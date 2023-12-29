Главные трансферы медиафутбола. Гатагов перестраивает «Амкал», 2Drots взяли воспитанника «Чертаново»

Пока в профессиональном футболе непривычное для зимнего трансферного окна затишье, в медийном очень много сделок. Логично: здесь переходы можно оформлять с конца ноября, после завершения сезона Медиалиги.

Мы собрали главные трансферы этого межсезонья.

Илья Скоропупов, 21 год. Из «Титана» в 2Drots

Скоропупов – один из лучших игроков четвертого сезона Winline Медиалиги. Атакующий хавбек забил 5 голов, отдал ассист и выиграл чемпионство. Воспитанника «Чертаново» (Илья даже был капитаном в своем возрасте) хотели все топы медиафутбола, но выиграл конкуренцию, предсказуемо, 2Drots.

Генич считает, что Скоропупу по силам стать звездой 2Drots, а «самураи» стильно представили новичка – роликом в стиле сериала «Слово пацана».

Дармей Делима, 27 лет. Из FC Bus в «Амкал»

Чаще других клубов в этом списке будет мелькать «Амкал». В конце 2023-го главным тренером назначили Сослана Гатагова, и он затеял перестройку. Одним из первых Гатагов подписал центрального защитника из Нигерии Дармея Делима. Парень был с Сосланом в каждом клубе Медиалиги и считается одним из лучших дефов медиафутбола.

Теперь он будет кричать легендарное «Понкелебе Сочи» в кругу «Амкала».

Василий Марин, 34 года. Из «Титана» в «Амкал»

Главный трикстер медиафутбола провел контрастный год. Весной и летом так утомил родной «Амкал», что его отчислили из клуба. А осенью привел «Титан» к чемпионству и стал игроком года по версии Media Football Awards. Конечно, в фирменном стиле: с провокациями и троллингом.

В январе Маврин выиграл реалити-шоу «Хочу в «Амкал» и получил право подписать контракт с клубом. «Титан» очень хотел оставить Василия и даже предлагал место вице-президента, но тот вернулся домой.

Сочетание Маврина и Гатагова выглядит взрывоопасным – протянут ли он без скандалов хотя бы до старта пятого сезона?

Максим Пичугин (Пича), 25 лет. Из «Родины Медиа» в «Амкал»

Главный пострадавший в это трансферное окно – «Родины Медиа». Из клуба Текилы и Дмитрия Тарасова забрали половину основы. Одним из первых в команду Гатагова перешел основной форвард Пича, у которого 5 очков в 11 матчах Медиалиги (в том числе гол в финале МФЛ-3).

Максим Швагирев, 29 лет. Из «Родины Медиа» в «Амкал»

Основной голкипер «Родины Медиа» тоже двинул в «Амкал». В клубе уже есть первый номер, так что Швагирев готов первое время сидеть на лавке. Зато теперь у «Амкала». полноценная вратарская бригада: весной Мухин травмировался, и на полуфинал против 2Drots выходил запасной кипер – Федос.

Антон Старостин, 22 года. Из Starmix в «Амкал»

Бывший игрок «Сатурна» залетел в Медиалигу перед четвертым сезоном. Получилось классно – форвард забил 6 голов за скромный Starmix и стал лучшим бомбардиром сезона. Антона предсказуемо переманил топ-клуб.

Артур Газданов, 31 год. Из «Родины Медиа» в 2Drots

Еще одно топ-усиление 2Drots. Газданов провел выдающийся год: , чемпионство, 9 голов и 2 ассиста в 11 матчах Медиалиги. Президент «РМ» Текила признался, что клуб ничего не получил за Артура: «Только прощальное письмо и слезы на последней тренировке».

У «самураев» плотно упакованы фланги, так что Газданова берут в ротацию. 2D могут себе позволить. Крайний форвард дебютировал за 2D в матче против «Динамо», а в казахстанской MFL забил свой первый гол.

Арсен Акопов, 26 лет. Из Fight Nights в 2Drots

2Drots освежили линию обороны основным центральным дефом Fights Nights. МФЛ-4 Акоп провел на топ-уровне: постоянная игра в старте и выход в четвертьфинал. В казахстанской MFL Арсен дебютировал за 2D и забил в первом же матче.

Арсений Капитанов, 19 лет. Из «БроукБойз» в FC Bus

В начале 2023-го казалось, что Капитанов – перспективный: парень вызывался в сборную ФНЛ, а после матча с «Крыльями» его пригласил на просмотр «Ростов». Но дальше что-то пошло не так: Арсений отказывался выходить на замену, объявлял об уходе, получал необязательные удаления, а к осени окончательно перестал быть важным игроком «Броуков».

Хавбек попробует перезапустить карьеру в FC Bus Алана Гатагова.

Константин Корж, 27 лет. Из «БроукБойз» в «Титан»

Не только же «Титану» терять игроков? Корж провел дисциплинированный год: принял роль запасного форварда, нечасто забивал и выходил тогда, когда нужно было выполнить черновую работу.

Важный ролевик не договорился с «Броуками» по контракту: ему предлагали 120 тысяч, а в «Титане» пообещали сверху зарплаты снимать жилье и платить бонусы.

Александр Вульфов (Вульф), 25 лет. Из ФК «10» в «Титан»

Вульф провел в ФК «10» два сезона, а в январе неожиданно ушел в «Титан». Причина неизвестна. По версии журналиста Дмитрия Егорова, Вульфу не хватало денег и внимания.

Вульф – ценный актив. Опытный профик, еще и со статусом «медиа».

Алексей Гасилин, 27 лет. Покинул «Чисто Питер»

Минус одна экс-звездочка петербургского футбола в «Чисто Питер». Алексей Гасилин провел очень средний сезон с нулем голов, а в конце года публично повздорил с Владиславом Радимовым. По версии главного тренера, Гас редко появлялся на тренировках, почти не участвовал в делах «Чисто Питер» и слишком часто вспоминал свой период в «Шальке» – и этим очень нервировал Радимова.

Вместе с Гасилиным «ЧП» покинул его брат Анатолий.

Артем Вяткин (Вятыч), 27 лет. Из «Родины Медиа» в «Чисто Питер»

Основной центральный защитник «Родины Медиа» перешел в «ЧП». Забавно, что Вяткнин был в «Зените»: провел 26 матчей за вторую команду как раз при Радимове. После перехода Артем пошутил, что через «Чисто Питер» проще попасть в «Зенит».

Какие еще были трансферы?

● Еще один новичок «Амкала» – воспитанник «Урала» Максим Подлужный. Вингеру 20 лет, это его первый медиафутбольный клуб.

● Легенда рэпа Чипинкос покинул «БроукБойз». Ушла эпоха.

● Амир Натхо покинул 2Drots. Экс-игрок «Барсы Б» пришел в Медиалигу осенью, но запомнился только фамилией. В клубе объяснили, что младший Натхо «не подошел под философию 2Drots».

● Владимир Оленченко – еще один игрок основы «Родины Медиа», пополнивший «Амкал»

● Александр Сапета покинул ФК «10». Бывший игрок «Динамо» пришел в команду Мусагалиева перед четвертым сезоном, был капитаном.

● Антон Гооге, Салим, Олег Дражжук – группа игроков, не попадавших в основу «Амкала», перешла в «Родину Медиа».

Некоторых новичков можно увидеть в деле уже сейчас – в январе в Казахстане проходит международная медиалига с «Амкалом» и 2Drots. Но большинство полноценно дебютируют за свои клубы в пятом сезоне Медиалиги, который стартует 20 апреля.

Фото: Winline Медиалига // «Чисто Питер» // «Амкал» // 2Drots //телеграм-канал Александра Вульфа