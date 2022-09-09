Историческое голосование на Sports.ru: только вы выбираете двух последних участников Медиалиги!

Медиафутбол – главное и самое шумное открытие 2022 года в российском спорте. Winline Медийная футбольная лига вывела индустрию на новый уровень: появились новые команды, новые звезды, организация матчей и шоу качественно другого уровня. Как итог – более 130 тысяч зрителей в прямом эфире на трансляции финала и 11 тысяч человек на стадионе.
В следующую пятницу, 16 сентября, стартует долгожданный второй сезон Winline Медийной футбольной лиги. Поучаствовать в новом сезоне МФЛ захотели гораздо больше клубов – как новых, так и уже сделавших себе имя в медиафутболе (например, «Амкал» в первом сезоне не играл, а на второй – заявился).
На фоне роста интереса к лиге организаторы расширили число участников с 10 до 18 команд. Но даже это не позволило удовлетворить спрос: оргкомитет получил более 30 заявок на участие!
На сегодняшний день руководство МФЛ подтвердило участие 16 клубов: «Амкал», 2Drots, Broke Boys, Reality, «Бей Беги», ФК «10», «На спорте», «Родина Медиа», «Эгриси», Fight Nights, Tamo Junto, Watch TV, «Наши Парни» (команда РФС), МФК «Рубин», SD Family и ФК «Рома».
В лиге осталось два вакантных места. И на них претендуют сразу семь команд. Руководство Медиалиги решило распределить их в соответствии с уровнем медийности и поддержки болельщиков.
Впервые в истории спорта именно болельщики определят итоговый состав участников турнира: оставшиеся два слота достанутся победителям голосования на Sports.ru. (Если вы не знаете представленные команды, изучите краткий гид от раздела Медиафутбол на Sports.ru).
Ты решаешь, кто будет играть во втором сезоне Winline Медийной футбольной лиги!
Правила голосования:
• Чтобы проголосовать за одну из команд, нужно быть авторизованным на сайте Sports.ru (если у вас нет профиля – зарегистрируйтесь, пройдя верификацию через одну из соцсетей).
• Зарегистрироваться можно на любой платформе: на десктопном сайте – через кнопку «Зарегистрироваться» в правом верхнем углу страницы; на мобильном сайте – через кнопку «бургер» (три полоски) и кнопку «Зарегистрироваться» в правом верхнем углу страницы; в мобильных приложениях – в боковом меню по кнопке «Войти».
• Каждый болельщик может отдать голос только за одну команду.
• Переголосовать после выбора уже нельзя – подходите к выбору команды внимательно и аккуратно.
• Запрещены любые попытки повлиять на итоги вбросом голосов – Sports.ru будет следить за сохранением принципа «Один пользователь – один голос». Вброшенные любым методом голоса засчитаны не будут, так как всем важно честное и прозрачное голосование.
• Голосование продлится до 14:30 по московскому времени 11 сентября (воскресенье).
• Итоги голосования будут подведены в воскресенье, на прямом эфире Winline Медийной футбольной лиги с жеребьевки нового сезона.
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