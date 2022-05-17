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«На первый-второй рассчитайсь!»

Начнем с очевидного. У разных людей разная ведущая рука: у кого-то правая, у кого-то левая. А еще есть амбидекстры — те, кто владеет обеими руками примерно одинаково. Причина такого разделения — сложная комбинация генетики, факторов внутриутробного развития и социальная среда. Очень сложная комбинация, даже сложнее треугольного нападения. К счастью, в современном баскетболе, где бросок с дистанции совершается какой-то одной рукой, а вторая только помогает (в отличие от олдскульной двуручной техники), можно строго поделить всех на левшей и правшей просто по тому, какой рукой игрок бросает мяч. Это может не совпадать с ведущей рукой игрока в жизни. В частности, утверждается, что Леброн Джеймс, Руди Гобер и Рассел Вестбрук — левши, бросающие правой, а Бен Симмонс, Майк Конли и Люк Кеннард — правши, бросающие левой.

Информация о бросковой руке доступна на сайте https://www.basketball-reference.com. Так что можно посмотреть, как этот фактор влияет на игру.

Тезис № 1: леворуких в спорте больше, чем в жизни

Доля левшей для всего человечества оценивается в примерно 10%. В теории такое соотношение должно давать преимущество «неудобного соперника» в видах спорта типа бокса: все чаще спаррингуют против праворуких оппонентов, что делает для правши леворукого соперника непривычным. Действуя как фактор отбора, это даже небольшое преимущество должно приводить к большей, чем для всей популяции, доле левшей среди топ-спортсменов.

Вот как менялось количество игроков, принимавших участие в регулярных сезонах НБА:

Сложно что-то сказать кроме того, что тренд есть для обеих групп. Тогда посчитаем для каждого сезона долю минут на паркете, проведенных игроками-левшами и игроками-правшами, и получим опровержение тезиса: бросающие левой рукой почти всегда получают примерно 10% игрового времени.

Антитезис №1

Тезис № 2: леворукость дает преимущество

Тогда возможно преимущество все же есть, просто оно не трансформируется в увеличение игрового времени, а выражено, например, в виде большего количества набираемых очков.

Антитезис №2

Все те же 10%

Аналогично для подборов и передач. Чтобы не вставлять третий почти идентичный график, лучше покажу, какой игрок-левша набирал\подбирал\отдавал больше всех в каждом сезоне:

Джеймс Харден и все-все-все

Тут видны целые эпохи Джеймса Хардена по очкам\передачам и Деандре Джордана – по подборам. А еще заметно, что сезон-2006/07 был крайне неудачным для левшей: Зак Рэндольф – топ по очкам (!), Андрис Биедриньш – по подборам и Делонте Уэст – по передачам. Сплошные аномалии.

Тезис № 3: против левшей труднее защищаться

Если это и так, то в количестве штрафных это тоже не проявляется:

Антитезис №3

Хотел здесь еще проверить количество заработанных фолов для обеих групп, но не нашел источника для получения такой статистики. Имея на руках только количество полученных фолов, долго медитировал над мыслью «если фолы в пересчете на 36 игровых минут у 2-х групп одинаковы, то и заработанные фолы тоже должны совпадать», но не смог ее доказать или опровергнуть. Возможно, это получится кого-нибудь в комментариях.

Синтез

Данные не подтверждают наличие у леворуких игроков значимого преимущества. Возможные причины, почему в этом плане баскетбол отличается от условного бокса:

это командный вид спорта, где результат складывается из усилий и умений множества игроков

лей-апы и дриблинг современные игроки выполняют любой рукой и в проход идут в любую сторону, т. е. все в некотором смысле амбидекстры и тренируются против таких же амбидекстров

там, где проявляется разделение – при броске с дистанции – защитнику почти безразлично, какой именно рукой бросает атакующий

Бонус

В сезоне-2022/23 у Атланты, Бостона, Майами и Далласа все игроки были правшами. У Кливленда за всю регулярку набралось 10 минут от единственного левши (Дилан Виндлер), а у Орландо — 30 минут (Джей Скрабб). Причем оба в свои минуты просто разрывали соперника, выдавая 14+ по показателю PER и бросая с EFG в 80+%.

А самой леворукой командой стали Нью-Йорк Никс с Рэндлом, Барретом, Брансоном и Хартенштайном.

Фото: East News/AP Photo/Matt Slocum; Gettyimages.ru/Dustin Satloff / Stringer, Maddie Meyer / Staff