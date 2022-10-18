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Чистое время затягивает игру? Бонусным мячом реально вытащить матч? Разбираем эксперименты Winline Медиалиги

Fight Nights Fight Nights
Кутуз
Эгриси Эгриси
Амкал Амкал
Tamo Junto Tamo Junto
Федор Маслов Федор Маслов
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GOATS GOATS
БроукБойз БроукБойз
Мбэйп
Гаучо
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Матч Fight Nights против Watch TV войдет в историю Медиалиги – в нем были задействованы все нововведения.

Более того, только в этой игре экспериментального 5-о тура был исполнен буллит. Дмитрий Муллин Fight Nights уверенно его реализовал.

• В матче «БроукБойз» – «Амкал», который и так завершился нулевой ничьей, не задействовали ни одно из новых правил.

• Девять тайм-аутов было взято командами в экспериментальном 5-м туре.

• Оранжевая карточка была показана четверым игрокам: Кокенко (Watch TV), Поликарп («Родина Медиа»), Опоку («На Спорте»), Каджи (Tamo Junto).

• Четыре гола были забиты бонусным мячом: в двух матчах он перевернул игру и принес победу, в одном случае  – помог увеличить преимущество в счете с 1:0 до 3:0, еще в одном – позволил сократить отрыв, но в итоге не повлиял на результат.

Чистое игровое время. Как это повлияло на продолжительность матчей? 

• Общее «грязное» время всех матчей составило 808 минут.

• Самый продолжительный матч провели 2Drots и «Эгриси» – 108 минут. Меньше всех сыграли «Наши Парни» и ФК «Деньги» – 90 минут.

Длительность матчей:

«Бей Беги» – Tamo Junto. 100 минут (Первый тайм – 40, второй тайм – 60)

«Наши Парни» – ФК «Деньги». 90 минут (Первый тайм – 43, второй тайм – 47)

«Родина Медиа» – «На Спорте». 107 минут (Первый тайм – 47, второй тайм – 60)

SD Family – GOATS. 107 минут (Первый тайм – 56, второй тайм – 51)

2Drots – «Эгриси». 108 минут (Первый тайм – 55, второй тайм – 53)

Reality – ФК «Десять». 93 минуты (Первый тайм – 37, второй тайм – 56)

«БроукБойз» – «Амкал». 99 минут (Первый тайм – 42, второй тайм – 57)

Fight Nights – Watch TV. 104 минуты (Первый тайм – 44, второй тайм – 60)

 Три команды одержали первые победы в Winline Медиалиге – двум из них это удалось благодаря бонусному мячу. Tamo Junto обыграл «Бей Беги», превратив счет 0:1 в 2:1, а Watch TV, уступая 2:3, одолел Fight Nights – 4:3.

• GOATS и Tamo Junto прервали свои 4-матчевые серии без побед, Watch TV вообще впервые выиграл в МФЛ за все время выступлений в турнире (в 13-м матче).

• Белорус Вячеслав Глеб дебютировал за GOATS и сразу же возглавил список лучших ассистентов лиги. Младший брат экс-игрока «Барселоны» и «Арсенала» Александра Глеба в игре в SD Family (4:2) за тайм отдал 3 голевые передачи. В прошлом сезоне 3 ассиста в матче удалось сделать Николаю Бояркину (Starmix).

• В стартовом составе матча 2Drots и «Эгриси» вышли 18-летний Мбэйп и 61-летний Сергей Микулик. Разница в возрасте между ними – 43 года.

• «Эгриси» пропускал первым в четырех матчах из пяти.

• Сергей Кутузов (2Drots) забил свой 10-й гол в Медиалиге. Он первый футболист, добравшийся до этой отметки. Следом идут Гаучо (9 голов) и Кирилл Дубников (8).

• Второй матч «БроукБойз» подряд завершился нулевой ничьей. При этом команда не пропускает в трех матчах кряду: победа и две ничьих.

• Вратарь «Амкала» Федос Маслов провел первый сухой матч в сезоне. «Амкал» вообще впервые не пропустил в этом розыгрыше МФЛ.

Фото: Winline Media Football League

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