Лео и Криш
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«Не гонюсь за рекордами, они гонятся за мной». Как Роналду относится к рекордам

Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Рекорды Криштиану Роналду в сборной Португалии и по количеству матчей (200), и по количеству голов (123), будет очень сложно побить.

Сам португалец очень гордится достижениями. Обычно говорит, что это само собой разумеющейся процесс.

Тогда Португалия грохнула 5:1 Камерун, а Роналду оформил дубль – забил 48-й и 49-й голы за сборную. Так он опередил Паулету, который до этого шел первым в списке бомбардиров.

Он отличился на Евро-2016 в игре против сборной Венгрии, ранее забивал дважды на Евро-2004, однажды на Евро-2008 и еще трижды на Евро-2012. В том же матче против венгров Роналду стал рекордсменом по играм на Евро, выйдя на поле в 17-й раз.

И в клубном футболе тоже бил рекорды. Приходилось реагировать.

Матч был втройне прекрасным для Роналду – «Реал» грохнул «Ювентус» 3:0 в плей-офф, а сам португалец забил легендарный гол через себя в падении. Серию из голевых матчей он довел до 11 игр.                               

 

Тогда он забил Люксембургу, доведя счет голам за сборную до 99. У Али Даеи в Иране, напомним, было 109.

Роналду на тот момент уже побил рекорд форварда Йозефа Бицана по количеству голов в профессиональной карьере и заодно обогнал Даеи. Цель достигнута!

Эти слова прозвучали в памятном интервью Пирсу Моргану. 

Мотивация была хорошей – и Роналду тут же забил 14 голов за полсезона. Но с клубом ничего не выиграл.

У него было 196 матчей на международном уровне, как и у Бадера Аль-Мутвы из Кувейта. В матче с Лихтенштейном Роналду достиг еще одного рекорда. И отреагировал: «Горжусь, что стал мировым рекордсменом по матчам за сборную».

Такая цитата была прямо перед 200-м матчем против сборной Исландии, именно тогда португальцу вручили сертификат книги рекордов Гиннесса, как рекордсмену по голам на уровне сборных.

Что ж, рекордов у него и правда очень много.

Фото: Gettyimages.ru; globallookpress.com

5 комментариев

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Lionel Van Damme
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в том то и дело не имея мозгов можно говорить что он не лучший
все еще больно после 18.12.22?
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Ответ Lionel Van Damme
ну если мозги иметь - то легко
в том то и дело не имея мозгов можно говорить что он не лучший
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