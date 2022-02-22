Настоящий снег – уже редкость для Олимпиад. Пригодных для Игр мест все меньше, к концу века останется только Япония

Впереди тотальные изменения.

Мы уже привыкли к новостям об искусственном снеге перед каждой зимней Олимпиадой.

• В Ванкувере-2010 февраль оказался настолько мягким, что на горные склоны экстренно завозили снег грузовиками и даже вертолетами – искусственный или из более заснеженных регионов страны.

• В субтропическом Сочи изначально не очень верили в натуральный снег, поэтому еще до старта заготавливали его тоннами и складировали в снегохранилищах. В итоге около 80% снега на Играх-2014 оказалось искусственным.

• Четыре года спустя в Пхенчхане эта доля возросла до 90%.

• Пекинская Олимпиада стала первой, где вообще не нашлось места настоящему снегу.

Примерно так снежные трассы контрастировали с голыми склонами в Китае.

Можно подумать, что дело в стечении обстоятельств. Однако исследования показывают – уже в скором будущем зимнюю Олимпиаду не сможет принять практически любой из предыдущих хозяев Игр.

При нынешнем уровне парниковых выбросов зимние Олимпиады во всех точках земли под угрозой. Из предыдущих хозяев остается только Саппоро

Перед Играми в Пекине ученые во главе с канадским университетом Ватерлоо поставили под сомнение будущее белых Олимпиад. В докладе говорится, что если глобальные выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне, то к концу века только один город-хозяин предыдущих зимних Игр из 21 сможет принять Олимпиаду.

Это Саппоро – самый снежный город-миллионник мира, который расположен на севере Японии. По среднегодовой толщине снежного покрова он (в период c 1981 по 2010 год – 597 см) в мире уступает лишь японскому Аомори (669 см). Из-за природного феномена этот регион даже получил название «Снежная страна».

Саппоро ежегодно принимает «Снежный фестиваль», который привлекает больше 2 миллионов туристов. Однако изменение климата сказывается и на этом месте. На последнем фестивале, впервые за 70 лет существования праздника, Саппоро пришлось импортировать грузовики снега из еще более снежных регионов в горах. «Если глобальное потепление продолжится, мы не сможем делать снежные скульптуры в Саппоро. Возможно, даже не удастся провести фестиваль в будущем», – говорит Синдзи Мэй из исполнительного комитета «Снежного фестиваля».

Итак, что такое парниковые газы и как они способствуют потеплению?

К основными парниковым газам Земли относят водяной пар, углекислый газ, метан и озон (в порядке их воздействия на тепловой баланс). Присутствие таких газов в атмосфере приводит к парниковому эффекту – повышению температуры нижних слоев атмосферы.

Сами по себе газы – точно не зло. Без парникового эффекта средняя температура на Земле составляла бы не +15℃, а -18℃. Это мир с вечно замерзшими водоемами и без растений.

Как все это работает? Если упрощенно: на Землю поступает солнечная радиация — излучение от солнца коротковолновое, поэтому парниковые газы свободно его пропускают. Поверхность планеты нагревается, после чего Земля уже сама отдает тепловую радиацию — инфракрасное излучение. Но здесь парниковые газы уже не дают излучению в полной мере уйти в космос, так как оно длинноволновое. Большая его часть отражается обратно, что и повышает температуру на Земле.

Проблема в том, что из-за деятельности человека концентрация парниковых газов в атмосфере сильно выросла. А чем больше газов, тем сильнее парниковый эффект. То есть в космос уходит меньше тепла, что постоянно повышает температуру на Земле.

В 2019-м обсерватория Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA) зафиксировала рекордную концентрацию углекислого газа в атмосфере: свыше 415 частей на миллион (ppm). Это означает, что в каждом кубическом метре воздуха присутствует не менее 415 мл углекислого газа. В то же время ученые при Калифорнийском университете установили – в течение 800 тысяч лет до индустриальной революции содержание СО2 в атмосфере никогда не превышало 300 ppm.

Для спорта ощутимые последствия могут наступить уже через 30 лет. «Если высокий уровень выбросов продолжится, то к середине века у нас останется четыре климатически надежных места среди всех предыдущих хозяев зимних Игр (Саппоро, американский Лейк-Плэсид, норвежские Лиллехаммер и Осло)», – говорит Дэниел Скотт, ведущий автор исследования, профессор географии и рационального природопользования в университете Ватерлоо.

При этом у зимних Олимпиад еще есть шанс – если выбросы сократят в соответствии с Парижским соглашением, девять городов из 21 без проблем примут соревнования даже в 2080-х годах.

Парижское соглашение – это договор, который в декабре 2015 года подписали представители 196 стран. Главная цель – не допустить глобального роста средней температуры в XXI веке более чем на 2 градуса по Цельсию. Ко второй половине столетия ряд государств даже намерены достичь углеродной нейтральности – когда количество опасных выбросов в атмосферу не превышает возможности природы поглотить их. Но большинство стран, в том числе Россия, Южная Корея, Канада и США критикуются экологами за недостаточные усилия в работе по соглашению.

«Ни один вид спорта не сможет избежать воздействия меняющегося климата, – говорит Скотт. – Достижение целей Парижского соглашения – главное для для спасения зимних видов спорта в том виде, в каком мы их знаем».

Исследование показало, что средняя февральская дневная температура принимающих городов растет пугающими темпами – с 0,4 °C в 1920–50-х годах до 3,1 °C в 60–90-х и 6,3 °C в XXI веке.

Стоит отметить, что Пекин, Пхенчхан и особенно Сочи авторы исследования не называют надежными хозяевами Игр уже сейчас.

Альпы, которые принимали множество белых Олимпиад (в том числе первые две в 1924-м и 1928-м), к 2080 году останутся без подходящих мест для проведения Игр.

Причем вне зависимости от уровня выбросов. Неизбежность процесса связана с медленной реакцией ледовых массивов на климатические изменения. Даже при борьбе с глобальным потеплением к концу века останется только от 22% до 35% альпийских льдов.

«Чем жарче становится на Земле, тем больше сокращается площадь льдов. А чем их меньше – тем меньше так называемая «белая поверхность», которая отражает солнечные лучи. Если ее доля сократится в пользу темной поверхности, которая нагревается под действием Солнца, это ускорит глобальное потепление», – объясняет геоморфолог Людовик Раванель.

Причем большая часть потерь придется на те регионы Альп, чья высота не превышает 3200 метров над уровнем моря. Именно там находятся многие горнолыжные курорты и доступные туристические достопримечательности. К середине века Олимпиаду из альпийских городов без проблем сможет принять только Альбервиль, который находится на высоте около 2100 метров над уровнем моря.

Но это еще не самое плохое развитие событий. «Если взять самый пессимистический сценарий, Альпы полностью лишатся ледников к 2100 году, – рассказывает Маттиас Хусс из Федерального политехнического института в Цюрихе. – Останутся лишь небольшие клочки ледового покрова на самых больших высотах, чей объем составит примерно 5% от текущих запасов альпийских льдов».

Искусственный снег тоже бывает разным: китайцы хвалили свой, но многим спортсменам и тренерам он не зашел

По мере нагревания планеты искусственный снег играет все более важную роль в зимних видах спорта. Игры в Сочи, Пхенчхане и Пекине стали масштабным экспериментом по проведению соревнований в не самых подходящих для них условиях.

«Для производства искусственного снега у нас есть более 500 снежных пушек в горах. Как работает система? Нужны серьезные запасы воды, которые подаются под давлением и, взаимодействуя с воздухом, превращаются в снег», – рассказывал в интервью Sports.ru автор стратегии «Снег для Сочи-2014» Микко Мартикайнен. – Очень большая ошибка считать, что спортивные объекты Сочи расположены в зоне субтропического климата. В горах далеко не субтропики. В обычную зиму здесь совершенно нет проблем со снегом. Ситуация с хранилищами снега и мысли о закупке машин для производства снега при плюсовых температурах – это только из-за Олимпиады, чтобы быть абсолютно уверенными в том, что здесь смогут справиться даже с самой теплой зимой».

В Китае все оказалось сложнее. Соревнования, для которых необходим устойчивый снежный покров, проходили в Чжанцзякоу и Яньцине – территориях с чрезвычайно сухим климатом, где снег почти не выпадает. От предыдущих хозяев Олимпиад это место отличается ограниченными запасами воды. По данным экологической группы China Water Risk, местные водные ресурсы на душу населения составляют менее одной пятой от среднего показателя по Китаю. По словам географа из Страсбургского университета Кармен де Йонг, Китаю для производства снега потребовалось до 2 млн кубометров воды (достаточно, чтобы наполнить 800 бассейнов олимпийского размера).

Откуда организаторы брали воду? Они построили насосные станции для перекачки воды из специальных резервуаров, расположенных вдали от олимпийских объектов. По сообщению государственной газеты Китая, власти также перенаправили воду из городского водохранилища Байхэбао в реку Гуйшуй (она протекает рядом с олимпийской зоной, но уже давно в основном пересыхает зимой). До этого Байхэбао снабжала водохранилище Миюнь, одно из крупнейших хранилищ чистой воды для жителей Пекина. Кроме того, для сохранения грунтовых вод в Чжанцзякоу запретили орошение на десятках тысяч акров и переселили местных фермеров в квартиры.

В Китае отбивались, что все экологично. «Нами разработана новейшая система создания искусственного снега, – отметил руководитель отдела искусственного оснежения Чжанцзякоу Давиде Серато. – Она эффективна с точки зрения потребления энергии и использования воды. К слову, на подготовку трассы с естественным покрытием традиционно тратится гораздо больше времени, потому что необходимо использовать дополнительную технику».

Однако старания организаторов оценили не все. Эксперты опасались, что стремление преобразить Чжанцзякоу усугубит серьезную нехватку воды и нарушит ее естественный круговорот в регионе.

По качеству самого снега у спортсменов и тренеров тоже были вопросы. Олимпийский призер Владимир Драчев отметил, что европейский искусственный снег спортсменам нравится даже больше натурального, так как позволяет легко развивать высокую скорость. Но в Пекине снег был другим: «Разница в том, что европейский искусственный снег больше похож на лед большими гранулами, он очень скоростной. А китайский, насколько я понял, – это превращенный в муку и давно-давно подготовленный снег, который развезли, растаскали, он превратился в бетон».

Биатлонист Эдуард Латыпов после первых тренировок в Китае добавил: «Снег тугой, не сказал бы, что трасса небыстрая, со спуска лыжи едут достаточно быстро. Но снег, повторюсь, немного тормозит, потому что он перемороженный и искусственный, это ощущение есть».

Участница пекинской Олимпиады из США Рози Бреннан считает, что искусственный снег повышает травматичность в спорте: «Сейчас у нас более теплая погода, меньше снегопадов, поэтому мы гораздо больше зависим от искусственного снега. Но он не способен заменить естественный. Он тверже, быстрее леденеет и имеет более быструю поверхность. Мы видели, что за последние несколько лет было несколько гонок Кубка мира, где люди ломали кости в результате падений».

Однако эксперт по строительству горнолыжных трасс Джо Фитцджеральд, который строил в Китае объекты для сноубордистов и фристайлеров, не согласен. «Я участвовал в восьми Олимпийских играх, и на каждых из них был искусственный снег, – говорит Фитцджеральд. – И он был абсолютно таким же, как сейчас. Подобные покрытия позволяют сделать трассу однородной, что, наоборот, позволяет снизить риск травмы».

Снег – не главная проблема. В будущем спортсмены могут остаться и без соревнований на открытом воздухе

Потепление уже влияет на соревнования. Свежий пример: в январе 2022-го из-за плюсовой температуры отменили слаломную гонку на этапе Кубка мира в Загребе. Причина: серьезная травма лодыжки призера Олимпиады из Франции Виктора Муффа-Жанде, которую он получил, налетев на бесснежный участок с камнями, грязью и листьями.

Состояние трассы тогда отразилось и на женском слаломе. Преимущество получили те, кто начинал раньше, так как снег убывал после каждого заезда. В итоге в гонке финишировали только 22 из 60 участников, а победила Петра Вльгова, которая стартовала первой.

Исследователи из университета Ватерлоо опросили профессиональных спортсменов и тренеров: 89% из них считают, что изменение климата влияет на условия соревнований, а 94% опасаются, что оно повлияет на будущее их спорта.

«Некоторые из тренеров, принявших участие в опросе, работают в спорте уже 30 лет, – замечает ведущий исследователь Дэниел Скотт. – Они ездили на соревнования по всему миру и видели, что некоторые из них не проводятся так регулярно или непрерывно, как раньше из-за более высоких температур».

По словам Скотта, в Сочи лыжники перегревались так же, как марафонцы при 30-градусной жаре. Он не исключает, что вскоре соревнования на открытом воздухе перенесут в помещения или на другое время года, чтобы приспособиться к более высоким температурам.

Крытый горнолыжный курорт уже много лет функционирует даже в Дубае – и в будущем такие объекты могут стать полноценной альтернативой горам.

Однако Бреннан замечает, что спорт потеряет, если это станет нормой: «Я лыжница, потому что мне нравится быть на свежем воздухе. Я люблю быть в горах, на природе. Люблю находиться на трассе, слышать собственное дыхание. Все это невозможно, когда ты в помещении».

Лыжник Гас Шумахер перед пекинской Олимпиадой подтвердил опасения в интервью Reuters:

«Я думаю, что изменение климата сильно повлияет на наш спорт в ближайшие годы, сделает занятия им невозможными. В Норвегии, где везде еще лежит снег, вы можете разминаться где хотите.

Но на площадках с искусственным снегом вы ограничены гоночной петлей, и ее всегда для защиты покрытия посыпают солью. Поэтому вам нельзя кататься так много, как хочется, и сложнее делать то, что нужно, чтобы участвовать в гонках и хорошо тренироваться. Изменение климата уже меняет ситуацию – меньше безопасности на гонках, меньше трасс для разминки, меньше мест для катания на лыжах и, следовательно, меньше людей, которые им интересуются».

Фото: globallookpress.com/Yang Shiyao, Angelika Warmuth, Michael Kappeler