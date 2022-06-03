Полные стадионы, миллионные контракты и эффектное кино: главные успехи женского футбола

В последние годы заметно возрос интерес к женскому футболу – он стал зрелищнее, матчи женских клубов и сборных собирают полные стадионы, некоторые футболистки превратились в настоящих звезд, а экранизированные истории о женском футболе стали кинохитами. Рассказываем о главных успехах женского футбола последних лет.

Аудитория

Женский футбол впервые породил интерес широкого круга болельщиков на Олимпиаде в Лондоне почти десять лет назад. Тогда матч сборных Англии и Бразилии на групповом этапе собрал на «Уэмбли» 70 000 человек, а на финал США – Япония пришли аж 80 000. Для сравнения, матчи женского ЧМ в Швеции в 1995 году в среднем посещали всего 4 000 человек.

С тех пор количество болельщиков на трибунах только росло. Например, финалы Кубка Англии теперь регулярно собирают 40-50 тысяч болельщиков, а в 2019 году случилось сразу несколько рекордов посещаемости: четвертьфинал Кубка Испании «Атлетик Бильбао» – «Атлетико Мадрид» собрал 48 000, а на матч между «Атлетико Мадрид» и «Барселоной» пришли 60 000 болельщиков – это европейский клубный рекорд. В английской Women’s Super League в 2019 году два дерби суммарно собрали более 60 000: на мерсисайдском дерби «Ливерпуль» – «Эвертон» присутствовали 23 500 зрителей, а на матче «Арсенала» и «Тоттенхэма» больше 38 000.

Но все же главное вау в плане посещаемости – ЧМ-2019 во Франции. Во-первых, матчи по телевизору суммарно посмотрели миллиард человек (!), во-вторых, суммарная аудитория на трибунах перевалила за миллион болельщиков. Ну и обратите внимание на скорость покупки билетов: билеты на финал раскупили онлайн за полчаса, а за сутки организаторы продали 600 000 билетов на все матчи.

А еще на матчи теперь ходят активные фанаты (многие признаются, что им нравится женский футбол, потому что в нем нет симуляций): сборную Голландии на последнем ЧМ поддерживали почти 30 000 активных фанатов, а болельщики «Ювентуса» даже устроили перформанс на матче против «Фиорентины» – пришло, кстати, 39 000 человек.

Большой вклад в расширение аудитории до сих пор вносит телевидение: матчи FA WSL транслируются на BBC Sport (там же выходит еженедельное шоу The Women’s Football Show) и BT Sports, а американская National Women’s Super League и вовсе показывает феноменальные цифры – годовой прирост ТВ-аудитории составил 500% (в среднем каждый матч на канале CBS смотрели 383 000 человек), а финал летнего Challenge Cup на Twitch посмотрели 653 000 болельщиков.

Конкуренция и развитие футбола

Уровень женского футбола действительно серьезно вырос за последние годы: количество клубов увеличивается, появляются сильные сборные – на последнем ЧМ в плей-офф вышли Нигерия, Камерун и Китай. Во многом из-за возрастающей конкуренции и успеха французского мундиаля ФИФА решило расширить количество сборных-участниц ЧМ-2023 до 32 команд.

В женский футбол сегодня приходят совершенно нефутбольные персоны, повышая тем самым его популярность. В 2022 году в NWSL – главной женской футбольной лиге США – начнет свое выступление клуб Angel City FC из Лос-Анджелеса, одна из владелиц которого – актриса Натали Портман, а среди акционеров – легендарная теннисистка Серена Уильямс.

Кстати, новые клубы появляются повсеместно: за пять лет английская WSL выросла аж на 4 клуба, также был создан полноценный второй дивизион (Women’s Championship), где сегодня играют 11 клубов, включая «Ливерпуль».

Но глобальная задача – сделать женский футбол доступнее для простых девчонок, которые хотят им заниматься. Сегодня в Англии только четверть школьниц может полноценно тренироваться, для остальных, к сожалению, не хватает инфраструктуры. Чтобы исправить ситуацию Barclay’s инвестировал около £18 млн в женский футбол в стране, часть из которых получит FA Girls’ Football School Partnerships – организация, которая к 2024 году планирует построить 100 тренировочных комплексов для девочек из 6 000 английских школ. Кстати, британский сервис бронирования футбольных полей Playfinder заметил, что во время ЧМ-2019 женщины в два раза чаще, чем обычно, бронировали поля.

В российской Суперлиге сейчас 10 клубов, некоторые появились совсем недавно: женская команда у «Зенита» – в 2020 году, а у «Ростова» и «Рубина» – в этом году.

Буквально пару недель назад о создании женской команды объявило еще и московское «Динамо». Женских клубов со временем должно появиться еще больше: теперь все клубы, которые хотят получить лицензию РПЛ, должны будут создать собственную женскую команду.

Маркетинг

Пожалуй, главный маркетинговый драйвер футбольного клуба – игровая форма. В этом плане клубы американской NWSL на голову выше всего футбольного мира. Игровые джерси здесь не просто очень красивые (почти у каждого клуба свой индивидуальный дизайн), но и интересные с точки зрения футбольной культуры. «Чикаго Ред Старс» нанесли на футболки названия всех районов города и сняли классную видеопрезентацию формы: болельщики, сотрудники клуба и сами футболистки рассказали, почему они любят район, в котором живут – практически эталонный вариант «Support Your Local Club» для болельщиков. Еще очень красивые футболки у «Портленда» – на домашней форме красуются очертания бутонов роз, а на выездном варианте изображены стебли с шипами.

У игравшей в NWSL до 2020 года «Юты» на футболках были изображены горы, а у «Готэма» из Нью-Йорка и Нью-Джерси темную футболку рассекают голубые молнии.

В футбольных симуляторах сегодня тоже есть возможность поиграть за женские команды. Но только в серии игр FIFA. Женские команды здесь появились еще в 2015 году – тогда же Алекс Морган попала на обложку игры. В свежей версии доступно сразу 16 женских сборных, а рейтинги футболисток настолько высоки, что скучно не будет: у Меган Рапино – 93, у Саманты Керр – 92, у Алекс Морган – 90, а еще у десятка известных футболисток рейтинг не ниже 90.

А еще в женском футболе тоже есть фэнтези-лиги. Самый популярный сервис – ShePlays – запустился в Австралии в 2016-м и сегодня здесь доступна австралийская W-League, английская WSL и чемпионат мира. Игроков на ShePlays не так много, но один из создателей сервиса Бен Лоус говорит, что интерес к W-League за последние годы вырос на 55% благодаря фэнтези.

Контракты

В женский футбол постепенно приходят большие деньги, и в этом большая заслуга главной бунтарки современного женского футбола Меган Рапино. Активная позиция по многим вопросам – равная зарплата для игроков мужской и женской сборной, поддержка ЛГБТ, критика действующего правительства, – сделала американку не только лицом Nike, Samsung, Hulu и других брендов, но и одной из самых обсуждаемых персон в США наряду с Дональдом Трампом.

Но, несмотря на свою медийную известность, у Рапино не самый высокий доход – около $3 млн в год. Другая звезда сборной США Алекс Морган не просто зарабатывает больше всех в женском футболе, но еще и входит в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира, выше нее – только топовые теннисистки.

Морган зарабатывает около $4,6 млн в год: лишь $450 000 из них – это контракт с клубом.

Культура

Знаете, какой самый успешный фильм про футбол всех времен? Это не трилогия «Гол!» (собрала в прокате 35 млн долларов) и не «Хулиганы Зеленой улицы» (всего 4 млн), а «Играй как Бекхэм» (76 млн) – кино, в котором дочь иммигрантов из Индии делает футбольную карьеру бок о бок с Кирой Найтли. Фильм 2002 года не только рассказал историю о любви, дружбе, футболе и британском обществе, но и застолбил место для женского футбола в культуре. Затем фильмы «Офсайд» и «Футбол в хиджабах» о болельщицах и футболистках из Ирана брали награды на Берлинском кинофестивале.

В российском кинематографе прорыва пришлось ждать довольно долго, но он случился – в мае 2022-го на more.tv вышел сериал «Домашнее поле» (адаптация норвежского сериала Heimebane), в котором героиня Светланы Устиновой внезапно оказывается в роли тренера мужской команды.

Она уже добивалась успеха с женским клубом, выведя его в Лигу чемпионов, но в мире мужского футбола ее никто не ждет – и ей предстоит не только доказывать свой профессионализм, но и бороться с предрассудками в одном из самых популярных, но при этом консервативных видов спорта.

Возможно, именно «Домашнее поле» станет точкой входа женского футбола в российскую поп-культуру.

Фото: Gettyimages.ru/Robert Cianflone, Elsa, Valerio Pennicino / Stringer, Katharine Lotze, Abbie Parr / Stringer, Richard Heathcote, Steph Chambers; fc-zenit.ru/Евгений Васильев; more.tv