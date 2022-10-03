Фантастический гол из молодежного хоккея! Даже партнеры схватились за голову

Шедевр Александра Мирзабалаева.

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Сумасшедший по красоте гол из OLIMPBET Молодежной хоккейной лиги: 19-летний нападающий «Русских Витязей» Александр Мирзабалаев выдал какой-то совершенно невероятный дриблинг – и отыграл одну шайбу в матче с «Крыльями Советов».

«Витязи» все равно проиграли – но кого это волнует после такого гола?

Фото: «Русские Витязи»