«Мне говорят, что я могу совмещать силу и красоту».

Ангелина Лукас – чемпионка из Казахстана, которая покоряет боксерскую индустрию выступлениями и яркой внешностью. Ее даже называют Барби. К 26 годам она завоевала три пояса, а 25 августа в Стамбуле проведет защиту чемпионского пояса WBC против Стумаи Муки.

Лукас занималась бальными танцами, а в бокс попала благодаря бабушке – выиграла первый турнир уже через полгода

В детстве Лукас увлекалась бальными танцами, но после пяти лет занятий переключилась на бокс. Ее папа – мастер рукопашного боя – показывал, как правильно бить кулаками. При этом Лукас попала в бокс благодаря бабушке, которая купила ей первые шлем и перчатки и отвела в секцию, хотя родители выступали против:

«Каждое утро я ездила на автобусе из дома, а она меня встречала и мы шли в зал бокса. И с тех пор моя жизнь изменилась. Я влюбилась в бокс. Я стала просматривать бои легендарных боксеров, смотрела фильмы. Изучала историю Мохаммеда Али, Тайсона. Позже я очень начала восхищаться Мэнни Пакьяо. Как-то в детстве я смотрела его бой по телевизору, и он завоевал титул WBC International, представляете? А теперь я сама владею этим титулом».

Лукас быстро прогрессировала и уже через полгода после начала занятий боксом выиграла первый турнир: «Все были в шоке, ведь это мои первые соревнования, а я уже смогла показать себя». Позже она стала трехкратной чемпионкой Казахстана и получала похвалу от тренера Феликса Цоя.

Кумиры Лукас – Мэнни Пакьяо, Василий Ломаченко, Геннадий Головкин и Мохаммед Али: «В женском боксе меня очень сильно вдохновляет Наталья Рогозина, мы с ней дружим. Она всегда меня поддерживает, желает удачи перед поединками. Она тоже легенда, очень важный человек для женского бокса. Благодаря таким людям я нахожу в себе силы и не сдаюсь».

Лукас не пьет алкоголь, снималась для PlayBoy и однажды выбила настырному ухажеру зуб. За красоту ее сравнивают с Барби

За Лукас закрепилось сравнение с куклой Барби – за милую внешность. Так ее называют даже соперницы. При этом она не состоит в отношениях, потому что сконцентрирована на карьере и постоянно находится в разъездах – говорит, что ее постоянно зовут замуж и предлагают уйти из бокса. Сама она не считает красоту проблемой:

«Моя красота никак мне не мешает, я не посещаю клубы, не пью алкоголь, веду здоровый образ жизни. Красота мне только помогает в жизни. Красивые фотографии я выставляю в инстаграме, чтобы радовать аудиторию, а в обычной жизни я чаще всего хожу в спортивных вещах, поскольку тренируюсь каждый день.

Сейчас мы ведем переговоры со многими мировыми брендами [например, Лукас рассказывала о сотрудничестве с косметической компанией в Париже], которые очень хотят со мной сотрудничать – они хотят, чтобы я была лицом их компании. Они говорят, что я могу совмещать в себе силу и красоту, поэтому мне помешать это никак не может. Самое главное правильно этим воспользоваться».

Лукас участвовала в фотосессии для журнала PlayBoy, сейчас у нее 1,6 млн подписчиков в инстаграме, но она не считает себя самой сексуальной боксершей. По ее мнению, каждая спортсменка должна ухаживать за собой, быть «красивой, желанной, с хорошей фигурой» и «не становиться мужикоподобной».

Несмотря на внешность, она проявляет характер. Например, на чемпионский бой против Лулу Каяги вышла с травмированным коленом, но победила. «В ринге я настоящий воин, который ради победы готова идти до конца, но в жизни очень нежная и женственная. Бокс – это моя работа и дело всей жизни. Для меня главное в целости и сохранности вернуться домой, а для этого нужно очень много работать над собой и над защитой».

Однажды Лукас даже применила профессиональные навыки в жизни: «Когда я ужинала в заведении, ко мне стал навязчиво приставать один парень, я резко отреагировала и отшила его, конечно же. Но ему это не понравилось, он сел рядом со мной на соседний стульчик, стал громко разговаривать, замахнулся на меня правой рукой, что я не ответила взаимностью. В этот момент мой правый прямой автоматически вылетел.

И что вы думаете? Я разбила ему рот и выбила зуб. Потом пришлось успокаивать его и жалеть, он реально начал плакать и сказал, что был очень злой из-за того, что я отказала ему, и поэтому стал так реагировать и размахивать руками, однако не ожидал такого исхода. Я довезла его до стоматологии. И сказала, что нельзя приставать к девушкам наглым образом, нужно добиваться и уметь ухаживать».

У Лукас немецкие корни, поэтому такая необычная фамилия. Но она любит Казахстан и мечтает об Олимпиаде-2024 в Париже

В 2021 году Лукас дебютировала на профессиональном уровне и провела уже четыре боя. В мае она завоевала титул WBC International, а 25 августа проведет титульный поединок против Стумаи Муки. Несмотря на профессиональные выступления, она вернулась в любители, чтобы приехать на Спартакиаду. Ее цель – отобраться от Казахстана на Олимпиаду-2024.

Но участие в Спартакиаде завершилось скандалом. В четвертьфинале Лукас проиграла Балаусе Муздиман, а потом обвинила главного тренера сборной Казахстана Шамиля Сафиуллина в нечестной жеребьевке: «Спартакиада делается для того, чтобы выявить лидеров в боксе! Но сам Шамиль ставит первым номером свою воспитанницу Жайну Шекербекову, хотя все фамилии на экране должны появляться после запуска компьютера в случайном порядке. Жеребьевка должна происходить рандомно, невзирая на титулы и кто чей воспитанник».

Еще один конфликт – с вице-президентом Казахстанской федерации бокса Азизом Кожамбетовым, который после поражения Лукас заявил, что на ее лице не осталось живого места: «В доказательство того, что у меня нет синяков, я обратилась в органы внутренних дел с заявлением по поводу моего оскорбления и клеветы. Также я прошла медицинское освидетельствование в травматологическом пункте города Петропавловска, я подтверждаю справкой об отсутствии синяков, ссадин и так далее».

Лукас любит Казахстан, несмотря на связь с Германией – из-за этого у нее необычная фамилия: «Мой папа по национальности – немец, мама – русская. Многие из папиных родных – мои двоюродные и троюродные братья и сестры – живут в Германии. Я там была – это, безусловно, чудесная страна, она мне очень нравится, но все-таки больше люблю Казахстан».

Фото: instagram.com/angelina_lukas1997