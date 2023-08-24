Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

«Я посвящаю бои им и отцу и дерусь за семью».

Геннадий Головкин – один из самых доминирующих чемпионов мира по боксу в XXI веке.

В его углу всегда стоит брат-двойняшка Максим, который младше на 15 минут, но они совсем не похожи друг на друга. Еще у Головкина были старшие братья Вадим и Сергей, которые отвечали за воспитание младших.

Как устроена братская линия Головкиных?

Головкин занимался футболом и не любил бокс. Туда его привели старшие братья – и он остался

Братья Головкины росли в Караганде, а детство выпало на период развала СССР. В то время качество жизни упало, а в магазинах всегда не хватало продуктов. Из-за этого на улицах было опасно, поэтому Сергей и Вадим воспитывали младших братьев.

«Для нас с Максимом они были боссами. Они были намного старше, намного крупнее, и мы смотрели на них с уважением. Мы никогда не говорили им «нет», а делали то, что они нам говорили», – рассказывал Головкин.

В первые годы после развала СССР жизнь в Казахстане выглядела суровой. Поэтому старшие братья Головкина ходили по улицам и устраивали ему драки со взрослыми: «Они занимались этим с тех пор, как я ходил в детский сад. Каждый день разные парни».

«Мои старшие братья говорили: «Если кто-то пытается что-то у тебя отнять, никогда не отдавай ему это». Поэтому мы постоянно дрались», – вспоминал Головкин. При этом в детстве он увлекался футболом и баскетболом, но прислушался к совету братьев попробовать бокс и на следующий день пошел с ними в зал.

«Мне не нравился бокс. Кто хочет получать по лицу? Это опасный вид спорта, а мне нравилось играть в футбол. Но мне это давалось легко. Я понимал бокс и сразу же был очень хорош. Помню, как только оказался на ринге, сразу понял, что нужно делать. Помню первый спарринг – там было много жестких ребят, но я не испугался. Так я остался в секции бокса», – говорил Головкин.

Несмотря на худощавое телосложение, у него были задатки, чтобы преуспеть в боксе. «С самого начала, когда мой брат Вадим впервые привел меня в боксерский зал, я сильно бил, из-за чего тренер всегда ставил меня в пару к старшим парням», – добавил Головкин.

Даже с таким суровым воспитанием он восхищался братьями: «Вадим и Сергей были для меня героями – какими и должны быть старшие братья. Мы вместе смотрели бои Майка Тайсона, Мохаммеда Али, Шугара Рэя Леонарда и российских боксеров-любителей. Может, я и не любил драться, но мне нравилось смотреть бои. Мы всегда говорили о них: «Вы видели это? Видели этот удар?»

Но в первой половине 90-х годов в семье Головкиных случилась трагедия. Сергей и Вадим ушли в армию и не вернулись. Журналист Sports Illustrated Крис Манникс написал, что Вадим погиб в 1990 году во время боевых действий. Похороны прошли без тела погибшего. Обстоятельства смерти так и остались неизвестны. А в 1994-м умер Сергей. Головкин с трудом вспоминает про те события.

«Они не вернулись. Это те воспоминания, о которых я не хочу вспоминать и говорить. Даже после того как Сергей и Вадим покинули нас, мы с Максом продолжали боксировать. Я становился все сильнее и сильнее. Но родители, в отличие от старших братьев, не приходили на наши тренировки. Моя мама не могла на них смотреть – она не любила бокс. Я просто говорил ей, что все в порядке, когда приходил домой с кровью на рубашке», – признавался Головкин.

Братья Головкины успешно боксировали в любителях. Они выступали в одном весе, а младший уступил путевку на Олимпиаду и закончил карьеру

Геннадий и Максим Головкины успешно выступали в любителях. Геннадий выигрывал чемпионат мира-2000 среди юниоров, затем стал первым на ЧМ-2003 среди взрослых, а на Олимпиаде в Афинах взял серебро, которого могло не быть. Максим отказался боксировать с братом и отдал ему место на ОИ. Хотя тогда был не хуже старшего брата.

«В детстве он был сильнее и мощнее меня, у него была высокая скорость. Он быстрее усваивал необходимое и, самое главное, был более дисциплинирован. Я же любил подурачиться, потому что мне нравилось заниматься другими видами спорта. Мы оба были способными, но Максим был на голову выше меня как боксер.

Мы выступали в одном весе. В 15 и 16 лет вместе вышли в финал чемпионата Казахстана. Все хотели узнать, кто из нас сильнее, но для наших родителей было немыслимо, чтобы мы провели бой. В первый раз брат снялся с финала и позволил мне стать победителем. Через год точно так же поступил я», – рассказывал Головкин.

Но когда настал период квалификационного отбора на Олимпиаду, то перед братьями встал непростой выбор. «Мы с Максом были в одной весовой категории. Поэтому на соревнованиях чередовали, кто с кем будет драться. Когда дело дошло до финала, который решал, кто поедет на Олимпиаду, Макс посмотрел на меня [и сказал]: «Ты самый старший, ты сможешь», – признавался Головкин.

Когда Головкина-младшего спросили, не жалеет ли о том решении, он ответил: «Я не скажу, что у нас была бедная семья, но рабочая, и не хватало денег, чтобы нам двоим ездить в сборную. Тогда у Геннадия стало немного больше желания и умений. Нет, у меня нет сожалений по этому поводу».

Спустя годы выступлений в профессионалах Головкин-старший не забыл, кто его привел в боксерский зал: «Мои братья привели меня в бокс. Я посвящаю им и отцу бои и дерусь за семью».

Фото: Instagram/gmg_max, gggboxing