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Главные трансферы медиафутбола. Гатагов перестраивает «Амкал», 2Drots взяли воспитанника «Чертаново»

Василий Маврин Василий Маврин
«Скоропуп» Илья Скоропупов «Скоропуп» Илья Скоропупов
Winline Медиалига Winline Медиалига
Дармей Делима
трансферы трансферы
Александр Вульфов Александр Вульфов
Алексей Гасилин Алексей Гасилин
Константин Корж Константин Корж
«Пича» Максим Пичугин 1998 «Пича» Максим Пичугин 1998
Арсений Капитанов
Максим Швагирев Максим Швагирев
Антон Старостин Антон Старостин
Артур Газданов Артур Газданов
БроукБойз БроукБойз
Чисто Питер Чисто Питер
FC Bus FC Bus
2Drots 2Drots
Амкал Амкал
ЛФК «Титан» ЛФК «Титан»
Родина Медиа Родина Медиа
Александр Сапета Александр Сапета
Амир Натхо Амир Натхо
Артем Вяткин Артем Вяткин
Медиафутбол Медиафутбол

Пока в профессиональном футболе непривычное для зимнего трансферного окна затишье, в медийном очень много сделок. Логично: здесь переходы можно оформлять с конца ноября, после завершения сезона Медиалиги.

Мы собрали главные трансферы этого межсезонья.

Илья Скоропупов, 21 год. Из «Титана» в 2Drots

Скоропупов – один из лучших игроков четвертого сезона Winline Медиалиги. Атакующий хавбек забил 5 голов, отдал ассист и выиграл чемпионство. Воспитанника «Чертаново» (Илья даже был капитаном в своем возрасте) хотели все топы медиафутбола, но выиграл конкуренцию, предсказуемо, 2Drots. 

Генич считает, что Скоропупу по силам стать звездой 2Drots, а «самураи» стильно представили новичка – роликом в стиле сериала «Слово пацана». 

Дармей Делима, 27 лет. Из FC Bus в «Амкал»

Чаще других клубов в этом списке будет мелькать «Амкал». В конце 2023-го главным тренером назначили Сослана Гатагова, и он затеял перестройку. Одним из первых Гатагов подписал центрального защитника из Нигерии Дармея Делима. Парень был с Сосланом в каждом клубе Медиалиги и считается одним из лучших дефов медиафутбола.

Теперь он будет кричать легендарное «Понкелебе Сочи» в кругу «Амкала».

Василий Марин, 34 года. Из «Титана» в «Амкал»

Главный трикстер медиафутбола провел контрастный год. Весной и летом так утомил родной «Амкал», что его отчислили из клуба. А осенью привел «Титан» к чемпионству и стал игроком года по версии Media Football Awards. Конечно, в фирменном стиле: с провокациями и троллингом.

В январе Маврин выиграл реалити-шоу «Хочу в «Амкал» и получил право подписать контракт с клубом. «Титан» очень хотел оставить Василия и даже предлагал место вице-президента, но тот вернулся домой.

Сочетание Маврина и Гатагова выглядит взрывоопасным – протянут ли он без скандалов хотя бы до старта пятого сезона?

Максим Пичугин (Пича), 25 лет. Из «Родины Медиа» в «Амкал»

Главный пострадавший в это трансферное окно – «Родины Медиа». Из клуба Текилы и Дмитрия Тарасова забрали половину основы. Одним из первых в команду Гатагова перешел основной форвард Пича, у которого 5 очков в 11 матчах Медиалиги (в том числе гол в финале МФЛ-3). 

Максим Швагирев, 29 лет. Из «Родины Медиа» в «Амкал»

Основной голкипер «Родины Медиа» тоже двинул в «Амкал». В клубе уже есть первый номер, так что Швагирев готов первое время сидеть на лавке. Зато теперь у «Амкала». полноценная вратарская бригада: весной Мухин травмировался, и на полуфинал против 2Drots выходил запасной кипер – Федос.

Антон Старостин, 22 года. Из Starmix в «Амкал»

Бывший игрок «Сатурна» залетел в Медиалигу перед четвертым сезоном. Получилось классно – форвард забил 6 голов за скромный Starmix и стал лучшим бомбардиром сезона. Антона предсказуемо переманил топ-клуб.

Артур Газданов, 31 год. Из «Родины Медиа» в 2Drots

Еще одно топ-усиление 2Drots. Газданов провел выдающийся год: , чемпионство, 9 голов и 2 ассиста в 11 матчах Медиалиги. Президент «РМ» Текила признался, что клуб ничего не получил за Артура: «Только прощальное письмо и слезы на последней тренировке».

У «самураев» плотно упакованы фланги, так что Газданова берут в ротацию. 2D могут себе позволить. Крайний форвард дебютировал за 2D в матче против «Динамо», а в казахстанской MFL забил свой первый гол.

Арсен Акопов, 26 лет. Из Fight Nights в 2Drots

2Drots освежили линию обороны основным центральным дефом Fights Nights. МФЛ-4 Акоп провел на топ-уровне: постоянная игра в старте и выход в четвертьфинал. В казахстанской MFL Арсен дебютировал за 2D и забил в первом же матче.

Арсений Капитанов, 19 лет. Из «БроукБойз» в FC Bus

В начале 2023-го казалось, что Капитанов – перспективный: парень вызывался в сборную ФНЛ, а после матча с «Крыльями» его пригласил на просмотр «Ростов». Но дальше что-то пошло не так: Арсений отказывался выходить на замену, объявлял об уходе, получал необязательные удаления, а к осени окончательно перестал быть важным игроком «Броуков». 

Хавбек попробует перезапустить карьеру в FC Bus Алана Гатагова.

Константин Корж, 27 лет. Из «БроукБойз» в «Титан»

Не только же «Титану» терять игроков? Корж провел дисциплинированный год: принял роль запасного форварда, нечасто забивал и выходил тогда, когда нужно было выполнить черновую работу. 

Важный ролевик не договорился с «Броуками» по контракту: ему предлагали 120 тысяч, а в «Титане» пообещали сверху зарплаты снимать жилье и платить бонусы.

Александр Вульфов (Вульф), 25 лет. Из ФК «10» в «Титан»

Вульф провел в ФК «10» два сезона, а в январе неожиданно ушел в «Титан». Причина неизвестна. По версии журналиста Дмитрия Егорова, Вульфу не хватало денег и внимания.

Вульф – ценный актив. Опытный профик, еще и со статусом «медиа».

Алексей Гасилин, 27 лет. Покинул «Чисто Питер»

Минус одна экс-звездочка петербургского футбола в «Чисто Питер». Алексей Гасилин провел очень средний сезон с нулем голов, а в конце года публично повздорил с Владиславом Радимовым. По версии главного тренера, Гас редко появлялся на тренировках, почти не участвовал в делах «Чисто Питер» и слишком часто вспоминал свой период в «Шальке» – и этим очень нервировал Радимова.

Вместе с Гасилиным «ЧП» покинул его брат Анатолий.

Артем Вяткин (Вятыч), 27 лет. Из «Родины Медиа» в «Чисто Питер»

Основной центральный защитник «Родины Медиа» перешел в «ЧП». Забавно, что Вяткнин был в «Зените»: провел 26 матчей за вторую команду как раз при Радимове. После перехода Артем пошутил, что через «Чисто Питер» проще попасть в «Зенит».

Какие еще были трансферы?

● Еще один новичок «Амкала» – воспитанник «Урала» Максим Подлужный. Вингеру 20 лет, это его первый медиафутбольный клуб.

● Легенда рэпа Чипинкос покинул «БроукБойз». Ушла эпоха.

● Амир Натхо покинул 2Drots. Экс-игрок «Барсы Б» пришел в Медиалигу осенью, но запомнился только фамилией. В клубе объяснили, что младший Натхо «не подошел под философию 2Drots».

● Владимир Оленченко – еще один игрок основы «Родины Медиа», пополнивший «Амкал»

● Александр Сапета покинул ФК «10». Бывший игрок «Динамо» пришел в команду Мусагалиева перед четвертым сезоном, был капитаном.

● Антон Гооге, Салим, Олег Дражжук – группа игроков, не попадавших в основу «Амкала», перешла в «Родину Медиа».

Некоторых новичков можно увидеть в деле уже сейчас – в январе в Казахстане проходит международная медиалига с «Амкалом» и 2Drots. Но большинство полноценно дебютируют за свои клубы в пятом сезоне Медиалиги, который стартует 20 апреля.

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Фото: Winline Медиалига // «Чисто Питер» // «Амкал» // 2Drots //телеграм-канал Александра Вульфа

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