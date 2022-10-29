Тамби и Форзяр в стиле Soda Luv отказались играть за «Деньги». А Дамир записал трек и обещал спеть со звездами GOATS на «Луче»

«Деньги» все неделю собирали максимально медийный состав к матчу 7-го тура Winline Медиалиги против GOATS. Президент клуба Станос обещал вратаря Тамби Масаева, а в защиту – Форзяра из «Амкала».

Однако перед игрой оба слились.

«Слушай, Стас, это какая-то херня. Я не буду участвовать. Я лучше на айпаде разложу пасьянс», – сказал Тамби в телеграм-канале «ФК Деньги».

«Стас, у меня к тебе просто ##### один вопрос, чисто по-мужски, по-человечески. Это нормально брать, использовать как-то мое имя? Вообще, не предупредив меня, не заплатив, БК рекламить. ##### просто иди #####», – сказал Форзяр в телеграм-канале «Денег».

Это отсылка к неудачным трансферам «Козлов», в частности, Soda Luv, который говорил, что никогда не сыграет за GOATS, а его имя используют для пиара. Правда, потом ему заплатили – и Сода уже участвует в фотосессии в форме «Козлов».

Затем нападающий «Денег» Дамир Трегулов выставил в своем телеграм-канале Damironi Pepperoni ролик, в котором спел на мотив трека Goody – Panamera. Только слова Дамир немного переделал: «Goody продаст душу за премки МФЛа, Профик хочет денег, профик ушел с ФНЛа».

Дамир анонсировал презентацию трека на «Луче» перед игрой. А на разогреве выступят сами GOATS: Soda, Mayot, Джарахов и, конечно, Goody.

Еще одним игроком стартового состава (если верить всем постам Стаса) в игре против GOATS будет полузащитник 2Drots Эйтан.

«Он тоже в старте за нас сегодня! Это самый медийный матч и величайшее событие для всего российского футбола!» – написал Станос в своем телеграм-канале Stanos.

А затем Стас заявил, что и сам дебютирует в МФЛ, причем отыграет все 90 минут.

Очевидно, что «Деньги» решили припомнить Goody все не сдержанные им обещания. Босс Goody говорил, что матч с 2Drots будет самым медийным, а на деле через 3 минуты после старта игры вышли уже привычные профики.

Посмотрим, кто на самом деле выйдет у команд сегодня. Начало игры – в 21:30.