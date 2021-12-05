6 любопытных фактов о зимнем плавании: помогает здоровью, действует как обезболивающее, стало настоящим спортом

Разбираемся.

Зимнее плавание или моржевание кажется чем-то исключительным, доступным только самым смелым и закаленным. Многие из нас не могут себе даже представить, что при минусе за окном можно погрузиться в ледяную воду.

Но почему же с каждым годом все больше людей увлекаются таким экстремальным хобби? Почему в момент погружения в обжигающе холодную воду люди испытывают возбуждение, радость и умиротворение? И чем полезно моржевание? Давайте разбираться.

1. Моржевание полезно для здоровья, поэтому его активно изучают ученые

Ученые считают эффекты, которые оказывает на человека плавание в холодной воде, феноменом, и изучают его в своих исследованиях. Например, финские ученые Иллка Хейнонен и Яри Лаукконен исследовали влияние финских саун на здоровье, и выяснили, что те, кто выбегают после сауны на мороз или даже проводят на холоде 5-15 минут между следующим «подходом» к прогреванию, больше помогают своему здоровью. Воздействие холода активирует метаболические процессы и позволяет организму лучше адаптироваться к холоду.

Датская ученая Сусанна Сёберг изучала в Копенгагенском университете область здравоохранения и медицинских наук и проводила исследования на тему диабета 2-го типа, влияния сахара и алкоголя на гормоны. Потом она увлеклась зимним плаванием и все исследования начала проводить именно о нем. Сусанна изучает работу бурого жира, который активизируется в организме под воздействием холода и создает тепло. Сусанна пишет, что он помогает людям, имеющим лишний вес или диабет 2-го типа, так как в момент создания тепла сжигаются калории.

Сусанна посвятила этому отдельную, научно-популярную книгу «Плавание в холодной воде» (16+) – там она не только пишет об эффектах, которые моржевание оказывает на организм, но и дает советы, как правильно начать плавать в холодной воде.

Сусанна пишет, что плавание в целом помогает от болезней, связанных с образом жизни: сердечных и сердечно-сосудистых, диабета. А холодная вода «вызывает важные физиологические изменения, которые могут оказаться особенно полезными благодаря росту терпимости к холоду и возникновению каскада выбросов нейромедиаторов и гормонов».

«Исследования показывают, что многие избавляются от суставной боли после контакта с холодной водой. Если вы страдаете от болей в суставах или атеросклероза, испытываете стресс, у вас мало энергии или плохое настроение, то, по данным целого ряда исследований, вам может стать намного легче после контакта с водой», – пишет Сусанна.

2. Погружение в ледяную воду действует как обезболивающее

Зимние пловцы рассказывают, что холодная вода работает как обезболивающее.

Это объясняется реакцией нервов и гормонов на холодовый шок. Профессиональные спортсмены используют эти знания после тренировок: они прикладывают пакеты со льдом к суставам и принимают ледяные ванны. Это помогает быстрее восстановиться после нагрузок, поскольку холод помогает быстрее вывести из мышц молочную кислоту и облегчить боль.

«Холодная вода оказывает немедленное болеутоляющее влияние на людей с ревматоидным артритом, мышечной болью и сниженной подвижностью суставов. Исследования 1977 и 1989 гг. показывают, что эти результаты связаны с улучшением иммунной реакции, в основном с выбросом гормонов стресса, таких как норэпинефрин, в ответ на воздействие холода», – пишет Сусанна Сёберг.

3. Моржевание доступно всем: главное, следовать простым правилам

Сусанна Сёберг, автор книги «Плавание в холодной воде», уверена, что зимнее плавание – это вовсе не удел избранных. Оно доступно всем.

«Начните плавать летом, лучше всего в открытых водоемах. А по окончании лета просто не бросайте занятия, и вы постепенно привыкнете к более холодной воде. Конечно, вы можете начать и зимой. При этом испытаете более серьезный холодовый шок, но все равно достаточно быстро адаптируетесь. Прежде чем идти в открытый водоем, попробуйте какое-то время принимать холодный душ – начните с пяти секунд и постепенно увеличивайте продолжительность до нескольких минут. Это поможет адаптироваться к холоду мягче», – советует Сусанна.

Не стоит забывать, что наше тело наиболее чувствительно к холоду по утрам, поэтому новичкам стоит проводить тренировки в более позднее время дня. При погружении стоит надевать обувь и шапку, чтобы замедлить процесс теплоотдачи.

«Не беспокойтесь, если в начале занятий вы будете испытывать озноб через несколько часов после погружения. Это нормально и обычно проходит после того, как вы привыкаете к холоду», – советует Сусанна.

Первое, чему стоит научиться, – контролю за дыханием во время погружений, в этом помогут дыхательные упражнения, например, из йоги.

«До и после занятий зимним плаванием вы можете выполнять кардиоупражнения, работать со штангой или бегать. Вы можете экспериментировать, заходя в воду с последующим посещением сауны или без него. Различные варианты тренировок улучшают вазомоторную функцию, тем самым оказывая положительное влияние на вашу систему кровообращения. Это поможет научить тело быстро разогреваться», – рекомендует Сусанна.

4. Зимнее плавание распространено по всему миру

В Финляндии, России и Прибалтике зимнее плавание и ныряние в ледяную воду связано с традицией посещения сауны или бани. Также много зимних пловцов в Великобритании, Дании, Германии, Бельгии и Австралии (кстати, там находится самый старый клуб зимнего плавания Bronte Splashers Winter Swimming Club, основанный в 1922 году).

«В России и других восточноевропейских странах, где распространено православие, моржевание связано с праздником Крещения. Во льду на озерах, реках и других замерзших водоемах вырубают полыньи крестообразной формы. Около полуночи начинается ритуал. Священник читает молитву, затем участники трижды окунаются в воду; считается, что ледяная вода смывает все грехи. Но этот ритуал древнее, чем православие, и восходит к народной традиции», – рассказывает Сусанна.

Погружения в холодную воду любят и в Китае. Там более 140 организаций, занимающихся зимним плаванием, с общим числом участников более 200 тысяч. Самому юному китайскому моржу всего 10 лет, а самому старшему – больше 80. В китайском городе Тайюань температура воздуха зимой часто опускается ниже –10 °C зимой, но сотни людей каждый день купаются в реке Фэньхэ.

Самым старым клубом моржевания в США считается Coney Island Polar Bear Club на Кони-Айленд в Нью-Йорке, основанный в 1903 году. Каждое воскресенье с ноября по апрель здесь проходят заплывы в водах Атлантики.

5. Плавание в холодной воде стало отдельным видом спорта

Зимнее плавание с каждым годом становится все популярнее. Во многих странах существуют специализированные клубы, а в Кейптауне (ЮАР) 1 июля 2009 года была основана Международная ассоциация ледяного плавания (IISA).

«Огромную роль в создании этой ассоциации сыграл южноафриканский морж Рам Баркаи. Он 31 января 2009 г. проплыл 2,33 км за 43 минуты в воде с температурой 4°C. Так зародилась традиция знаменитой «Ледяной мили» (1608 м при температуре воды менее 5 °C)», – пишет Сусанна Сёберг.

«Ледяная миля» – лишь одно из известных соревнований. По всему миру проводятся зимние заплывы и даже фестивали зимнего плавания. Есть и официальные соревнования – например, чемпионат мира по ледяному плаванию IISA, который каждый год проходит в новой стране. Они уже проходили в Польше, Германии и дважды в России (в Мурманске), а следующий чемпионат состоится 12 января во Франции, на горнолыжном курорте Самоен во французских Альпах (недалеко от Шамони и Монблана).

Кроме этого, существует Международная ассоциация зимнего плавания (IWSA), которую основали в 2006 году в Финляндии. Она также проводит собственные чемпионаты и Кубок мира по зимнему плаванию. Основное отличие между организациями – в правилах и дистанциях. IISA (ассоциация ледяного плавания) зародилась после «Ледяной мили» и поэтому допускает соревнования при любой температуре воды, а IWSA (ассоциация зимнего плавания) больше специализируется на коротких дистанциях и строже ограничивает возможную температуру воды, при которой проводятся соревнования.

6. Холодная вода и зимние погружения помогают бороться с депрессией

Зимние пловцы признаются, что после погружения испытывают счастье, спокойствие и умиротворенность.

«В рамках одного глобального опроса изучалось происходившее с зимними пловцами до и после четырех месяцев занятий. Результаты подкрепили некоторые субъективные представления о зимнем плавании. Респонденты чувствовали себя более здоровыми, активными и энергичными, чем до начала занятий. Также ученые отметили, что у пловцов улучшились самочувствие и память. Они часто говорили о хорошем настроении и удовольствии от жизни», – рассказывает Сусанна Сёрберг.

Холод повышает уровень норадреналина, который связан с выработкой эндорфинов. А значит обычная студеная вода улучшает настроение и качество жизни человека, повышая количество нейронных сигналов и усиливая кровоток в мозге.

«Исследования показывают, что плавание в холодной воде помогает в излечении депрессии, поскольку активизирует симпатическую нервную систему и повышает концентрацию норадреналина и β-эндорфина. Если холодный душ или зимнее плавание вам не близки, то с большой вероятностью к тому же эффекту могут привести обычные физические упражнения вроде бега», – делится научными данными Сусанна.

Фото: Издательство МИФ; Юлия Пухкал; openwaterswimming.com; РИА Новости/Павел Лисицын