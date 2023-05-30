15 комментариев

Реюниону с Криштиану быть?

Лео Месси, похоже, уходит из «ПСЖ». Есть куча слухов о его будущем – однако самым вероятным пока видится переезд поближе к Криштиану в Саудовскую Аравию – в «Аль-Хилале» аргентинцу предлагают большие деньги.

Что известно о переговорах с «Аль-Хилалем»?

Клуб на связи с Месси еще с зимы. В начале апреля «Аль-Хилаль» предложил Лео контракт на 400 млн евро, но тот отказался, мотивировав решение желанием еще поиграть в Европе.

Саудовцы не сдались и пришли с другим предложением. Как сообщает Foot Mercato, клуб из Эр-Рияда предложил аргентинцу двухлетний контракт на 1,2 млрд евро – 600 млн евро в год. Утверждается, что отец и агент игрока Хорхе Месси уже принял предложение. Лео же пока держит в голове вариант с «Барселоной», но все ближе склоняется к варианту с «Аль-Хилалем».

Стоит отметить, что Foot Mercato не входит ни в первый, ни во второй эшелон самых надежных инсайдеров или медиа. Уровень надежности Foot Mercato – ниже среднего. Так что делите пока эту новость на три. Но, скорее всего, интерес к Лео действительно есть – в Саудовской Аравии вряд ли упустят шанс пригласить звезду, которая пока не особо востребована в Европе.

Что мы знаем про «Аль-Хилаль» и почему им нужен Месси?

«Аль-Хилаль» – самый титулованный клуб Саудовской Аравии, 18-кратный чемпион, четырежды выигрывали азиатскую ЛЧ. Нынешний сезон вышел неоднозначным – дошли до финала ЛЧ, но провалились в борьбе за чемпионство – за тур до конца чемпионата идут третьими без шансов подняться выше.

Состав сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022 почти наполовину состоял из игроков «Аль-Хилаля»: 12 из 26. Все три гола забили форварды этого клуба – Аль-Шехри и Салем Аль-Досари.

В«Аль-Хилале» играют и известные легионеры вроде экс-форварда «МЮ» Одиона Игало и фактурного экс-нападающего «Порту» Муссы Мареги. Также есть выкупленный из Бразилии форвард Майкл Ричард, бывший игрок «Спортинга» и «Бенфики» Андре Карильо, финалист ЛЧ в составе «Атлетико» Лусиано Вьетто и бронзовый призер Кубка Америки в составе сборной Колумбии Густаво Куэльяр.

63-летний аргентинец Рамон Диас – очевидный плюс для успешной адаптации Лео в «Аль-Хилале». Он собрал множество трофеев с «Ривером», добрался до четвертого места на Кубке Америки со сборной Парагвая, работал в Мексике и даже Англии (возглавлял «Оксфорд»), был тренером «Аль-Насра» – но из ОАЭ.

Зачем же «Аль-Хилалю» Месси?

Как сообщает Marca, правительство Саудовской Аравии хочет возродить противостояние Месси и Роналду. В спортивном и политическом руководстве страны абсолютно уверены, что аргентинец будет играть в лиге Саудовской Аравии в следующем сезоне.

А что с «Барсой»?

И Жоан Лапорта, и Хави регулярно говорят о желании видеть Месси в «Барсе». Сам Лео тоже хочет в «Барсу» больше, чем в «Аль-Хилаль», но финансовые проблемы каталонцев тормозят переговоры.

Ради возвращения аргентинец готов пойти на трехкратное понижение зарплаты – до 10 миллионов евро в год. Правда, даже зарплата в 10 млн евро может стать проблемой. Объясняет вице-президент «Барсы» Эдуард Ромеу: «Месси не сможет вернуться без трансферов на выход, даже если финансовый план «Барселоны» будет одобрен. Свести бухгалтерский баланс – это одно дело, правила фэйр-плей – другое.

Если говорить о зарплатах, то для добавления 10 [миллионов евро] нужно, чтобы 10 исчезли. Сколько уберем, столько и потратим. Приход любого нового игрока должен быть компенсирован уходом другого. Мы работали и в более сложных ситуациях, но мы не должны сходить с ума.

Мы не оценивали, может ли Месси быть [финансовым] рычагом. Не было никаких расчетов, сколько доходом может генерировать Месси».

И что, уход из «ПСЖ» неизбежен?

Видимо, да.

Еще в апреле L’Équipe сообщал, что «ПСЖ» необходимо вписываться в финансовый фэйр-плей, поэтому клуб предлагает Лео контракт с понижением зарплаты на 25-30%. Сейчас Месси зарабатывает 41 млн евро в год до уплаты налогов и на новые условия парижан пойти не готов. Потому что не предан парижанам так, как каталонцам.

С тех пор новостей о возможном продлении контракта не было.

Кроме того, аргентинец так и не наладил общение с фанатами «ПСЖ» – ультрас регулярно освистывают Месси на домашних матчах.

Фото: globallookpress.com/Glenn Gervot/XinHua, Marc Gonzalez Aloma/Keystone Press Agency; instagram.com/alhilal