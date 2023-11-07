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«Селтик» разругался с фанатами из-за Палестины. Почему?

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«Мы футбольный клуб, а не политическая организация».

Матчи «Селтика» и «Рейнджерс» обычно и так наэлектризованы политикой, но теперь противостояние обрело неожиданный ракурс: «кельты» активно поддерживают Палестину, а на трибунах «джерс» мелькают флаги Израиля. После недавних демонстраций палестинских флагов на игре ЛЧ «Селтик» забанил больше 300 фанатов, пусть и объяснил это другими причинами.

Почему в Шотландии так остро отзывается ближневосточный конфликт? И причем здесь ирландцы?

«Селтик» основан беженцами-ирландцами. А Ирландия – главный симпатизант Палестины в Евросоюзе

В середине XIX века из Ирландии хлынул мощный поток беженцев – люди спасались от Великого голода (1845-1849), который случился из-за заражения картофельных посевов. Масштабы трагедии (около миллиона погибших и миллион уехавших) ирландцы связывают с английской колонизацией. В результате антикатолических законов ирландцы к началу XIX века практически лишились земельных владений в Ирландии. Новый правящий слой сформировался из английских и шотландских протестантов, которые заполучили почти всю землю, сдавали ее ирландцам по завышенным ценам и даже во время голода отправляли большую часть продукции в остальную Британию.

Одной из столиц ирландской эмиграции в итоге стал Глазго, где крупная приехавшая диаспора добавила горючего в давний шотландский конфликт между протестантами и католиками. «Рейнджерс» появились в 1872-м, их поддерживали в основном протестанты. Об ирландцах-католиках подумал священник брат Уолфрид, который в 1887-м основал «Селтик». Он вдохновился примером «Хиберниана» – еще одного проирландского клуба в Шотландии, созданного католическим священником. Обе команды образовали с благотворительными целями – для привлечения средств и помощи бедным ирландским иммигрантам.

Через 136 лет историческая память все также сильна: у «Селтика» ирландские цвета, клевер на логотипе (символ Ирландии) и репутация самого левого клуба Шотландии. Болельщики команды регулярно собирают деньги на помощь тем, кого они считают угнетенными и обездоленными. 

На социальное и религиозное противостояние наслаивается еще и политическое: фаны «Селтика» в большинстве поддерживают ирландский республиканизм (движение за единство и независимость Ирландии), а болельщики «Рейнджерс» выступают с позиций юнионистов (за единую Великобританию, включая Северную Ирландию). В итоге на главном шотландском дерби больше ирландских («Селтик») и британских («Рейнджерс») флагов, нежели шотландских. 

Периодически на трибунах «кельтов» звучат речовки и песни, прославляющие Ирландскую республиканскую армию (ИРА) – военизированную группировку с антиимперскими и республиканскими взглядами. Палестинцам ирландцы сочувствуют именно по этой причине – видят параллели с собственной борьбой за независимость. Израиль с 1970-х годов даже поднимал вопрос о рабочих связях ИРА с Организацией освобождения Палестины (ООП). Сообщалось, что ирландские боевики проходили обучение в палестинских лагерях. ИРА никогда этого не подтверждала, но солидарность между ними ощущалась.

Это при том, что в начале XX века ирландцы и евреи морально поддерживали друг друга. Тогда еврейские подпольные организации вели вооруженную борьбу против британского мандата в Палестине, вдохновляясь партизанской тактикой ИРА. Один из руководителей сионистской группировки «Лехи» Ицхак Шамир (в будущем дважды премьер-министр Израиля) даже взял прозвище «Майкл» – в честь ирландского революционера Майкла Коллинза.

Но со временем израильско-ирландские отношения охладели. Ирландцы все больше симпатизировали палестинцам, в том числе на государственном уровне. Сейчас Ирландию нередко называют в Израиле самой антиизраильской страной в Евросоюзе.

Вот лишь несколько причин такой характеристики:

● В 1980 году Ирландия первой из стран ЕЭС признала Организацию освобождения Палестины и поддержала создание независимого палестинского государства. 

● В 2011-м Ирландия повысила уровень палестинского посланника в Ирландии до статуса посольства, после чего ирландского посла вызвали в израильский МИД для разъяснений. Израиль заявил, что «не удивлен предвзятой политике [Ирландии] в этом конфликте в течение последних лет».

● В 2014-м обе палаты ирландского парламента проголосовали за признание Палестинской администрации государством. Фактически этого еще не случилось, так как правительство Ирландии хочет пойти на такой шаг совместно с Евросоюзом. 

● И самая резкая формулировка: в 2021-м Ирландия стала первой страной Евросоюза, парламент которой осудил «факт аннексии Израилем территорий Палестины в нарушении норм международного права». 

Депутаты даже обсудили высылку посла Израиля, но проголосовали против. Это случилось после очередной эскалации палестино-израильского конфликта. 

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени назвал тогда голосование в парламенте «четким сигналом о глубине чувств по всей Ирландии»: «Масштаб, скорость и стратегический характер действий Израиля по расширению поселений и стоящие за этим намерения привели нас к тому, что мы должны быть честными в отношении происходящего. Это де-факто аннексия. При этом акты террора со стороны ХАМАС и других групп боевиков никогда не должны быть оправданы».

В ирландском футболе (в том числе гэльском) такие же настроения. 

Палестинские флаги на матчах – привычное дело. Уже неделю спустя после недавней атаки ХАМАС на Израиль флаги Палестины встречались на трибунах домашнего матча сборной Ирландии с Грецией. 

А дублинский «Богемиан» в этом сезоне даже играет в выездной форме, которая посвящена Палестине. 10% от продажи каждой футболки идут на спортивный инвентарь для детей в лагере беженцев на Западном берегу.

В Северной Ирландии пропалестинские настроения тоже заметны. В 2018-м, когда местная сборная играла товарняк с Израилем, на холме недалеко от стадиона в Белфасте появилась надпись «Свободная Палестина».

Вот почему шотландские ирландцы не остаются в стороне. На недавнем матче с «Рейнджерс» палестинские флаги достали фанаты «Хиберниана», который (как мы помним) тоже имеет ирландские корни. 

В этой связи дерби «Старой фирмы» получило новый повод для разделения: некоторые фаны «Рейнджерс» используют на трибунах флаги Израиля – в качестве антагонизма болельщикам «Селтика». 

Каждый выбрал свои цвета. 

Сочувствуют ИРА и ненавидят монархию. Фанаты «Селтика», которых забанили после поддержки Палестины

Новая эскалация палестино-израильского конфликта расколола отношения «Селтика» с фанатами. Все началось с баннеров «Свободная Палестина» и «Победа Сопротивлению», которые фанатская группировка «Зеленая бригада» развернула на матче с «Килмарноком» 7 октября, то есть всего через несколько часов после вторжения ХАМАС и до масштабных ответов Израиля.

«Селтику» такая реакция не понравилась: «Мы футбольный клуб, а не политическая организация». 

Израильский полузащитник Нир Битон, который почти 10 лет отыграл в «Селтике» (2013-2022), тоже осудил фанатов: «Позор вам! Вы понятия не имеете об этом конфликте, а ведете себя так, будто знаете все».

При этом в «Селтике» есть действующий израильский игрок – нападающий Лиэль Абада (сейчас травмирован), который после случившегося встретился с руководством клуба. В «Селтике» надеются, что после возвращения на поле он не столкнется с антисемитизмом. В предыдущие эскалации фанатам удавалось разделять политику и позитивное отношение к собственных игрокам.

Перед игрой ЛЧ с «Атлетико» «Селтик» пытался избежать провокаций: клуб попросил болельщиков не брать на стадион любые баннеры, флаги или символы, относящиеся к сторонам конфликта. Но «Зеленая бригада» поступила наоборот: попросила всех болельщиков «поднять флаг Палестины на европейской сцене и показать миру, что «Селтик» стоит с угнетенным, а не с угнетателем».

В итоге на стадион пронесли сотни флагов Палестины, среди которых даже оказался флаг Народного фронта освобождения Палестины (леворадикальная марксистская организация, признанная в Великобритании террористической).

После этого «Селтик» приостановил больше 300 абонементов «Зеленой бригады». Причем официально клуб не упомянул о политике, а сослался на шесть инцидентов с участием группировки за последние месяцы, связанных с дисциплиной и безопасностью. В «Зеленой бригаде», как и в более широком фанатском объединении Celtic Trust уверены – дело в поддержке Палестины.

Вот отрывок из резкого заявления группировки: «В последние недели болельщики «Селтика» с гордостью выражали солидарность с палестинским народом, в то время как руководство клуба заняло позицию, более близкую к позиции ультраправого британского правительства – с аналогичными попытками цензуры и санкций в отношении тех, кто солидарен с Палестиной.  В то время как число погибших в Газе приближается к 10 тысячам (включая 4 тысячи детей), руководство своим поведением опозорило «Селтик».

«Зеленая бригада» – самый политически активный фан-движ «Селтика». Группировка появилась в 2006 году – и с тех пор стала головной болью для клуба. 

Привычным делом стали кричалки с симпатией к ИРА и критикой УЕФА. В 2013-м перед игрой ЛЧ с «Миланом» они развернули баннеры с Уильямом Уоллесом (герой войны за независимость Шотландии XIII века) и Бобби Сэндсом (член ИРА и зачинщик голодовки 1981 года, от которой он умер в тюрьме). В тексте на баннерах они сравнивались: «Террорист или мечтатель? Дикарь или храбрец?»

11 ноября  в странах Британского содружества отмечают День памяти павших. Многие команды на этой неделе надевают красные маки: символ памяти жертв Первой мировой войны, а впоследствии – всех военных и гражданских вооруженных конфликтов с 1914 года. «Зеленая бригада» на протяжении многих лет активно выступает против ношения мака: для многих ирландцев это символ поддержки британской армии и имперских войн. 

Антимонархические взгляды «Зеленая бригада» продемонстрировала даже после смерти королевы Елизаветы II, когда в их секторе появился баннер «F**к корона». А перед минутой аплодисментов в память о королеве фанаты прокричали: «Если ненавидишь королевскую семью, похлопай».

В разгар движения BLM «Зеленая бригада» добавила альтернативные названия улицам в Глазго, которые названы в честь богатых шотландцев, имевших плантации за рубежом. Вспомнили Розу Паркс, Джозефа Найта, Джорджа Флойда – «отметили тех, кто боролся против рабства».

Фанаты «Селтика» поддерживали Украину и движение басков за независимость, видя параллели с ирландской историей. Особая связь «Зеленой бригады» и Палестины обозначилась с 2012-го, когда фанаты проявили солидарность с заключенными, объявившими голодовку.

В 2016-м фанаты «Селтика» встретили палестинскими флагами израильский «Хапоэль». И в ответ на штраф от УЕФА в размере 8 600 фунтов они собрали 176 тысяч фунтов для палестинских благотворительных организаций. С 2019 года «Зеленая бригада» также финансирует футбольную академию «Аида Селтик» в лагере палестинских беженцев Аида на Западном берегу.

«Селтик», которому регулярно прилетает от УЕФА, такая политическая активность фанатов не радует. Но отстранение «Зеленой бригады» грозит конфликтом с более широким фронтом болельщиков: в поддержку группировки выступили уже несколько других фанатских объединений клуба.

«Не все фанаты будут злиться [из-за приостановки абонементов «Зеленой бригады»], но это  усилит напряженность, – говорит преподаватель Эдинбургского университета Мэтью Макдауэлл, специализирующийся на истории и социологии спорта в Шотландии. – «Селтик» – это клуб, основанный беженцами. Да, клуб не обязательно должен разделять те же левые взгляды, что и некоторые из болельщиков. Но здесь есть более широкая проблема, связанная со свободой слова. Некоторые из болельщиков скажут: «Выходит, мы не можем защитить себя, когда дело доходит до определенных вопросов?»

«Селтик» не раскрыл сроки бана «Зеленой бригады» – планируют переговоры с фанатами. Но как бы ни завершилось противостояние, политика была и остается важной частью «Селтик-Парк». 

Казнь Муссолини – на баннере фанатов «Селтика». Он правда болел за «Лацио»?

«Селтик» покусал «Атлетико» – благодаря японцам. А почему их так много в клубе?

Фото: Gettyimages.ru/Ian MacNicol, Cathal McNaughton, Charles McQuillan, Jeff J Mitchell, Stu Forster

44 комментария

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Edward John Smith
«Мы футбольный клуб, а не политическая организация».

Вот бы клубы это помнили, когда проводили акции в поддержку BLM или Украины? А? Это другое? Ах да XD
+58
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+39
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АдминБЦ
Я просто оставлю это здесь.

29 марта 2022 года
Бывший премьер-министр Шотландии Генри Маклиш: "ФИФА должна гарантировать, что флаг Украины будет поднят в финале ЧМ".
+33
-7
+26
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Андрей Балабаев
Англичане случаем за голод в Ирландии не хотят покаяться? Или только другим "геноциды" приписывать могут. До сих пор оккупируют Мальвинские острова, Гибралтар и Северную Ирландию. Дороги им вслед за бабкой
+17
-9
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My Channels To Watch
Почему? пАтАму
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Morozov 23
у клуба не "логотип", а эмблема.
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remmor
Ответ Gunter1769
Классический пример, когда ничего не понимаю, но иду в след за стадом. А с лозунгом свободу Палестине согласен. Свободу от террора, от хамаса, потому что провозглашать свободу от оккупации могут только наитупейшие люди, ни одного израильтянина там уже почти двадцать лет нет. Пусть строят ближневосточную Щвейцарию, если получится
Кек, свобода от оккупации это глупость, что? Как можно строить страну, если она оккупирована, что вы несете? Израильтяне там на границах стоят, блокаду устроив, проверяя, кому можно а кому нельзя и что можно возить, а что нельзя. Нифига себе свобода.
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remmor
Ответ Artem Dzubinho
Ну, вообще-то, это действительно другое. Если бы ХАМАС не совершил атаку 7 октября, тогда бы и отношение было бы другим.
А если бы Украина 8 лет не обстреливала Донбасс и вообще туда войска не двинула в 2014? Ах, это опять другое же
+11
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BekmambetovAydar
Футбол вне политики…но Украинская тема всегда святая ( смешно )
+2
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andplak
ну наконец то...дошло.
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rude.
Ответ Лейтенант Гофмиллер
Главный разбойник - это Маргарет Тэтчер. Натуральный враг всего простого народа. К тоже уморила Бобби Сандса в тюрьме. "The kind people have a wonderful dream Margaret on the guillotine ’Cause people like you make me feel so tired When will you die?" (с) Morrisey
Мэгги получила страну в сложное время, когда ее окончательно догнал послевоенный кризис. Ей пришлось вводить многие методы из т.н. "шоковой терапии". Понятно что рабочий это объяснение в тарелку не насыпет, но сегодняшнее благосостояние страны, которая растеряв все колонии все равно осталась в топах, это во многом именно ее заслуга.
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rude.
Ответ remmor
Конечно есть оккупация. Ты ещё скажи оккупации Ирландии не было
Была. Но сейчас то что?
Да и за Сев.Ирландию то сильно Корона и не рубилась. Просто исторически там сложилось значительное оседлое протестантское население, потому что Белфаст ближайший крупный порт к Великобритании. Логично что они не захотели входить в состав Ирландии.
Англичанам пришлось вмешиваться чтоб остановить насилие между ИРА и группировками лоялистов. В принципе сегодня Корона не против отпустить Ольстер. В Конституции Сев.Ирландии есть пункт согласно которому, в случае если католики получают бОльшее количество голосов на местных парламентских выборах, есть процедура запуска референдума о воссоединении с Ирландией. Как это в Шотландии. Где каждые 25 лет прописано право на запуск референдума о независимости. Все это официально ратифицировано Лондоном. И это было одним из важнейших пунктом договора о перемирии и сложения оружия ИРА и Лондоном, на ряду всеобщей амнистией боевиков. Именно эти пункты и остановили кровпролитие.
Я ж говорю, дрочите матчасть, не будьте олухами.
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remmor
Ответ rude.
Нету оккупации Сев.Ирландии, матчасть подтягивайте. Про Фолкленды еще смешнее.
Конечно есть оккупация. Ты ещё скажи оккупации Ирландии не было
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RedDevil1909
Ответ Edward John Smith
«Мы футбольный клуб, а не политическая организация». Вот бы клубы это помнили, когда проводили акции в поддержку BLM или Украины? А? Это другое? Ах да XD
ЛГБТ туда же
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Артем Сапрыкин
Не написано ещё одно. Помимо поддержки Палестиной ИРА в 70х, Палестина вроде как неофициально боевиками тоже участвовала в том конфликте, а официально Палестина отправила Ирландии гумпомощь, чуть ли не единственная в мире. И ирландцы сказали, что никогда не забудут этого. И не забыли. Если вы видите ирландца поддерживающего Израиль - это не ирландец.
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Фан Рубина
Чем больше распрей и споров в европке - тем лучше.
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Александр Сас
Ответ Павел Мельников
По факту - да. Признанные власти Палестины с Западного берега Газу не контролируют, но болельщики таким образом поддерживают ХАМАС, прикрываясь законными флагами Палестины.
Когда-нибудь вы поймёте, что поддержка страны и поддержка государства - это не одно и тоже. Демонстрация флага и выражения согласие с действиями небольшой части граждан, представляющих этот флаг - не одно и тоже. Когда-нибудь. Или так и останешься в стране невыученных уроков.
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remmor
Ответ Александр Сас
Когда-нибудь вы поймёте, что поддержка страны и поддержка государства - это не одно и тоже. Демонстрация флага и выражения согласие с действиями небольшой части граждан, представляющих этот флаг - не одно и тоже. Когда-нибудь. Или так и останешься в стране невыученных уроков.
Когда нибудь ты поймешь, что это тухлейшая демагогия и никакой страны без государтва нет, а государство это часть страны, её руководящий орган. Поэтому и поддержка и обратные действия всегда идут в сторону государства - ибо идиотизм поддерживать условные березки
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rude.
Ответ Андрей Балабаев
Англичане случаем за голод в Ирландии не хотят покаяться? Или только другим "геноциды" приписывать могут. До сих пор оккупируют Мальвинские острова, Гибралтар и Северную Ирландию. Дороги им вслед за бабкой
Нету оккупации Сев.Ирландии, матчасть подтягивайте.
Про Фолкленды еще смешнее.
+1
-1
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Kikker
Какая грустная история. Раньше симпатизировал Селтику в противостоянии с Рейнджерс. А теперь буду наоборот - за Рейнджерс.
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BillShen
А в чем проблема? У них есть Позиция - они этой Позиции придерживаются. То что ваша "позиция" не соответствует их Позиции - это ваши проблемы.
Так-то кричалки про Путина на огромном количестве матчей команд, как-то связанных с украиной всем были норм - не политическая организация, а тут как только кто-то прямо идет в разрез с линией партии - сразу бан. Недемократичненько.
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Андрей Балабаев
Ответ Artem Dzubinho
Никому они ничего не приписывали.
Они обожают все возможные грехи человечества приписывать к примеру Советскому Союзу, "случайно" забывая свои
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remmor
Ответ Павел Мельников
Александр, который хорошо учит уроки, зачем-то сам отвечает и блокирует возможность отвечать ему. Некрасиво-с. Так вот к флагам Украины, надеюсь, он относится столь же мудро и сдержанно, как к палестинским. А то вдвойне некрасиво выйдет.
Да у него обычная либерастическая демагогия. Главнейшее оправдание любых хейтеров любой страны( русофобов, американофобов и прочих антисемитов) - я не страну ненавижу, а государство, мол это не одно и тоже.
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remmor
Ответ BillShen
А в чем проблема? У них есть Позиция - они этой Позиции придерживаются. То что ваша "позиция" не соответствует их Позиции - это ваши проблемы. Так-то кричалки про Путина на огромном количестве матчей команд, как-то связанных с украиной всем были норм - не политическая организация, а тут как только кто-то прямо идет в разрез с линией партии - сразу бан. Недемократичненько.
Демократия ж для демократов, ещё Новодворская верно подметила. Остальным - репрессии, травля и санкции
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rude.
Ответ Артем Сапрыкин
Не написано ещё одно. Помимо поддержки Палестиной ИРА в 70х, Палестина вроде как неофициально боевиками тоже участвовала в том конфликте, а официально Палестина отправила Ирландии гумпомощь, чуть ли не единственная в мире. И ирландцы сказали, что никогда не забудут этого. И не забыли. Если вы видите ирландца поддерживающего Израиль - это не ирландец.
Чушь собачая.
Никаких боевиков и никакой помощи не было. к 70м ИРА уже была в плотном подполье и в разработке МИ-6.
Часть боевиков ИРА смогло пробраться на Ближний Восток и пройти подготовку в тамошних лагерях, все что оттуда смогли увезти это и был максимум "помощи".
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Sobachkin
Ну то есть поддерживают ХАМАС
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