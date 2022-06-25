Ого, с Месси и Марадоной сыграли аж 5 счастливчиков. Зацепили Диего в «Боке Хуниорс» и Лео в сборной

Рикельме и Верон в списке.

Оказывается, есть игроки, которые успели поиграть в официальных матчах и с Лионелем Месси, и с Диего Марадоной.

Мы насчитали пятерых – все они пересеклись с Диего в конце его карьеры в «Боке Хуниорс», а с Лео – в сборной Аргентины.

Хуан Роман Рикельме

С Марадоной: в «Бока Хуниорс» в 1997-м

С Месси: в сборной Аргентины 2005-08

Рикельме провел с Марадоной всего пару матчей – Диего уже был на излете. Вместе они разобрались с «Аргентинос Хуниорс» 4:2, после того матча обоих вызвали на допинг-контроль. Тест Марадоны дал положительный результат на кокаин.

Рикельме поучаствовал и в последнем матче в профессиональной карьере Марадоны – 25 октября 1997-го заменил получившего травму Диего в перерыве против «Ривер Плейта».

Для Месси Рикельме стал настоящим наставником в сборной Аргентины. Они вместе съездили на ЧМ-2006, Копу-2007, Олимпиаду-2008. Могли бы поиграть и еще, но помешал Марадона – он поссорился с Рикельме, и тот отказался играть за сборную в 2009-м.

«Это было потрясающе, мне повезло как футболисту, – рассказал Рикельме в свежем интервью. – Мне посчастливилось играть с Марадоной и Месси.

Я старался играть как можно лучше. Это два величайших игрока в истории нашего футбола. Мне было очень легко играть с ними. С Месси мне повезло играть в сборной и на Олимпийских играх. Он знает, что я очень люблю его, он очень любит меня. Мы разговаривали довольно часто, время шло очень быстро. Нам очень понравилось».

Хуан Себастьян Верон

С Марадоной: в «Бока Хуниорс» в 1996-97

С Месси: в сборной Аргентины 2005-10

Вероятно, именно Верон поиграл с Марадоной больше всех из этого списка. Хуан Себастьян и Диего Армандо вместе провели полгода. Осталось множество совместных фотографий.

Верон ездил на Копу-2007 и ЧМ-2010 (вызвал Марадона) – и так провел 16 матчей на поле с Лео Месси.

Когда у Верона спросили, чем отличаются Месси и Марадона, он ответил философски:

«Эпохой, скоростью футбола. И характером, в хорошем смысле. Диего воплощал свою эпоху, Лео сейчас воплощает другую – с разным подходом к игре в футбол. Они оба, без сомнения, футболисты исторического масштаба. И нам повезло, что оба аргентинцы».

Мартин Палермо

С Марадоной: в «Бока Хуниорс» в 1996-97

С Месси: в сборной Аргентины 2009-10

Именно Марадона настоял на покупке в «Боку» Мартина Палермо – и тот стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Позже Диего вызывал Мартина и в сборную Аргентины – благодаря этому Палермо поехал на ЧМ-2010, сыграл с Месси и попал в этот список.

Роберто Аббондансьери

С Марадоной: в «Бока Хуниорс» в 1997-м

С Месси: в сборной Аргентины 2005-08

Вратарь Пато Аббондансьери как раз пришел в «Боку» в 1997-м и зацепил последние месяцы великого Марадоны. С Месси на поле Роберто вышел 29 раз, все в сборной Аргентины. Вместе они съездили на ЧМ-2006 и дошли до финала Копы-2007.

Кили Гонсалес

С Марадоной: в «Бока Хуниорс» в 1996-м

С Месси: в сборной Аргентины 2005

Марадона лично просил подписать в «Боку» Кили Гонсалеса. И для клуба из Буэнос-Айреса это стало неплохим вложением: купили за 150 тысяч, продали в «Сарагосу» за 2,4 млн.

Дальше в карьере Гонсалеса были «Валенсия», «Интер» и два матча с Месси за сборную Аргентины в 2005-м.

Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer, Photogamma, Chris McGrath, Phil Cole; AFP PHOTO/VANDERLEI ALMEIDA; pinterest.co.uk; Twitter/90sfootball