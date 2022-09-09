Историческое голосование на Sports.ru: только вы выбираете двух последних участников Медиалиги!

Медиафутбол – главное и самое шумное открытие 2022 года в российском спорте. Winline Медийная футбольная лига вывела индустрию на новый уровень: появились новые команды, новые звезды, организация матчей и шоу качественно другого уровня. Как итог – более 130 тысяч зрителей в прямом эфире на трансляции финала и 11 тысяч человек на стадионе.

В следующую пятницу, 16 сентября, стартует долгожданный второй сезон Winline Медийной футбольной лиги. Поучаствовать в новом сезоне МФЛ захотели гораздо больше клубов – как новых, так и уже сделавших себе имя в медиафутболе (например, «Амкал» в первом сезоне не играл, а на второй – заявился).

На фоне роста интереса к лиге организаторы расширили число участников с 10 до 18 команд. Но даже это не позволило удовлетворить спрос: оргкомитет получил более 30 заявок на участие!

На сегодняшний день руководство МФЛ подтвердило участие 16 клубов: «Амкал», 2Drots, Broke Boys, Reality, «Бей Беги», ФК «10», «На спорте», «Родина Медиа», «Эгриси», Fight Nights, Tamo Junto, Watch TV, «Наши Парни» (команда РФС), МФК «Рубин», SD Family и ФК «Рома».

В лиге осталось два вакантных места. И на них претендуют сразу семь команд . Руководство Медиалиги решило распределить их в соответствии с уровнем медийности и поддержки болельщиков.

Впервые в истории спорта именно болельщики определят итоговый состав участников турнира: оставшиеся два слота достанутся победителям голосования на Sports.ru . (Если вы не знаете представленные команды, изучите краткий гид от раздела Медиафутбол на Sports.ru).

Ты решаешь, кто будет играть во втором сезоне Winline Медийной футбольной лиги!

Правила голосования:

• Чтобы проголосовать за одну из команд, нужно быть авторизованным на сайте Sports.ru (если у вас нет профиля – зарегистрируйтесь, пройдя верификацию через одну из соцсетей) .

• Зарегистрироваться можно на любой платформе: на десктопном сайте – через кнопку «Зарегистрироваться» в правом верхнем углу страницы; на мобильном сайте – через кнопку «бургер» (три полоски) и кнопку «Зарегистрироваться» в правом верхнем углу страницы; в мобильных приложениях – в боковом меню по кнопке «Войти».

• Каждый болельщик может отдать голос только за одну команду .

• Переголосовать после выбора уже нельзя – подходите к выбору команды внимательно и аккуратно.

• Запрещены любые попытки повлиять на итоги вбросом голосов – Sports.ru будет следить за сохранением принципа «Один пользователь – один голос». Вброшенные любым методом голоса засчитаны не будут, так как всем важно честное и прозрачное голосование.

• Голосование продлится до 14:30 по московскому времени 11 сентября (воскресенье) .

• Итоги голосования будут подведены в воскресенье, на прямом эфире Winline Медийной футбольной лиги с жеребьевки нового сезона.

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