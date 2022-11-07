«Надеюсь, старичок Роналду закроет хейтерам рот». Звезды Медиалиги назвали своих любимцев и фаворитов ЧМ-2022

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира. Мы задали всего два вопроса звездам Winline Медиалиги – за кого будут болеть и кого считают фаворитом?

Николай Осипов, президент Winline Медиалиги

Буду болеть за Англию, с детства за Бекхэма и Оуэна. Фаворит – Франция. Смотрю состав и не вижу вообще никого, способного их победить.

Дмитрий Кортава, технический директор Winline Медиалиги

Болею за Бразилию! Давно слежу и симпатизирую главному тренеру Тите! Ну и вообще, бразильцы – детская любовь.

Главным претендентом на победу считаю Францию. Уровень игроков очень высокий на каждой позиции.

Федос, «Амкал»

Традиционно на всех больших турнирах я поддерживаю англичан, в первую очередь. Мне кажется, вроде все у них есть, а они какие-то бедные, несчастные – никак не могут выиграть чемпионат мира.

Последний и единственный раз выигрывали в 1966 году, получается, что уже больше пятидесяти лет прошло с тех пор. С большими турнирами тяжко у них. На последнем Евро вроде все замечательно, классно, идеально – дошли до финала. В финале должны были [побеждать], я был уверен, что уже все, повезет им в серии пенальти, но нет, дрогнули молодые.

Короче, буду поддерживать англичан, надеяться, что пройдут как можно дальше. Ну, наверное, еще немножко голландцев. Мне всегда очень нравилась их оранжевая яркая форма. Хочется, чтобы эти парни проходили как можно дальше, выше. Голландия как страна мне тоже очень нравится! Люблю туда приезжать и тусоваться.

А фаворитом, по-моему, всегда называют бразильцев, и вот сейчас, когда у меня спрашивают, кто выиграет чемпионат мира, первая ассоциация у меня почему-то с бразильцами.

Понятно, что они практически всегда, мне кажется, на каждом чемпионате мира среди основных претендентов на то, чтобы взять кубок. Да и давно они что-то не выигрывали.

Последний раз они выигрывали чемпионат мира в 2002 году, что ли, у немцев в финале, а с тех пор, по-моему, даже в финал не выходили. Да, до этого в 1998 году они французам проиграли, в 2002 году выиграли и потом все, а сейчас как будто бы все нормально.

Для Неймара в принципе, как для одной из главных звезд бразильцев, возможно, это последний шанс за что-то зацепиться. С другой стороны, и для Месси, который тоже ни разу не становился чемпионом мира.

Для Неймара не знаю, для Месси – точно. Наверное, все-таки бразильцев я назову главными фаворитами этого чемпионата мира.

Герман Эль Класико, «Амкал»

Болею за Бразилию! С детства болею за них, с 2002 года, когда зубастик играл.

А фаворит? Думаю, что Франция очень сильна. Есть все шансы снова забирать трофей!

Андрей Сибскана, «Амкал»

Буду болеть за Швейцарию! Влюбили в себя игрой в Питере во время ЧЕ. Сплоченная банда, способна побороться за топ-8.

А фаворит – Бразилия. Топовый состав во всех линиях. Отличный сплав опыта: Алвес, Силва и …, а молодых-то по сути и нет. Чисто жесткий сквад по отбиранию золота. Должны легко забирать кубок.

Василий Маврин, «Амкал»

Болеть на ЧМ-2022 не буду ни за кого. Давно перешел из разряда болельщика в наблюдателя. Интересно будет посмотреть на последний танец Месси и Роналду. Для них это последний чемпионат. Кто из них двоих дойдет дальше или возьмет титул, войдет в историю надолго!

По поводу фаворита сомнительно кого-то выделять. Сборные – это не команды, тут работают другие рычаги, и на первый план выходят другие моменты!

Жека 2Drots

Каждый ЧМ болею за бразильцев, начиная с ЧМ-98 во Франции. Начал следить из-за Роналдо и дальше знакомился с другими бразильскими звездами. В их составе всегда было много ярких игроков, это привлекало.

У французов очень крутая команда с сумасшедшей атакой, выделю их и бразильцев, у которых наконец-то собрался хороший сбалансированный состав.

Некит 2Drots

С момента, как я увидел слезы Криштиану после финала Евро-2004, всегда хотелось, чтобы этот парень поднимал кубки. Время шло, и этот парень превращался в живую легенду современного футбола. Нет сомнений, что лучшие за все время на данный момент – Криш и Месси, но вот если кому-то из них удастся положить кубок чемпионата мира к себе на полочку, это, безусловно, закроет вопросы о том, кто из них в итоге номер один. Я надеюсь, это будет Роналду с Португалией. И старичок закроет всем хейтерам напоследок рот.

А среди фаворитов выделю Бразилию – очень сбалансированный состав без слабых мест. Если они поймают кураж, то, возможно, мы увидим возрождение великой Бразилии. Португалия и Аргентина будут биться за наследие своих легенд. И добавлю англичан, не знаю какая-то чуйка внутри, что они могут далеко зайти после горького опыта поражения в финале Евро.

Артур Бегларян, 2Drots

Буду поддерживать Португалию! Слежу за этой сборной очень давно, ну и отдельно за Криша буду топить!

Фавориты, думаю, бразики. Если найдут ключ к играм, то безусловно могут поднять кубок! Но найдут ли?

Дмитрий Егоров, «БроукБойз»

На ЧМ-22 я буду болеть за Сербию, потому что близкие нам люди. И за Португалию – хочу, чтобы Криш на старости лет ЧМ взял.

А фаворит – Франция. Кто бы что ни говорил – по уровню исполнителей Франция намного выше остальных.

Виталий Дьяков, «БроукБойз»

Вообще, всю жизнь болею за Италию, но, к сожалению, они не вышли на ЧМ-2022. Так что буду болеть за Бразилию. Нравится состав сборной, игра, много представителей моего любимого «Ювентуса» в составе сборной Бразилии.

Бразилия, Франция, Германия, Португалия – мои фавориты!

Стас Малиев, «Деньги»

Если бы я еще знал состав участников, я вообще не слежу.

Болеть буду за Аргентину. Это единственный вариант, что Гомезу дадут спешел карту в фифе. Но фаворитами считаю Францию. Там состав сейчас очень сильный.

Но хотелось бы, чтобы Португалия сыграла хотя бы в финале. Хочется, чтоб Криштиану напомнил всем, какого уровня он игрок, и «Алания» наконец уже обратила на него внимание!

Фил Кострубов, Reality

Буду болеть за Португалию и Германию!

А главный претендент на кубок – Германия. Как говорит наш тренер: «Все сборные играют в футбол, а Германия выигрывает чемпионат».

Текила, «Родина Медиа»

Буду болеть за Португалию, для Криштиану – это будет последний ЧМ. Он величайший, заслуживает титул чемпиона мира, как и Месси, конечно же. Поэтому с точки зрения интереса и драмы, финал Португалия – Аргентина – это было бы фантастически круто.

Интересно будет посмотреть за Бельгией и Францией. Уругвай тоже собрал топовую команду, я думаю, что они пройдут далеко.

Александр Будаков, «Бей Беги»

Да я особо не слежу за футболом. Мне хватает времени только на работу, да за медиапространством следить, чтобы в курсе дел быть. Буду смотреть максимум обзоры и голы. Болеть ни за кого не буду. Фавориты по классике – Германия, Бразилия, Аргентина.

А кого вы будете поддерживать на этом ЧМ-2022? А кого считаете фаворитом? Пишите в комменты.

Фото: Winline Media Football League