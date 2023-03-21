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Выпускник «Красной Армии» рассказывает об успехе в КХЛ и опыте в Молодежной хоккейной лиге.

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Прохор Полтапов – один из немногих молодых игроков КХЛ, который может похвастаться Кубком Гагарина в свои 20 лет. Нападающий провел стабильный сезон в армейском клубе, периодически выходя в первых звеньях. Выпускник «Красной Армии» завоевал доверие тренерского штаба в регулярке (5+5 в 55 играх) и продолжил оправдывать его в плей-офф, заработав 5 (2+3) очков в 19 матчах.

В эксклюзивном интервью официальному сайту МХЛ Прохор Полтапов рассказал о переживаниях по ходу плей-офф, пройденном молодежном этапе, семье и Санкт-Петербурге.

«Я уже переживал эмоции поражения в финале – очень не хотел, чтобы это повторялось»

– Как ощущаете себя в статусе обладателя Кубка Гагарина?

– Только рад. Когда прозвучала финальная сирена – было опустошение и эмоциональное облегчение, но на следующий день счастье вернулось.

– ЦСКА проиграл первый матч финала, но затем забрал три игры подряд. Что помогло взять ситуацию под свой контроль?

– Это просто характер, желание выполнить поставленную цель. Мы хотели выиграть и понимали, что можем это сделать. Тем более после трех побед подряд осознавали, что осталось забрать еще один матч. Последний шаг – он трудный самый.

– Как реагировали, когда преимущество в серии стало ускользать из рук?

– Не было никаких споров и разногласий. Понимали, что мы все хотим одного – выиграть. Знали, что нужно делать, и просто делали это дальше.

– В финале запомнилась ваша стычка с Александром Радуловым. Как вы видите ту ситуацию?

– Ситуация была такая: Миша Григоренко начал вылезать на ворота, шайба отскочила на пятак и он, увидев, что она не прижата, начал добивать. Я стоял рядом, поворачиваю голову – и вижу: Миша лежит, а два игрока клюшками долбят его в спину, причем уже после свистка судьи. Два на одного, еще и лежачего, было нечестно. Я оттолкнул их, на меня сзади налетел игрок, я сразу начал бороться, развернулся. Увидел, что это Радулов, только когда у меня уже шлем слетел. Мы все мужики, неважно, кто какого возраста и статуса – на льду все равны.

– Согласны, что Радулов в КХЛ – особенный игрок?

– Считаю, что он был особенным и в НХЛ. Все равно видно, что он приехал оттуда и у него есть огромный опыт. Ему всегда без разницы, кто перед ним, у Радулова очень сильный характер.

– Стараетесь выработать в себе похожий характер?

– Да, конечно. Если ты будешь показывать на льду такое отношение, то менее уверенные ребята станут обходить тебя стороной.

– Вы рассказывали, какой Сергей Федоров тренер. Но какой он человек?

– Такой же, как и тренер: спокойный, уравновешенный. Видно, что он был игроком. У Сергея Викторовича есть такая черта – он очень много думает, это дает свои плоды.

– В финале вы отметились голом после роскошного сольного прохода. Что ощутили, когда поняли, что шайба в воротах?

– Когда я только бежал к воротам, думал: «Главное – не потерять шайбу!». Потом уже все прокатило на чуйку – бросил и забил. Просто хотел выиграть, как и все у нас. Это был первый гол, мы повели 1:0 в, возможно, нашем победном матче. Эмоции были только из-за этого. Чувствовал, что благодаря моей шайбе мы стали на шажочек ближе к Кубку.

– Тогда ЦСКА уступил 1:2. Какие эмоции испытываете после матчей, когда ваша команда проиграла, но при этом вы сделали что-то результативное?

– У меня есть эмоции только по поводу командных успехов. Нет мыслей: «Блин, ну я такой красивый гол забил, а мы проиграли!». Я просто думаю о том, что команда проиграла.

– В финальной серии вы набрали 3 (1+2) очка. Что помогло добавить в самом важном для команды отрезке?

– Думаю, ответственность, что меня где-то ставили во второе звено. Тем более это финал, ты весь сезон к этому шел. Проиграть в финале – это самое ужасное чувство на земле. Плюс помогла поддержка старших ребят, которые говорили: «Все нормально, играй, как умеешь. Если что – мы тебя подстрахуем». Эти факторы и дали свои плоды.

– Опыт проигранного финала МХЛ в составе «Красной Армии» как-то сказывался на вашей мотивации?

– Он очень сильно сказывался. Я уже однажды пережил эти эмоции, они были максимально неприятными, так что очень сильно не хотел, чтобы это повторялось. Ты делаешь какие-то выводы и учишься на своих ошибках, поэтому опыт проигранного финала только гнал меня вперед.

– ЦСКА выиграл пять семиматчевых серий за два последних плей-офф. В чем секрет?

– Это уверенность, это мужики, которые понимают свою цель и знают, что нужно делать, к чему они идут и за какой клуб играют. Конечно, если бы в тебе не были уверены, тебя бы не позвали в эту команду. Тут только два варианта: либо ты превозмогаешь себя и становишься сильнее, либо скатываешься.

«Помню, как ходил смотреть на Васю Глотова, когда еще был мелким. Мне тогда было 12 лет»

– Вы просмотрели свои голы и передачи в плей-офф?

– Я не так уж много забил, поэтому больше смотрел игры, где действовал не результативно. А так я пересматриваю именно смены. Если попалась смена с голом – посмотрю ее, как обычное учебное пособие.

– Ваш пас в седьмом матче с «Локомотивом» был признан лучшим в четвертьфинале. Можете вспомнить, как отдали этот пас-конфетку?

– Мы правильно пошли в давление, выцарапали эту шайбу, после борьбы она отлетела ко мне. Увидел, что Виталя Абрамов выскакивает из-за ворот, а голкипер соперника переместился со мной. Оставалось просто точно скинуть ему шайбу.

– В той же игре вы попали в штангу. В плей-офф шайбу порой просто вытаскивали с ленточки. Как реагировали на такие неудачи?

– Ищущий всегда найдет, идущий всегда придет. Где-то просто не везло. Если появляются такие моменты, нужно просто продолжать делать то, что ты делаешь, отточить результативность и точность, чтобы уж точно залетало.

– Помните момент, когда выходили один на пустые ворота «Северстали», а вратарь соперника не успел смениться и спешил обратно в створ?

– Да. Я видел, что Володя Брюквин подбирает шайбу, думал: «Так, он сейчас ее выкинет, а там вратарь. Нужно подумать, что сделать один на один», я ведь даже не знал, что голкипер убежал. Получаю шайбу, вижу пустые ворота и не понимаю, где вратарь. Тут замечаю краем глаза, как он бежит обратно, подумал: «Главное – попасть».

– Обе ваши шайбы в плей-офф были заброшены после сольных проходов. Почему не удавалось отличиться после комбинаций?

– Думаю, я еще не до конца перестроился на взрослый хоккей. В детском хоккее ты взял шайбу и побежал. Получилось, не получилось – без разницы. А в КХЛ уже совершенно другой уровень. Здесь тактика, комбинации, разговоры друг с другом о том, где кто будет и что будет делать.

– Вы ведь пропустили половину полуфинала из-за болезни, как так вышло?

– Чувствовалась вина, потому что мы все профессионалы, я где-то за собой не уследил, приболел и бросил команду в такой ответственный момент. Смотрел каждую игру ЦСКА и очень сильно волновался.

– Были переживания, что из-за высокой конкуренции будет тяжело вернуться в состав после выздоровления?

– Переживал из-за того, что приболел, но понимал, что у меня будет шанс. Хоть я и не сразу вернусь на то же место в основу, но, если появится хоть какой-то шанс, я должен буду им воспользоваться. Ведь то, что я приболел и выпал из состава – это только моя ошибка, поэтому отвечать за нее мне.

– В сериях с «Северсталью» (9:3 и 0:3) и «Локомотивом» (2:6 и 5:0) были очень разные и крупные счета. Это следствие расслабленности в связи с первыми раундами?

– Мне кажется, это больше связано с тем, что в плей-офф уже совсем другая игра. Когда проходит не так много времени от регулярки до кубковых матчей, ты до сих пор играешь как в регулярном чемпионате. От этого такие мысли и результаты. Поэтому к концу второго раунда счета были не такими большими – все уже успели перестроиться.

– Вы отмечали, что очень не любите играть против защитников с длинными клюшками. Как вам Андрей Педан и Степан Фальковский?

– Ужас-ужас. Никита Лямкин и Кирилл Адамчук – тоже большие защитники с длинными клюшками, ненавижу таких. От них убегаешь, а они тебя достают.

– Перед началом плей-офф были переживания о том, попадете ли вообще в состав?

– Естественно, были мысли, потому что хотелось помогать команде. Поэтому сильно волновался и ждал хоть какого-то маленького шанса.

– Когда пропало это волнение?

– Когда сыграл первую игру в плей-офф. На вторую мне дали чуть больше игрового времени. Я понял, что все делаю правильно, двигаюсь в нужном направлении, надо просто продолжать, потому что это плей-офф, тут нельзя расслабляться, игры идут через день. Если дашь себе слабину – потеряешь нить игры.

– В плей-офф ваше время быстро увеличилось с полутора минут за игру до 10-12. Каково ощущать большое доверие на таком уровне?

– Только кайф! Самый настоящий кайф. Это же праздник, когда у тебя продолжается сезон, каждая победа на вес золота. Когда ты еще столько играешь в таком возрасте – это огромнейший опыт.

– Во втором матче полуфинала против СКА на льду находилось сразу пять воспитанников школы «Серебряные Львы»: вы, Дмитрий Николаев, Николай Поляков, Василий Глотов и Захар Бардаков. Знакомы с ними лично?

– Нет, в СКА у меня нет близких знакомых по системе. Единственное, что я помню – как ходил смотреть на Васю Глотова в МХЛ, когда еще был мелким. Они играли в «Юбилейном», Глотов еще был в маске. Просто я запомнил его фамилию. Мне тогда было 12 лет, так что я ходил на МХЛ и смотрел на взрослых ребят, для меня они были здоровяки.

– Две семиматчевые серии подряд тяжело давались команде и лично вам?

– У нас есть хороший тренерский штаб, медицинский персонал и массажисты, они нам помогают не думать ни о чем, кроме игр и собственного отдыха. Поэтому в нашей игре и не было никаких огромных провалов. Иногда мы немного проваливались, шайба просто не шла в ворота, но потом быстро собирались. Так как я играл по 10-12 минут за матч, что достаточно много для молодого хоккеиста, мне было действительно в кайф, что у нас так много встреч.

– В КХЛ вводится перекрестный плей-офф со второго раунда. Вы уже сталкивались с этой практикой в МХЛ.

– Думаю, будет интересно посмотреть на это на взрослом уровне. В МХЛ ты привыкаешь играть два дня подряд, а потом нужно лететь обратно и играть только через два дня. А тут матчи идут через день.

– Сергей Федоров, когда говорил о вас, отмечал, что в таком возрасте главное – не зазнаться. Что поможет этого избежать?

– Своя голова на плечах и мама.

– По ходу карьеры не случались приступы «звездной болезни»?

– Все прерывалось на корню. Сразу же было сказано: «Будешь так делать – будет втык» (улыбается).

– В КХЛ, по вашим словам, важно не думать о серьезном и всегда сохранять позитив. Это получалось делать в плей-офф?

– Все равно есть какие-то шутки, ты порой забываешь обо всем, на тебя ничего не давит. Что-то может возникнуть перед матчем, но когда выходишь на первую смену, все переживания сразу пропадают.

– Когда поняли, что окончательно закрепились в ЦСКА?

– Думаю, что понял это только в плей-офф, даже не в регулярке.

– Практика в ВХЛ в сезоне-2021/22 помогла в КХЛ?

– Это помогло понять стиль и габариты, там ведь уже мужики. Они не будут смотреть, что ты еще молодой. Значит, ты должен обыгрывать их головой, думать за себя и за них.

«Период в молодежке помог мне стать тем, кто я сейчас»

– В плей-офф вы на один матч присоединились к «Красной Армии», который она уступила. Как оцените этот опыт?

– Исходя из моей игры в том матче – ужасно. Меня отправили помочь, а я никак не помог. Но было тяжело перестроиться со взрослого хоккея обратно в молодежный. Намного тяжелее, чем из детского во взрослый: разные скорости, менее организованная команда.

– На вас давила ответственность, как на игрока из КХЛ?

– Да, было небольшое давление. Старался выкинуть все эмоции из головы, был настроен только на победу. Хотел выйти и помочь, чтобы команда играла дальше. На тот момент была неопределенность. Возможно, и у меня бы закончился сезон вместе с ними.

– В сезоне-2021/22 «Красная Армия» дошла до финала, а в этом вылетела в первом раунде. С чем связан такой разный результат?

– Произошла смена поколений. Тогда лидеры команды провели в МХЛ весь сезон, а в этот раз всех выдергивали из других лиг, ребята потеряли эту нить МХЛ.

– В своем последнем матче в МХЛ вы сыграли против «Спартака», за который выступал ваш друг Никита Чибриков. Удалось с ним пообщаться?

– Только после игры. Давно друг друга не видели, не встречались на льду, поэтому было интересно посмотреть, кто во что вырос. Поздравил его с тем, что он подписал контракт новичка с «Виннипегом». Думаю, у него все получится.

– Жалеете, что так и не сыграли с Кириллом Капризовым за ЦСКА? В его последнем сезоне в КХЛ вы сыграли один матч, но тогда в заявке его не было.

– Конечно, жалко. Когда тренируешься и видишь все вживую – это совсем другие ощущения и эмоции. Было бы максимально круто даже просто поговорить с ним, этот разговор стал бы невероятным опытом. В любом случае ты смотришь какие-то его матчи, смены, понимаешь, что он делает. Если то, что делает Капризов, дает плоды, то почему бы и тебе это не попробовать? Личная встреча с Кириллом очень бы помогла.

– Правильно будет сказать, что вылет «Красной Армии» в какой-то степени был полезен и позволил больше не думать о том, что вас могут неожиданно вызвать из ЦСКА на помощь молодежке?

– Нет. Скажу честно, вообще не было полезно, потому что это все одна система ЦСКА. Клуба, в который всегда идут только за первыми местами, и вылет молодежки в первом раунде – это очень плохо. Единственное, что было полезным для меня, это то, что я посмотрел на ситуацию, проанализировал свою игру и понял: «Мальчик, тебе нужно собраться».

– Присутствовало чувство недосказанности от того, что молодежный этап карьеры вы завершили именно так?

– Если я как-то перешагнул через этот этап и сейчас нахожусь выше, почему должен считать его неудачным? Он дал мне толчок для развития, ведь я поднялся и вырос благодаря этому этапу. Считаю, что у меня был удачный опыт. Все было неплохо, если не брать в расчет то, что мы не выиграли Кубок Харламова. МХЛ дала мне уверенности, сил, вырастила во мне настоящего хоккеиста. Период в молодежке помог мне стать тем, кто я сейчас.

«Сестра может расплакаться, если мы проиграем или я как-то ударюсь»

– Как проводите свой чемпионский отпуск?

– Провожу время с мамой и сестрой, потому что был очень длинный сезон – долго с ними не виделся, мне и им было тяжеловато. Слетаю отдохнуть на море и набраться витаминчиков. Также хочу отвезти Кубок Гагарина в Питер.

– Вы уже давно уехали из Санкт-Петербурга и сами говорили, что по укладу жизни больше москвич. Из всех мест для кубка вы выбрали свою первую школу «Серебряные Львы»?

– Да, собираюсь поехать в родную школу и устроить там фотосессию, чтобы все маленькие ребята понимали, к чему надо стремиться, что из этой школы действительно вырастают хорошие игроки. У меня есть хорошие воспоминания из Петербурга, связанные именно с хоккейной школой, но не с самим городом. «Серебряные Львы» меня вырастили, там нас реально готовили. Плюс в Питере живут мой папа и бабушка с дедушкой – те, кого я не вижу во время сезона. Хотелось бы также приехать к ним с кубком и порадоваться вместе.

– Тяжело так долго не видеться с отцом?

– Тяжело, но папа – не мама (улыбается). Мы частенько с ним говорим, он многое подсказывает, поэтому не успеваем друг по другу очень сильно соскучиться. Понимаем, что я уже взрослый, он тем более. Иногда наступает грустинка из-за того, что хочется поговорить побольше, но у меня и папы дела, нам нельзя долго грустить.

– Вы часто упоминаете маму. Расскажите и о сестре.

– Она сильно увлекается моим спортом – мне кажется, даже намного больше, чем мама. Сестра очень сентиментальная, она сильно волнуется, может расплакаться, если мы проиграем или я как-то ударюсь. Ей 17 лет, она у меня молодец. Когда мама на работе, сестра мной максимально занимается, огромное ей спасибо! Из-за моего хоккея она вообще переехала в 9 лет из родного города.

– Мама с сестрой – ваши главные фанаты?

– Да, они ходят вообще на все домашние игры и смотрят все гостевые. Они очень сильно нервничали в плей-офф, как и я. Перед седьмой игрой финала у меня началась нервотрепка, набрал маму в три часа ночи, сказал, что не могу уснуть и меня трясет. Мы поболтали с ней и стало хорошо. Сестра потом присылала свои видосы, говорила: «Братик, победи!».

– В одном из интервью вы сказали, что Павел Буре сейчас не вошел бы даже в пятерку самых быстрых игроков. Кто самые скоростные хоккеисты КХЛ?

– Серега Плотников очень быстрый и работоспособный, Макс Мамин с шайбой тоже очень быстро бежит, именно катит. Также выделю Виталю Абрамова и Павла Порядина.

– Какие качества главные для современного хоккеиста?

– Игра серьезно меняется, площадки становятся меньше, поэтому я считаю, что скорость очень важна. Ты должен быстро двигаться и при этом соображать, потому что ноги могут работать, а голова не будет понимать, куда они бегут. В первую очередь нужно развивать мышление, потому что можно быть физически сильным, но голова очень важна. Все остальное придет.

– Вы признавались, что раньше могли в свободное время посидеть с парнями из «Красной Армии» в компьютерных клубах. Играли уже с кем-то из КХЛ?

– Да, в этом году играл с Володей Брюквиным и Владом Каменевым. Из тех, с кем мы были вместе в МХЛ, выделю Тахира Мингачева, Матвея Гуськова и Максима Соркина. Мы играем в «Counter-Strike».

– В Петербурге вы жили в Приморском районе, а лед у «Серебряных Львов» был в Удельном парке и на Мебельной улице, причем условия для игроков были не самые лучшие. В то время обращали внимание на какие-то трудности?

– Не знаю, как у других, но я до 12 лет вообще об этом не задумывался. Мама мне только недавно начала говорить о том, что это было реально тяжело. Огромное спасибо родителям, что они на меня не давили, не говорили: «Мы покупаем форму, а ты так играешь!». Я просто кайфовал и играл в хоккей, мне было без разницы, в каких раздевалках сидеть. В Питере я переодевался в сушилке, чтобы не возить форму с собой, у меня была огромная вешалка с ножками. Ставил ее и вешал форму, потом приезжал с мамой или папой к этой сушилке, прямо там переодевался и шел на лед. Когда переехал в Подольск, подумал: «Нифига себе! Так тоже может быть?».

– Ваша мама – очень верующий человек, какую роль вера играет в вашей жизни?

– Такую же большую, как и хоккей. Хоккей и вера для меня одно. Знаю молитвы, молюсь перед каждой игрой, у меня есть крест и православный браслет, но дальше говорить не буду (улыбается).

– Несколько лет назад вы старались читать по книге в неделю, как сейчас обстоят дела с чтением?

– Вообще забросил всю эту тему с чтением. Реально не хватает времени: приезжаешь, ложишься, у тебя отнимаются ноги, ты просто отдыхаешь, а с утра уже на тренировку. Приходишь и опять ложишься отдыхать, ни на что не хватает сил.

– Ваши детские тренеры в системе «Витязя» и «Динамо» сами были из ЦСКА. Вы говорили, что они прививали «армейскую систему». Что вы вкладываете в это понятие?

– Это дисциплина, характер, воля – все качества, которые помогут в жизни. Что в 12 лет меня учили, что сейчас в 20 учат приходить вовремя, играть до конца и никогда не опускать руки.

– С кем из когда-либо живущих людей вы хотели бы познакомиться и что бы спросили?

– С Валерием Харламовым. Это величайший игрок в нашей истории. Просто хотел бы спросить, какие у него мысли были во время игры, что он чувствовал. Чтобы понимать для себя, такие же ощущения я испытываю, в правильном ли направлении иду.

Фото: vk.com/hccska