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Драма в молодежном хоккее: игрок с метра не забил в пустые ворота − соперник отыгрался и победил в овертайме

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Промах года.

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Молодежки «Нефтехимика» и «Магнитки» в среду подарили безумный сюжет в OLIMPBET чемпионате МХЛ. 

Выступающий в «серебряном» дивизионе «Реактор» шел к громкой победе над «Стальными Лисами»: нижнекамцы вели на протяжении большей части вечера, и за три минуты до конца третьем периода удерживали преимущество – 4:3.

Нападающий Никита Хоружев, выступающий в этом сезоне как в МХЛ (13 матчей), так и в КХЛ (девять игр), должен был окончательно закрепить успех. После перехвата он выкатился на пустые ворота − и не попал по шайбе в ситуации, когда промахнуться было сложнее, чем забить.

Что было дальше? Судьба наказала молодежку «Нефтехимика». За 64 секунды до конца основного времени Кирилл Плохов сравнял счет и перевел игру в овертайм. А там уже Савелий Медведев принес «Стальным Лисам» победу и два очка − 5:4 ОТ.

А теперь все эти события − в формате 57-секундного видео:

Похожий момент в сентябре случился в Фонбет Континентальной хоккейной лиге. Никита Трямкин в овертайме мог приносить «Автомобилисту» победу над «Авангардом», но не попал в пустые (стоит сказать, что угол броска у Трямкина был более острым). В итоге «Авангард» выиграл, решающий гол забил Иван Игумнов на четвертой минуте дополнительного периода.

Хотя, конечно, больше напрашиваются аналогии с легендарным эпизодом из сезона НХЛ-2006/07, когда Патрик Штефан был в полном одиночестве перед пустыми воротами, но умудрился не забить, а в ответной атаке «Эдмонтон» сравнял счет. 

Но чеху тогда никто не мешал, а вот Хоружеву в последний момент, кажется, прилетело клюшкой от Михаила Федорова, хотя арбитры и не увидели в том нарушения.

Как это возможно? Братья из молодежки «Трактора» забили похожие голы с разницей в 2 года. Одному и тому же сопернику!

В МХЛ тренер раскрыл игровые схемы специально для трансляции. Это та команда, где работает Дмитрий Федоров

9 комментариев

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AleksandrVAS
Забил бы и что? ...а так стал известным! ;)
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Nomer22
Бывает.В хоккее все настолько быстро,что это нормальная практика. Ничего экстраординарного!
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sergetti
С метра - Легко! ©️
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Shemyakinnen
Удара по рукам не было в моменте?
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Тюменский медвежонок
в НХЛ конечно топ момент случился, моментально судьба наказала, просто вау, это напоминает футбольный матч в Чемпионшипе за выход в АПЛ когда команда не забила пенальти и сразу в ответ получила гол в свои ворота
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Eagle On A Pole
Ему же по хребту клюшкой ударили перед попыткой броска, вот и промахнулся мимо шайбы
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разноцветный логотип
значение знаешь?
Патрик Штефан
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jindos
Надо было свистеть судьям удар клюшкой конечно)
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Михаил Барвинский
Ответ Eagle On A Pole
Ему же по хребту клюшкой ударили перед попыткой броска, вот и промахнулся мимо шайбы
тут надо засчитывать гол, там фол был, удар клюшкой!!!
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