Посмотрите, как «СКА-1946» и «Атлант» представили календарь матчей МХЛ: постебали соперников через ассоциации

Молодежку ЦСКА обыграли конем, в афише матчей против «Динамо» фигурирует ведро.

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1 августа Молодежная хоккейная лига представила календарь на сезон-2022/23, который пройдет по новой структуре.

О самом календаре ниже, а начнем с самого креативного − как команды Молодежной хоккейной лиги представили соперников, с которыми играть в новом чемпионате.

«СКА-1946» выпустил ролик, в котором хоккеисты команды в центральном круге делают что-то, связанное с ассоциациями. Местами получилось жестко, а отдельного внимания заслуживает лицо 18-летнего защитника Алексея Егорова − кажется, перелеты на Дальний Восток он не любит, а «Динамо Санкт-Петербург» намерен побеждать максимально хладнокровно.

«Атлант» выпустил анимированный ролик с заставкой из «Звездных войн» и героями мультфильмов внутри. Ассоциации нашлись для каждого соперника − и не только зверюшек.

Теперь − о самом календаре.

Чемпионат МХЛ стартует в субботу 3 сентября 2022 года матчем финалистов Кубка Харламова 2022 – «СКА-1946» (Санкт-Петербург) и «Красной Армией» (Москва). Завершится регулярка в воскресенье 26 февраля 2023 года. На Западе состоится 504 игры, на Востоке – 450. Всего в регулярном чемпионате будет сыграно 954 встречи. Ниже − наглядная инфографика:

Далее − самые важные детали.

35,8% матчей сезона – одиночные игры

По результатам сезона-2021/22 обе конференции поделены на дивизионы «Золотой» и «Серебряный». Большую часть встреч клубы проведут внутри дивизионов − с равными соперниками: по два дома и в гостях. Матчи между соперниками из разных дивизионов не будут спаренными. В предыдущие сезоны команды проводили два матча подряд с одним соперником и после перерыва не менее двух дней – очередные спаренные встречи. В сезоне-2022/23 одиночные и двойные матчи чередуются . Матчи с командами из другого дивизиона проходят с перерывом минимум в один день: у команд из «Серебряного» дивизиона будет больше времени на подготовку к единственному матчу с фаворитом из «Золотого». 342 игры ( 35,8% всех встреч сезона ) – одиночные.

Как и ранее, в регулярном чемпионате конференции не пересекаются: команды из Запада не играют против Востока.

Количество встреч для одной команды:

Западная конференция:

Дивизион «Золотой»: 52 матча (32 внутри дивизиона, 20 против команд дивизиона «Серебряный»)

Дивизион «Серебряный»: 54 матча (36 внутри дивизиона, 18 против команд дивизиона «Золотой»)

Восточная конференция: 50 матчей (32 внутри дивизиона, 18 против команд другого дивизиона)

Количество матчей на Западе отличается, потому что в дивизионе «Серебряный» Западной конференции 10 команд, в остальных дивизионах – по девять.

Дальний Восток – в одну поездку

Команды Западной конференции в сезоне-2022/23 совершат один выезд на Дальний Восток вместо двух . Благодаря сокращению числа поездок клубы сэкономят деньги: необходимо организовать два перелета вместо четырех. Также сократится количество дней, которые команды Западной конференции проведут на выездах в Хабаровск, Владивосток и Южно-Сахалинск.

Дальневосточные клубы традиционно играют в Западной конференции МХЛ, потому что команды летают регулярными рейсами. Авиадоступность дальневосточных городов из Москвы лучше, чем из городов Восточной конференции.

Впервые всего два дня без хоккея

Игры распределены по 169 игровым дням. Запланированы два стандартных перерыва: трехдневный на новогодние праздники и три дня – на матч за Кубок Вызова с участием лучших игроков чемпионата МХЛ, который состоится 3 декабря 2022 года в Челябинске.

В остальное время регулярного чемпионата только два дня без хоккея – 13 и 30 сентября . В сезоне-2021/22 было семь дней без матчей, в сезоне-2020/21 – шесть, в сезоне-2019/20 – 17, в сезоне-2018/19 – 18.

Минимальное количество матчей в один день

В сезоне-2022/23 будет 35 дней, в которых пройдет восемь и более матчей, и 9 дней с десятью и более встречами. Это меньше, чем в предыдущие сезоны. В регулярном чемпионате-2021/22 было 64 дня с количеством игр не менее восьми – в 1,8 раз больше. Количество дней, в которые пройдет десять и более игр, сократилось в 2,6 раза (с 23 до девяти дней).

Плей-ин: игры без права на ошибку в начале марта

Команды «Золотых» дивизионов, занявшие по итогам регулярного чемпионата места с 1-го по 5-е, автоматически попадают в плей-офф. Еще три путевки будут разыгрывать команды, занявшие 6-е, 7-е и 8-е места в дивизионе «Золотой», и команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место в дивизионе «Серебряный». Матчи будут проводиться по следующей схеме:

6-е место дивизиона «Золотой» против 3-го места в дивизионе «Серебряный» 7-е место дивизиона «Золотой» против 2-го места в дивизионе «Серебряный» 8-е место дивизиона «Золотой» против 1-го места в дивизионе «Серебряный»

Места в плей-офф будут разыгрываться в сериях до двух побед, преимущество площадки получат команды дивизиона «Золотой». Матчи за право участия в плей-офф пройдут со 2 по 7 марта 2023 года. Команды Запада сыграют 2, 5 и 6 марта, команды Востока – 3, 6 и 7 марта.

Плей-офф: Запад начинает первым

В интересах болельщиков, для сокращения числа матчей в один день, с сезона-2019/20 команды Запада и Востока начинают плей-офф в разные дни. Три сезона первыми матчи 1/8 и 1/4 финала начинали команды Восточной конференции. Плей-офф стартует 10 марта четырьмя матчами Западной конференции, Восток начнет на день позже. Розыгрыш Кубка Харламова завершится не позднее 27 апреля, в зависимости от количества матчей в ходе финальной серии.