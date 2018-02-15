Youtube.com против sports.ru

Спасибо пользователю North Pride: без его комментария я, скорее всего, никогда не узнал бы о «разоблачении» меня неким господином Калуцким.

Благодарен я и самому Калуцкому: не подозревал, что на меня, как на «флагмана определенных политических сил» на «главном спортивном сайте страны», постоянно ссылаются и постоянно меня цитируют.

Правда, даже не подозревал. Если это хотя бы наполовину так – значит, я действительно писал весь последний год не зря. И какую-то часть массовых юридических заблуждений и дилетантизма мне удалось уничтожить.

В знак благодарности окажу Калуцкому ответную услугу: прорекламирую и его канал на ютубе. Судя по числу просмотров его роликов, он в этом остро нуждается.

Мне не хотелось бы вступать в дискуссию с Калуцким лично (грамотные в юриспруденции люди, просмотрев его «разоблачение», сами всё поймут). Другое дело, что он повторяет кучу юридических ошибок, ежедневно тиражируемых патриотически настроенными товарищами, и грех упускать возможность пройтись по ним в очередной раз.

О том, какие познания Калуцкий имеет в спортивном праве, мне стало ясно где-то на второй минуте ролика, когда он несколько раз упомянул о дисквалификации Ана, Шипулина и Устюгова. Человек не понимает разницу между неприглашением, отстранением и дисквалом – это диагноз. Впрочем, бог с ним, не будем цепляться к словам.

Г-н Калуцкий, зарубите себе на носу: ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки) не может применяться к случаям, когда ее публикует один из участников переписки. Именно этим публикации Родченкова в корне отличаются от публикаций хакеров Fancy Bear. Более того, Родченков не посягал и на частную жизнь своих адресатов, так как переписка носила сугубо служебный характер. Тогда как информация о заболеваниях и диагнозах человека, опубликованная хакерами – это прайвиси. Просвещайтесь, это бесплатно.

И читайте мои посты внимательнее. Я никогда и нигде не утверждал, что подача иска (в частности, иска о клевете) – это обязанность, а не право. Я нигде также не утверждал, что отсутствие такого иска означает признание неоспоренной информации. Вы либо нагло лжёте, когда приписываете мне подобные утверждения, либо не в состоянии понять, о чем я пишу.

Ещё раз, для особо одаренных: российская сторона может не оспаривать доклады Паунда и Макларена, выводы комиссии Шмида и откровения Родченкова. Это ее священное право. А у ВАДА, МОК и КАС есть священное право делать из этого неоспаривания неблагоприятные для России выводы, что и произошло уже неоднократно. И мысль моя была простой: не оспариваете – значит, не можете или не хотите, но тогда и несите все связанные с этим риски.

Это то же самое, как если при подаче против вас иска вы будете мычать в суде что-то невнятное или вообще откажетесь комментировать иск – ваше право, но с вероятностью 99 % вы проиграете дело. Что, собственно, с Россией и случилось.

Да-да, я помню про ваш затасканный аргумент: «значит, если кто-то назовет тебя гомосексуалистом и педофилом, а ты промолчал, значит…».

Отвлекусь на секунду. Откуда у первоканальных зомби столько пристрастия к гомосятине? В любой дискуссии через 3-4 реплики всплывает «гейропа» и «толерасты» - такое ощущение, что они узурпировали традиционную ориентацию и держатся за нее как за свое последнее достоинство.

Возвращаясь к этому аргументу, он уже мной разбирался. Мне чихать, что вы скажете о моей сексуальной ориентации, потому что вы ничего о ней не знаете и знать не можете. В силу этого ваши утверждения ровным счетом никакого влияния на меня не окажут. Этим ваше словоблудие в корне отличается от показаний Родченкова, который работал руководителем антидопинговой лаборатории и рассказывал о вещах, в которых участвовал лично. Он – компетентный свидетель, и именно поэтому российской стороне нужно было как-то реагировать на его высказывания, в идеале – опровергать. Тем более, что на основе этих высказываний спорт России несет колоссальные издержки. И это даже если не брать во внимание переписку Родченкова, следы вскрытия проб, аномальную концентрацию соли и чужие ДНК в российских пробах.

Далее. О коллективной ответственности в спорте.

Коллективная ответственность – это фашистские методы? Сразу вспоминается «закон Годвина» и его интерпретация. Поздравляю: вы, господин Калуцкий, проиграли спор сразу, едва он начался.

Это не я путаю понятия, а вы. В Нюрнберге действительно судили физических лиц, зато репарации державам-победительницам выплачивали все граждане Германии поголовно. Из своего кошелька, не делясь на фашистов, антифашистов и нейтралов.

В Олимпийской хартии нет ничего об ответственности целой страны? Да вот же, тычу вас носом уже несколько месяцев: в случае любого нарушения Хартии или Кодекса WADA МОК может временно отстранить НОК или лишить его признания. Как расшифровывается НОК, знаете? НАЦИОНАЛЬНЫЙ олимпийский комитет. Поэтому санкции к НОК = санкциям ко всем спортсменам данной страны.

И вам, ни черта не знающему о практике применения этой нормы, не мешало бы погуглить про целые страны, которые уже пропускали Олимпийские игры за проделки своих властей.

Когда вы говорите, что коллективная ответственность нигде в спортивном праве не прописана, вы ставите себя на один образовательный и интеллектуальный уровень с господином Мутко, а это страшно, поверьте. Читайте вот это – читайте, а не обводите красными кружками для доверчивых подписчиков своего канала.

Далее. О различии фактов и мнений (интерпретаций) в делах о клевете. Просвещайтесь, Калуцкий:

В постановлениях «Гринберг против РФ», «Захаров против РФ», «Федченко против РФ» Европейский Суд по правам человека (слыхали о таком?) признавал неправомерными решения российских судов, которые не проводили различие между оценочными суждениями (интерпретациями) и утверждениями о фактах. Только факты могут быть доказаны, а оценочные суждения – нет. Поэтому и оспаривать в суде можно только первые, а не вторые.

И 24 февраля 2005 года Пленум ВС РФ принял Постановление «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», в п.9 которого прямо указано:

«Судам следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности».

Иными словами, если я скажу, что Калуцкий ничего не смыслит в юриспруденции – на меня нельзя подать за это в суд. А вот если я скажу, что указанное постановление ВС он, к стыду своему, не изучал в своей Российской Академии правосудия – за данное высказывание можно попробовать наказать в суде, так как это утверждение о факте.

Теперь возвращаемся к Родченкову и Макларену. Судиться можно (и нужно) только с Родченковым, так как именно он распространяет информацию о фактах (сокрытие и подмена проб – это именно факты). Выводы же Макларена – это оценочные суждения, интерпретация показаний Родченкова и других доказательств. Это не факты, а мнение Макларена о достоверности фактов, изложенных Родченковым, ферштейн?

Просвещайтесь, Калуцкий. Тогда меньше будете позориться, утверждая, что иск о клевете – это оспаривание мнения, высказанного другим лицом.

И не будете врать, что я якобы «призываю подавать иски о клевете на чиновников МОК и Макларена»

По поводу системы терапевтических исключений и того, чем Йохауг отличается от Зубкова, я распространяться не буду: и так уже полчаса потратил на чужое образование.

И последнее. Я миллион раз писал, что я не являюсь спортивным юристом. Я специализируюсь на международном праве, поэтому действительно могу не знать каких-то нюансов спортивной юриспруденции. Именно поэтому я стараюсь не пропускать ни одного решения КАС и читаю его прецедентную практику, учредительные документы международных спортивных организаций, а также просматриваю соответствующие профильные издания. И поверьте, Калуцкий, если бы вы хотя бы часть своего рабоче-крестьянского подхода к юриспруденции променяли на эти же вещи, вы нашли бы в моих текстах гораздо больше умных мыслей.

Так что попытавшись меня замочить, вы пока что только обмочились. Незачет.