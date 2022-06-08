Все рекорды Месси. «Золотые мячи», голы за «Барсу» и Аргентину – просто 56 доказательств величия

Лучший ассистент в истории.
Мы уже считали рекорды Криштиану Роналду – получилось аж 79. Логичное продолжение: подсчет уникальных достижений Лионеля Месси. У аргентинца рекордов получилось меньше – но список оставляет мощное впечатление.
Смотрите сами.
🔝 Мировые рекорды
• Рекордсмен по «Золотым мячам» – 7
• Больше всего наград лучшему игроку по версии FIFA – 7
• Больше всего голов за один клуб («Барселона») – 672
• Больше всего ассистов за один клуб («Барселона») – 268
• Больше всего трофеев, выигранных с одним клубом («Барселона») – 35
• Больше всего голов в календарном году в официальных матчах – 91
• Больше всего голов в клубном сезоне – 73
• Самая длинная голевая серия в чемпионате – 21 матч (33 гола) в Ла Лиге
• Единственный игрок, забивавший 40+ голов в 12 сезонах подряд
• Лучший ассистент в истории мирового футбола – 368 ассистов
• Единственный игрок, забивший в семи разных турнирах в течение календарного года
• Единственный игрок, забивший 60+ голов в двух сезонах подряд
• Больше всего попаданий в команды года по версии FIFPro – 15
• Больше всего обводок на чемпионатах мира – 110
🌎 Европейские и южноамерикансие рекорды
• Рекордсмен по числу выигранных «Золотых бутс» – 6
• Быстрее всех забил 400 голов в топ-5 лигах – за 435 матчей
• Больше всего голов в ЛЧ за один клуб («Барселона») – 120
• Больше всего голов на групповых этапах ЛЧ – 74
• Лидер по голам в 1/8 финала ЛЧ – 29
• Больше всего голов в одном четвертьфинальном матче ЛЧ – 4
• Лидер по числу хет-триков в ЛЧ – 8
• Больше всего появлений в символической сборной ЛЧ – 7
• Сделал больше всех обводок в одном матче ЛЧ – 16
• Больше всего матчей на Кубке Америки – 34
• Сыграл на шести Кубках Америки – тоже рекорд
• Больше всего голов, забитых за южноамериканскую сборную – 86
• Отдал больше всего ассистов на Кубке Америки – 17
• Установил рекорд по ассистам на одном Кубке Америке – 5
🇪🇸 Рекорды в испанском футболе
• Стал лучшим бомбардиром в истории Ла Лиги – 474 гола
• Стал лучшим ассистентом в истории Ла Лиги – 192 ассиста
• Получил больше всего наград лучшему бомбардиру Ла Лиги – 8
• Лучший бомбардир в истории Суперкубка Испании – 14 голов
• Забил больше всего голов в Ла Лиге за один сезон – 50
• Отдал больше всего ассистов в Ла Лиге за один сезон – 21
• Сделал больше всего хет-триков в Ла Лиге – 36
• Рекорд по числу матчей в Ла Лиге среди иностранных игроков – 520
• Первый игрок, достигший отметки в 450 голов в Ла Лиге
• Первый игрок, который достиг отметки в 150 ассистов в Ла Лиге
• Больше всего появлений в финалах Кубка Испании – 10
• Больше всего побед в Ла Лиге – 383
• Больше всего голов, забитых со штрафных в Ла Лиге – 39
🇦🇷 Рекорды за сборную Аргентины
• Сыграл больше всего матчей за сборную – 162
• Лучший бомбардир сборной – 86 голов
• Больше всего голов за Аргентину в календарном голу – 12 (делит с Габриэлем Батистутой)
• Единственный игрок, забивший всем южноамериканским сборным
• Самый молодой капитан в истории Аргентины – 22 года 363 дня
• Лучший ассистент в истории сборных – 51 ассист
🔵🔴 Рекорды за «Барселону»
• Лучший бомбардир в истории класико – 27 голов
• Больше всего ассистов в класико – 14
• Рекорд по матчам в класико – 45
• Лучший бомбардир в истории клуба – 672 гола
• Лучший бомбардир клуба в еврокубках – 123 гола
• Больше всего хет-триков во всех турнирах – 48
• Больше всего побед с «Барсой» – 542
• Больше всего игр в официальных матчах – 778
• Рекорд по числу ассистов за клуб – 268
У Роналду тьма рекордов. Мы насчитали 79 штук!
Фото: globallookpress.com/Juan Carlos Rojas, Pablo Morano, Jan Huebner
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