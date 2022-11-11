Промес, Джикия и Соболев сыграли против «Амкала». Матч на 100 тысяч рублей

Между «Амкалом» и «Бей Беги» состоялся товарищеский матч на 100 тысяч рублей.

Осторожно, ниже спойлеры!

Главной звездой этого матча был Квинси Промес. Очень тепло и с овациями его встретили в раздевалке.

Сюрпризы ожидали еще до матча. Помимо участия в игре Промеса, президент «ББ» Александр Соболев сыграл на непривычной для себя позиции – вратаря. После объявления состава был недоволен Георгий Джикия: «Мы на 100 рублей или на 100 тысяч играем? Мы что ########. Просто кому кайф, пусть те и выходят!?»

Капитаном «бейбиков» на матч с «Амкалом» был назначен Квинси. Перед стартовым свистком он выдал пламенную речь: «Я здесь! Я здесь джокер! Победа сегодня! Fire! Победа! «Бей Беги». Браво!»

«Амкал» же отметился яркой фотографией перед началом матча.

Матч начался очень неприятно для «Бей Беги». Соболев, получив первую же передачу, ошибся, после чего Герман Эль Класико забил первый гол в матче. Это стал самый быстрый гол в истории «Амкала», понадобилось всего 20 секунд. Счет в матче стал 1:0.

«Бейбики» провели несколько классных атак, в одной из них Джикия отдал пас пяткой, Шаля не смог довести мяч до удара. Но затем уже Квинси повторил финт Георгия, и Лаша забил первый гол «ББ» – 1:1.

Потом начиная свою контратаку, Чужой оттолкнул Промеса, это вызвало много споров, добежал до штрафной площади «ББ». Назар ноулуком отдал пас Чужу и он забил в самую девятку, и отпраздновал его в стиле Квинси. Счет: 2:1.

После пропущенного гола Соболев уже вышел играть в поле на привычной для себя роли. В нападение у «Бей Беги» были Александр Соболев и Квинси Промес.

У «Амкала» приехал Прокоп прямиком из Болгарии, а на воротах был Арби из Basement. Также на просмотре – полузащитник Tamo Junto Алишер.

Отличился же впервые в сезоне – дальним ударом из-за штрафной площади ворот Эрик и счет стал 3:1.

Но «бейбики» смогли переломить ход матча и отыграться, забив три невероятных мяча подряд.

Сначала Квинси забил пушечный ударом со штрафного, затем Митичкин с лета пробил в дальнюю девятку очень красивым ударом, и победный гол забил сам Александр Соболев с углового, замкнув передачу головой.

Итоговый счет 4:3 в пользу «Бей Беги».

После игры команды, несмотря на счет, команды решили пробили пенальти.

«Амкал» забил все удары, отличились: Бара, Федос, Салим, Левшук и Фил Воронин.

От «ББ» били Квинси, Алексанян, Неймар, Кожемяка. Не справился только Чудо Малой. Он не забил Федосу пятый пенальти.

Получился очень крутой, яркий, по-настоящему медийный матч с большим количеством забитых голов.

Фото: скриншоты с ролика на ютуб-канала «ФК Беги Беги» // соцсети Чужого // телеграм-канал «Амкал Live» // телеграм-канал «Бей Беги»