Лео и Криш
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Ого, с Месси и Марадоной сыграли аж 5 счастливчиков. Зацепили Диего в «Боке Хуниорс» и Лео в сборной

Диего Марадона Диего Марадона
Бока Хуниорс Бока Хуниорс
Мартин Палермо Мартин Палермо
Хуан Себастьян Верон Хуан Себастьян Верон
Хуан Роман Рикельме Хуан Роман Рикельме
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Лионель Месси Лионель Месси
Роберто Аббондансьери Роберто Аббондансьери
Кили Гонсалес
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Рикельме и Верон в списке.

Оказывается, есть игроки, которые успели поиграть в официальных матчах и с Лионелем Месси, и с Диего Марадоной.

Мы насчитали пятерых – все они пересеклись с Диего в конце его карьеры в «Боке Хуниорс», а с Лео – в сборной Аргентины.

Хуан Роман Рикельме

С Марадоной: в «Бока Хуниорс» в 1997-м

С Месси: в сборной Аргентины 2005-08

Рикельме провел с Марадоной всего пару матчей – Диего уже был на излете. Вместе они разобрались с «Аргентинос Хуниорс» 4:2, после того матча обоих вызвали на допинг-контроль. Тест Марадоны дал положительный результат на кокаин.

Рикельме поучаствовал и в последнем матче в профессиональной карьере Марадоны – 25 октября 1997-го заменил получившего травму Диего в перерыве против «Ривер Плейта».

Для Месси Рикельме стал настоящим наставником в сборной Аргентины. Они вместе съездили на ЧМ-2006, Копу-2007, Олимпиаду-2008. Могли бы поиграть и еще, но помешал Марадона – он поссорился с Рикельме, и тот отказался играть за сборную в 2009-м.

«Это было потрясающе, мне повезло как футболисту, – рассказал Рикельме в свежем интервью. – Мне посчастливилось играть с Марадоной и Месси.

Я старался играть как можно лучше. Это два величайших игрока в истории нашего футбола. Мне было очень легко играть с ними. С Месси мне повезло играть в сборной и на Олимпийских играх. Он знает, что я очень люблю его, он очень любит меня. Мы разговаривали довольно часто, время шло очень быстро. Нам очень понравилось».

Хуан Себастьян Верон

С Марадоной: в «Бока Хуниорс» в 1996-97

С Месси: в сборной Аргентины 2005-10

Вероятно, именно Верон поиграл с Марадоной больше всех из этого списка. Хуан Себастьян и Диего Армандо вместе провели полгода. Осталось множество совместных фотографий.

Верон ездил на Копу-2007 и ЧМ-2010 (вызвал Марадона) – и так провел 16 матчей на поле с Лео Месси.

Когда у Верона спросили, чем отличаются Месси и Марадона, он ответил философски:

«Эпохой, скоростью футбола. И характером, в хорошем смысле. Диего воплощал свою эпоху, Лео сейчас воплощает другую – с разным подходом к игре в футбол. Они оба, без сомнения, футболисты исторического масштаба. И нам повезло, что оба аргентинцы».

Мартин Палермо

С Марадоной: в «Бока Хуниорс» в 1996-97

С Месси: в сборной Аргентины 2009-10

Именно Марадона настоял на покупке в «Боку» Мартина Палермо – и тот стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Позже Диего вызывал Мартина и в сборную Аргентины – благодаря этому Палермо поехал на ЧМ-2010, сыграл с Месси и попал в этот список.

Роберто Аббондансьери

С Марадоной: в «Бока Хуниорс» в 1997-м

С Месси: в сборной Аргентины 2005-08

Вратарь Пато Аббондансьери как раз пришел в «Боку» в 1997-м и зацепил последние месяцы великого Марадоны. С Месси на поле Роберто вышел 29 раз, все в сборной Аргентины. Вместе они съездили на ЧМ-2006 и дошли до финала Копы-2007.

Кили Гонсалес

С Марадоной: в «Бока Хуниорс» в 1996-м

С Месси: в сборной Аргентины 2005

Марадона лично просил подписать в «Боку» Кили Гонсалеса. И для клуба из Буэнос-Айреса это стало неплохим вложением: купили за 150 тысяч, продали в «Сарагосу» за 2,4 млн.

Дальше в карьере Гонсалеса были «Валенсия», «Интер» и два матча с Месси за сборную Аргентины в 2005-м.

Костакурта рассказывал, как его возил 16-летний Месси (и сравнивал Лео с Марадоной). Есть нюанс: Костакурта и Месси никогда не играли друг против друга

Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer, Photogamma, Chris McGrath, Phil Cole; AFP PHOTO/VANDERLEI ALMEIDA; pinterest.co.uk; Twitter/90sfootball

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