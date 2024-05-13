Наш блогер показал испанскую «Формулу»: едва узнал Куртуа и заметил чемпиона мира по картингу из России!

От редакции: Привет! Вы в блоге «МВА в «Реале» – здесь новоявленный студент совместного курса «Реала» и Европейского университета по направлению «спортивный менеджмент» Сергей рассказывает о жизни и спортивной активности столицы Испании.

Сегодня вашему вниманию – просто редчайший бриллиант: одна из топовых минорных юниорских гоночных серий глазами человека, который особенно не разбирается в гоночной вертикали! Да, испанская «Формула-4» в последние годы мощно выросла: сюда пришли множество топовых европейских команд, собрались все основные национальные подготовительные вертикали, проекты под патронажем Академии Фернандо Алонсо и даже мощные персональные начинания вроде команды бывшего гонщика «Ф-1» и участника всего на свете Роберто Мери и вратаря «Реала» Тибо Куртуа. Бельгиец же фанат гонок, постоянно на симе, обожает руль и потому запустил личную команду, взяв в партнеры и менторы пилота с максимальным набором связей в паддоке !

И Сергей его встретил, подтвердив личный интерес к проекту. А еще засветил лицензию чемпиона мира по картингу из России Кирилла Куцкова – еще недавно его менеджер говорил о трудностях с финансированием заездов , отец жаловался на отказы от систем поддержки (даже чемпионский сезон проехали на личный грант Алонсо), но на старт сезона деньги удалось найти.

В итоге Кирилл финишировал в середине таблицы (20-й, 18-й и 23-й в заявке на 35 машин при участии от маленькой частной организации против топов вроде «МП Моторспорт»).

А Сергей рассказал, как это выглядит со стороны глазами того, кто вообще впервые на таком действе. Заслуживает плюса, если хотите, чтобы такие материалы выходили и дальше!

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Меня зовут Сергей, мне 35 лет. И с 23 октября я студент совместного курса «Реала» и Европейского университета по направлению «спортивный менеджмент».

10 мая мы по учебе посещали автотрассу «Харама» (Jarama-Race). Этот мадридский трек является легендарным для Испании. Он был открыт еще в 1967 году и стал первым постоянным для страны. С конца 1960-х до начала 1980-х тут проходил этап «Формулы-1». Находится он к северу от Мадрида, около 20 км, ехать на общественном транспорте от автостанции Plaza Castilla около получаса.

Причем этот трек даже подавал заявку на проведения Гран-при Испании именно тут, но руководство Мадрида решило выбрать локацию возле FEMA, которую будут развивать с нуля.

Во время лекции было сложно сосредоточиться, так как за окном гоняли болиды «Формулы-4». Раньше я никогда не был на автосоревнованиях, дома же не пропускаю ни одного этапа «Ф-1». Могу сказать, что прям болельщик. Но не думал, что меня настолько в хорошем смысле будет корежить от звука этих моторов. После лекции пообщались с молодым (20 лет) пилотом команды TCR Кике, который сегодня (12 мая) свою гонку выиграл.

По его словам, пробиться в «Формулу-1» не только крайне сложно, но и очень затратно. Вот его оценки стоимости выступления в каждой из низших лиг по пути к Гран-при:

«Формула-4» – 60-70 тысяч евро. Все цены за сезон.

«Формула-3» – 200-300 тысяч евро.

«Формула-2» – два-три миллиона евро.

Всего данный путь он оценивает в стоимость свыше 10 миллионов. Учитывая, что вряд ли удастся каждый год подниматься на ступень выше. И только уже в «Формуле-1» можно рассчитывать на прибыль. Я понимаю, что некоторым вундеркиндам помогают бренды, академии, спонсоры, но вот так по словам профессионала выглядит реальность для остальных. Причем парню уже 20 лет, он еще выступает в локальной серии и по глазам видно, что уже понимает, что сложно будет пробиваться в главную автосерию.

Вишенкой на торте стало посещение боксов прямо накануне гонки. В них мы провели 10 минут и только при выходе я заметил, что все это время в трех метрах от меня стоял вратарь «Реала» Тибо Куртуа. Настолько я был увлечен изучением авто. А ведь непросто не заметить известного дядьку ростом за два метра. На следующий день путем сложных умственных вычислений я узнал, что ТС Racing (так называлась команда, боксы которой посещали) – именная команда Тибо Куртуа. Причем эта команда еще вернется в данную историю.

Механики любезно отвечали на все вопросы. Например, узнал, что максимальный рост для болида «Ф-4» 185 см, иначе уже будешь выпирать за гало, а также частично закрывать воздухозаборник. Забавное заметил в кокпите, справа на уровне колена у молодого пилота висела карта трека. В конце очень порадовали: дали бесплатные билеты на эти выходные на этап «Формулы-4» и все сопутствующие гонки и мероприятия.

Наступает суббота и тратим час с лишним, чтобы добраться. Доехали, ищем нужный вход. С организацией не очень хорошо, немного какое-то простенькое все. Билетеры почти спят, секьюрити больше болтают. Внутри есть несколько точек с мерчом, причем больше всего видел лотков с футболками «Астон Мартин». Понятно, что старичок Алонсо и все дела, но вот символики «Феррари», где выступает другой испанец, обнаружить не удалось.

Спрашиваем дорогу у скучающего работника. Оказывается, мой билет на общую трибуну, до которой идти не меньше километра вокруг трека. А ведь еще жара, сейчас у нас в Мадриде днем до 27-28 градусов. Плюс асфальт и жар от машин. Пока иду вдоль забора, наблюдаю заезд каких-то мелких хетчбэков.

Трибун в этой части трека три. Центральная имеет лучший обзор, плюс крышу, почти закрывающую от солнца. Всего же за гонками здесь наблюдает человек 300. Плюс еще сотня-другая на крыше основного здания, откуда вид открывался точно получше.

Пока жду начала заезда, выбираю за кого болеть. Ведь я даже в «Ф-2» ни черта не мыслю, а тут испанская «Формула-4». Нашел в списке имя, похожее на наше.

Трибуна, на которой сидел, расположена весьма неплохо. Видно совсем маленькую часть стартовой, затем маленькую обратную прямую, «Эску» и еще дальше один длинный поворот.

Снизу продают напитки и легкие закуски – ценник на 20% дороже, чем в любом магазине в Мадриде. По нашим меркам, вообще без наценки.

Старт мероприятия вышел очень странным. Так как не видно стартовой решетки, не ясно, когда именно старт. Сначала проехали прогревочный... потом еще один. Причем пытался через сайт понять, на чем едет Кирилл, за которого болею, но машины на дороге были совершенно в другом порядке. Потом поехали еще один прогревочный... и еще один. Вот тут уже выстроились как надо.

Кстати сайт серии работает хорошо, есть и таблица в реальном времени, то есть закончился один из трех сегментов круга, сразу попадает на страницу, есть и отображение машин на круге в реальном времени.

И вот, наконец, стартует гонка. В же круге в «Эске» перед нами столкнулось пару машин. Не жестко как в «Ф-1», а, скорее, кто-то кого-то брутально бортовал на травку. Детали особо не летели. Хотя пару вылетов и разворотов было. Второй круг, третий круг – то же самое. Затем все это растянулось. Но благодаря очередному вылету, выехал сейф-кар и вновь всех собрал в гармошку.

Любопытная и очень милая деталь, трибуны всегда сильнее всех аплодировали последней машине. То есть какой-то бедолага вылетел/врезался/развернулся, но затем вернулся на трассу. И вот едет он с отставанием почти в круг, а ему хлопают громче всех.

Гонка должна была длиться 30 минут+один круг, но минуте на 22-й один из болидов команды Куртуа после столкновения прямо перед нашей трибуной улетел в заграждение: сейф-кар, красные флаги и конец сессии. Мой любимчик Кирилл, кстати, стартовал 31-м, а закончил 20-м.

Фото: Eibner-Pressefoto/Alexande/Global Look Press