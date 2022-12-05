Семь книжных новинок о здоровье, которые лучше не пропускать

Исследуя мир, человек смотрит не только в далекий космос, но и внутрь себя. Несмотря на кажущиеся различия объектов, глубина обзора с каждым годом увеличивается в обоих направлениях. Мир внутри – не меньше, чем мир снаружи. И нас ждет еще много нового. В этом материале – подборка книг 2022 года от российских издательств. В каждой – открытия, которые помогут нам лучше узнать свой организм, правильно заботиться о нем и быть здоровыми.

Джонатан Райсмен, «Неизведанное тело». Издательство МИФ

Джонатан Райсмен – доктор медицины, путешественник и натуралист. Благодаря длительной работе в сфере здравоохранения и страсти к путешествиям Райсмен в «Неизведанном теле» (16+) смотрит на человеческое тело через необычную призму: поездка на Аляску показывает, что жир – не враг, а герой; пребывание в Гималаях открывает границу, где заканчивается мозг и начинается разум; а поедание головы барана в Исландии преподает урок сочувствия.

Наши органы неразрывно связаны между собой – это настоящая внутренняя экосистема, отражающая природный мир. Райсмен – не только знаток человеческого организма, но и исследователь мира. Он рассказывает, как диагностировать сердечный приступ, из чего на самом деле состоит тело (спойлер: в основном из слизи, а не воды) и как по составу мочи «прочитать» происхождение человечества.

Карл Циммер, «Планета вирусов». Издательство Альпина нон-фикшн

Если взвесить все вирусы океанов, получится вес 75 млн синих китов (притом что всего на планете синих китов менее 10 000). Вирусы – самые крошечные существа, известные науке, тем не менее в их подчинении вся наша планета. Вирусы не просто часть нашей жизни: человеческий геном содержит больше их генетического материала, чем наших собственных генов. Между тем ученые продолжают обнаруживать вирусы повсюду: в почве, в океане, даже в пещерах глубиной в тысячи метров.

«Планета вирусов» (12+) – книга научного журналиста Карла Циммера – знакомит с тайным миром, в которым все мы обитаем. Опираясь на новейшие исследования, Циммер рассказывает, как вирусы управляют нашими жизнями и биосферой, как они дали толчок развитию первых форм жизни на земле и как они будут предопределять наши судьбы в дальнейшем.

Кэтрин Хармон Каридж, «Еда и микробиом». Издательство МИФ

Сегодня кефир, йогурт с пробиотиками, комбучу, цельные злаки, фермерские сыры, квашеную капусту и другие продукты с надписью «полезно для вашего кишечника» можно найти в любом магазине. И мы, конечно, покупаем их, ведь каждому хочется быть здоровым и жить долго.

А что на самом деле нужно нашей микробиоте? Чем ее кормить, чтобы чувствовать себя лучше? Научный журналист Кэтрин Хармон Каридж с юмором рассказывает в «Еда и микробиом» (18+) о новейших научных открытиях в области кишечного микробиома, чередуя их с интервью, которые она брала, путешествуя по миру и питаясь традиционными продуктами.

5 важных фактов о микробиоме: почему йогурт не может восстановить микрофлору, а стремление к чистоте вредно

Бонни Цуй, «Зачем мы плаваем». Издательство Альпина нон-фикшн

Почему вода, несмотря на все ее опасности, так привлекает нас, людей, и мы стремимся оказаться в ней снова и снова? Чтобы найти ответ на вопрос, Бонни Цуй отправляется вместе с читателями на пруды и озера, в бассейны и океанские просторы... Она напоминает нам, что человек эволюционировал из существ, миллионы лет назад населявших водные просторы Земли, и, вероятно, поэтому его неотвратимо тянет в эту стихию.

«Зачем мы плаваем» (12+) – захватывающая книга о благотворном влиянии воды на человеческое тело и разум, основанная на историях реальных людей. Среди них и олимпийские чемпионы, и современные последователи самурайского стиля плавания нихон эйхо, и исландский рыбак, чудом выживший после того, как провел более шести часов в ледяной воде.

Мария Кардакова и Анча Баранова, «Что мы знаем (и не знаем) о еде». Издательство МИФ

Рекомендации по питанию постоянно меняются. Только вчера нельзя было есть после шести, а сегодня – можно. Кто-то говорит о вреде жирной пищи, а кто-то не видит в ней опасности. Пожалуй, сегодня мы точно знаем только одно: ваше питание должно учитывать ваши особенности – гены, возраст, проживание в определенной местности, характер труда, имеющиеся заболевания, доступность продуктов, их взаимозаменяемость и совместимость.

В «Что мы знаем (и не знаем) о еде» (16+) нет конкретных рецептов, но выделены общие принципы нутрициологии. А кроме того, это просто захватывающее чтение о нашем удивительном организме.

Можно ли верить генетическим тестам на непереносимость продуктов? Страховые охотятся за результатами? А гипердиагностика вредит? Интервью с генетиком Анчей Барановой

Анита Касс, «Загадка иммунитета». Издательство БОМБОРА

Если придете на свадьбу с сотней гостей, у одного из них будет ревматоидный артрит. Если у вас тысяча друзей в социальной сети, велика вероятность, что у двух из них рассеянный склероз. Если у вас аутоиммунное заболевание, скорее всего, вы такой не один среди родственников и друзей. Если же у вас такой проблемы нет, вы точно знаете кого-нибудь, у кого она есть. Десятки миллионов людей во всем мире год за годом живут с последствиями ошибки в их иммунной системе.

Аутоиммунные заболевания – одна из наиболее распространенных причин смерти среди людей моложе 70 лет, особенно женщин. В «Загадке иммунитета» (15+) Анита Касс описывает работу иммунной системы человека, механизм развития аутоиммунных заболеваний и доступные способы остановить этот процесс.

Майкл Бонд, «Путеводный нейрон». Издательство КоЛибри

Тот факт, что мы теряемся не так уж часто, можно считать чем-то вроде чуда. Окружающий мир бесконечно сложен, и все же большинство из нас могут ориентироваться в нем. Мы способны идти по незнакомым улицам, придерживаясь определенного направления, сокращать путь, прокладывая новые маршруты, и по прошествии многих лет помнить места, где были всего один раз. Это поразительные достижения.

Одна из задач этой книги состоит в том, чтобы объяснить, как мы это делаем: как наш мозг составляет когнитивные карты, которые помогают ориентироваться даже в незнакомых местах. Но что еще важнее, «Путеводный нейрон» (16+) рассказывает о наших взаимоотношениях с миром, о том, как понимание окружающего мира влияет на психологию и поведение.

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