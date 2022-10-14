Соболев возвращается в «Бей Беги», «Деньги» могут подняться в группу лидеров. Главное перед матчами пятницы

Подборка главных цифр перед экспериментальным туром Winline Медиалиги. Он откроется в пятницу двумя матчами.

Группа Б. «Бей Беги» – Tamo Junto – 19:00

«Бей Беги» и «Tamo Junto» встретятся в первой игре 5-го тура. Пока обе команды не оправдывают ожиданий. «Бей Беги» расположился на шестом месте в группе A, а Tamo Junto – на последнем, не набрав ни одного очка.

• «Бей Беги» после разгромного поражения в дебютном матче Медиалиги от «Родины Медиа» (1:4) победил «Рому» (3:1), а в прошлом туре благодаря фантастическим сэйвам Александра Будакова отобрал очки у лидера «БроукБойз» (0:0).

• Tamo Junto остается единственной командой, у которой еще нет очков: три поражения подряд от «Амкала» (2:3), «Родины Медиа» (0:2) и «БроукБойз» (0:2).

• «Бей Беги» в матче с «БроукБойз» повторил антирекорд лиги, нанеся всего один удар в створ ворот соперника.

• Tamo Junto – самая аккуратная команда. За три матча у нее всего одна желтая карточка – это лучший результат лиги.

• Один из боссов «Бей Беги» Александр Соболев, пропустивший две предыдущие игры из-за разногласий с руководством МФЛ, вернется на бровку.

Группа Б. «Наши Парни» – «Деньги» – 21:30

Во втором матче пятницы сыграют дебютанты: команда РФС «Наши Парни» и «Деньги», попавшие в сезон благодаря победе в зрительском голосовании на Sports.ru.

• «Наши Парни» стартовали с разгрома 0:3 от чемпиона 2Drots, затем разобрались с GOATS (3:0), упустили на последних секундах победу с «Эгриси» (2:2), а в 4-м туре уверенно обыграли Fight Nights (2:0).

• ФК «Деньги» свою первую победу одержал только в 3-м туре – над SD Family (2:0). До этого были ничья с Watch TV (1:1) и поражение от 2Drots (1:3).

• Кирилл Погребняк из «Наших Парней» в прошлом туре снова забил. Он лидирует в списке бомбардиров с Айболом Абикеном – у них по 4 гола. Оборона «Денег» ранее остановила форварда SD Family, теперь ее проверит Погребняк.

• В группе B высочайшая плотность: первое и восьмое места разделяют всего 3 балла. «Деньги» в случае победы догонят «Парней», которые идут в группе лидеров.