«Арсенал» взлетел на первое место с самым молодым составом в лиге. Что с ними сделал Артета?

Разбор лидера АПЛ.

На вершину таблицы АПЛ-2022/23 взобралась самая молодая команда, которую тренирует самый молодой тренер в лиге. С составом, средний возраст которого 24,6 года, «Арсенал» обходит «Сити» и «Ливерпуль».

Лидерству «Арсенала» предшествовало много лет развития – идеи, академии и трансферной политики. Но главную магию в любом проекте делает тренер.

Именно Микель Артета вернул клуб в зону Лиги чемпионов, и в этом тексте мы расскажем о становлении испанского тренера, о его принципах и о том, что он уже построил.

Развитие игроков – суперсила Артеты. Неслучайно он добивается успехов именно с молодыми

В 13 лет Артете сильно повезло – в Ла Масии его поселили в комнату к Иньесте, Пуйолю, Вальдесу и Пепе Рейне.

«Я смотрел на Иньесту и понимал, что у него большое будущее, он с легкостью делал все упражнения. Но были и другие ребята, менее целеустремленные. Они с легкостью пропускали тренировки, а к 17 годам ходили по клубам», – вспоминал Артета в интервью The Guardian в 2021-м.

Микеля затянули к себе ребята из второй группы – поэтому он не добился успехов в «Барсе» и не провел ни одной игры за первую команду в отличие от четырех мальчишек, с кем судьба свела его в начале.

Уехал на год во Францию, потом в Шотландию, после «Рейнджерс» – «Сосьедад», «Эвертон» и только потом «Арсенал». Артета прошел трудный путь, чтобы подписать большой контракт. Ушло 12 лет – две трети карьеры.

Очевидный вывод, который должен был сделать Артета – многое определяет окружение . Таланты, растущие с другими такими же под руководством опытных мастеров, могут стать чем-то большим.

Вероятно, еще игроком Артета знал, что начнет тренерскую карьеру. Возможно, хотел откупиться за ошибку молодости, сохранив огонь других талантов, а может, просто был уверен, что будет отличным коучем, поскольку накопил разнообразный опыт, поработав с Дэвидом Мойесом, Диком Адвокатом, Арсеном Венгером.

В 2015-м, еще бегая на «Эмирейтс», Артета учился на категорию UEFA A в валлийской школе вместе с Пепом Линдерсом (сейчас – ассистент Клоппа в «Ливерпуле»). Тренировал молодежку Уэльса U-16, параллельно получая комплименты от Венгера.

«Микель очень добросовестный, и каждое утро за два часа до тренировки он готовится к ней. Благодаря поведению, сосредоточенности на том, чтобы все в команде было правильно, он оказывает огромное влияние», – говорил Венгер в 2016-м.

В том же году Артета завершил карьеру игрока, а потом уехал помогать Гвардиоле – еще одному выпускнику Ла Масии. Пеп был восхищен оценками, которые Артета получил во время обучения на тренера.

Гвардиола был нужен Артете, чтобы научиться быть главным. Артета был нужен Гвардиоле, чтобы легче начать в Англии: «Он знает всех игроков в лиге, потому что недавно играл здесь. С ним мне гораздо легче готовиться к играм».

«Нам было грустно, когда он ушел. Мы все его любили. Он хороший тренер – у него есть характер, харизма, умение быть лидером », – рассказывал Гвардиола об Артете в марте 2022-го.

Микеля часто сравнивают с Пепом в уверенности, что Артета – прямой последователь Гвардиолы. Но все не так просто.

Пока Гвардиола брал чемпионства в АПЛ, Артета не просто стоял позади и смотрел, как Пеп прыгает по раздевалке, объясняя тактику. Артета решал проблемы.

Пока Пеп работал над деталями, Микель работал над микродеталями: объяснял Стерлингу, как лучше двигаться и открываться, улучшал выбор позиции Делфа, исправлял реализацию Сане и пахал над многим другим, что осталось за кулисами (ну или в сериале от Амазон).

« У Артеты особый талант анализировать ситуацию и находить решения проблем », – восхищался Пеп в 2019-м.

В первом туре сезона-2018/19 «Сити» никак не мог дожать «Арсенал», а у Менди не проходили навесы в штрафную. Артета подсказал французу, чтобы он доставлял мяч в штрафную низом, когда приближается к лицевой – минутами позднее Бенджамен именно так отдал голевую. Тогда Микеля поздравляла вся скамейка.

Когда Менди травмировался, Артета лично работал с Делфом и Зинченко, чтобы улучшить их игру в обороне и помочь им не вылетать из системы Гвардиолы.

В 2018-м, когда Гвардиола искал замену Фернандиньо, он хотел Френки Де Йонга и Жоржиньо. С помощью Артеты остановились на Родри.

Сэм Ли (главный по «Ман Сити» на The Athletic) рассказывал, что Артета лично работал с Родри, чтобы тому было легче внедриться в систему Пепа. Микель обучал опорника основам игры в системе Гвардиолы: выбору позиции при владении мячом и выбору момента для прессинга – когда стоит давить, а когда нет.

Труды Артеты вылились в то, что Слава Палагин (главный по «Ман Сити» на Sports.ru) называл его самым важным игроком в последнем чемпионстве «Сити».

После трех лет работы с одним из лучших тактиков мира тренер с великолепным пониманием игры решил попробовать сам и согласился на предложение «Арсенала».

Клуб находился в тяжелом положении: три года не залезал в четверку, а к точке экстремума свалился на 10-е место с разницей мячей 24:27. Артета пошел на огромный риск, рискуя убить репутацию .

В сезоне-2021/22, когда лондонцы начали с трех поражений подряд, казалось, Артета висит на волоске от увольнения – фанаты ходили вокруг «Эмирейтс» с плакатами, призывающими выгнать испанца, но Артета продолжал строить команду.

Прошел год – после 10 туров «Арсенал» лидирует в АПЛ. Кажется, пазл складывается: теперь стало понятнее, почему Микель согласился тренировать именно этот клуб и почему руководство верило в него до конца.

Артете легче всего работать с молодыми ребятами 17-20 лет. Недавно Обамеянг подтвердил это в слегка обиженном виде: «Он не справляется с большими игроками или с теми, у кого сильный характер. Ему нужны молодые, которые ничего не говорят, а только слушают ».

Академия «Арсенала» прославилась еще во времена Венгера и считается одной из лучших в Англии. Теперь у них есть тренер, который этих игроков вытягивает на другой уровень.

На последний матч доартетовсокой эпохи «Арсенал» вышел составом, где сразу пять игроков были старше 26, четырем из них – за тридцать.

Сравним с нынешним: всего два игрока старше 25 – Гранит Джака (30) и Томас Парти (29), опытные люди в центре поля.

«Сити», «Арсенал» и «Саутгемптон» – три клуба, которые за последние 6 трансферных окон не платили ни за одного игрока старше 26 лет. Исключение – покупка лондонцами Томаса Парти, которому 27 исполнилось именно в момент перехода.

Более того, эти клубы сдвигают планку еще ниже. Уже сейчас можно сказать, что оптимальный возраст упал до 25 лет.

Средний возраст состава «Арсенала»-2022/23 – 24,6 года . Это самое низкое значение в лиге. Так сложилось и благодаря подписаниям, и благодаря игрокам из академии. Некоторые из них дебютировали на «Эмирейтс» при Эмери – в сложное для «Арсенала» время, когда клуб находился в тупике.

Артета сделал Саку и Мартинелли ключевыми игроками команды, которая теперь претендует на титул.

Прессинг – самая важная стадия (и главное изменение) для молодого «Арсенала»

Чтобы выигрывать трофеи, нужно побеждать сильных. Чтобы побеждать сильных, нужно отбирать мяч, потому что сильные умеют им владеть. Артета говорит об этом очень часто.

Для него это важнейшая часть футбола. Микель выстраивал высокое давление с первого сезона, однако стабильные успехи приходят только сейчас. Прессинг Артеты стало гораздо тяжелее пройти – во многом повлияли игроки.

Когда Микель только пришел в клуб, он не стал менять схему прессинга Эмери: 4-4-2/4-4-1-1, зональные ориентировки, Озил и Ляказетт впереди, выжимающие соперника на фланг без цели отобрать мяч высоко.

Получалось так себе, поэтому после ковидного перерыва Артета изменил подход и использовал тройку защитников. Так продолжалось до конца 2020-го, затем Артета вернул четверку сзади, потому что хотел, чтобы «Арсенал» прессинговал в схеме 4-3-3 подобно «Ливерпулю». Однако состав этого не позволял – медленные защитники, чтобы играть с высокой линией, отсутствие прессингующих вингеров, микс из ленивой+не самой умной полузащиты.

С форвардами тоже были проблемы, Обамеянг играл отрезками и часто недорабатывал, выручал Ляказетт – но никто не был монстром прессинга.

Сейчас прессинг стал несопоставимо лучше: шестые в АПЛ по интенсивности давления, четвертые по возвратам в 40 метрах от ворот соперника и третьи по возвратам, доведенным до удара.

Да, «Арсенал» не чаще всех возвращает мяч в высоких позициях, однако важнее сравнивать данные относительно прошлых сезонов Артеты – тогда прогресс четко заметен: лондонцы давят агрессивнее и эффективнее .

Теперь у «Арсенала» четверка защитников со смешанными ориентировками впереди в асимметричной манере, но главное, что Артета получил нужных игроков. С ними Микель строит очень гибкую систему давления, которая варьируется в зависимости от соперника .

В центр атаки приехал Габи Жезус – один из лучших прессингующих форвардов лиги. Бразилец получил самую сложную роль, он отвечает за трех соперников: двух центральных защитников и вратаря.

Задача бразильца – убедиться перед прессингом, что партнеры находятся в нужных зонах (если нет – Габи либо подождет, либо не будет начинать давление), а затем включиться в момент, когда мяч получает технически слабый центральный защитник.

Вот классический пример из матча с «Борнмутом». Жезус против троих, приближается к ЦЗ на мяче, перекрывает ему пас на вратаря:

Защитнику приходится разворачиваться (за это время бразилец смещается к нему все ближе) и катить на фланг – Сака встречает с намеренным небольшим опозданием, чтобы потом резко ускориться и заставить оппонента выбить мяч («Арсенал» его вернул).

Вингеры Артеты прессингуют следующим образом: начинают давление на крайнего защитника соперника, а затем двигаются по диагонали к ЦЗ, тенью перекрывая фулбэка.

Здесь возникает асимметрия. Слева Мартинелли чаще прессингует первым, а Сака справа получает задачу заканчивать прессинг: на его фланг переводят мяч, и он дожимает соперника.

А вот еще пример – против хорошо разыгрывающего от ворот «Тоттенхэма»: Мартинелли делает дугу и двигается от крайнего защитника к центральному, Сака справа выжидает перевода.

Соперники «Арсенала» очень редко продвигают мяч через центр, потому что его цементируют физически сильные Джака и Парти, а также умнейший Эдегор. Мартин – мозг «Арсенала», часто отвечающий за лидеров соперников .

Норвежец действует под Жезусом и перекрывает передачи на разыгрывающих полузащитников соперника. К примеру, против «Фулхэма» Эдегор играл персонально с Палиньей. Норвежец полностью выключил важного игрока команды Марку Силвы в билд-апе: Палинья сделал всего 29 касаний мяча (в среднем по сезону – 41) и выдал ужасные 63% точности передач (среднее – 74%).

Все соперники «Арсенала» в этом сезоне отказывались от коротких розыгрышей уже в первые полчаса. Даже Антонио Конте, который доводит билд-ап до автоматизма, тоже был вынужден перейти на лонгболлы уже в первые 10 минут – это ли не показатель хорошего прессинга.

Периодически операторы ловят глаза вратарей, играющих против «Арсенала» – в них часто можно увидеть растерянность.

«Арсенал» прессингует максимально высоко (до вратаря), но часто главная задача не отобрать мяч в высокой позиции, а заставить соперника выбить вперед.

Длинные верховые снимают Вильям Салиба и Гарбиэл Магальяэс. Оба ворвались в состав при Артете, обладая схожими качествами – высокие, сильные и быстрые на длинных дистанциях, что крайне важно, поскольку «Арсенал» играет с очень высокой линией защитников.

Артета давно мечтает об агрессивном (то есть современном) прессинге, для этого нельзя допускать разрывов в линиях между атакой и обороной – поэтому защитники поднимаются выше.

И Магальяэс, и Салиба любят выдвигаться на чужую половину поля, чтобы забрать мяч. Это рискованно – но в случае этих ребят совсем не страшно, поскольку оба быстро восстанавливают позицию и не допускают численного меньшинства на контратаках соперников. Наоборот – часто «Арсенал» в большинстве.

Год назад для этих же целей (игра с высокой линией защитников) «Арсенал» выложил 50 миллионов за Бена Уайта. Англичанин использовался в аналогичной системе в «Брайтоне», поэтому быстро адаптировался и провел отличный первый сезон в команде Артеты.

Прессинг – главная черта, но изменения есть не только в нем

Артета получил возможность экспериментировать с ролями игроков и гибридными схемами – во многом благодаря тому, что молодые игроки более восприимчивы и охотнее выполняют задания тренера.

В этом сезоне у Бена Уайта новая роль: выходит правым защитником, хотя у лондонцев до сих пор в составе Седрик Соареш и Такехиро Томиясу. Причин несколько.

Основная – желание Артеты иметь техничных защитников, которые хороши на мяче . Уайт гораздо лучше Томиясу и Соареша пасует и продвигает мяч. Лучше оценивает ситуацию, лучше чувствует, как выйти из-под прессинга, имеет классное первое касание и тонкий пас.

Играя фулбэка, Уайт дает необходимые подключения по флангу, которые очень важны для сохранения атакующего потенциала Сака. На Букайо очень часто выдвигаются два соперника, и рывки Уайта заставляют их разрываться: Сака может либо уходить под левую в центр, либо катить на подключающегося фулбэка.

Здесь Уайт отдал красивую голевую в касание (по факту – предголевую, но это не так важно).

В этом сезоне Артета делает фулбэков ложными: с фланга они смещаются в центр. Это помогает «Арсеналу» в доставке мяча в финальную треть – запутывает ориентировки соперников и создает разноплановость в развитии атаки.

Под такую сложную роль лондонцы купили Александра Зинченко, который был прекрасно знаком с ней по «Ман Сити». Выглядит так: когда мяч у центрального защитника, украинец уходит в центр, открывая зону для Мартинелли/Джаки.

« Зинченко идеально понимает игру . Он знает, как принимать верные решения в трудных ситуациях. С мячом он очень стабилен, чего мы от него и требуем, но он также очень умен при обороне в тактическом плане. Прямо очень подкован. Он всегда уделяет много внимания инструкциям и не ошибается в том, когда должен помогать центральным защитникам, а когда – другим игрокам», – говорил Гвардиола.

Но главная звезда молодого «Арсенала» – Мартин Эдегор . В 16 он уже поражал мир интеллектом, именно поэтому Артета цеплялся за него, когда аренда норвежца закончилась.

Эдегор стал капитаном лондонцев в 23 года. Умный футболист с отличной техникой для игры между линиями, грамотно контролирует темп атак, выбирает направление и, разумеется, здорово читает игру и прессингует.

Для «Арсенала» Эдегор – метроном, созидатель и завершитель; последнее случилось благодаря Артете. Микель работал с Мартином над таймингом рывков в штрафную, а также повышал его атакующую мощь в целом.

Раньше норвежец был менее опасен: классно видел поле и шикарно вырезал, но был ограниченным по функционалу – только создавал, но не завершал самостоятельно. Невозможно не заметить, как норвежец стал острее за последние два года.

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Несколько лет Артета мучился с командой, с которой у него не было шансов на что-то серьезное – главные звезды старого «Арсенала» сверкали отрезками и с такой же частотой прислушивались к тренеру. К тому же и у Ляказетта, и у Обамеянга были конфликты в раздевалке и скандалы вне поля, которые Микель не мог уладить.

Артета не сделал из Луиза, Колашинаца и Мустафи непроходимых – а кто смог бы? Не научил Пепе поднимать голову – а кто-то смог? Озил уехал в Турцию из АПЛ – тут, кажется, все понятно.

За почти три года Артета полностью обновил состав – подобрал тех, кто был ему необходим, а руководство терпело и не боялось много тратить. В итоге «Арсенал» впервые со времен Венгера может попасть в Лигу чемпионов – и даже мечтает о большем.

Фото: Gettyimages.ru/David Rogers, Clive Mason, Gareth Copley, Shaun Botterill, Justin Setterfield, Eddie Keogh / Stringer