Думскроллинг — что за зверь и как с ним взаимодействовать?

На часах 04:36, за окном темно — а вы уже несколько часов пролистываете новостную ленту в смартфоне. У этого феномена есть название — думскроллинг, и он совсем не такой безобидный, как может показаться.

Журналисты считают, что термин «думскроллинг» или «думсерфинг» (от англ. doom — мрачная судьба, неизбежный финал, и scroll — пролистывать, проматывать) впервые появился в твиттере в 2018 году, но набрал популярность только в 2020 году, на волне пандемии.

Однако подобный вид поведения сложно назвать новым: аналогичный феномен, «синдром злого мира», был описан основателем теории культивации Джорджем Гербнером в 1970-х годах. Ученый исследовал влияние телевидения на общество и групповые формы поведения и считал, что транслируемый СМИ контент, связанный с жестокостью и насилием, заставляет людей думать, что окружающий мир более опасен, чем он есть на самом деле.

Почему сложно оторваться от чтения тревожных новостей

Страх — одна из базовых форм защиты. С точки зрения эволюции бояться и остерегаться опасности — адаптивная форма поведения, она помогала древним людям выживать при встрече с хищниками. Поэтому ученые полагают, думскроллинг удовлетворяет нашей природе быть настороже, искать информацию об угрозе, чтобы подготовиться к ней заранее.

Кроме того, в момент просматривания новостей человек удовлетворяет потребность психики в ощущении контроля. Кажется, что если мы будем в курсе событий, то сможем почувствовать себя в безопасности. Однако постоянное чтение негативных новостей приводит к обратному эффекту: повышаются ощущения беспомощности и одиночества, усиливаются уже существующие психологические проблемы. Человек как будто попадает в заколдованный круг: постоянно прокручивает новостную ленту, чтобы избавиться от тревоги, но начинает бояться еще больше.

Что можно сделать?

Первое, что советуют психологи, — ограничить чтение новостей. Кто-то утверждает, что достаточно 15 минут в день, кто-то предлагает выделить на это по полчаса утром и вечером. Все сходятся в одном: обязательно поставьте таймер, чтобы четко выдержать то время, которое выбрали.

Второе — установите лимиты на пользование приложениями в настройках телефона. Это поможет, если вы опасаетесь, что не сможете самостоятельно справиться с выделенными самому себе рамками.

Третье — читайте только то, что искали. Пространство интернета устроено как гипертекст: вас интересовала статья про лемуров, в тексте обнаружилась дополнительная информация — и вот через полтора часа вы с удивлением выясняете, что уже сорок минут читаете про Нобелевских лауреатов 1964 года. Старайтесь помнить, какова была исходная цель, и не отвлекаться на что-то иное.

Четвертое — и очень важное — внимательно отнестись к режиму сна. Часто в стрессовой ситуации возникают проблемы с засыпанием, и чтение тревожных новостей на ночь может усугубить ситуацию. Здесь можно действовать разными путями: установить автоматический перевод телефона на ночной режим и поставить сообщение-напоминание о том, что пора спать. Отнестись к отходу ко сну как к ритуалу — принять душ, выпить теплый напиток, послушать спокойную музыку, помедитировать (самостоятельно или с помощью различных приложений для сна). Главное, чтобы выбранное занятие позволило вам замедлиться и переключиться на режим отдыха.

Если уровень тревоги зашкаливает и проблемы со сном не удается решить обычными способами, не бойтесь обратиться к специалисту и попросить его выписать соответствующие лекарства. Долгое отсутствие сна может приводить к серьезным нарушениям восприятия (например, замедленной реакции и увеличению количества ошибок в работе), зрительным и слуховым галлюцинациям, снижению иммунитета, обморокам и другим неприятным последствиям.

Пятое, что можно сделать, — переключиться на так называемый «джойскроллинг», просмотр приятного и позитивного контента. Это могут быть живописные пейзажи, фотографии милых животных, красивые орнаменты. Что-то, что сможет порадовать вас в непростой ситуации.