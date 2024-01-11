«В хоккей привели в 3 года – в моей команде уже катались спиной вперед». «Динамо» делает ставку на 18-летнего форварда

18-летний нападающий – об игре в КХЛ, мотивации и Никите Гусеве.

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Игорь Чернышов – самый молодой дебютант в истории «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге. Меньше чем за год нападающий прошел путь от первого матча в МХЛ до основы. Для того, чтобы забросить первую шайбу на взрослом уровне, Чернышову понадобилось всего три игры.

Нынешний сезон – 2023/24 – второй для игрока в КХЛ. В нем нападающий уже провел 21 матч, периодически выходя на лед в первом звене. О раннем дебюте, доверии тренерского штаба и Матче звезд КХЛ – в интервью МХЛ.

«Если разобрать ситуацию с моим голом, то по тренерскому заданию сыграл неправильно»

– Вы дебютировали в МХЛ в январе 2022 года, а в ноябре уже состоялся дебют в КХЛ. За счет чего удается так быстро расти?

– На мой взгляд, прогресс у молодых игроков идет от доверия тренерского штаба и руководства команды. Если эти люди видят в тебе талант, верят в тебя, то ты и сам не заметишь, как начнешь прогрессировать. Когда зашел в МХЛ, тренер во мне что-то увидел, поставил во второе звено, дал игровое время. С первых шагов на профессиональном уровне получил колоссальный опыт, играя с такими сильными хоккеистами, как Александр Кисаков, Андрей Никонов.

– Что чувствует игрок, в 16 лет дебютировавший в КХЛ?

– В моменте это не ощущается, потому что все внимание заостряется на волнении. Нет мыслей, что «я такой крутой, в 16 лет дебютирую». В голове только подготовка, предматчевое волнение, сама игра. Не думаешь «ничего себе, мне в 16 лет доверяют выступить в лучшей лиге России». Может, спустя неделю приходит осознание дебюта, появляются теплые эмоции. Ведь это то, к чему ты идешь с самого детства. Такие события подстегивают дальше работать и совершенствоваться.

– В дебютном матче КХЛ у вас была одна смена и 36 секунд игрового времени. Хотели больше или ожидали, что так будет?

– Склоняюсь ко второму варианту. Все было в новинку: привыкал, принюхивался, узнавал, как все устроено. Это обычное дело для первого матча. Главное, чтобы дальше игровое время увеличивалось.

– Вас выпустили только в первом периоде. После этого ждали, что выпустят еще? Или смирились с одной сменой?

– Ни в коем случае не смирился. Старался держать себя в тонусе: поприседал, выехал размяться в коммерческую паузу. Ждал, готовился и верил, что будет еще смена, но тренерскому штабу виднее, когда кого лучше выпустить. Я был всем доволен.

– Вы отличились уже в третьем матче, забросив ЦСКА. Причем в той игре вы совершили всего два броска. Желание забить было запредельным?

– Думаю, такое желание стоит на первом месте у каждого нападающего. В первые матчи главным было правильно сыграть, выполнить тренерскую установку. Но забавный факт: если разобрать ситуацию с моим голом, то по тактике и тренерскому заданию сыграл неправильно. Но это действие привело к заброшенной шайбе.

– Поражение в том матче не омрачило радость от первой шайбы в КХЛ?

– Трудно сказать, потому что ненавижу проигрывать. В тот день остался осадок, но старался концентрироваться на эмоциях от того, что забросил первую шайбу в КХЛ. Понимал, что такое бывает раз в жизни, а поражения были и будут, нужно правильно к ним относиться. Так что в тот день испытал больше положительных эмоций, чем отрицательных.

– После этого вы не забивали в КХЛ. Переживаете из-за этого? Может, стоит чаще отходить от тренерского задания?

– Хорошая идея (смеется). На самом деле, переживаний точно нет, сейчас нацелен на увеличение игрового времени. Будет больше игрового времени – будет больше голов. Это приходящее.

«Джордан Уил подкалывает и пытается говорить по-русски. Это забавно звучит»

– Как оцениваете свою игру в сезоне-2023/24? В чем прибавили по сравнению с прошлым сезоном?

– Трудно дать самому себе оценку, просто стараюсь соблюдать тренерскую установку и получать удовольствие от хоккея. Могу сказать, что прибавил в психологическом плане. Раньше много переживал и загонялся из-за нереализованных моментов, которых было много в сезоне-2022/23. Сейчас же легче к этому отношусь.

– В последних матчах КХЛ вы выходили в первой пятерке. Это накладывает дополнительную ответственность?

– Не стал бы выделять, в какой пятерке играю. Мне просто приятно выходить в звене – не важно, первое оно или четвертое. Главное, что ты в обойме.

– Уже сыгрались с партнерами по звену Ильей Каблуковым и Иваном Мурановым?

– До конца нет, но с каждым матчем химия растет. Общаемся, они подсказывают, как в каких моментах сыграть, чему-то меня учат.

– Нет страха не оправдать ожиданий тренерского штаба?

– Анализируя свои эмоции, могу сказать, что нет. Мотивирует, когда видишь состав и себя в первом звене, выходишь биться за команду.

– В чем еще стоит прибавлять?

– Думаю, в реализации моментов. Также нужно лучше анализировать игру, улучшить понимание действий соперника: кто как двигается на площадке, читать шаги наперед.

– Что вам говорит Алексей Кудашов? Проводит ли личные беседы?

– Личных разговоров не было. Алексей Николаевич может подсказать во время игры, указать на детали, где как сыграть, где как развернуть клюшку.

– Вы стали лучшим игроком в матче против «Нефтехимика». Почему команда выбрала вас?

– Хороший вопрос, не могу дать точный ответ. В «Динамо» играют опытные хоккеисты, они видят, кто как работает и как выкладывается. Видимо, кому-то понравились мои действия, заметили, что приношу пользу, и решили вручить лучшего. Это было неожиданно: мы стояли в кругу, я с кем-то общался и вообще не думал, что могут назвать меня. И вот Никита Гусев встает и говорит, что отдает лучшего игрока мне. Было приятно, с теплом вспоминаю об этом.

– С кем сидите рядом в раздевалке первой команды?

– С Максом Моторыгиным и Джорданом Уилом. В начале сезона так рассадили, не выбирал место.

– Общаетесь с Уилом?

– Только если шутим на житейском уровне. Он как-то подкалывает, пытается говорить по-русски – это забавно звучит, можем посмеяться с Максом.

– С кем из основы общаетесь ближе всего?

– Не буду называть Егора Римашевского и Артема Кудашова, потому что с ними практически с самого детства, тут все очевидно. Если брать игроков, которые полностью в первой команде, то хорошие отношения с Андреем Прибыльским и Владом Михайловым. С ними классно и комфортно.

– В одном из интервью вы рассказали, что вашими длинными волосами были недовольны в первой команде. В «Динамо» есть дедовщина?

– Ни в коем случае (смеется). Шучу. Никакой дедовщины нет, у нас здоровый коллектив, все друг друга уважают и ценят. Состричь волосы отчасти было моим решением, разонравился такой стиль. А тренерский штаб подшучивал даже не над длинной волос, а над тем, что я носил ободок. Им это не нравилось, постоянно говорили «снимай ободок», иногда даже называли это «поводком». Одно нашло на другое, поэтому решил подстричься, тем более раньше не делал такую короткую стрижку. Хотелось попробовать что-то новое, узнать, как это выглядит. Нисколько не жалею об этом решении.

– Ваш друг Егор Римашевский тоже выступает в первой команде. Соревнуетесь между собой?

– Не смотрю со стороны конкуренции, кто в составе вместо меня, кого поставили на место лимитчика, кто из молодых стрельнул. У меня свой путь, в котором есть только мои действия и игра. Не думаю и не расстраиваюсь от того, что Егор больше играет. Очень рад, что у него все получается. Смотрю на это так: хорошо, что он в составе, но поставьте и меня.

«Первое звено – это круто, но могу достичь большего»

– Вы самый молодой дебютант «Динамо» в КХЛ, самый молодой автор «покера» в истории МХЛ. Что чувствуете по этому поводу?

– Быть частью истории такого великого клуба – большая честь. Никогда о таком не мечтал и не думал, что все так сложится. Это незабываемо. Говорю об этом и мурашки бегут по коже.

– Некоторые молодые игроки, добившись первых успехов, теряются и начинают хуже играть. Как держите себя в эмоциональном тонусе?

– Не хочу останавливаться на достигнутом. Первое звено, доверие тренерского штаба – это круто, но понимаю, что могу достичь большего. Это подстегивает дальше работать и прогрессировать.

– За 17 матчей в МХЛ в сезоне-2023/24 набрали 19 очков. Можете сказать, что переросли молодежку?

– Трудно сказать. Для меня сыграть в МХЛ – это классная возможность перезагрузиться, передохнуть, побольше поиграть с шайбой, рискнуть и пойти в обыгрыш. То, что в моем возрасте можно играть за основную команду и при этом спускаться в молодежную – это большой плюс.

– Кого из партнеров по МХЛ можете выделить? Кто близок к тому, чтобы дебютировать в КХЛ?

– Мне нравится игра капитана Алексея Зайцева. Он мой близкий друг, практически с самого детства вместе. В «Динамо» много хорошей молодежи, в МХЛ у нас классный коллектив. Трудно сказать, кто может дебютировать в КХЛ, потому что сам пока только подхожу к первой команде. За своими ошибками-то не могу уследить, так что не берусь оценивать другую молодежь.

– Как проходит общение с одноклубниками в МХЛ, которые старше вас, но меньше играли во взрослых лигах? Даете советы?

– Прямо так, чтобы подойти сказать: «Я играю в первой команде, давай дам совет» – нет. Для меня нет графы «возраст» что в основной команде, что в молодежной. Не важно, кто играет в маске, а кто в визоре – мы один коллектив. Когда игрок проводит смену, а я смотрю со скамейки, могу потом что-то у него спросить, подсказать, точно так же и мне могут подсказать, дать совет. Благодаря этому и развивается коллектив, команда.

– Какие ключевые отличия между игрой в МХЛ и КХЛ?

– Как по мне, только одно отличие – скорость, быстрота принятия решений. Тренер в академии «Динамо», который потом перешел с нами в молодежку, всегда говорил, что профессионалы потому и профессионалы, что быстро принимают решения. В КХЛ все в разы быстрее, все вперед, никаких движений назад. Приходится оперативней думать и анализировать, как и куда какое движение сделать.

«Победа на Кубке Вызова – принципиальный момент. А для чего еще туда ехать?»

– Сезон-2023/24 уже выдался для вас насыщенным: Кубок Вызова, Фонбет Матч Звезд КХЛ, вызов в сборную России. При этом вы постоянно играете в КХЛ и МХЛ. Откуда черпаете силы?

– Вкусно ем, еда спасает (смеется). Если без шуток, то ключевую роль играет восстановление: отдых, правильная разминка и заминка. Вообще такие события дают много положительных эмоций – оттуда черпаешь силы, чтобы проявлять себя, показывать максимум.

– Не было мыслей, что лучше было бы отдохнуть, чем ехать на очередной турнир?

– Ни в коем случае. Все вызовы – это приятно. Значит, во мне что-то видят. Когда узнаешь о турнире, думаешь: «Классно, хотелось бы туда поехать». А когда говорят, что тебя вызвали – эмоций становится еще больше.

– Какие эмоции остались от Кубка Вызова и Фонбет Матча Звезд КХЛ?

– Необычные, ведь все это было для меня впервые. Первоначально думал о том, что классно было бы попасть на Кубок Вызова, а оттуда и на Матч звезд. Рад, что удалось выиграть в Туле, потому что Запад давно не побеждал. Считаю, что проявил себя там настолько хорошо, насколько это было возможно.

– Победа на Кубке Вызова действительно принципиальный момент?

– А для чего туда ехать? На мой взгляд, только за победой. Понятно, что четыре человека попадают на Матч звезд, и ты думаешь, как классно было бы туда поехать. Но в первую очередь ты играешь в хоккей ради чего? Ради побед. Говорю за себя, но я люблю побеждать, быть в команде победителей. Зная, что Запад давно не выигрывал, мотивация на победу была запредельной.

– Ожидали, что вас выберут на Фонбет Матч звезд КХЛ? Что чувствовали, когда назвали ваше имя?

– Было трудно все проанализировать и понять: был тяжелый матч, сильно устал. Потом выдохнул и сказал себе «молодец, надо продолжать работать». Рад, что помог команде, что это отметили. А приглашение было приятным бонусом к победе.

– Не расстроились, что не попали в команду к Алексею Кудашову?

– Может и был небольшой осадок, но в целом нет. Хотел попасть в команду, где кого-то знаю, все-таки так комфортнее. В итоге удалось познакомиться поближе с остальными игроками моего дивизиона, пообщаться. Все было душевно.

– Научились ли чему-то у партнеров по Матчу звезд? С кем познакомились поближе?

– Игроки приезжают туда отдохнуть, а не учить молодых (улыбается). Пообщался со всеми по чуть-чуть, поговорил с Александром Самоновым, так как сидели рядом в раздевалке. С остальными тоже обменивались парой слов. Познакомился поближе с ребятами из МХЛ, неплохо пообщались

– Как работалось под руководством Михаила Кравеца?

– Мне все понравилось. Он классный, много шутил. С ним было комфортно и приятно работать.

«В детстве играл в четвертом звене и ничем не выделялся»

– Как хоккей появился в вашей жизни?

– В три года привели родители. Когда пришел, мой возраст уже хорошо катался и спиной вперед, и лицом, выполнял какие-то элементы, а я начал с нуля

– Были варианты с другими видами спорта?

– В детстве занимался спортивной гимнастикой, но больше для общего развития, чтобы работали разные группы мышц и было переключение с одного вида спорта на другой. На первом месте все равно был хоккей.

– Уже тогда было понимание, что хоккей – это то, с чем свяжете жизнь?

– Ни в коем случае. В том возрасте вообще не думал о будущем, просто ходил, мне нравилось. Получал удовольствие от общения с одноклубниками, от того, как мы гоняли шайбу. Это все, что нужно ребенку для счастья.

– Вы воспитанник пензенского «Дизеля». Сколько вам было лет, когда получили приглашение от «Динамо»?

– Около десяти. Переехал в Москву уже в 11 лет в ноябре, в этом же месяце исполнилось 12. Так что после того, как моя семья получила предложение от «Динамо», еще год оставались в Пензе. В тот момент хоккейная школа, где я занимался, пригласила играть за старший год. Год выступал за старших, а затем перешел в «Динамо».

– Не было ли страшно переезжать в Москву?

– Не могу сказать, что 11 лет – осознанный возраст, не особо понимаешь, что и как. Когда переезжал, не думал о том, что это столица, большой город. Мне сказали – я переехал, не более. Коллектив меня хорошо принял. Рад, что все так сложилось

– Были ли приглашения от других клубов?

– Всех не помню, но были предложения от «Локомотива», «Витязя», нескольких команд из дивизиона Поволжья, где играл «Дизель».

– Почему выбрали «Динамо»?

– Если ты понимаешь, каким видишь свое будущее и хочешь развиваться, то менять клуб Поволжья на клуб Поволжья бессмысленно. Московский детский чемпионат – самый сильный в юниорском хоккее, поэтому приняли решение держать курс на него. Выбор пал на «Динамо», потому что этот клуб был самым настойчивым: люди оттуда чаще звонили, интересовались нашей жизнью, спрашивали, собираемся ли мы переезжать. – Общаетесь ли с кем-то, кто играл с вами в «Дизеле»?

– Конечно. Общаюсь с несколькими игроками, выступающими в МХЛ, также держу связь с теми, кого подключают к ВХЛ. В Пензе хорошая хоккейная школа, множество ее выпускников играет в разных лигах мира.

– Ваш день рождения в конце года. Говорят, что юниорам, рожденным в ноябре-декабре, сложнее, так как они сильно младше тех, кто родился в тот же год, но в январе-марте. Испытывали трудности из-за этого?

– Нет, это не чувствовалось, никогда не обращал внимания на этот фактор. Трудностей не было, так как это тот же год, со всеми отлично общался, была здоровая конкуренция. Но было приятно, когда говорили, что я как игрок, который почти на год младше, показываю хороший результат. Люди действительно отмечали этот нюанс.

– Всегда опережали сверстников?

– Если вспоминать с самого детства, то там вообще не было такого. Начинал с четвертого звена, ничем не выделялся, просто получал удовольствие от хоккея и особо ни на что не рассчитывал.

«Никита Гусев – мастер, у которого хочется учиться каждую минуту»

– Где сейчас учитесь и на кого?

– В колледже на тренера. Ушел из школы после девятого класса: совместно с родителями решил, что так будет лучше для карьеры.

– Как совмещать учебу с хоккеем?

– В школе были большие трудности, учителя не одобряли занятия хоккеем, не входили в положение.

– Как проводите свободное время?

– Сейчас плотный график, игры через день, свободного времени особо нет. Могу посмотреть какой-нибудь сериал, фильм, сейчас потихоньку читаю книгу. Нравится гулять одному, включив музыку в наушниках и думая о будущем, люблю покопаться в себе. Также нравится проводить время в компании, где можно пообщаться о чем-то, повеселиться, можем с ребятами сходить в кино.

– Какую книгу читаете?

– «Жутко громко и запредельно близко». Пока в самом начале, но примерный сюжет такой: у парня умирает отец, после чего он находит в вазе отцовскую записку о каком-то человеке и начинает его искать.

– Вы интересный собеседник, производите впечатление эрудированного человека.

– Мне всегда казалось странным, когда игроку задают вопросы, а он зажато отвечает двумя словами. Ведь читатель открывает интервью для того, чтобы узнать из него как можно больше. Поэтому всегда стараюсь дать развернутые ответы, тем более мне самому приятно пообщаться и побольше рассказать о себе.

– Есть ли у вас любимый хоккеист?

– В НХЛ очень нравится Сидни Кросби, он полезен в любой части площадки в любой промежуток времени: большинство, меньшинство, дополнительное время, послематчевые броски. Это универсальный хоккеист, который везде сыграет правильно и принесет пользу. А в КХЛ выделю Никиту Гусева, он наставник для молодых, часто с нами общается. Когда Гусев начинает рассказывать нюансы и тонкости, понимаешь, что это большой профессионал своего дела, мастер, у которого хочется учиться каждую минуту.

Фото: vk.com/dynamo_ru