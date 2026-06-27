Драфт НХЛ-2026. «Торонто» будет выбирать под 1-м номером, «Сан-Хосе» – 2-м, «Ванкувер» – 3-м

27 июня состоится первый раунд драфта НХЛ 2026 года.
Церемония пройдет в Баффало. Начало – в 2:00 по московскому времени.
По итогам драфт-лотереи «Торонто» получил первый выбор, «Сан-Хосе» – второй.
Среди главных фаворитов называются форварды Ивар Стенберг (Швеция) и Гэвин Маккенна (Канада).
Драфт НХЛ 2026 года
1-й раунд
1. «Торонто».
2. «Сан-Хосе».
3. «Ванкувер» .
4. «Баффало» (от «Чикаго»).
5. «Рейнджерс».
6. «Калгари».
7. «Сиэтл».
8. «Виннипег».
9. «Сан-Хосе» (от «Оттавы», изначальный пик «Флориды»).
10. «Нэшвилл».
11. «Сент-Луис».
12. «Нью-Джерси».
13. «Айлендерс».
14. «Коламбус».
15. «Сент-Луис» (от «Детройта»).
16. «Сент-Луис» (от «Вашингтона»).
17 «Лос-Анджелес».
18. «Вашингтон» (от «Анахайма»).
19. «Юта».
20. «Баффало» (от «Сан-Хосе», изначальный пик «Эдмонтона»).
21. «Филадельфия».
22. «Питтсбург».
23. «Бостон».
24. «Ванкувер» (от «Миннесоты»).
25. «Оттава» (от «Флориды», изначальный пик «Тампы»).
26. «Рейнджерс» (от «Каролины», изначальный пик «Далласа»).
27. «Сан-Хосе» (от «Баффало»).
28. «Монреаль».
29. «Сент-Луис» (от «Айлендерс», изначальный пик «Колорадо»).
30. «Калгари» (от «Вегаса»).
31. «Каролина».
32. «Оттава».
Второй и следующие раунды состоятся 28 июня.
1) Точно ли Торонто возьмёт Маккенну? По слухам, канадец выглядит явно предпочтительнее Стенберга в глазах Джона Чайки, но всё-таки он не такой безоговорочный фаворит драфта, какими были Бедард, Селебрини и даже Шефер.
2) Какие планы на следующий сезон у генменеджера Сан-Хосе? За неделю до драфта казалось, что Майк Грир попытается обменять Вильяма Эклунда на уже готового молодого защитника уровня первой пары, и тогда под вторым номером можно будет спокойно взять Стенберга, чтобы в 2027 году точно бороться за попадание в плей-офф. Но Эклунда с парой проспектов отдали в Оттаву за ещё один драфт-пик, а все приличные варианты усиления обороны (кроме возрастных Райлли, Карлсона и Андерссона) как будто уже неактуальны. В такой ситуации "Акулам" будет полезен как Стенберг, который займёт освободившееся место во втором звене, так и Чейз Рид, который может стать ведущим пакмувером команды через 1-2 сезона и позволит занять более выгодную позицию в переговорах по обмену/подписанию опытного защитника.
3) Выберет ли Ванкувер Калеба Мэлотру, если будет доступен Стенберг? Единственная причина делать ставку на канадского центрфорварда - его родство с новым главным тренером "Кэнакс". А так, и по потенциалу, и по позиции самым логичным вариантом выбора для клуба кажется именно швед. Если Ивар и Маккенна уже не будут доступны под третьим номером, то центр будет им нужнее, чем защитники, хотя есть инсайды сообщающие о том, что кто-то из высшего руководства команды уже положил глаз на Рида.
4) Зачем Баффало четвёртый выбор на драфте? Ярмо Кекяляйнен, который любит удивлять своими решениями в первый день церемоний выбора проспектов (вспомните, как оказались в Коламбусе Дюбуа и Чинахов) получил высокий пик Чикаго при трейде Боуэна Байрэма. Отдаст ли он его за какого-нибудь юного защитника, обменяет на готового игрока или потратит на не очень нужного "Клинкам" Калеба Мэлотру? Все три сценария кажутся весьма реалистичными.
5) Как усилят атаку Рейнджерс и Калгари? Первым в их пуле проспектов остро не хватает центров (во всей системе клуба самым перспективным представителем данного амплуа моложе 32 лет выглядит Ноа Лаба). Вторые после недавнего обмена вроде как могли бы найти двухстороннего левого защитника, который будет страховать Немеца или Пареха (тут почти идеально подходит Карсон Карелс), но их генменеджер сказал, что хочет получить на драфте атакующего игрока, способного набирать по 80 очков в "регулярке".
Вингеров, претендующих на выбор в топ-6, кроме Стенберга и Маккенны, вроде нет. Из центров можно рассмотреть Мэлотру (если будет доступен) и Лоуренса с Бьёрком, которые рискуют вообще выпасть из топ-10 из-за проблем с продуктивностью в NCAA и скромных габаритов соответственно.
6) Насколько низко упадут Бьёрк, Верхофф и Шмитс? Из проспектов уровня первой десятки, судя по всему, именно эти трое больше всего рискуют быть выбранными позже, чем прогнозируют скауты.
175-сантиметрового Бьёрка активно сравнивают с Росси и Бенсоном, которых задрафтовали на 5-7 позиций ниже, чем можно было предположить, исходя из рейтингов. Хотя есть подозрения, что, если не Рейнджерс с Калгари, то хотя бы выбирающий восьмым Виннипег его не упустит.
Акции Верхоффа после ЮЧМ в принципе достаточно сильно упали, и если пару недель назад его ещё вполне можно было ждать в топ-3, то теперь он котируется значительно ниже как минимум среди независимых журналистов и экспертов. Как его оценят реальные скауты клубов НХЛ, скоро узнаем.
Шмитс, говорят, не очень здорово проявил себя на собеседованиях с несколькими командами (возможно, специально вёл себя так, чтобы попасть в какую-то конкретную франшизу). А ещё в последние годы довольно часто можно видеть, как клубы начинают массово игнорировать во время драфта проспектов, выступающих в финской лиге. Так было с Аату Рятю, Брэдом Ламбертом, Йоакимом Кемеллом и даже Констой Хелениусом. А Арон Кивихарью вообще вместо первого раунда ушёл в четвёртом.
7) Придётся ли "Кракенам" как обычно брать игрока, который не подходит им по позиции? На трёх из четырёх последних церемоний драфта менеджеры "Сиэтла" приобретали талантливых центральных нападающих, которые сенсационно дожили до их выбора и подходили под характеристику "best player available" (Райт, Картон, О’Брайен). При этом центральная ось была чуть ли не единственной частью их системы, которая не требовала усиления.
Теперь у них нет проблем с центрами и праворукими защитниками. Но если вдруг будет возможность заполучить Верхоффа или Бьёрка, разве они смогут устоять перед соблазном?
8) Кто больше понравится скаутам "Джетс"? Обычно их сильно интересуют проспекты, которые стояли очень высоко в рейтингах за полгода-год до драфта, но потом опустились. В этом году совсем уж явную кражу в первом раунде совершить не получится, но, если они продолжат следовать своей логике, шанс почувствовать Манитобу могут получить многие. В первую очередь к этому стоит подготовиться Белчецу, Лоуренсу, Верхоффу, Лину и Бьёрку.
9) С кем, кроме Стенберга, Карелса, Верхоффа и Рида, поужинали представители Сан-Хосе? Довольно часто во время преддрафтовых тестов менеджеры команд приглашают приглянувшихся им проспектов на неформальный ужин, чтобы получше узнать их характер и обсудить вопросы, оставшиеся после собеседований. Все, кого "Акулы" выбирали в топ-15 в последние годы, ходили на такие ужины с помощниками Майка Грира. И в этом году, ещё не имея на руках девятого пика, функционеры "Шаркс" пригласили на соответствующие мероприятия аж шестерых юниоров.
Четверо из них давно идентифицированы, а вот фамилии ещё двоих, похоже, нигде не афишировались. Если Верхофф не упадёт до девятого номера, а пик, полученный за Эклунда, так и останется в Калифорнии, то часть оставшейся тайны наверняка будет раскрыта.
10) В первой десятке будет выбрано больше центров или вингеров? Вероятнее всего, это будут решать менеджеры "Нэшвилла", которым после обмена Лэро и Свечкова было бы неплохо добавить в свою систему по-настоящему перспективного форварда. Стенберг (LW), Маккенна (LW) и Мэлотра (C) им точно не светят. Ещё как минимум одного центра - Бьёрка (С) или Лоуренса (C) - можно ждать в Нью-Йорке , Калгари или Виннипеге, но вот утверждать что, что и тот, и другой обязательно будут задрафтованы в топ-9, я бы не стал.
Если там найдётся место всем игрокам из группы "Карелс, Шмитс, Верхофф, Рудольф", то конкурировать с оставшимся центром за симпатии "Хищников" будут два левых крайних нападающих - Итан Белчец и Уайтт Каллен. Первый впечатляет своими габаритами, а второй в последние недели перед драфтом поднимался в рейтингах не хуже, чем Сеннеке в 2024-м. Так что их высокий выбор точно не станет сенсацией.
И лишили первого раунда Оттаву. Потом Оттава выплатила моральный ущерб НХЛ, и руководство сжалилось и решило отдать 32 выбор.