукции в остальную Британию.

Одной из столиц ирландской эмиграции в итоге стал Глазго, где крупная приехавшая диаспора добавила горючего в давний шотландский конфликт между протестантами и католиками. «Рейнджерс» появились в 1872-м, их поддерживали в основном протестанты. Об ирландцах-католиках подумал священник брат Уолфрид, который в 1887-м основал «Селтик». Он вдохновился примером «Хиберниана» – еще одного проирландского клуба в Шотландии, созданного католическим священником. Обе команды образовали с благотворительными целями – для привлечения средств и помощи бедным ирландским иммигрантам.

Через 136 лет историческая память все также сильна: у «Селтика» ирландские цвета, клевер на логотипе (символ Ирландии) и репутация самого левого клуба Шотландии. Болельщики команды регулярно собирают деньги на помощь тем, кого они считают угнетенными и обездоленными.

На социальное и религиозное противостояние наслаивается еще и политическое: фаны «Селтика» в большинстве поддерживают ирландский республиканизм (движение за единство и независимость Ирландии), а болельщики «Рейнджерс» выступают с позиций юнионистов (за единую Великобританию, включая Северную Ирландию). В итоге на главном шотландском дерби больше ирландских («Селтик») и британских («Рейнджерс») флагов, нежели шотландских.

Периодически на трибунах «кельтов» звучат речовки и песни, прославляющие Ирландскую республиканскую армию (ИРА) – военизированную группировку с антиимперскими и республиканскими взглядами. Палестинцам ирландцы сочувствуют именно по этой причине – видят параллели с собственной борьбой за независимость. Израиль с 1970-х годов даже поднимал вопрос о рабочих связях ИРА с Организацией освобождения Палестины (ООП). Сообщалось, что ирландские боевики проходили обучение в палестинских лагерях. ИРА никогда этого не подтверждала, но солидарность между ними ощущалась.

Это при том, что в начале XX века ирландцы и евреи морально поддерживали друг друга. Тогда еврейские подпольные организации вели вооруженную борьбу против британского мандата в Палестине, вдохновляясь партизанской тактикой ИРА. Один из руководителей сионистской группировки «Лехи» Ицхак Шамир (в будущем дважды премьер-министр Израиля) даже взял прозвище «Майкл» – в честь ирландского революционера Майкла Коллинза.

Но со временем израильско-ирландские отношения охладели. Ирландцы все больше симпатизировали палестинцам, в том числе на государственном уровне. Сейчас Ирландию нередко называют в Израиле самой антиизраильской страной в Евросоюзе.

Вот лишь несколько причин такой характеристики:

● В 1980 году Ирландия первой из стран ЕЭС признала Организацию освобождения Палестины и поддержала создание независимого палестинского государства.

● В 2011-м Ирландия повысила уровень палестинского посланника в Ирландии до статуса посольства, после чего ирландского посла вызвали в израильский МИД для разъяснений. Израиль заявил, что «не удивлен предвзятой политике [Ирландии] в этом конфликте в течение последних лет».

● В 2014-м обе палаты ирландского парламента проголосовали за признание Палестинской администрации государством. Фактически этого еще не случилось, так как правительство Ирландии хочет пойти на такой шаг совместно с Евросоюзом.

● И самая резкая формулировка: в 2021-м Ирландия стала первой страной Евросоюза, парламент которой осудил «факт аннексии Израилем территорий Палестины в нарушении норм международного права».

Депутаты даже обсудили высылку посла Израиля, но проголосовали против. Это случилось после очередной эскалации палестино-израильского конфликта.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени назвал тогда голосование в парламенте «четким сигналом о глубине чувств по всей Ирландии»: «Масштаб, скорость и стратегический характер действий Израиля по расширению поселений и стоящие за этим намерения привели нас к тому, что мы должны быть честными в отношении происходящего. Это де-факто аннексия. При этом акты террора со стороны ХАМАС и других групп боевиков никогда не должны быть оправданы».

В ирландском футболе (в том числе гэльском) такие же настроения.

Палестинские флаги на матчах – привычное дело. Уже неделю спустя после недавней атаки ХАМАС на Израиль флаги Палестины встречались на трибунах домашнего матча сборной Ирландии с Грецией.

А дублинский «Богемиан» в этом сезоне даже играет в выездной форме, которая посвящена Палестине. 10% от продажи каждой футболки идут на спортивный инвентарь для детей в лагере беженцев на Западном берегу.

В Северной Ирландии пропалестинские настроения тоже заметны. В 2018-м, когда местная сборная играла товарняк с Израилем, на холме недалеко от стадиона в Белфасте появилась надпись «Свободная Палестина».

Вот почему шотландские ирландцы не остаются в стороне. На недавнем матче с «Рейнджерс» палестинские флаги достали фанаты «Хиберниана», который (как мы помним) тоже имеет ирландские корни.

В этой связи дерби «Старой фирмы» получило новый повод для разделения: некоторые фаны «Рейнджерс» используют на трибунах флаги Израиля – в качестве антагонизма болельщикам «Селтика».

Каждый выбрал свои цвета.

Сочувствуют ИРА и ненавидят монархию. Фанаты «Селтика», которых забанили после поддержки Палестины

Новая эскалация палестино-израильского конфликта расколола отношения «Селтика» с фанатами. Все началось с баннеров «Свободная Палестина» и «Победа Сопротивлению», которые фанатская группировка «Зеленая бригада» развернула на матче с «Килмарноком» 7 октября, то есть всего через несколько часов после вторжения ХАМАС и до масштабных ответов Израиля.

«Селтику» такая реакция не понравилась: «Мы футбольный клуб, а не политическая организация».

Израильский полузащитник Нир Битон, который почти 10 лет отыграл в «Селтике» (2013-2022), тоже осудил фанатов: «Позор вам! Вы понятия не имеете об этом конфликте, а ведете себя так, будто знаете все».

При этом в «Селтике» есть действующий израильский игрок – нападающий Лиэль Абада (сейчас травмирован), который после случившегося встретился с руководством клуба. В «Селтике» надеются, что после возвращения на поле он не столкнется с антисемитизмом. В предыдущие эскалации фанатам удавалось разделять политику и позитивное отношение к собственных игрокам.

Перед игрой ЛЧ с «Атлетико» «Селтик» пытался избежать провокаций: клуб попросил болельщиков не брать на стадион любые баннеры, флаги или символы, относящиеся к сторонам конфликта. Но «Зеленая бригада» поступила наоборот: попросила всех болельщиков «поднять флаг Палестины на европейской сцене и показать миру, что «Селтик» стоит с угнетенным, а не с угнетателем».

В итоге на стадион пронесли сотни флагов Палестины, среди которых даже оказался флаг Народного фронта освобождения Палестины (леворадикальная марксистская организация, признанная в Великобритании террористической).

После этого «Селтик» приостановил больше 300 абонементов «Зеленой бригады». Причем официально клуб не упомянул о политике, а сослался на шесть инцидентов с участием группировки за последние месяцы, связанных с дисциплиной и безопасностью. В «Зеленой бригаде», как и в более широком фанатском объединении Celtic Trust уверены – дело в поддержке Палестины.

Вот отрывок из резкого заявления группировки: «В последние недели болельщики «Селтика» с гордостью выражали солидарность с палестинским народом, в то время как руководство клуба заняло позицию, более близкую к позиции ультраправого британского правительства – с аналогичными попытками цензуры и санкций в отношении тех, кто солидарен с Палестиной. В то время как число погибших в Газе приближается к 10 тысячам (включая 4 тысячи детей), руководство своим поведением опозорило «Селтик».

«Зеленая бригада» – самый политически активный фан-движ «Селтика». Группировка появилась в 2006 году – и с тех пор стала головной болью для клуба.

Привычным делом стали кричалки с симпатией к ИРА и критикой УЕФА. В 2013-м перед игрой ЛЧ с «Миланом» они развернули баннеры с Уильямом Уоллесом (герой войны за независимость Шотландии XIII века) и Бобби Сэндсом (член ИРА и зачинщик голодовки 1981 года, от которой он умер в тюрьме). В тексте на баннерах они сравнивались: «Террорист или мечтатель? Дикарь или храбрец?»

11 ноября в странах Британского содружества отмечают День памяти павших. Многие команды на этой неделе надевают красные маки: символ памяти жертв Первой мировой войны, а впоследствии – всех военных и гражданских вооруженных конфликтов с 1914 года. «Зеленая бригада» на протяжении многих лет активно выступает против ношения мака: для многих ирландцев это символ поддержки британской армии и имперских войн.

Антимонархические взгляды «Зеленая бригада» продемонстрировала даже после смерти королевы Елизаветы II, когда в их секторе появился баннер «F**к корона». А перед минутой аплодисментов в память о королеве фанаты прокричали: «Если ненавидишь королевскую семью, похлопай».

В разгар движения BLM «Зеленая бригада» добавила альтернативные названия улицам в Глазго, которые названы в честь богатых шотландцев, имевших плантации за рубежом. Вспомнили Розу Паркс, Джозефа Найта, Джорджа Флойда – «отметили тех, кто боролся против рабства».

Фанаты «Селтика» поддерживали Украину и движение басков за независимость, видя параллели с ирландской историей. Особая связь «Зеленой бригады» и Палестины обозначилась с 2012-го, когда фанаты проявили солидарность с заключенными, объявившими голодовку.

В 2016-м фанаты «Селтика» встретили палестинскими флагами израильский «Хапоэль». И в ответ на штраф от УЕФА в размере 8 600 фунтов они собрали 176 тысяч фунтов для палестинских благотворительных организаций. С 2019 года «Зеленая бригада» также финансирует футбольную академию «Аида Селтик» в лагере палестинских беженцев Аида на Западном берегу.

«Селтик», которому регулярно прилетает от УЕФА, такая политическая активность фанатов не радует. Но отстранение «Зеленой бригады» грозит конфликтом с более широким фронтом болельщиков: в поддержку группировки выступили уже несколько других фанатских объединений клуба.

«Не все фанаты будут злиться [из-за приостановки абонементов «Зеленой бригады»], но это усилит напряженность, – говорит преподаватель Эдинбургского университета Мэтью Макдауэлл, специализирующийся на истории и социологии спорта в Шотландии. – «Селтик» – это клуб, основанный беженцами. Да, клуб не обязательно должен разделять те же левые взгляды, что и некоторые из болельщиков. Но здесь есть более широкая проблема, связанная со свободой слова. Некоторые из болельщиков скажут: «Выходит, мы не можем защитить себя, когда дело доходит до определенных вопросов?»

«Селтик» не раскрыл сроки бана «Зеленой бригады» – планируют переговоры с фанатами. Но как бы ни завершилось противостояние, политика была и остается важной частью «Селтик-Парк».

Фото: Gettyimages.ru/Ian MacNicol, Cathal McNaughton, Charles McQuillan, Jeff J Mitchell, Stu Forster