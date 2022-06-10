«Нефтехимик» всегда выходил с позиции силы – даже против СКА и «Ак Барса». Брат Наиля Якупова – о дебюте в КХЛ и ярком сезоне за «Реактор»

Рауль Якупов идет по стопам брата Наиля.

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Нападающий Рауль Якупов запомнит сезон-2021/22: он был одним из лидеров «Реактора» и дебютировал в КХЛ за «Нефтехимик». Форвард сыграл только два матча, но большой путь начинается с маленьких шагов. В МХЛ Якупов провел 54 матча в регулярке, забросил 30 шайб и сделал 15 результативных передач, забрал звание лучшего бомбардира и снайпера нижнекамской команды – и все это в 17 лет.

В середине мая Рауля пригласили в сборную России для подготовки к Кубку Черного моря, что только подтверждает прогресс нападающего. В интервью Михаилу Скрылю форвард рассказал о тренировках в сборной и общении с братом Наилем, играющим в «Авангарде», вспомнил дебют в КХЛ и раскрыл секрет тренировок в бросковой зоне с отцом.

«Может быть, усталость появится годам к сорока»

– Приглашение в сборную для подготовки к Кубку Черного моря стало для вас неожиданностью?

– Честно, ждал вызова на ЮЧМ. Но в сложившихся обстоятельствах радуемся тому, что есть. Обычно Кубок Черного моря проводили летом. Немного удивился, когда нас собрали в конце мая.

– Сильно расстроились из-за пропуска ЮЧМ?

– Да, но ничего не поделаешь. Надо играть и развиваться дальше, чтобы добиваться высот на взрослом уровне. Все впереди. Сборы показали, кто чем живет, кто как готовится. О пропуске ЮЧМ уже и не вспоминаю.

– Перед вызовом в сборную успели отдохнуть, восстановиться?

– Мы с «Реактором» закончили тренироваться в конце апреля. Отдохнул буквально четыре-пять дней и начал готовиться к сборной. Нельзя приезжать в национальную команду растренированным. Ведь я представляю не только себя, но и свой клуб, город. С полной ответственностью отнесся к подготовке.

– В мае все отдыхают, но вы тренируетесь. Не устали от хоккея?

– Нет, это наша работа, дело жизни, которое нам нравится. Ни на секунду не отвлекаюсь от хоккея: смотрю плей-офф разных лиг: повторы, голы, силовые приемы. Понемногу черпаю информацию. Что-то откладывается в голове, потом пробую это на льду. Пока что усталости нет. Может быть, она появится годам к сорока. Сейчас мысли только о хоккее.

– Что для вас значит вызов в сборную?

– В первую очередь, ответственность. Надо показать свой уровень. Как уже сказал, я представляю «Нефтехимик» и Нижнекамск. Надеюсь, что в ближайшее время все разрешится, и наша сборная вернется на международные турниры.

– В каком режиме тренируется сборная?

– Работаем на льду и в зале, изучаем видео. Занимались с «железом» и резинками. Все упражнения грамотные и хорошие. Все делаем аккуратно для развития. У каждой тренировки есть определенная направленность. Отдельно отрабатываем большинство, разбираем моменты на видео. Созданы все условия для тренировок. Живем в комфорте, выдали красивую форму. Жаловаться не на что. Никакого фастфуда и газировок. Из вредного в сборной только сгущенка, к сожалению.

– Не к счастью?

– Кому как. Порой хочется сладкого, но надо придерживаться правильного питания. В чем-то ограничиваю себя. Успокаиваю, что мне это не надо, что это вредно. Чаще всего, получается сдержаться. Но порой настрой сбивается, могу съесть шоколадку или что-то еще вредное.

«Летом нельзя просто лежать и кости морозить»

– Вас пригласили вместе с одноклубником Исламом Гайнуллиным. Это помогает быстрее влиться в коллектив?

– Я был знаком с большинством игроков. Ислама вызвали в первый раз, поэтому подсказывал ему, когда считал нужным: где что находится, к кому обратиться, у кого что спросить. Хоть мы и собрались из разных клубов, быстро нашли общий язык. Сейчас общаемся так, будто весь сезон играли в одной команде. Все парни дружелюбные. Никто ни в чем не отказывает друг другу.

– Быстро подстроились под требования главного тренера Владимира Филатова?

– Да. Не первый раз тренируюсь и играю с нынешним тренерским составом. В сборной много тренеров: один отвечает за большинство, другой – за меньшинство. Все работают на сто процентов. Настоящие профессионалы. Знают, как найти подход к каждому игроку. Все советы пополняют нашу копилку опыта.

– С затянувшимся сезоном успеете отдохнуть перед началом следующего?

– Конечно, отдохнуть всегда успею. Тем более все равно нельзя летом лежать и кости морозить. Отдых должен быть активный: футбол, баскетбол, волейбол. Нельзя полностью терять форму за отпуск.

– На сколько времени вы полностью отключаетесь от хоккея?

– Максимум недели две-три отдыхаю без льда и возвращаюсь к тренировкам. Но от хоккея никогда не отключаюсь. Смотрю ролики в ютубе, работаю в бросковой зоне над руками.

– Бросковая зона в ледовом дворце или дома?

– И на даче, и в ледовом. С самого детства тренируюсь в бросковой зоне на даче. Ей лет десять уже. Мой отец собрал столько шайб на даче, сколько не собирал ни один человек на планете. Я бросал, а папа собирал шайбы, пока я отдыхал. Он высыпал – я снова бросал. Так весь день. Поддержка семьи – залог моего хоккейного успеха. С самого детства папа с дядей и братом тренировали меня. Мама готовила что-то вкусненькое, а я после ее блюд с полными запасом сил выходил на лед. Но больше всех в меня вложил отец.

– Над какими компонентами планировали особенно интенсивно поработать в межсезонье?

– Каждый хоккеист играет за счет своего сильного качества, изюминки. Например, Александр Овечкин – за счет броска, Коннор Макдэвид – за счет скорости. Но надо работать над всеми качествами. Слабое надо развивать, а сильное – совершенствовать, чтобы становится еще лучше.

– А какие у вас слабые качества?

– Иногда отмечают игру в обороне. Нет пределу совершенству. Каждый год надо работать над собой, над физическими кондициями, чтобы на равных играть со взрослыми: не отставать от скоростей и не проигрывать силовую борьбу.

«Не думал, что скорости в КХЛ такие высокие»

– В этом сезоне вы дебютировали за «Нефтехимик» в КХЛ. Против «Йокерита» вы сыграли всего 27 секунд. Что почувствовали за тот отрезок?

– Честно, ничего толком не успел почувствовать. Было понятно, что мы уже выиграли. Вышел на лед, отключился, делал все на автоматизме и просто наслаждался моментом.

– Коленки не тряслись, когда тренер сказал, что в следующей смене вы выходите на лед?

– Нет. На турнире в Магнитогорске мне предоставили хорошую возможность сыграть. Примерно понимал, что это такое, куда я ввязываюсь.

– Ожидания совпали с реальностью?

– Невозможно это определить. Ты смотришь на своего кумира – и с каждым годом все больше понимаешь, насколько тяжело стать таким, или еще лучше. Не думал, что скорости настолько высокие. Было тяжело, немного волнительно, но думаю, что я справился. В матче с «Салаватом Юлаевым» заработал на себе удаление, потом мы забили гол. Выжал из момента все.

– А кто ваш кумир?

– Как такового кумира нет. С детства равнялся на брата Наиля. Глядя на него, понимаю, как поступить в тех или иных моментах. Это мне сильно помогает.

– В «Нефтехимике» как-то отметили ваш дебют?

– Парни из команды подсказывали и говорили, чтобы я не волновался, как следует размялся и разбежался в первой смене. Ничего особенного не было. Когда стану взрослым, обязательно что-то придумаю для молодых игроков, чтобы они запомнили этот момент.

– За смену в 27 секунд и разбежаться не успеешь.

– Надо ценить то, что есть. Дали одну смену – отыграй ее на максимуме. Дали две смены – значит, две. От этого никуда не денешься.

– Какое впечатление произвел на вас главный тренер Олег Леонтьев?

– Только положительное и позитивное. Команда всегда выходила с позиции силы – что против СКА, что против «Ак Барса». Всегда говорили, что мы лучше, сильнее, быстрее. Никогда не было недонастроя. Всегда на позитиве, играли, разбирали каждый момент на видео. Хорошо работали на земле. На сборах мне дали возможность проявить себя: я сыграл против «Куньлуня», «Амура» и «Ак Барса». Благодарен тренеру за это.

– За матчи с клубами КХЛ был отдельный момент, когда вы чувствовали настоящий уровень взрослого хоккея?

– Запомнился один момент, когда я вышел на семь смен с «Салаватом Юлаевым». Я стараюсь играть в агрессивный хоккей, пытаюсь спровоцировать соперников на удаления, вывести на эмоции. Но без подлости и оскорблений, только за счет спортивной агрессии. А момент такой: стоял на пятачке и начал толкаться с кем-то из защитников. Кажется, это был Динар Хафизуллин. Он меня сильно уронил в лед и тогда я понял, куда попал. Я вроде немаленький, но он меня уронил так, словно я метр с кепкой. Правда его за это удалили, а мы шайбу забросили. Меня похвалили за это.

«Уговаривал врачей снять гипс, говорил, что у меня ничего не болит»

– В сезоне-2020/21 вы первым из игроков 2004 года рождения зашли в «Реактор». Понимали, что это важное событие?

– Конечно. Был безумно удивлен отличием между школой и МХЛ. Почти все игроки «Реактора» – выпускники школы «Нефтехимика». Легко влился в коллектив. Хорошо провели предсезонку, съездили на два турнира. Сыграли много матчей, примерно понимал уровень лиги. Надо было привыкнуть к скоростям, которые отличаются от детской школы. Скорость – это не только про движение, но и про мышление, принятие решений, броски, передачи. Постепенно влился и приспособился к новому уровню.

– В одном из матчей вас унесли на носилках со льда. На видео эпизод выглядел страшно. Помните его?

– Да, неприятный момент. Хоккей – один из самых травмоопасных видов спорта. Мы знали, на что идем. Было неприятно, но как без этого. Восстанавливался не так долго. Максимум месяца полтора. Но все равно я рвался на лед, уговаривал врачей снять гипс, говорил, что у меня ничего не болит. Но меня останавливали, говорили, что надо долечиться. Когда снял гипс, уже закончился сезон, поэтому восстановился хорошо. Сейчас меня ничего не беспокоит.

– Вы провели второй сезон в МХЛ. В чем изменились за это время?

– Во многом. Подтянул слабые компоненты, улучшил сильные. Мне надо больше брать игру на себя, проявлять лидерские качества, подбадривать парней и на деле показывать, как надо действовать. Со временем стал меньше волноваться, хотя ответственности было больше. Чувствую себя увереннее на льду.

– Что помешало «Реактору» подняться выше в таблице?

– Мы сыграли чуть лучше, чем в сезоне-2020/21, набрали больше очков. Где-то от нас отвернулась удача, где-то вышли недонастроенные. Нет одного фактора. Кто больше ошибается, тот и проигрывает. Кто больше забивает, тот побеждает. Все элементарно. Остается только исполнить это.

– Что лично для вас станет успехом в сезоне-2022/23?

– Зависит от того, где я буду играть и как решат тренеры. Если буду играть в «Реакторе», то цель – выйти в плей-офф. Если в КХЛ, то по максимуму использовать каждый шанс, показать свой уровень и не остаться серой массой. Как мне кажется, я полностью готов к КХЛ, но тренерам виднее. Со стороны легче определить, готов игрок или нет.

«Хоккей – спорт номер один в России для развития»

– Некоторым игрокам не нравится, когда их начинают сравнивать с родственниками. Вы привыкли, что вас сравнивают с Наилем?

– Привык. От этого никуда не денешься. Мы и в детстве, и сейчас, когда получается, находили время, чтобы тренироваться вместе. С детства я смотрел на него и делал так, как он. От каждого игрока стараюсь что-то взять себе и найти золотую середину. Мне нравятся братья Ткачуки: Мэттью и Брэди. Они похожи по стилю. Нас объединяет спортивная агрессия, правильный настрой и стиль видения игры. Мне нравятся эти игроки.

– Помните какой-то его ценный хоккейный совет Наиля, который он вам давал?

– Он много в чем мне подсказывал, указывал на ошибки в играх. Одного совета не могу выделить. Если только то, что надо стараться – и тогда все придет.

– Вы родились в хоккейной семье. С детства понимали, что станете хоккеистом?

– За меня давно все решили. Я стал бы хоккеистом, даже если бы не хотел этого, альтернатив не было. Как мне кажется, хоккей – спорт номер один в России для развития. Хоть у нас много популярных видов спорта и много чемпионов (например в фигурном катании), хоккей любят больше всего.

– Помните, как вы пришли в хоккейную секцию?

– Особо не помню, это было очень рано. Зато помню, что первое время мы ходили кататься с сестрой и папой. Потом Эльвиру оставили дома и начали тренироваться вдвоем. Но все равно с ней было поинтереснее. У сестры все хорошо и без хоккея – красивая, стройная, умная девушка.

– В каком возрасте пришло осознание, что хоккей – дело всей жизни?

– Мы с семьей потратили много времени и нервов на меня и хоккей. Сколько шайб папа собрал в бросковой зоне! Было бы неправильно, если б я сказал, что не буду заниматься хоккеем. Всю жизнь понимал, что это мое дело. Папа всегда помогал мне, ездил в поездки на турниры по возможности. Я занимаюсь любимым делом, кайфую и зарабатываю деньги. А некоторые ведь не любят свою работу. Это не очень хорошо, но никуда не денешься.

– Складывается впечатление, что вы только тренировками и жили.

– Папа был ответственным за хоккей, а мама – за учебу. Во втором преуспел не так, как хотелось бы маме. Троек в аттестате немного. Две-три, не больше. Учеба была на втором месте после хоккея, но она все равно очень важна. Не обязательно быть отличником, важно иметь голову на плечах. Всю жизнь папа мне говорит: «В любом деле – в хоккее, школе, университете – тебе будет тяжело. Но если ты будешь стараться и приложишь максимум усилий, то все получится».

Фото: МХЛ