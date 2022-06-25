Ого, с Месси и Марадоной сыграли аж 5 счастливчиков. Зацепили Диего в «Боке Хуниорс» и Лео в сборной

Рикельме и Верон в списке.
Оказывается, есть игроки, которые успели поиграть в официальных матчах и с Лионелем Месси, и с Диего Марадоной.
Мы насчитали пятерых – все они пересеклись с Диего в конце его карьеры в «Боке Хуниорс», а с Лео – в сборной Аргентины.
Хуан Роман Рикельме
С Марадоной: в «Бока Хуниорс» в 1997-м
С Месси: в сборной Аргентины 2005-08
Рикельме провел с Марадоной всего пару матчей – Диего уже был на излете. Вместе они разобрались с «Аргентинос Хуниорс» 4:2, после того матча обоих вызвали на допинг-контроль. Тест Марадоны дал положительный результат на кокаин.
Рикельме поучаствовал и в последнем матче в профессиональной карьере Марадоны – 25 октября 1997-го заменил получившего травму Диего в перерыве против «Ривер Плейта».
Для Месси Рикельме стал настоящим наставником в сборной Аргентины. Они вместе съездили на ЧМ-2006, Копу-2007, Олимпиаду-2008. Могли бы поиграть и еще, но помешал Марадона – он поссорился с Рикельме, и тот отказался играть за сборную в 2009-м.
«Это было потрясающе, мне повезло как футболисту, – рассказал Рикельме в свежем интервью. – Мне посчастливилось играть с Марадоной и Месси.
Я старался играть как можно лучше. Это два величайших игрока в истории нашего футбола. Мне было очень легко играть с ними. С Месси мне повезло играть в сборной и на Олимпийских играх. Он знает, что я очень люблю его, он очень любит меня. Мы разговаривали довольно часто, время шло очень быстро. Нам очень понравилось».
Хуан Себастьян Верон
С Марадоной: в «Бока Хуниорс» в 1996-97
С Месси: в сборной Аргентины 2005-10
Вероятно, именно Верон поиграл с Марадоной больше всех из этого списка. Хуан Себастьян и Диего Армандо вместе провели полгода. Осталось множество совместных фотографий.
Верон ездил на Копу-2007 и ЧМ-2010 (вызвал Марадона) – и так провел 16 матчей на поле с Лео Месси.
Когда у Верона спросили, чем отличаются Месси и Марадона, он ответил философски:
«Эпохой, скоростью футбола. И характером, в хорошем смысле. Диего воплощал свою эпоху, Лео сейчас воплощает другую – с разным подходом к игре в футбол. Они оба, без сомнения, футболисты исторического масштаба. И нам повезло, что оба аргентинцы».
Мартин Палермо
С Марадоной: в «Бока Хуниорс» в 1996-97
С Месси: в сборной Аргентины 2009-10
Именно Марадона настоял на покупке в «Боку» Мартина Палермо – и тот стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Позже Диего вызывал Мартина и в сборную Аргентины – благодаря этому Палермо поехал на ЧМ-2010, сыграл с Месси и попал в этот список.
Роберто Аббондансьери
С Марадоной: в «Бока Хуниорс» в 1997-м
С Месси: в сборной Аргентины 2005-08
Вратарь Пато Аббондансьери как раз пришел в «Боку» в 1997-м и зацепил последние месяцы великого Марадоны. С Месси на поле Роберто вышел 29 раз, все в сборной Аргентины. Вместе они съездили на ЧМ-2006 и дошли до финала Копы-2007.
Кили Гонсалес
С Марадоной: в «Бока Хуниорс» в 1996-м
С Месси: в сборной Аргентины 2005
Марадона лично просил подписать в «Боку» Кили Гонсалеса. И для клуба из Буэнос-Айреса это стало неплохим вложением: купили за 150 тысяч, продали в «Сарагосу» за 2,4 млн.
Дальше в карьере Гонсалеса были «Валенсия», «Интер» и два матча с Месси за сборную Аргентины в 2005-м.
Костакурта рассказывал, как его возил 16-летний Месси (и сравнивал Лео с Марадоной). Есть нюанс: Костакурта и Месси никогда не играли друг против друга
Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer, Photogamma, Chris McGrath, Phil Cole; AFP PHOTO/VANDERLEI ALMEIDA; pinterest.co.uk; Twitter/90sfootball
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