«Брентфорд» – короли стандартов в АПЛ. Все идет от помешанного на аналитике владельца, ауты – вообще космос

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В сезоне-2020/21 Марсело Бьелса задал настолько высокую планку для новичков лиги, что перебить ее можно, пожалуй, только попаданием в еврокубки. «Брентфорд» до еврокубков уже не допрыгнет, хотя и начал мощно. Возможно, дебютный сезон покажется неудачным. Но на самом деле, у «Брентфорда» все в порядке, и этот год – прямое доказательство того, как следование плану может привести к большим успехам.

Небольшие вводные. В 2007-м клуб испытывал серьезные трудности, в том числе и финансовые. В один из дней на счет лондонцев поступило полмиллиона фунтов стерлингов от анонимного отправителя. Как выяснилось позже, им был Мэттью Бенхэм – именно он подарил клубу новую жизнь.

Мэттью – выпускник физфака Оксфорда, после университета работал в сфере финансов. Постепенно поднялся на должность вице-президента Bank of America, спустя время стал ведущим трейдером в букмекерской компании Premier Bet и попал под крыло Тони Блума (одного из величайших беттеров мира), а вскоре создал ставочный синдикат Smart Odds.

Бенхэм одержим цифрами. Его «Брентфорд» и «Мидтьюлланд» напичканы аналитиками

Глядя на каждую строчку трудовой книжки Бенхэма, можно сделать очевидный вывод: это человек со строгим аналитическим мышлением и расчетливостью. В ставках он добился успеха благодаря построению математических моделей на основе статистики. Бенхэм не верил в удачу в естественном ее проявлении: «Чтобы быть удачливым, надо проявить навыки».

Такого же принципа Мэттью придерживался, когда заходил в футбол. В 2014-м Бенхэм полностью выкупил «Брентфорд» и «Мидтьюлланд» – владелец хотел пойти по аналогичному пути Билли Бина и построить успешный проект за счет продуманных и сотни раз просчитанных шагов на каждом этапе (особенно за счет мощного скаутинга), поэтому и приобрел датскую лабораторию в Хернинге для экспериментов с инновациями.

На должность спортивного директора в «Мидтьюлланд» Бенхэм пригласил Расмуса Анкерсена, вместе они сразу занялись капитальной перестройкой: ввели термин «неэффективности футбола», использовали ставочную модель Мэттью для прогнозирования голов и создаваемых моментов, а также пригласили много новых специалистов.

О так называемой неэффективности футбола Анкерсен даже рассказывал на известной всему миру лекционной площадке TED. Расмус приводил в пример «Ньюкасл», который после одного успешного сезона-2003/04 (5-е место) не стал ничего менять и в следующем откатился к зоне вылета.

Анкерсен сказал, что «итоговая таблица всегда врет», поэтому они никогда на нее смотрят. Мэттью и Расмус смотрят на другие сводки: соотношение ударов, голов, созданных моментов – с помощью разных небольших метрик они составляют собственную модель ожидаемых очков.

«Ошибка «Ньюкасла» была в том, что они не спросили себя: «Как нам удалось занять 5-е место? Были мы действительно сильнее других 15 команд? – говорит Расмус. – По дополнительным метрикам «Ньюкасл» смотрелся очень посредственно, их урок должны выучить другие».

По словам Анкерсена, главным оружием в борьбе с гигантами для них было внимание к деталям; изучалось практически все изучаемое. В течение первых недель «Мидтьюлланд» пополнили тренер по стандартам, аутам, ударам ногами (да, они наняли человека, который улучшал технику ударов уже профессиональных игроков) и даже тренер по философии – Бенхэм верил, что для успешного спортсмена необходимо в том числе качественное образование и, как следствие, мышление вне поля.

Также на игры «Мидтьюлланда» приходила настоящая толпа аналитиков – Бенхэм каждому давал индивидуальное задание, чтобы собрать как можно больше информации, потому что классических поставщиков данных ему не хватало.

Анкерсен и Бенхэм считают, что стандарты недооценивают. Ради гола можно пойти на риск

Результат резких изменений проявился так же быстро – первое чемпионство за 15 лет и с отрывом лучшая атака: 64 забитых с гандикапом в 21 от второго места. Показательно, что 23 мяча «Мидтьюлланд» забил после стандартов.

И Анкерсен, и Бенхэм были уверены, что стандарты серьезно недооценены, поэтому в обеих командах работали специалисты как по аутам, так и по угловым и штрафным ударам. «Мидтьюлланд» и особенно «Брентфорд» прославились именно благодаря детальной подготовке к соперникам и креативными решениями.

Успешность «Брентфорда» на стандартах можно подчеркнуть и тем, что их специалистов впоследствии уводили топ-клубы. Томаса Гроннемарка вы, возможно, знаете по работе в «Ливерпуле», однако ранее он работал с командами Бенхэма и Анкерсена. Андреаса Геогрсона переманил Микель Артета после феноменальных цифр «Брентфорда» на оборонительных стандартах в сезоне-2019/20.

Поскольку текст именно о «Брентфорде» – поговорим о нем. В этом сезоне за стандарты в большей степени отвечает Бернарду Куэва, португальца периодически можно заметить в трансляциях – он выбегает к бровке, чтобы подкорректировать заготовки, подсказать игрокам, как следует действовать после той или иной замены соперника. Иногда тактика зависит даже от того, кто у оппонентов располагается в стенке.

Общий принцип всех стандартов «Брентфорда» – агрессивная расстановка, в каждом эпизоде все игроки приходят к чужим воротам, даже голкипер Давид Райя поднимается очень высоко. «Кто-то может сказать, что это слишком рискованно. Однако мы считаем, что если вы не рискуете – вы тоже рискуете. Чем больше игроков около ворот соперника, тем выше шанс нанести удар. Большой риск – большая награда», – уверяет Томас Франк.

Награда действительно большая: «Брентфорд» создал наибольший в лиге xG после стандартов, однако достигалось это не только количеством игроков в штрафной, гораздо важнее взаимодействие футболистов.

Франк рассказал главную мысль: «Мы стараемся создавать отскоки, провоцировать вторую фазу (момент после первого касания/отскока), где мы очень агрессивны. Мы не так часто завершаем напрямую после подачи, а делаем еще один пас-скидку – это создает большие трудности для соперника, потому что он не знает наши дальнейшие действия, а мы знаем».

«Брентфорд» безжалостно бьет по слабым местам соперников, страдают даже топ-клубы

В этом сезоне напрямую с угловых «Брентфорд» забил пять мячей, еще четыре – во время второй фазы, а также заработал три пенальти (все реализованы).

Не будем классифицировать угловые «Брентфорда», сразу перейдем к эпизодам. Можно лишь отметить, что под каждого соперника все стандарты готовятся индивидуально, штаб выявляет слабые места расстановки оппонентов и бьет именно по ним.

В случае «Норвича» – это контроль дальней штанги, где располагается Брендон Уильямс (молодой игрок, которому часто не хватает опыта). «Брентфорд» здорово использовал уязвимость соперника в обеих играх сезона; вот эпизод из первого круга.

В момент подачи три самых высоких игрока (Пиннок, Янссон и Гуд [вышел на замену]) выстраиваются в линию по траектории мяча, применяя принцип равномерного распределения зон. Такой прием повышает шансы зацепиться за мяч, поскольку если он и перелетит одного футболиста, то второй точно будет иметь хорошие шансы в борьбе за него.

Требуется точная доводка подающего, в этом примере штатный исполнитель (Йенсен) справился успешно. Янссон скидывает на дальнюю, куда открывается Нергор.

Норвежец прибежал из слепой зоны Уильямса, Брендон рванул в створ, полностью оставив зону перед воротами – Нергор пробил именно оттуда, но Крул потащил.

Аналогичный пример из матча второго круга: приходящая подача Эриксена (мяч крутится в сторону ворот), Янссон скидывает на дальнюю, где Тоуни открывается в слепой зоне Уильямса и замыкает.

Перед игрой с «Брентфордом» «Лестер» трижды пропустил со стандартов после эпизодов, когда их растягивали на ближней штанге (от «Брайтона», «Норвича» и «Бернли»).

В «Брентфорде» заметили слабость «Лестера» и наказали таким же образом. Изначально пять игроков заполнили вратарскую, четыре из которых на ближней штанге.

Ближний к угловому флажку игрок (Янссон) делает рывок в сторону подающего – напрашивается очевидная подача на шведа, поэтому Кастань идет за ним, однако подача летит за спину Янссону и его опекуну, откуда Занка замыкает ударом в дальний. «Брентфорд» создал разрыв в линии «Лестера» в слабом месте и пробил именно оттуда.

Еще один блестящий эпизод, демонстрирующий высокий уровень подготовки. После прихода Джеррарда нередко можно наблюдать, как «Вилла» здорово защищается на угловых, периодически превращая их в быструю контратаку – защитники (либо Мартинес) выбивают на Траоре, который еще до подачи соперника стартует вперед. «Брентфорд» красиво это обставил.

Лондонцы освободили пространство на ближней штанге, давая понять игрокам «Виллы», что заготовка будет в выделенную зону; Мартинес купился и подсказывал партнерам, чтобы те следили именно за этим местом.

За шаг до подачи Йенсена игроки «Брентфорда» устремляются на ближнюю, вытягивая за собой оппонентов.

Траоре уже мыслями бежит в контратаку и забивает гол. Однако в момент подачи Янссон меняет направление и движется назад – в зону, откуда убежал Траоре, туда же идет и Пиннок с Тоуни – Понтус первый на мяче, но пробил мимо. Тем не менее, «Брентфорд» здорово поймал «Виллу» в слабой зоне, откуда у них убежал игрок.

А вот – лучший пример. У «Сити» в этом сезоне потрясающие показатели на оборонительных стандартах (впрочем, как и в предыдущих сезонах) – допускают наименьший xG, а также имеют четвертый лучший допущенный вес удара. То есть, если соперник все-таки наносит удар, то очень с низким xG. Уровень обороны подкрепляет всего один пропущенный мяч за сезон.

Команда Гвардиолы старается быстро поднимать линию защиты после угловых (так делают более менее все, но в «Сити» кричат «вышли» совсем рано, чтобы создать офсайд). Когда мяч после отскока или неудачной подачи движется куда-то от ворот, «Сити» мгновенно поднимает линию, оставляя соперника в офсайде.

В «Брентфорде» сделали ставку именно на это. И «Брентфорд», и «Сити» расположились в привычной расстановке. Гвардиола традиционно выставил дополнительного центрального защитника (Аке) между первой линией и зоной персональщиков. Вероятно, ждал банальной подачи на ближнюю и скидки на дальнюю/удара.

Но Йенсен целенаправленно исполнил планер в сторону дальней штанги, подальше от вратарской (мяч не крутился, это был намеренный пас в дальнюю от ворот зону), чтобы спровоцировать «Сити» поднять линию, а после – забросить им за спину. Здесь гости видят, что мяч летит не в сторону ворот и понемногу идут выше.

Пиннок без опеки (вместе с Янссоном они создали пустое пространство ложными рывками) забирает верх и сбрасывает за линию «Сити», куда забегают Висса, Янссон (на дальней) и Тоуни (на ближней). Поймать соперника получилось, однако с ударом не задалось.

А здесь «Брентфорд» здорово подловил «Уотфорд» на том, что команда Ходжсона плохо контролирует зону подбора и допускает опаснейшие удары без опеки. Неделями ранее так им чуть не забили «Арсенал» и «Ливерпуль».

«Брентфорд» сыграл на этом, причем очень эффектно. Самые опасные игроки сразу пошли во вратарскую, тем самым посадив «Уотфорд» к своим воротам.

За шаг до подачи Эриксена Янссон ускоряется по нетривиальной траектории – отворачивается от мяча и бежит на дальнюю, за ним выдвигается его персональщик, но Нергор и Соренсен ставят блок, чтобы освободить Янссона от опекуна. Тоуни при этом ставит корпус Самиру, чтобы тот не вышел в зону подбора.

Эриксен блестяще забрасывает на дальнюю, Янссон без опеки скидывает в совершенно свободную зону подбора, откуда Янельт, к сожалению, промахивается.

Это не все примеры качественных угловых «Брентфорда», поскольку главная задача – показать, как тщательно команда готовится к стандартам и довольно эффектно их исполняет. Такую же работу они проделывают и на штрафных ударах.

Штрафные «Брентфорда» – не менее опасны, вместе с «Сити» забили больше всех (6). Поймали даже «Ливерпуль» и исполнили, возможно, самый красивый розыгрыш сезона

Очередной показательный эпизод из первого круга против «Ливерпуля». Команда Клоппа отправила в стенку молодого Кертиса Джонса. «Брентфорд» расставился таким образом, что ожидалась классическая подача на дальнюю.

Но вместо этого «Брентфорд» разыграл классический скандинавский штрафной.

Зона за стенкой – сложно контролируется, передачи туда прочитать довольно трудно, еще труднее – перехватить. «Брентфорд» сыграл на неопытности Джонса (он вряд ли сталкивался с таким за карьеру): Янельт коротко разыграл на Нергора, который идеально закинул за спину Джонсу на вингбэка. Каньос прострелил в штрафную, откуда замкнул Пиннок. Вот так просто и красиво команда Франка поймала «Ливерпуль».

Следующая красота – из матча с «Вулверхэмптоном». Гости обороняли центральную зону (абсолютно нормально, оттуда крайне нежелательно допускать удары), в то время как «Брентфорд» традиционно выставил сильнейших игроков (Пиннок, Янссон, Айер и Тоуни) на дальнюю. Обычно после подачи кто-то из громил пробивает или скидывает в центр, но здесь все дружно ставили блок, чтобы вывести Тоуни на удар без опеки; Айвену удалось точно попасть.

В недавнем матче против «Уотфорда» «Брентфорд» получил право на штрафной в самой концовке встречи. Янссон, Айер и Соренсен традиционно расположились на дальней штанге. Минутами ранее на поле вышел Крэйг Кэткарт – 34-летний центральный защитник, Брентфорд использовал его очевидное слабое место (скорость).

«Уотфорд» выставил довольно высокую линию, поэтому «Брентфорд» ударил по слабому месту и заставил Катхарта опекать на пространстве двух опаснейших оппонетов. Защитник «Уотфорда» ожидаемо проиграл в скорости, а Янссон пробил Бахманна без особого сопротивления.

Длинные ауты – эксклюзивная фишка «Брентфорда», никто не осмеливается их копировать

Вброс мяча с бровки для «Брентфорда» (и «Мидтьюлланда» тоже) – отдельная фаза игры, благодаря детальному подходу к аутам команда сделала себе имя. Показательная инфографика, подчеркивающая уникальность подхода «Брентфорда» в АПЛ (январские данные):

Лондонцы используют тактику длинных вбрасываний; перед вводом мяча в игру вся команда идет вперед, пока игрок за бровкой готовит мяч.

Перед вбрасыванием футболисты «Брентфорда» регулярно вытирают мяч на сухо. На домашнем стадионе для игроков даже заготовлены специальные стойки с полотенцами.

А иногда тряпочку бросают и фанаты.

Здесь не так много разнообразия (возникает периодически), практически все ауты идут по одной схеме: в зону ассистов приходят два-три самых высоких игрока, которые сбрасывают мяч на вбегающих. Опционально еще один игрок мешает голкиперу выйти. «Мы используем скидки на вбегающих игроков, потому что против них сложно обороняться. Игрок на скорости всегда имеет преимущество в борьбе за мяч», – объясняет Томас Франк.

Символично, что «Брентфорд» реализовал аут в дебютной игре в АПЛ (их не было там 74 года). Скидки в этом эпизоде не получилось, мяч просто отскочил от земли, однако Брентфорд переиграл Арсенал на той самой второй фазе – Нергор вколотил мяч благодаря преимуществу в динамике.

Один из самых чистых аутов за сезон: Пиннок бросает на угол вратарской, откуда Айер и Янссон выигрывают верх и скидывают себе за спину – Нергор ускоряется и завершает.

«Брентфорд» стабильно создает моменты именно таким способом, однако периодически оригинально ловит соперников. Здесь команда Франка перехитрила «Ливерпуль».

Игрок, способный далеко бросить мяч (в этом матче – Занка) медленно идет к бровке, в это время остальная команда направляется в штрафную для привычной расстановки.

Пока «Ливерпуль» перестраивается, «Брентфорд» неожиданно разыгрывает короткий аут и подает – у них получилось застать большую часть оппонентов врасплох, однако ван Дейк сохранял концентрацию, поэтому успел на мяч.

Сразу после этого «Брентфорд» сохранил владение и подключил Давида Райя, занимающего высокую позицию при таких аутах. Пас назад выманил «Ливерпуль» подняться выше, в этот момент Райя классно обрезает половину команды Клоппа пасом на фланг: «Брентфорд» подает в штрафную – Янельт замыкает, оказываясь первым на добивании.

Подписание Эриксена дало несоизмеримо больше вариативности. Теперь соперникам «Брентфорда» приходится еще сложнее

Стандарты «Брентфорда» – мощнейшее оружие, но приход Кристиана Эриксена сделал их еще опаснее. Если раньше Франк использовал нескольких штатных исполнителей (Йенсен, Мбемо, Канос и даже Янельт), то сейчас за все угловые и штрафные удары отвечает датчанин.

Описывая подачи датчанина, трудно не скатиться до субъективных оценок вроде «лучшие, радиоуправляемые, самонаводящиеся» и т.д. Эриксен способен точно доставить мяч в любую точку штрафной, это дает «Брентфорду» вариативность при выборе заготовок и создает большие трудности для соперника.

В недавнем матче против МЮ «Брентфорд» чуть не забил самый быстрый гол в истории АПЛ: на первых же секундах мяч довели до Эриксена, который длинной передачей вывел Мбемо на свободное пространство.

Однако забить не получилось – Варан успел выбить мяч перед самым ударом.

Здесь «Брентфорд» здорово вывел Тоуни на удар: Янельт забежал в офсайд, чтобы поставить блок для Айвена.

Эриксен точно довел мяч до ударной позиции так, что Тоуни не потерял темп и пробил без опеки.

А стандарты в матче против «Тоттенхэма» – настоящая комедия и в то же время искусство. Брентфорд блестяще ловил соперника на слабостях, однако забить никак не удалось – помешали невероятные сейвы Льориса и промахи из убойных позиций. Неизменным оставались точные красивейшие подачи Эриксена.

Перед игрой штаб Франка снова детально изучил оппонентов и раздал заготовки на разные случаи в зависимости от типа подачи: приходящая (мяч крутится в сторону ворот) и уходящая (от ворот).

Особенность расстановки «Тоттенхэма» в том, что пространство между вратарской и краем штрафной (по факту, зона персональной опеки) практически всегда оставалось пустым; в этом месте стоял всего один их игрок, а остальные опускались к воротам.

На уходящей подаче самые высокие игроки «Брентфорда» стартовали из глубины без сопротивления, а Соренсен связывал Дайера (самого опасного у ТТХ) – в результате гости были в проигрыше в любом из двух возможных случаев:

• если они оставались у ворот, игроки «Брентфорда» пробивали без всякого сопротивления

• если кто-то из гостей пытался выходить на подачу, то испытывал трудности с выбором момента для прыжка (когда мяч летит от тебя, сложно читать траекторию полета), в то время как навстречу двигался футболист хозяев, которому было легче прочитать направление мяча и выпрыгнуть в нужный тайминг

Эмерсон выходит, но проигрывает борьбу Тоуни, поскольку Айвену было легче читать траекторию мяча – он разогнался и вовремя выпрыгнул, тем самым получив преимущество в динамике.

Тоуни пробивает, но Льорис делает шикарный сейв из-под перекладины.

Другой вариант – приходящая подача. Гости снова опустились к воротам и в зоне персональной опеки остался только Сон, который играл по Тоуни. Айвен постоянно располагался за спиной оппонента, поэтому корейцу приходилось поворачивать голову, чтобы контролировать Тоуни и сам мяч.

Тоуни стартовал на 4-5-й раз, когда Сон поворачивал голову, и только в этот момент Эриксен быстро разбегался и подавал. То есть, Эриксен молниеносно подстраивался под Тоуни, который выжидал момент для рывка.

Трое игроков «Брентфорда» ставили коллективный блок, чтобы изолировать Тоуни (еще один футболист закрывал обзор Льорису). Я назвал это комедией потому, что «Брентфорд» провернул такую заготовку четыре раза за первые полчаса: в каждом из них Эриксен исполнял точнейшую доводку до Тоуни, Айвен и пробивал сам, и скидывал партнерам на дальнюю – но забить никак не удавалось; «Тоттенхэм» бездействовал.

Вдобавок ко всему, после подписания Эриксена «Брентфорд» стал чаще задействовать труднодоступные зоны. Как, например, здесь против «Саутгемптона», а также в матче с «Уотфордом» примерами выше.

Копировать стандарты «Брентфорда» – очень трудно, никто не отправляет в штрафную соперника всю команду, полностью оголяя спину. Более того, их невозможно скопировать и потому, что у вас скорее всего просто нет подходящих игроков.

Пред тем как забить «Арсеналу» с аута в дебютной игре, «Брентфорд» годами подбирал нужных игроков: Пиннок, Генри, Соренсен, Занка – далеко не у всех есть хотя бы один футболист, способный бросить длинный аут. У «Брентфорда» в каждой игре есть минимум один на обоих флангах.

«Брентфорд» – клуб из Чемпионшипа, за которым приятно наблюдать. У этой команды есть идентичность, отличительная черта, на которую не боятся ставить. «Брентфорд» – одна из самых опасных команд в мире на стандартах, и в этом их уникальность.

В отличие от «Норвича», «Уотфорда» и остальных клубов, пробившихся из второго дивизиона, «Брентфорд» не трусил играть в свой футбол даже когда их многократно наказывали за раскованность. Команда Франка не превратилась во второй «Фулхэм», который за счет большого бюджета избивает слабых, а затем трусливо отсиживается в Премьер-лиге, прикрываясь классическими обещаниями-отмазками на пресс-конференциях.

Задача-минимум на сезон выполнена, теперь можно и отдохнуть.

Фото: East News/Mark D Fuller/Focus Images/Sipa USA; Gettyimages.ru/Jordan Mansfield