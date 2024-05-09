Победный стул «Реала» вернулся! Рюдигер притащил на поле, чтобы праздновать с Алабой

Празднование со стулом – давняя фишка «Реала». Не было лучше момента, чтобы к ней вернуться, чем такой камбэк против «Баварии»!

Хорошо, что играли на «Бернабеу», Антонио Рюдигер уж точно знал, что раздобыть стул для празднования.

Конечно, отмечали так вместе с Давидом Алабой – ему и понес агрегат.

Алаба давно не играет из-за травмы и вернется только в следующем сезоне.

Но с создателем традиции как не отпраздновать!

В 2022-м тяжело складывавшееся противостояние против «ПСЖ» «Реал» превратил в победное – 3:1 после 0:1. Именно тогда Алаба поплясал со стулом впервые.

А зачем?

«Иногда весело праздновать победы по-новому. И со стулом получилось хорошо. Я особо не задумывался тогда, просто делал это. После такого камбэка можно и с ума сойти».

Кстати, тот стул Алаба потом утащил домой как сувенир. А потом еще и в соцсетях выдал: «Не садитесь в наше кресло!»

Слова актуальны как никогда.

«Реал» той же весной выиграл чемпионат Испании. Алаба попраздновал со стулом и тогда.

А потом триумф в Лиге чемпионов. «Реал» победил «Ливерпуль» в финале – и снова в кадре появился стул. На этот раз Алаба размахивал им вместе с Эдером Милитао.

Похоже, Рюдигеру понравилось.

С трибуны кто-то сфотографировал талисман.

Через два года празднование все еще живет. Как и невероятные камбэки.

Надо везти стул на «Уэмбли»? Вдруг там таких нет.

Не пытайтесь обыграть «Реал» в ЛЧ! Ни-ко-гда!

Фото: East News /Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP; трансляция «Матч ТВ»