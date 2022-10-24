Две недели Паши Техника в медиафутболе. Побывал в коме, прошел отбор в GOATS и был исключен из команды

Паша Техник за две недели успел впасть в кому, выйти из нее, пройти отбор в GOATS и, не сыграв ни одного матча, покинуть ее. Как это произошло? Рассказываем.

Техник почти сутки провел в коме, а на следующий день вышел на футбольное поле и успешно прошел просмотр в GOATS

7 октября стало известно, что Паша Техник впал в кому после вечеринки. Его доставили в Боткинскую больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В ночь на 8 октября он вышел из комы.

«Находясь в коме, я понял одно, что все это ##### – алкоголь и наркотики. Надо заниматься спортом. Я пришел к этому слишком поздно, но я старый добрый футболист, поэтому прошу пацанов из ФК «Козлы» – я знаю, что есть такой ######## клуб – принять меня в нападение. Я усилю конкретно, хет-трик минимум, ####», – сказал Техник в телеграм-канале GOATS.

Goody хотел направить Техника в правильное русло – предложил ему вести здоровый образ жизни и играть в футбол за GOATS. В замен он получал супермедийного игрока, который точно прокачает медийный рейтинг команды. Так и получилось, но только от части.

GOATS выпустили видео, на котором Паши Техника проходил просмотр в команду. Он поучаствовал в четырех челленджах: удар с линии штрафной, чеканка мяча, выход один на один после раскрутки и пенальти, набрал очки в каждом задании и успешно прошел просмотр.

В итоге Паша Техник стал футболистом «Козлов».

GOATS сделали хитовую презентацию Техника с капельницей на поле и скорой помощью. Фото разлетелись по всем телеграм-каналам

Презентация Техника быстро разлетелась по всем медиафутбольным (и не только) телеграм-каналам и СМИ. Паша сфотографировался с капельницей на футбольном поле и на носилках возле машины скорой помощи в форме команды.

GOATS выложили пост в соцсетях с текстом: «Верим, Пашок».

А в телеграм-канале «Некласико» появилось фото с подписью: «Судя по всему, Паша Техник снова впал в кому после первой тренировки «Козлов». Поправляйся, старичок».

Позже телеграм-канал «Лига Медиафутбол» со ссылкой на менеджера Паши сообщил, что это фото постановочные. В общем, оставалось только дождаться дебюта на поле. Спойлер – он так и не случился.

Пашу Техника позвали в программу «Это медиафутбол, бро». Поговорили о тюрьме, о Марадоне, который звал его к себе. Техник сказал, что будет заниматься спортом

Пока Пашок набирал форму и готовился к матчам, его пригласили на участие в программе «Это медиафутбол, бро».

«Сегодня у нас особенный гость. Раньше в него никто не верил, а теперь он звезда медийного футбола – Паша Техник – нападающий «Козлов», – с таких слов началась программа. Паша был в хорошем состоянии и был намерен сыграть в матче 6-го тура Winline Медиалиги против 2Drots.

На передаче Паша рассказал, что в то время, пока он находился в коме, к нему приходил Марадона, который манил его к себе. Но Техник не стал долго задерживаться в больнице и понял, что нужно менять свою жизнь.

Также поговорили они с Володей XXL об их отсидках, ведь Паша уже прокачен в этом деле (он дважды отбывал наказание в исправительных учреждениях).

А еще Техник рассказал свой распорядок дня, в котором нет ни алкоголя, ни наркотиков, а только чай и спорт. И затем добавил, что встал на истинный путь.

И обратился ко всем командам, против которых он будет играть: «У меня есть пистолет, если я не забью, то ##### кому-то будет. ФК GOATS – чемпион!», и в конце поцеловал эмблему «Козлов».

Техник должен был дебютировать с 2Drots, но судья не допустил его из-за невменяемого состояния

Дебют Паши должен был состояться еще в 6-м туре Медиалиги с 2Drots. Президент Козлов Goody договорился с игроками играть медийными составами, чтобы, наконец, Паша смог дебютировать в Медиалиге.

Goody обещал, что в стартовом составе выйдут Паша Техник, Эльдар Джарахов, Soda Luv, Милохин, Илона Коринец, Майот, Молодой Платон, SQWOZ BAB, то есть полностью медийный состав. На что, конечно же, 2Drots согласились, в ответ выставив в составе: Мбэйпа, Биг Смоука, Крапа, Эрика, Карена, Алекса Месси. Даже сам Некит – основатель 2Drots вышел в стартовом составе. Это должен был быть самый медийный матч всего 2-го сезона МФЛ. Но на деле все оказалось не так. У GOATS с медийными возникли небольшие проблемы. Soda Luv на матч не приехал (позже Goody сказал, что Сода опоздал), а Паша Техник, по словам Эльдара Джарахова, переборщил с допингом.

Уже перед матчем Паша Техник был в неадекватном состоянии: он шатался из стороны в сторону, что-то пил из бутылки и нес полную чушь. Выйти на поле он смог только для фотографии. Судья не допустил его до игры, позже объяснив свое решение:

«Да, у меня было полное подозрение, и я уверен, что так и есть – он находится в достаточно неадекватном состоянии. В первую очередь, это опасно для его жизни. Он мне, наверное, должен, потому что я спас ему жизнь сегодня», – сказал Илья Тришин в послематчевом интервью.

Но Паша не был доволен решением судьи и решил раздеться на камеру. Уговаривали судью, чтобы он просто пробил пенальти и сразу ушел с поля, но ничего не вышло. А его послематчевое интервью так и не было показано в эфире из-за его неадекватного поведения.

Паша Техник больше не медиафутболист – Goody кикнул его из команды за неспортивное поведение

Но перфоманс Паши Техника не оценил президент «Козлов» Goody, который извинился за поведение Паши и сказал, что он будет исключен из команды.

«Пашу Техника мы исключили, потому что это полный ######, что он сделал. Его больше не будет. Нам очень стыдно. Это очень неспортивное поведение – нам такое не нужно. Потому что мы хотели его направить на нормальные движения, а он просто взял и ######## все. Неприкольно вообще», – рассказал Goody в интервью телеграм-каналу «Федийный мутбол | Все новости МедиаФутбола».

Паша Техник так и не смог показать себя на футбольном поле, что, конечно же, все очень хотели увидеть. Может быть, другие команды предложат ему сыграть, а может будет новый разговор с Goody, но пока Паша Техник закончил свою карьеру, которая так и не успела начаться.