18 комментариев

Удивила премия Пушкаша.

В Париже вручили награды по итогам 2022-го – и главную, конечно же, забрал Лионель Месси.

Это вторая награда The Best для Месси. ФИФА вручила ее седьмой раз: дважды выигрывали Криштиану Роналду и Роберт Левандовски, еще разок – Лука Модрич.

Месси побеждал в 2019-м, тогда отчасти неожиданно опередил Вирджила ван Дейка. Третье место было у Роналду, а Килиан Мбаппе становился шестым. Месси и Ван Дейка в тот момент разделили восемь очков.

Сама премия, напомним, появилась после обратного разделения «Золотого мяча» и приза ФИФА: с 2010-го по 2015-й это был один приз, а после – The Best превратился в самостоятельный. С 2022-го есть даже принципиальное различие: «Золотой мяч» впервые в истории вручали за сезон, а не календарный год. Его выиграл Карим Бензема.

Для премии The Best очертили конкретный период: с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го. Захватили чемпионат мира, так что фавориты были очевидны.

Другие победители: еще два приза аргентинцам, награды у «Барселоны» и «МЮ»

Лучший вратарь года: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина), опередил марокканца Яссина Буну и Тибо Куртуа, заслужившего номинацию за игру в «Реале».

Лучший тренер года: Лионель Скалони (сборная Аргентины), выбрали его после победы на ЧМ, а не Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолу.

Лучшая футболистка года: Алексия Путельяс («Барселона», Испания), а не Бет Мид («Арсенал», Англия) или Алекс Морган («Сан-Диего Уэйв», США).

Лучший голкипер года в женском футболе: Мэри Ирпс («Манчестер Юнайтед», Англия), еще в тройке были Анн-Катрин Бергер («Челси», Германия) и Кристиана Эндлер («Лион», Чили).

Лучший тренер года в женском футболе: Сарина Вигман (сборная Англии, Нидерланды), ее предпочли Соне Бомпастор («Лион», Франция) и Пиа Сундхаге (сборная Бразилии, Швеция).

Премия Пушкаша за лучший гол года: Марчин Олекси («Варта», Польша), футболист-ампутант, рядом с наградой были Димитри Пайет («Марсель», Франция) и Ришарлисон (сборная Бразилии, «Тоттенхэм»).

Приз лучших фанатов достался болельщикам сборной Аргентины, их на сцене представлял легендарный аргентинец Тула, он устроил на сцене настоящий стендап и постучал в свой знаменитый барабан.

А награду за соблюдение фэйр-плей вручили Луке Лочошвили из Грузии, он сейчас в итальянском «Кремонезе», но еще за австрийский «Вольфсберг» в матче против «Аустрии» оказал первую помощь сопернику после удара по голове.

Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER