Итоги Winline Media Football Awards. Игроком года стал Маврин, призовое место есть у Уткина и Sports.ru

Лучшие в 2023-м.

Свершилось – подошла к концу совместная премия Winline Медиалиги и Sports.ru. 22 ноября мы подвели итоги Winline Media Football Awards.

Всего было 15 номинаций, в каждой голосовали представители медиа, команд (капитан, президент и главный тренер), а также болельщики. По сумме их голосов определялись тройки лучших в каждой номинации.

Полную церемонию Media Football Awards смотрите здесь, а ниже мы подведем краткие итоги премии.

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Шорт-лист номинации Медиапроект года : «Черная комната», «Медиасандали», Any Given Monday, «Белая комната», «Тайная комната», «Слабое звено».

Победила «Черная комната» (она же – «Стол»). Второе место у «Слабого звена» (23 балла), третье – у «Тайной комнаты» (9 баллов).

В номинации Голкипер года бились Иван Зириков («БроукБойз»), Арби Межиев («Матч ТВ» / «Титан»), Александр Шепляков («Титан»), Дмитрий Сычев («БроукБойз») и Алексей Клюкин («Эгриси»).

Победил Иван Зириков – 25 баллов. За ним – Сычев (19 баллов) и Шепляков (15).

На премию Открытие года претендовали самые яркие новички медиафутбола: Алан Гатагов (тренер FC Bus), Илья Мазуров (форвард «БроукБойз»), Дэн Безопасность (Медиалига), Ренат Васиченко (форвард «Сахалинца» / 2Drots), Артур Газданов (полузащитник «Родины Медиа»), Сергей Дурасов (комментатор), Отар Кушанашвили (медиадиректор «Родины Медиа»).

Победителем стал Отар Кушанашвили (16 баллов). Он опередил Гатагова (15) и Дэна Безопасность (14).

На номинацию Комментатор года претендовало шесть человек (и всех вы хорошо знаете): Станислав Минин, Сергей Дурасов, Дмитрий Шнякин, Павел Чепурин, Роман Нагучев и Карен Адамян.

Победителем стал Станислав Минин – единственный персонаж из медиафутбола, который не раздражает комментаторов на Sports.ru. Минин набрал 38 баллов. Вторым стал Дурасов (16,5 баллов), а замкнул тройку Шнякин (7,5).

На Защитника года претендовали Илья Давыдов («БроукБойз»), Владислав Семенов (2Drots), Михаил Долгушин («Матч ТВ» / «Амкал» / ФК «10»), Дмитрий Кузькин («Амкал»), Денис Гудаев (2Drots), Илья Сальников (2Drots), Руслан Имаев («Амкал»).

Победил Илья Давыдов (31 балл). Вторым стал Сальников (17,5), а третьим – Имаев (7).

В номинации Перфоманс года определялся самый яркий перфоманс команды или игрока во время матчей. Номинанты были такие: картонные «Эгриси», Уткин-Обеликс, заряды Дурасова, «БроукБойз» в образе супергероев.

Первое место вырвали «Броуки»-супергерои. Уткин в образе Обеликса стал вторым, а Дурасов – третьим.

В номинации Персона года определялся самый яркий, запоминающийся и просто важный персонаж 2023-го. Претендовали Отар Кушанашвили (медиадиректор «Родины Медиа»), Николай Осипов (президент Медиалиги), Дмитрий Кортава (технический директор Медиалиги), Азамат Мусагалиев (президент ФК «10»), Федор Маслов (голкипер «Амкала»), Некит (президент 2Drots) и Дмитрий Егоров (президент «БроукБойз»).

Места распределились так: Николай Осипов стал первым (31 балл), за ним Отар Кушанашвили (21,5) и Дмитрий Егоров (11).

Лучший гол года . Претендовали Бала из 2Drots, Артак Григорян («Матч ТВ»), Джичо (Fight Nights), Никита Кашаев («Титан»), Дмитрий Кузькин («Амкал»), Ника Пилиев («Бей Беги»), Игорь Струнин («Эгриси»).

Больше всего баллов (29) набрал гол Кашаева в безумном финале МФЛ-4. За ним гол Григоряна (20 баллов) и Балы (13).

В Номинации Продакшен года определялся лучший видеопродакшен клубов. На победу претендовали 2Drots, ФК «10», «Эгриси», «Титан», «Амкал» и «БроукБойз».

Первое место у 2Drots – 26 баллов. Вторым стал продакшен «Десятки» (21 балл), а третье место разделили «Эгриси» и «Титан» (по 9 баллов).

Полузащитником года могли стать Владислав Ослоновский (2Drots), Василий Марин («Амкал» / «Титан»), Артур Газданов («Родина Медиа»), Станислав Манаев (2Drots), Илья Скоропупов («Титан»), Никита Дубчак («Амкал»), Алекс («Родина Медиа»), Антон Соснин (GOATS / «БроукБойз»).

Ослоновский и Маврин набрал по 16 баллов, но при равенстве голосов решающим становится мнение болельщиков. А они выбрали Слона. Третьим стал Антон Соснин (11 баллов).

На Момент года были номинированы безумный промах Сергея Шаюнова из «БроукБойз», «Файт! Комон» от Алана Гатагова, вылет 2Drots от «Эгриси» в четвертьфинале МФЛ-4, развязка финала МФЛ-4, серия буллиталити «Родина Медиа» – «Титан».

С мощным отрывом победила развязка финала четвертого сезона Медиалиги – 45 баллов. Вторым стал промах Шаюна (22), а «Эгриси» и 2Drots разделили третье место (по 5 баллов).

В номинации Медиа года боролись популярные телеграм-каналы «Крысева», «Некласико», SugarFIFA, «Влажный футбол», а также Sports.ru.

Как и в прошлом году, победил «Крысева» – 43 балла. Вторым стал «Некласико» (15,5 баллов), а третье место у Sports.ru – 9 баллов.

На титул Нападающего года боролись Илья Мазуров («БроукБойз»), Сергей Кутузов («Титан»/ФК «10»), Хантер («Родина Медиа»), Ренат Васиченко («Сахалинец») и Гаучо (2Drots).

Первое место забрал Мазуров (30 баллов), вторым стал Гаучо (20), а третьим – Кутузов (9).

Номинацию Тренер года разыграли между собой Игорь Звездин («БроукБойз»), Константин Генич («Матч ТВ»), Алан Гатагов (FC Bus), Андрей Каряка («Родина Медиа») и Дмитрий Кузнецов (2Drots).

Победитель – Игорь Звездин. В 2023-м он выводил «Броуков» в финалы МКС и МФЛ-4. Вторым стал Дмитрий Кузнецов, третьим – Константин Генич.

На номинацию Игрок года претендовали Василий Маврин («Амкал» / «Титан»), Артур Газданов, Алекс («Родина Медиа»), Дмитрий Сычев, Гаучо, Владислав Ослоновский, Станислав Манаев, Денис Гудаев, Илья Сальников, Владислав Семенов, Алекс Стиль (все – 2Drots). Иван Зириков, Илья Давыдов, Илья Мазуров (все – «БроукБойз»), Кирилл Бирюков («Титан»).

Первое место досталось Маврину – 21 балл. За ним Слон (15) и Зириков (9).

Также были дополнительные номинации вне конкурса.

Премию За особый вклад в развитие индустрии получил президент «Амкала» Герман Эль Класико. Премию за Лучший шоу-момент года получила Вконтекте за организацию выступления Macan на финале четвертого сезона Медиалиги. Игроком года по версии тренеров стал Станислав Манаев из 2Drots.

А вы согласны с итогами Media Football Awards?