ФК «10» – история футбольной команды Азамата Мусагалиева

Энциклопедия медиафутбола.

«10» – медиафутбольный клуб, основанный летом 2022 года. Президент команды – комик Азамат Мусагалиев, вице-президенты – Денис Дорохов и Игорь Джабраилов.

Оригинальное название «10» Год основания 2022 Президент Азамат Мусагалиев Главный тренер Александр Нагорный Капитан Андрей Беломытцев Спонсор БК Winline Турниры Winline Медиалига, BetBoom МКС, BetBoom Чисто Кубок Соцсети Телеграм, YouTube, ВК

Содержание

История команды

Изначально ФК «10» был проектом продакшена Medium Quality и одной из старейших команд медиафутбола «Ничего Обычного». Инициатором создания был комик Азамат Мусагалиев. Он болеет за московский «Спартак» и общается с Александром Соболевым. В 2022-м форвард «Спартака» рассказал Азамату про медиафутбол и пригласил в свою команду «Бей Беги».

Прежде чем согласиться, Мусагалиев посетил финал МФЛ-1 2Drots – Basement в компании коллег-комиков Игоря Джабраилова, Зои Яровициной и Дениса Дорохова. Им так понравилось, что они задумали создать футбольную команду.

Спортивным директором назначили популярного блогера Виктора Кравченко (ранее был в «Эгриси» и ФК «Деньги»). Он привел в клуб первых футболистов из «Ничего Обычного». Совету директоров представили Даниила Чалова (брат Федора Чалова и основатель «Ничего обычного»), Константина Сутормина (брат Алексея Сутормина), бывшего защитника ЦСКА Петра Тена, экс-игрока сборной России по мини-футболу Вадима Цая и бывшего защитника «Зенита» Ивана Новосельцева.

Также ФК «10» запустили отбор и пригласили в команду четырех победителей. Главным тренером назначили Игоря Гребенникова (ранее работал в академии «Локомотива»). «Десятка» получила прямое приглашение во второй сезон Медиалиги.

В нем «Десятка» заняла седьмое место в группе и не попала в плей-офф. Зато почти в каждом матче выходили медиазвезды: Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Иван Абрамов, Евгений Чебатков и другие.

Перед МФЛ-3 команда изменилась: подписали много профессиональных футболистов, а комики реже появлялись на поле. Сменился и тренерский штаб – Новосельцева подвинули на должность главного тренера.

В третьем сезоне «Десятка» добралась до 1/4 финала, где сыграла против 2Drots на стадионе в Нижнем Новгороде. Пришло 7 тысяч зрителей.

Летом 2023-го в «Десятку» перешел Кутуз – главный форвард медиафутбола и лучший бомбардир в истории Медиалиги. Кутуз не просто регулярно забивает за «10» – он лицо клуба и активно снимается на ютуб-канале.

Перед четвертым сезоном Медиалиги подписали нового генерального спонсора – «Мегафон».

Запустили в продажу капсульную коллекцию мерча совместно с IDOLO – брендом одежды защитника ФК «10» Степана Озерова.

С пятого сезона Медиалиги «Десятка» приезжает на матчи в классических костюмах от бренда PIZHON – еще одного партнера клуба.

Перед МФЛ-4 Новосельцева уволили, а главным взяли Александра Нагорного – тренировал «Краснодар-2», работал ассистентом главного в «Уфе» и «Роторе».

В четвертом сезоне «Десятка» выбыла на стадии 1/8 финала. Таким образом, на весну 2024-го четвертьфинал остается лучшим достижением клуба в Медиалиге.

После четвертого сезона «Десятка» устроила тур по ближнему зарубежью: сыграли в Абхазии против ФК «Апсны» и в Беларуси с брестским «Динамо».

К пятому сезону Медиалиги Азамат Мусагалиев стал единственным президентом клуба. Игорь Джабраилов также постоянно на бровке, а остальная часть комиков появляется только в роликах и реже занимается делами команды.

Эмблема ФК «10»

Что означает название ФК «10»

Выбор названия Мусагалиев объяснил тем, что под десятым номером играли легендарные футболисты: Марадона, Баджо, Зидан, Тотти и другие.

«Мы считаем, что в нашей команде нет нелегендариков, поэтому у всех десятый номер. Мы вывели этот номер, он у всех будет на груди», – отметил Азамат.

Статистика «Десятки»

Сезон 2022

Второй сезон Winline Медиалиги

Команда стартовала неудачно, потерпев крупное поражение от «БроукБойз» (1:4), хотя вела к перерыву благодаря точному дальнему удару Цая. Этот гол вошел в десятку лучших в медиафутболе по итогам 2022 года.

На первой игре сезона отсутствовали Мусагалиев и Дорохов, зато клуб представил еще одного члена совета директоров – стендапера Ивана Абрамова. Он смотрел игру с бровки. В стартовом составе вышел комик и участник шоу «Что Было Дальше» Эмир Кашоков.

Во втором матче «Десятку» ждал «Амкал». Игра прошла на стадионе московского «Спартака» «Открытие Банк Арене». «10» едва не отобрал очки у одного из флагманов медиафутбола, но пропустил в добавленное время – 1:2.

Далее команда одержала две победы подряд – над «Ромой» (в этом матче за ФК «10» дебютировали комик Евгений Чебатков и экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев) и Reality. Удачная серия прервалась на поражении от «На Спорте», но команда сразу реабилитировать победой над Tamo Junto – выиграть удалось благодаря голу бонусным мячом.

Набрав девять очков в шести играх, «Десятка» за два тура до конца сохраняла шансы на выход в четвертьфинал. Но, проиграв «Родине Медиа» в 8-м туре, досрочно выбыла из борьбы за плей-офф. В заключительной игре регулярного чемпионата с «Бей Беги», которая с турнирной точки зрения превратилась в формальность, «10» потерпел крупное поражение со счетом 3:6.

Сезон 2023

Третий сезон Winline Медиалиги

Перед турниром ФК «10» возглавил экс-защитник сборной России Иван Новосельцев. Команда усилилась костяком «Росича» из ЛФЛ.

«Десятка» попала в группу к «Сахалинцу» блогера Литвина, ФК «Деньги» и новичкам сезона «Дружине».

В первом туре ФК «10» разгромил «Дружину» 3:0, заявив о себе, как об одном из фаворитов сезона. В следующем матче устроили рубку с «Сахалинцем». «Десятка» дважды вела в счете, но не удержала победу – 2:2. В 3-м туре снова оформили разгром, на этот раз против «Денег» – 5:1. Форвард Вячеслав Шакир оформил хет-трик.

С 4-го тура начались перекрестные матчи с командами из других групп. Соперники новые, а исход тот же – разгром. На этот раз под каток попала «Народная Команда». Уже к 5-й минуте «Десятка» вела 2:0. До конца первого тайма «Народная» отыграла один мяч, вернув интригу. Но не надолго: во втором тайме «Десятка» отгрузила еще четыре – 6:1.

К пятому туру «Десятка» лидировала в группе, но еще не обеспечила себе прямой выход в 1/4 финала. Предстоял матч с Fight Nights Романа Павлюченко. Матч получился сложным. «Десятка» вышла вперед в начале игры, но СуперПав сравнял счет. Во втором тайме снова повели, но FN проявили бойцовский характер, отыгравшись к финалу. Так и закончили вничью, а ФК «10» усложнила себе задачу по выходу напрямую в 1/4.

Все решалось в заключительном туре. «Десятка» опережала «Сахалинец» на два очка, и ей было достаточно ничьей с FC Bus братьев Гатаговых, которые уже потеряли шансы на выход из группы. Шок – за пять минут до конца «Автобус» вел 4:0. «Десятка» забила дважды, но из офсайда. Перед финальным свистком ФК «10» все-таки отыграли два мяча, но на этом закончили – 2:4.

Итог – второе место в группе, вместо прямого попадания в четвертьфинал «Десятка» угодила в 1/8 (или уайлд-кард). Там ждала «Народная»: команда Мусагалиева забила один и вышла в четвертьфинал.

В 1/4 финала ждали действующие чемпионы – 2Drots. Матч прошел на стадионе «Нижний Новгород» при более 7 тысяч зрителей. 2D открыли счет в середине первого тайма – отличился Борис Фартуна, через месяц перебравшийся в «КАМАЗ». А за шесть секунд до перерыва Алекс Стиль удвоил преимущество – 2:0.

BetBoom МКС-2023

Перед МКС-2023 «Десятка» арендовала несколько игроков: Кутузова и Шахбанова из «Титана», Стеклова из GOATS и Муру из Fight Nights.

BetBoom МКС 2023 взорвал трансферный рынок: игроков забирают у клубов Медиалиги

Для «Десятки» турнир стартовал с яркой вывески – матчем против 2Drots. Интересно, что командам предстояло сыграть друг с другом дважды – через несколько дней после МКС они рубились в четвертьфинале МФЛ-3.

В старте ФК «10» вышел Кутуз – это был его первый матч против 2D. Естественно, сработало правило бывших, и Кутуз шикарным ударом из-за штрафной открыл счет.

Во втором тайме 2Drots выпустили всех новичков, которыми усилили команду перед турниром. Сработало. Комис, арендованный у «Титана», выдал отличный пас вразрез на Леву, который поразил ворота – 1:1. Матч перешел в серию пенальти, в которой «самураи» одержали верх, а ФК «10» упал в нижнюю сетку.

В сетке лузеров команду Азамата ждали ФК «Деньги» с подкреплением: перед МКС к ним перешли Маврин, Дьяков, Логашов и другие.

Матч получился веселым. На 9-й минуте в ворота «Денег» назначили пенальти. Исполнять пошел Игорь Киреев. Пробил в стиле Джона Терри: поскользнулся перед ударом и мяч полетел мимо. В ответной атаке «Десятка» сама нарушила правила в собственной штрафной – снова пенальти. Георгий Тигиев забил – 0:1. «Десятка» отыгралась во втором тайме, а матч так и закончился – 1:1. По пенальти ФК «10» проиграл и вылетел с турнира.

Четвертый сезон Winline Медиалиги

В МФЛ-4 «Десятка» снова попала в группу с «Деньгами» и «Дружиной», уже принципиальными для них 2Drots и «Чисто Питер».

Первый тур – будничный: переиграли «Дружину» 2:0.

Второй тур обещал быть жарким: третья встреча с 2Drots менее чем за полгода. И снова на стадионе «Нижний Новгород». Первый тайм прошел под диктовку «Десятки», а 2D остро контратаковали – форвард 2D Лева не реализовал выход 1 на 1.

На первых минутах второго тайма Слон подал на дальнюю штангу, откуда Прош скинул в центр штрафной на Гаучо, а тот в касание пробил – 0:1. Спустя пять минут «Десятка» отыгралась: Шиша подал с фланга на Белого, который пробил во вратаря, а Кирей оказался быстрее всех на добивании. Судьи долго смотрели ВАР на офсайд и на нарушение правил, но все же засчитали – 1:1.

Матч запомнился перепалкой фанатов 2Drots и Дениса Дорохова. Ультрас 2D скандировали: «Кутузов – пес». Это не понравилось боссу «Десятки» и он ответил в своей манере: кричал фанатам «пососите мой ###» и показывал на свой половой орган.

Основное время закончилось вничью, а в серии буллиталити победили 2Drots: реализовали все попытки, а «Десятка» – ноль.

После победы президенты 2D Некит и Жека повторили жесты Дорохова, адресованные болельщикам «самураев». Игрокам «Десятки» это не понравилось, и началась потасовка.

Перед игрой боссы команд поспорили «на жопу»: Мусагалиев, Дорохов и Джабраилов встали на линию ворот, а Некит пробил по ним с 11-метровой. «Десятку» раком поставили. Не знаю как это назвать», – радовался Некит.

В третьем туре легко прошлись по «Деньгам». Белый забил на первой минуте, а к середине тайма удвоил преимущество. Во втором тайме по голу забили форварды Кутуз и Шакир – 4:0.

В заключительном туре «Десятка» сыграла против «Чисто Питер» на стадионе «Петровский». Для команды Мусагалиева этот матч ничего не решал, а петербуржцы рубились за выход из группы.

У «ЧП» в старте вышел Александр Медведев, у ФК «10» – Азамат Мусагалиев. Они отыграли по 5 минут и заменились.

«Десятка» забила первая: отличился Павел Голышев за 10 минут до конца первого тайма. В начале второго тайма «ЧП» сравнял счет, а через пару минут в ворота ФК «10» назначили спорный пенальти, который питерцы реализовали – 2:1. «Десятка» стала второй в группе и вышла в 1/8 финала.

В плей-офф команду ждал бывший клуб Кутуза – «Титан». Матч получился скучноватым и закончился безголевой ничьей. У Кутузова был шанс вывести «Десятку» вперед: он технично убрал защитника и пробил с левой, но попал в штангу.

В серии буллиталити у «Десятки» не забил Сапета и…Кутуз. 2:4 и ФК «10» покинул турнир.

BetBoom Чисто Кубок

В декабре 2023 года «Чисто Питер» организовали однодневный турнир на «Газпром Арене». Приехали «Амкал», «Броуки» и ФК «10». Чисто Кубок проходил по необычным правилам – два тайма по 25 минут.

В полуфинале «Десятка» взяла реванш у «Чисто Питер» за поражение в Медиалиге – победа с минимальным счетом. В финале переиграли в серии буллиталити «Броуков» (0:0, 3:1 Б), выиграв первый трофей в истории клуба.

Медийность ФК «10»

Со своего первого сезона в Медиалиге «Десятка» – одна из ярчайших команд.

Сначала клуб привлекал внимание селебрити. «10» регулярно выпускала на поле своих медийных звезд. Мусагалиев (он играл с фамилией Мессигалиев на спине) и Дорохов выходили практически во всех матчах. Комики Абрамов, Кашоков и Чебатков тоже мелькали на поле.

Тенденция распространялась и на топ-матчи: против «Амкала» на «Лукойл Арене» сыграли Мусагалиев, Дорохов и Абрамов.

В игре 7-го тура с Tamo Junto Дорохов на границе штрафной соперника в касание сделал передачу на Павла Голышева, который пробил в штангу. «Дорох отдал голевую передачу, которую его партнер превратил в обычную», – кайфовал комментатор Сергей Дурасов. Ролик завирусился в ютубе и собрал 272 тысячи просмотров.

Вторая причина медийной успешности «Десятки» – ютуб-канал «10 is 10». Благодаря продакшену Medium Quality контент «10» заметен на фоне других команд. Здесь качественная съемка, сценарная работа и постоянный поиск новых форматов.

С первых роликов авторы пробовали реалити, в котором далекие от спорта комики знакомятся с миром медиафутбола.

Также на канале запустили вариацию взгляда снизу – интервью с младшими родственниками игроков «Десятки».

По итогам 2023-го «Десятка» претендовала на победу в номинации Продакшен года премии Winline Media Football Awards, но заняла второе место, уступив 2Drots.

«Я отношусь с большим уважением к парням из 2D и к их контенту, но делать 5 лет одно и то же – это позорище. Позорище для их возможностей и бюджетов, о которых вы так любите заводить разговор.

Они не хотят экспериментировать и развивать контент внутри лиги или за ее пределами. Они не хотят делать новые форматы и рождать оригинальные идеи.

И сегодня 2D получили награду, которую заслуживали только мы», – негодовал Сергей Клепиков (креативный продюсер ФК «10»).

Итоги Winline Media Football Awards. Игроком года стал Маврин, призовое место есть у Уткина и Sports.ru

Зрителям контент команды нравится. На июнь 2024-го у ютуб-канала «10 is 10» 152 тысячи подписчиков. Ролики собирают в среднем 50 тысяч просмотров, а рекордный показатель – 928 тысяч на видео о первой встрече совета директоров с футболистами.

Медиалига ценит активность «Десятки». Во втором сезоне ФК «10» получил матч на «Лукойл Арене» против «Амкала». Это была единственная игра на большом стадионе за весь групповой этап. В третьем сезоне при жеребьевке «Десятка» попала в сеяную корзину к топ-клубам – «Амкалу», 2Drots и «Броукам». Это не просто признание медийной силы «10», но и приятный бонус – сеяные команды получают матчи группового этапа на большом стадионе.

Именно «Десятка» провернула один из самых крутых медиатрансферов. Весной 2023-го к ним примкнула Полина Лысенко – бывшая пресс-атташе и звезда «Динамо». Девушка ведет телеграм-канал команды и снимается в шоу клуба на ютубе.

Весной 2023-го запустили шоу «Большая десятка» – это медиафутбольная версия «Большого шоу». Футболисты «Десятки» выполняли разные челленджи. После каждого этапа шоу покидал один участник. Оставшийся – стал победителем и получил медийный статус.

Первый сезон был очень успешным, его пилотный выпуск собрал более 500 тысяч просмотров (до сих пор второй по популярности ролик на канале). Через год вышел второй сезон. Футболисты поделились на пары: игрок со статусом «медиа» и профессионал. Команды выполняли разные задания на выбывание. В конце шоу осталась одна пара, которая получила статус «медиа» для профессионального игрока и 100 тысяч рублей для медийного.

«Эй, медиафутбол, мы дали тебе год, чтобы ты смог снять что-то сравнимое по масштабу с первым сезоном «Большой десятки». У тебя ничего не получилось», – разогревали в телеграм-канале клуба.

Состав «Десятки» стал более профессиональным, но в клубе стараются развивать игроков медийно. Весной 2024-го вместе с Кутузом сняли трэвел-шоу «Viva la Бразилия»: 5 выпусков о том, как Кутуз ищет в Бразилии усиление для «Десятки». Почти каждый выпуск пробил 50 тысяч просмотров.

Состав ФК «10»

Сергей Кутузов (Кутуз) – лучший бомбардир в истории Медиалиги. Был арендован у «Титана» на МКС-2023, где уже в первом матче забил 2Drots. После успешной аренды присоединился к команде на постоянку. За групповой этап МФЛ-5 наколотил 12 мячей.

Брайн Идову – крайний защитник, экс-игрок «Локомотива» и «Химок». В 2018 году сыграл в 3 матчах ЧМ за сборную Нигерии.

Андрей Беломытцев – полузащитник, капитан «Десятки». В команде с основания. За три сезона МФЛ забил 5 голов и отдал 2 голевые.

Игорь Киреев (Кирей) – полузащитник. Еще один старичок команды – играет с момента основания. Провел более 30 матчей в РПЛ и выходил в старте против «Атлетико» Мадрид в Лиге чемпионов. А еще выходил на замену в матче «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

Александр Балашов (Бала) – полузащитник, экс-игрок 2Drots. Вместе с ними взял МКС-2023, забив победный гол.

Георгий Кырнац – экс-голкипер ЦСКА. Сыграл за армейцев в ЛЧ против мадридского «Реала», выйдя на замену после удаления Игоря Акинфеева. Был основным в первых сезонах «Десятки». Пропустил пятый сезон МФЛ из-за травмы.

Никита Шершнев (Шерш) – полузащитник. Присоединился к клубу перед пятым сезоном Медиалиги. 22-летний хавбек – обладатель Кубка Казахстана в составе ФК «Ордабасы». До прихода в «Десятку» входил в топ-5 самых дорогих российских футболистов без клуба на сайте Трансфермаркт.

Антон Иванов – защитник. Вместе с «Эгриси» взял бронзу четвертого сезона Медиалиги. Впечатлил своей игрой Нагорного и уже на Чисто Кубке дебютировал за «Десятку».

Форма

Перед МФЛ-5 партнером ФК «10» стал бренд спортивной одежды EQPT. Команда представила два комплекта формы.

Белый с черной и розовой полоской.

Второй комплект – черный с белой и розовой полосками.

«Десятка» сейчас

Перед пятым сезоном Медиалиги «Десятка» мощно усилилась:: подписали экс-защитника «Локо» Брайна Идову и экс-хавбека «Ордабасы» Никиту Шершнева, который на тот момент входил в топ-5 самых дорогих футболистов из России без клуба.

Команда ездила на сборы в Турцию: играли против ФК «Композит» (4:0), ФК «Алай» из Кыргызстана (1:1) и казахстанского «Жениса» (1:1), а в последние дни сборов разгромили турецкий ФК «Антик» (13:0).

Отлично стартовали в МФЛ-5: впервые проиграли только в седьмом туре – «Броукам» (1:3). Лучший игрок – Кутуз: забил 12 за первых четыре игры.

В первом туре переиграли 2Drots (3:0). Это первая победа «Десятки» над «самураями» за их четыре встречи.

По ходу группового этапа одержали волевую победу над лучшей командой 2023-го – «Родиной Медиа» (2:1).