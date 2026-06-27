Драфт НХЛ-2026. «Торонто» будет выбирать под 1-м номером, «Сан-Хосе» – 2-м, «Ванкувер» – 3-м

В НХЛ состоится первый раунд драфта-2026.

27 июня состоится первый раунд драфта НХЛ 2026 года.

Церемония пройдет в Баффало. Начало – в 2:00 по московскому времени.

По итогам драфт-лотереи «Торонто » получил первый выбор, «Сан-Хосе» – второй.

Среди главных фаворитов называются форварды Ивар Стенберг (Швеция) и Гэвин Маккенна (Канада).

Драфт НХЛ 2026 года

1-й раунд

1. «Торонто».

2. «Сан-Хосе».

3. «Ванкувер» .

4. «Баффало» (от «Чикаго »).

5. «Рейнджерс».

6. «Калгари».

7. «Сиэтл ».

8. «Виннипег».

9. «Сан-Хосе» (от «Оттавы», изначальный пик «Флориды»).

10. «Нэшвилл».

11. «Сент-Луис».

12. «Нью-Джерси ».

13. «Айлендерс».

14. «Коламбус ».

15. «Сент-Луис» (от «Детройта»).

16. «Сент-Луис» (от «Вашингтона»).

17 «Лос-Анджелес».

18. «Вашингтон» (от «Анахайма»).

19. «Юта».

20. «Баффало» (от «Сан-Хосе», изначальный пик «Эдмонтона»).

21. «Филадельфия».

22. «Питтсбург».

23. «Бостон».

24. «Ванкувер» (от «Миннесоты»).

25. «Оттава» (от «Флориды», изначальный пик «Тампы»).

26. «Рейнджерс» (от «Каролины», изначальный пик «Далласа»).

27. «Сан-Хосе» (от «Баффало»).

28. «Монреаль».

29. «Сент-Луис» (от «Айлендерс», изначальный пик «Колорадо»).

30. «Калгари» (от «Вегаса»).

31. «Каролина».

32. «Оттава».

Второй и следующие раунды состоятся 28 июня.



