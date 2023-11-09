Драма в молодежном хоккее: игрок с метра не забил в пустые ворота − соперник отыгрался и победил в овертайме

Промах года.

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Молодежки «Нефтехимика» и «Магнитки» в среду подарили безумный сюжет в OLIMPBET чемпионате МХЛ.

Выступающий в «серебряном» дивизионе «Реактор» шел к громкой победе над «Стальными Лисами»: нижнекамцы вели на протяжении большей части вечера, и за три минуты до конца третьем периода удерживали преимущество – 4:3.

Нападающий Никита Хоружев, выступающий в этом сезоне как в МХЛ (13 матчей), так и в КХЛ (девять игр), должен был окончательно закрепить успех. После перехвата он выкатился на пустые ворота − и не попал по шайбе в ситуации, когда промахнуться было сложнее, чем забить.

Что было дальше? Судьба наказала молодежку «Нефтехимика». За 64 секунды до конца основного времени Кирилл Плохов сравнял счет и перевел игру в овертайм. А там уже Савелий Медведев принес «Стальным Лисам» победу и два очка − 5:4 ОТ.

А теперь все эти события − в формате 57-секундного видео:

Похожий момент в сентябре случился в Фонбет Континентальной хоккейной лиге. Никита Трямкин в овертайме мог приносить «Автомобилисту» победу над «Авангардом», но не попал в пустые (стоит сказать, что угол броска у Трямкина был более острым). В итоге «Авангард» выиграл, решающий гол забил Иван Игумнов на четвертой минуте дополнительного периода.

Хотя, конечно, больше напрашиваются аналогии с легендарным эпизодом из сезона НХЛ-2006/07, когда Патрик Штефан был в полном одиночестве перед пустыми воротами, но умудрился не забить, а в ответной атаке «Эдмонтон» сравнял счет.

Но чеху тогда никто не мешал, а вот Хоружеву в последний момент, кажется, прилетело клюшкой от Михаила Федорова, хотя арбитры и не увидели в том нарушения.