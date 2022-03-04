Терезу Йохауг не сломали упреки за допинг-помаду – она покорила Олимпиаду-2022 и теперь прощается со спортом

Допинг-шлейф иногда мешает, но эта история для нее «в гробу».

Норвежская суперзвезда лыжного спорта Тереза Йохауг в Пекине доказала, что выступает в другой лиге: три личных золота. Реакция российских специалистов на такое доминирование показательна.

Тренер сборной России Егор Сорин: «Мы ожидали медаль, понимали, что вряд ли будет золотая, потому что с Йохауг на такой трассе сложно бороться».

Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский: «По существу и объективно — это [серебро] максимум в женских лыжных гонках. Тереза Йохауг очередной раз доказывает, что она непобедима».

Первый тренер Непяревой Александр Смирнов: «Йохауг есть Йохауг, с ней сложно бороться. А вот среди остальных Наталья выглядела очень достойно».

Йохауг – 14-кратная чемпионка мира и трехкратная обладательница Большого хрустального глобуса. При этом до 2022-го она не завоевывала личное золото Олимпиады – у нее уже было эстафетное в Ванкувере-2010 и серебро с бронзой из Сочи-2014, а Пхенчхан-2018 норвежка пропустила из-за допинговой дисквалификации.

«Мне трудно подобрать слова. Это потрясающе. Это было моей мечтой на протяжении многих лет. Ради этого я тренировалась тысячи часов. Особенно в последний год мне пришлось жертвовать временем с друзьями, семьей и любимым. Но это того стоило!» – сказала Тереза сразу после одной из победных гонок в Пекине.

Сегодня Йохауг, которой летом исполнится 34, объявила о завершении карьеры: «В этом сезоне еще предстоит несколько гонок, но сейчас самое время сосредоточиться на жизни за пределами высшего спорта».

А дел у великой лыжницы и правда хватает.

Начинала с гимнастики, но выбрала лыжи. Выиграла Олимпиаду в 21, попала в допинг-скандал и вернулась еще сильнее

Тереза – второй ребенок из четырех. Поначалу Йохауг занималась спортивной гимнастикой, но все-таки сосредоточилась на лыжах. Они были главным зимним развлечением для нее, ее братьев и сестры, которые росли в деревушке Дальсбюгд на востоке Норвегии.

«Это всегда было моим решением, полностью добровольным. Папа много лет натирал мои лыжи воском, они с мамой возили меня на тренировки и гонки, – рассказывала Йохауг. – Мы и сейчас звоним друг другу каждый день, говорим обо всем на свете: от погоды, смазки, трасс и катания до новостей из дома».

Йохауг ворвалась в лыжную элиту на ЧМ-2007, где уверенно выиграла бронзу в 30-километровом масс-старте. В том же году норвежка добралась до первого подиума на Кубке мира. Дальше это превратилось в будничное собирание наград – в коллекции Терезы 77 побед.

В 2009-м Йохауг выиграла гонку в гору Альпе де Чермис (последний этап «Тур де Ски»), а впоследствии стала ее королевой. Восемь побед – никому и близко это восхождение так не покорялось.

В 21 год Тереза стала олимпийской чемпионкой – взяла золото в составе эстафетной четверки с Вибеке Скофтеруд, Кристин Cтейрой и Марит Бьорген. Следующего олимпийского золота пришлось ждать более 10 лет. В Сочи провалилась почти вся норвежская команда, хотя Йохауг все же зацепила серебро и бронзу.

А ожидавшийся триумф в Пхенчхане-2018 сломал допинговый скандал.

В 2016-м у Йохауг во внесоревновательный период нашли допинг – анаболический стероид клостебол. Спортсменка уверяла, что запрещенный препарат попал в организм через мазь/помаду для губ, которой она пользовалась для залечивания солнечных ожогов. Врач сборной Норвегии Фредрик Бендиксен ушел в отставку – не помогло.

На упаковке был слишком отчетливо напечатан знак «допинг», чтобы делать скидку на невнимательность.

Изначально Антидопинговое агентство Норвегии рекомендовало дисквалифицировать Йохауг на 14 месяцев (чтобы Тереза успела к Олимпиаде), а суд скостил срок еще на месяц. Однако в дело вмешалась Международная федерация лыжного спорта (FIS). Они попросили Спортивный арбитражный суд (CAS) продлить срок отстранения – так бан растянулся на 18 месяцев и захватил Олимпиаду в Корее.

Йохауг триумфально вернулась после наказания, превратив женские лыжи в самый предсказуемый вид спорта. За год выиграла 16 из 18 дистанционных гонок на этапах Кубка мира и ЧМ в Зеефельде. На чемпионатах мира у норвежки всегда все складывалось отлично: в 2021-м она забрала четыре золота, а всего накопилось уже 14 побед.

Пробовалась в легкой атлетике: бегала 10 км (пятое время в истории Норвегии), но история с допингом всплывает до сих пор

В июле 2019-го Тереза рассказала о желании пробежать 10 000 м на чемпионате Норвегии по легкой атлетике – захотелось чего-то нового на пороге лыжного сезона без ЧМ. И уже в августе Йохауг выиграла золото, 32:20,87 – это одновременно рекорд чемпионатов Норвегии и пятое время в истории страны. Некоторые соперницы отстали на два круга.

С началом зимнего сезона приоритеты закономерно сместились: Йохауг приостановила выступления в легкой атлетике. «Летом я много бегаю. Я пробовала тренироваться и добилась некоторых успехов на соревнованиях. Думаю, что бег позитивно влияет на катание на лыжах. Он заряжает меня энергией», – говорила Йохауг.

Правда, все успехи теперь наталкиваются на допинг-шлейф. В 2020-м Федерация лыжных видов Норвегии номинировала Йохауг на почетный приз Эгеберга. Его получают спортсмены, достигшие высоких результатов более чем в одном виде спорта – при этом атлет должен проявить себя в обеих дисциплинах на национальном уровне и хотя бы в одной – на международном.

Приз вручают с 1918 года, это одна из самых престижных спортивных наград Норвегии. Но номинация Йохауг многих рассердила.

Вот мнение норвежского юриста и эксперта по допингу Робина Маккензи-Робинсона: «Нет сомнений, что достижения Йохауг и в лыжах, и на беговой дорожке грандиозны. Но у нее по-прежнему есть допинговое прошлое. Оно не исчезнет, как бы страстно норвежская публика этого ни желала.

Для получения такого приза имеют вес не только спортивные критерии. Наверняка есть хорошие образцы для подражания, не связанные с допингом, с солидными результатами в нескольких видах спорта».

В Норвегии далеко не все рассматривают дисквалификацию Терезы как допинговую. Глава оргкомитета «Невозможных игр» (шоу-турнир, который в 2020-м заменил этап «Бриллиантовой лиги» в Осло) Стейнар Хоэн пригласил тогда Йохауг на соревнования: «Можно соглашаться или не соглашаться. Я на 100% верю ее объяснению. Но это мое мнение, оно не важно. Она отбыла наказание, давно выступает на Кубке мира. В обществе, если ты сделал что-то плохое, то можешь вернуться к работе после того, как отбыл наказание».

А вот организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме заявили, что норвежка не получит приглашение, если захочет там выступить. Глава оргкомитета Ян Ковальски отметил, что они не приглашают спортсменов, ранее отбывших дисквалификацию за допинг, так как это «плохая реклама для спорта».

Казалось, что нынешняя победа на Олимпиаде затмит историю с допингом. Однако сразу после скиатлона в британской The Guardian вышел текст с громким заголовком: «Первое золото Пекина-2022 завоевала осужденная за допинг Тереза ​​Йохауг».

В Норвегии на это отреагировали с раздражением.

«Что сказать... Я была невероятно взволнована, когда Тереза ​​выиграла это золото, – заявила в эфире TV2 олимпийская чемпионка Майкен Касперсен Фалла. – Знаю, какой огромный труд стоит за этим. То, что они [The Guardian] выбрали такой фокус, – позор.

Но я думаю, что очень, очень многие люди думают так же, как я. Она давно через это прошла, все давно закончилось. Лично я считаю несправедливым, что они рассматривают этот случай как обычный допинговый вердикт. Но Тереза ​​уже привыкла и хорошо с этим справляется».

Чемпионка мира Тириль Венг добавила: «Это не так уж и удивительно, ведь всегда найдется тот, кто захочет на этом зациклиться. Думаю, что в центре внимания должно находиться ее достижение. Другое было много лет назад, теперь мы можем забыть об этом. Подозреваю, что Терезе наплевать на то, что пишет The Guardian».

Так и вышло. История долетела до Йохауг, и она отреагировала спокойно: «Мне все равно. От меня это отскакивает. Пусть считают как хотят, пусть пишут что хотят. Но я в ладу с собой и хорошо знаю, как поступаю. Этот случай я положила в гроб и закрыла крышку».

Активна за пределами спорта: развивает бизнес, изучает экономику, снимается для брендов

Похоже, Тереза точно не затеряется после карьеры. С 2012 года она занимается линией одежды — Johaug. Там лыжница одновременно и управляющая, и одна из дизайнеров, и модель.

Йохауг начала с перчаток, и уже в ноябре 2014-го норвежское издание VG писало, что компания продала их на 100 миллионов норвежских крон (11,3 млн долларов).

В 2015-м Johaug представил женскую спортивную коллекцию в нескольких категориях: тренировочная форма, аксессуары, верхняя одежда и одежда для активного отдыха. Заявлялось, что Тереза ​​участвовала во всем процессе проектирования – от обсуждения эскизов, цветов и посадки до тестирования функциональности.

А чтобы получить больше возможностей для дистрибуции, бренд перешел во владение акселератора премиальной спортивной одежды и снаряжения Active Brands. Помимо Johaug туда входят марки других звезд норвежского спорта – например, Kari Tra a (от олимпийской чемпионки по фристайлу Кари Тро) и Dæhlie (от самого титулованного лыжника всех времен и народов Бьорна Дэли).

Вот как описывают философию Johaug на официальном сайте компании: «Линия определяется современным скандинавским взглядом на женскую спортивную одежду – это сочетание функциональности и образа жизни. Наша миссия – производить самую женственную спортивную одежду в мире».

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Допинговый скандал в 2016-м, конечно, стал испытанием и для бизнеса. Хотя в первые выходные на сайте Johaug неожиданно случился скачок – лучшая распродажа в истории бренда. Директор Active Brands Ойстейн Брота расценила это как поддержку, которую норвежцы оказали лыжнице.

Однако за пределами Норвегии реакция была другой.

Уже в январе 2017-го Брота сообщила газете Dagens Næringsliv, что бренд ушел из Финляндии: «Компания продолжает сотрудничество с некоторыми торговыми точками в Швеции, но освещение дела Йохауг в шведских и финских медиа оказалось более агрессивным, чем в Норвегии. Это привело к нежелательной реакции. В Норвегии продажи по-прежнему хорошие, но мы решили уйти из Финляндии».

Зато лыжница при поддержке Active Brands сохранила почти всех спонсоров (в том числе Colgate, United Bakeries, Oakley, TAG Heuer, Jaguar и Huawei), потеряв только производителя лыж Fischer.

Правда, к концу 2020-го Терезе пришлось разорвать соглашение с Huawei. Но тут причина была уже не в ней: спортсменка подверглась давлению за сотрудничество с компанией, которая поставляет технологии наблюдения в лагеря для уйгуров в Синьцзяне.

В 2017-м компанию Active Brands продали фонду FSN. Для Йохауг это означало только то, что она получит свою долю – 10,3 млн крон (1,2 млн долларов). На продаже Active Brands заработали еще несколько топовых спортсменов, которые частично владели компанией: фристайлист Ханс Энгельсен Эйде получил 65 млн крон, Бьорн Дэли – 29,8 млн, Кари Тро – 27,5 млн, а двукратный олимпийский чемпион в горных лыжах Аксель Лунд Свиндаль – 7,9 млн.

Большинство из них реинвестировали эти деньги, продолжив работать с Active Brands уже под управлением FSN. «Я очень благодарна Active Brands за поддержку, оказанную мне в трудный период. Очень ценю то, что FSN теперь хочет развиваться, и с нетерпением жду движения вперед», – говорила Йохауг.

Спортивная карьера Терезы все ближе к финишу, а вот бизнес-империя только расширяется. В сентябре 2021-го Йохауг запустила новый бренд товаров для здоровья – Johaug Care. Сейчас готовы пять продуктов, в числе которых мыло и дезодорант.

Инвестиции на себя взяла косметическая компания Elle Basic. «Мы вложили значительные средства в разработку этой серии и будем вкладывать дальше. Это наша самая большая инвестиция в этом, а также в следующем году, – заявила генеральный менеджер компании Нина Фредриксен. – Мы связались с Терезой, когда нам нужен был сильный и профильный партнер с хорошими ценностями. Уже на первой встрече мы убедились, что у нас одинаковый образ мыслей. Так началась работа над брендом Care by Therese Johaug».

По данным норвежского издания DN, состояние Йохауг в декабре 2021-го оценивалось в 6+ млн долларов (54 млн крон). Это в четыре раза больше, чем у двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга (1,5 млн). У именитой подруги Терезы Марит Бьорген – около 4 млн.

Йохауг довольна, как все складывается: «Я думаю о будущем, ведь предпочла лыжи и тренировки образованию. Мне повезло, что у моего бренда есть потенциал. У меня есть возможность создавать рабочие места. Это фантастика».

Благодаря высоченной узнаваемости и яркой внешности – Тереза часто становится лицом других компаний и снимается в фотосессиях для глянцевых журналов. А про образование спортсменка все же не забывает – она изучала экономику в Тронхеймской школе бизнеса.

Бывшая подруга по лыжной сборной, а теперь часть команды бренда Johaug Мартина Эк Хаген восхищается способностью Терезы успевать везде.

«Оставаться лучшей лыжницей мира на протяжении стольких лет и без того сложно, а она совмещает 5-часовые тренировки со спонсорскими задачами, занятиями с молодыми лыжниками, дизайнерскими встречами в Johaug, разработкой новых продуктов, встречами с друзьями, прогулками с собакой, покраской гостиной и приготовлением ужина из трех блюд. Она вовлечена во все дела и искренне заинтересована в том, чтобы уделять время всем окружающим. Тереза так же хороша вне трассы, как и на ней».

Под Новый год Тереза объявила о помолвке с чемпионом мира по академической гребле Нильсом Якобом Хоффом, с которым встречается последние 7 лет. Недавно Йохауг призналась телеканалу TV 2, что обдумывает идею отдохнуть целый год после пекинской Олимпиады, а затем завершить карьеру на домашнем чемпионате мира в Тронхейме в 2025 году — уже как мама.

«Я надеюсь, что в конце концов будут дети, — сказала Тереза. — Я в том возрасте, когда начинаешь немного считать на пальцах (Терезе 33 года – Sports.ru). Время летит незаметно. У нас только что появился дом, там очень хорошо».

Фото: globallookpress.com/Vegard Wivestad, Marius Simensen; instagram.com/johaugtherese