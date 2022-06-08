Все рекорды Месси. «Золотые мячи», голы за «Барсу» и Аргентину – просто 56 доказательств величия

Лучший ассистент в истории.

Мы уже считали рекорды Криштиану Роналду – получилось аж 79. Логичное продолжение: подсчет уникальных достижений Лионеля Месси. У аргентинца рекордов получилось меньше – но список оставляет мощное впечатление.

Смотрите сами.

🔝 Мировые рекорды

• Рекордсмен по «Золотым мячам» – 7

• Больше всего наград лучшему игроку по версии FIFA – 7

• Больше всего голов за один клуб («Барселона») – 672

• Больше всего ассистов за один клуб («Барселона») – 268

• Больше всего трофеев, выигранных с одним клубом («Барселона») – 35

• Больше всего голов в календарном году в официальных матчах – 91

• Больше всего голов в клубном сезоне – 73

• Самая длинная голевая серия в чемпионате – 21 матч (33 гола) в Ла Лиге

• Единственный игрок, забивавший 40+ голов в 12 сезонах подряд

• Лучший ассистент в истории мирового футбола – 368 ассистов

• Единственный игрок, забивший в семи разных турнирах в течение календарного года

• Единственный игрок, забивший 60+ голов в двух сезонах подряд

• Больше всего попаданий в команды года по версии FIFPro – 15

• Больше всего обводок на чемпионатах мира – 110

🌎 Европейские и южноамерикансие рекорды

• Рекордсмен по числу выигранных «Золотых бутс» – 6

• Быстрее всех забил 400 голов в топ-5 лигах – за 435 матчей

• Больше всего голов в ЛЧ за один клуб («Барселона») – 120

• Больше всего голов на групповых этапах ЛЧ – 74

• Лидер по голам в 1/8 финала ЛЧ – 29

• Больше всего голов в одном четвертьфинальном матче ЛЧ – 4

• Лидер по числу хет-триков в ЛЧ – 8

• Больше всего появлений в символической сборной ЛЧ – 7

• Сделал больше всех обводок в одном матче ЛЧ – 16

• Больше всего матчей на Кубке Америки – 34

• Сыграл на шести Кубках Америки – тоже рекорд

• Больше всего голов, забитых за южноамериканскую сборную – 86

• Отдал больше всего ассистов на Кубке Америки – 17

• Установил рекорд по ассистам на одном Кубке Америке – 5

🇪🇸 Рекорды в испанском футболе

• Стал лучшим бомбардиром в истории Ла Лиги – 474 гола

• Стал лучшим ассистентом в истории Ла Лиги – 192 ассиста

• Получил больше всего наград лучшему бомбардиру Ла Лиги – 8

• Лучший бомбардир в истории Суперкубка Испании – 14 голов

• Забил больше всего голов в Ла Лиге за один сезон – 50

• Отдал больше всего ассистов в Ла Лиге за один сезон – 21

• Сделал больше всего хет-триков в Ла Лиге – 36

• Рекорд по числу матчей в Ла Лиге среди иностранных игроков – 520

• Первый игрок, достигший отметки в 450 голов в Ла Лиге

• Первый игрок, который достиг отметки в 150 ассистов в Ла Лиге

• Больше всего появлений в финалах Кубка Испании – 10

• Больше всего побед в Ла Лиге – 383

• Больше всего голов, забитых со штрафных в Ла Лиге – 39

🇦🇷 Рекорды за сборную Аргентины

• Сыграл больше всего матчей за сборную – 162

• Лучший бомбардир сборной – 86 голов

• Больше всего голов за Аргентину в календарном голу – 12 (делит с Габриэлем Батистутой)

• Единственный игрок, забивший всем южноамериканским сборным

• Самый молодой капитан в истории Аргентины – 22 года 363 дня

• Лучший ассистент в истории сборных – 51 ассист

🔵🔴 Рекорды за «Барселону»

• Лучший бомбардир в истории класико – 27 голов

• Больше всего ассистов в класико – 14

• Рекорд по матчам в класико – 45

• Лучший бомбардир в истории клуба – 672 гола

• Лучший бомбардир клуба в еврокубках – 123 гола

• Больше всего хет-триков во всех турнирах – 48

• Больше всего побед с «Барсой» – 542

• Больше всего игр в официальных матчах – 778

• Рекорд по числу ассистов за клуб – 268

Фото: globallookpress.com/Juan Carlos Rojas, Pablo Morano, Jan Huebner