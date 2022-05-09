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3 тысячи футболок на гостевом секторе «Эмирейтс». «Лидс» красиво поддержал игрока, который впервые пропустил матч АПЛ

Иан Бараклоу
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Стюарта Далласа любят все – клуб, сборная и даже соперники.

«Лидс» проиграл на выезде «Арсеналу» 1:2 и осложнил борьбу за выживание. За три тура до финиша команда Джесси Марша с 34 очками идет в зоне вылета, минимально отставая от спасительного 17-го места. У «Бернли» тоже 34 балла, а у «Эвертона» – 35.

Но во всей этой суете «Лидс» не забывает уделять внимание своим.

Перед матчем пробивших выезд фанатов ждал сюрприз – на гостевой трибуне «Эмирейтс» (это 3 тысячи мест) клуб разложил футболки с фотографией травмированного защитника Стюарта Далласа.

А что значит надпись на футболке?

Надпись: «Есть только один Стюарт Даллас». Такой же фразой клуб обратился к болельщикам сразу после того, как игрок травмировался: «Невозможно выразить словами, насколько важен Стюарт для клуба на поле и за его пределами. Любой, кто знает Стюарта, понимает, что он вернется сильнее, чем когда-либо. Есть только один Стюарт Даллас».

И вот уже эта фраза на футболках игроков. 

Возможно, когда-то 

Даллас – важнейший игрок основы «Лидса» (и сборной Северной Ирландии). Переживают даже в «Арсенале»

Лондонцы не остались в стороне, в предматчевой программке они оставили послание для игрока: «Выздоравливай, Стюарт. Все в «Арсенале» желают успешного восстановления после очень серьезной травмы, мы надеемся снова увидеть тебя в следующем сезоне».

31-летний Даллас получил перелом бедренной кости в матче с «Ман Сити», когда неудачно вступил в единоборство с Джеком Грилишем. Североирландский защитник перенес операцию, теперь ему предстоит минимум шесть месяцев вне футбола.

«Это была долгая операция, пять с половиной часов, но врачи считают, что результат очень положительный, – говорит тренер Марш. – Восстановление будет долгим, но они верят, что он выздоровеет полностью. После случившегося ему пришло 400-500 сообщений от фанатов, семьи, друзей. Мы все знаем, что его любят – и происходящее доказывает это больше, чем что-либо еще. Он очень признателен за то, что так много людей протянули руку помощи».

Такое отношение неудивительно – для команды он и правда незаменим. С момента возвращения «Лидса» в Премьер-лигу два года назад, Даллас не пропустил ни одной игры. В прошлом сезоне он провел на поле все 38 матчей, в этом – успел отыграть 34. Причем почти все без замен.

Всего Даллас провел в футболке «Лидса» 267 игр. Экс-тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш опасается, что его отсутствие отразится на команде:

«Он неотъемлемая часть их успеха или относительного успеха, то есть пребывания в Премьер-лиге. Теперь мы увидим силу характера «Лидса» или его отсутствие. Они могут сказать: «Мы сделаем это ради Стюарта», а могут отреагировать панически: «Ух, мы потеряли Стюарта». Тот факт, что они теряют качественных парней из команды, в любом случае усложняет им задачу. У них нет возможности приводить звезд, поэтому очень важно, чтобы костяк ​​команды был доступен».

В двух последних турах «Лидс» проиграл «Сити» и «Арсеналу», впереди матч с «Челси», а дальше – «Брайтон» и «Брентфорд». Такой вот непростой календарь.

Переживают и в сборной Северной Ирландии, где Даллас – важнейший игрок основы. Главный тренер Иан Бараклоу уже предложил ему присутствовать в команде даже с травмой:

«Все сразу поняли, что это серьезно, ведь Стюарт не лежит на поле просто так. Если кто-то и может оправиться от такой травмы, так это Стюарт Даллас. Фанаты Северной Ирландии любят его, мы с нетерпением ждем его возвращения. Он даже может быть в команде, что просто помогать молодым парням. Его опыт важен для нас – мы надеемся, что сможем помочь, чем сможем».

Далласа уважает даже Холанд. После матча он попросил у североирландца футболку, назвав его большим игроком

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Фото: REUTERS/David Klein, John Sibley; Gettyimages.ru/Michael Regan

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