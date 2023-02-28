18 комментариев

Лео и Криш
Блог

Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони

Лионель Скалони Лионель Скалони
Лионель Месси Лионель Месси
ФИФА ФИФА
The Best The Best
Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Лука Лочошвили
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Удивила премия Пушкаша.

В Париже вручили награды по итогам 2022-го – и главную, конечно же, забрал Лионель Месси.

Это вторая награда The Best для Месси. ФИФА вручила ее седьмой раз: дважды выигрывали Криштиану Роналду и Роберт Левандовски, еще разок – Лука Модрич.

Месси побеждал в 2019-м, тогда отчасти неожиданно опередил Вирджила ван Дейка. Третье место было у Роналду, а Килиан Мбаппе становился шестым. Месси и Ван Дейка в тот момент разделили восемь очков.

Сама премия, напомним, появилась после обратного разделения «Золотого мяча» и приза ФИФА: с 2010-го по 2015-й это был один приз, а после – The Best превратился в самостоятельный. С 2022-го есть даже принципиальное различие: «Золотой мяч» впервые в истории вручали за сезон, а не календарный год. Его выиграл Карим Бензема.

Для премии The Best очертили конкретный период: с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го. Захватили чемпионат мира, так что фавориты были очевидны.

Другие победители: еще два приза аргентинцам, награды у «Барселоны» и «МЮ»

Лучший вратарь года: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина), опередил марокканца Яссина Буну и Тибо Куртуа, заслужившего номинацию за игру в «Реале».

Лучший тренер года: Лионель Скалони (сборная Аргентины), выбрали его после победы на ЧМ, а не Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолу.

Лучшая футболистка года: Алексия Путельяс («Барселона», Испания), а не Бет Мид («Арсенал», Англия) или Алекс Морган («Сан-Диего Уэйв», США).

Лучший голкипер года в женском футболе: Мэри Ирпс («Манчестер Юнайтед», Англия), еще в тройке были Анн-Катрин Бергер («Челси», Германия) и Кристиана Эндлер («Лион», Чили).

Лучший тренер года в женском футболе: Сарина Вигман (сборная Англии, Нидерланды), ее предпочли Соне Бомпастор («Лион», Франция) и Пиа Сундхаге (сборная Бразилии, Швеция).

Премия Пушкаша за лучший гол года: Марчин Олекси («Варта», Польша), футболист-ампутант, рядом с наградой были Димитри Пайет («Марсель», Франция) и Ришарлисон (сборная Бразилии, «Тоттенхэм»).

Премия Пушкаша – у парня на костылях! Шикарно забил через себя, его ногу переехал каток

Приз лучших фанатов достался болельщикам сборной Аргентины, их на сцене представлял легендарный аргентинец Тула, он устроил на сцене настоящий стендап и постучал в свой знаменитый барабан.

А награду за соблюдение фэйр-плей вручили Луке Лочошвили из Грузии, он сейчас в итальянском «Кремонезе», но еще за австрийский «Вольфсберг» в матче против «Аустрии» оказал первую помощь сопернику после удара по голове.

Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rej1sta
Ответ Jan Paskel
Мартинес хоть на этот раз премию к своему штольцману не прикладывал?
Это единственное, что вас интересует?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tun
Подзаголовок "награды МЮ и Барсы" повеселил)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jan Paskel
Ответ Блуждающий странник
Одна из самых очевидных наград, удивили только два человека в символической сборной это Канселу и Ван Дейк, но зато нет Тео и Гвардиола. Спорная награда только у Мартинеса. Жду списки голосовавших, это всегда интересно. Аргентина провела выдающийся год и заслуженно забрала большинство наград. Фанатов Месси персонально поздравляю и призываю быть адекватнее, ваш кумир выиграл эту битву, но не нужно принижать заслуги великого спортсмена и конкурента Месси
так никто и не принижает заслуги Мбаппе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МИХАЛЫЧ
Приз за месячные давали или сколько там ЧМ длился
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Одна из самых очевидных наград, удивили только два человека в символической сборной это Канселу и Ван Дейк, но зато нет Тео и Гвардиола. Спорная награда только у Мартинеса. Жду списки голосовавших, это всегда интересно. Аргентина провела выдающийся год и заслуженно забрала большинство наград. Фанатов Месси персонально поздравляю и призываю быть адекватнее, ваш кумир выиграл эту битву, но не нужно принижать заслуги великого спортсмена и конкурента Месси
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Забавно что зе бест у женщин выиграла девка из Барселоны, когда там была также из номинанток агличанка чемпионка Европы и лучший бомбардир турнира.
Также что награду вратаря выиграл Мартинес, а в символической сборной Куртуа.
Месси награду из жалости дают)
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Горочкин
Месси заслужил, без вопросов. Но вот награды Мартинеса и Скалони это дичь
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bunyod Turgunov
Лучший игрок в истории футбола. Если смотреть на статистику Месси то он должен был получать ЗМ и The Best с 2009 года до сегодняшнего дня.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадрид наказывает!
То за гол Ирану ЗМ, то за 10 пенок беста, смех 🤣
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никки Бат
Не было конкурентов
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bazilic
Ответ Ruscello
Самая предсказуемая премия года...
И зм еще)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Степан Магаян
Оба Лионеля заслужили награду честно,но вот на счет Мартинеса не уверен
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jan Paskel
Мартинес хоть на этот раз премию к своему штольцману не прикладывал?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bazilic
Отец
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
atomio
мощная бицуха у вратаря )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
100% ЗАСЛУЖИЛ. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruscello
Самая предсказуемая премия года...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Чиркова
Роналдудрочеры в трауре
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий