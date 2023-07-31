10 комментариев

Дальше будет Puma.

Мячи от Nike – уже неотъемлемая часть истории АПЛ: с ними побеждали команды от Фергюсона и Венгера до Гвардиолы и Клоппа, ими забивали бомбардиры от Анри и Дрогба до Кейна и Холанда. Эрлинг вообще родился в том году, когда Премьер-лига и Nike начали сотрудничество.

И вот эпохе приходит конец. По данным The Athletic, сезон-2024/25 станет последним с мячами от Nike в в АПЛ: американцы имели возможность продлить соглашение, но переговоры зашли в тупик. Лига быстро нашла замену – с 2025 года мячи в АПЛ будет поставлять Puma.

Немецкий бренд планомерно вытесняет Nike в топ-лигах. В 2019-м Puma перехватила у американцев Ла Лигу (работали с Nike 23 года), а с прошлого сезона Серию А (после 15 лет с Nike). Теперь Puma захватила весь английский футбол: до АПЛ они запартнерились с Английской футбольной лигой, куда входит Чемпионшип и два дивизиона ниже. Возможно, Nike предпочел сосредоточиться на клубах: в АПЛ компания по-прежнему спонсирует «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Брайтон».

Но сейчас самое время вспомнить о найковских мячах.

2000/01: Nike Geo Merlin

Первый мяч от Nike для АПЛ. Geo в названии как подсказка, что он похож на Землю. То есть все-таки она не плоская.

Следующий шок: камера мяча должна была надуваться равномерно внутри кожаной сферы, тем самым придать стабильность и предсказуемость траектории полета.

За такое добро на полях АПЛ сразу пошли ожесточенные бои.

992 гола забили новым мячом в первый сезон. Джимми-Флойд Хасселбайнк стал лучшим бомбардиром лиги, но титул все равно взял «МЮ».

2000/01: Nike Geo Merlin Vapor

Вариация Vapor c серым паттерном создана для уменьшения сопротивления воздуха, а дизайн трехмерных «крылышек» – очевидно, для ускорения полета.

Деннис Бергкамп уже знал, что сделает с этим мячом:

«Ливерпуль» и «МЮ» в тот сезон за «Арсеналом» не угнались.

2004-06: Nike Total 90 Aerow I

Nike Total 90 Aerow привнес новую систему каналов, обеспечивающую устойчивость полета мяча. В эти годы Nike углубился в дизайн с кольцами – на Евро-2004 у игроков номера на груди были помещены в кружочки. А синее кольцо на мяче позволяло игрокам заметить вращение.

Кроме того, лига впервые получила зимнюю вариацию мяча с желтым фоном, чтобы его было легче различать в сугробах.

2006-08: Nike Total 90 Aerow II

Второй аэроболл добавил в дизайн ассимметричность – так его трассер сквозь толщу воздуха был еще более зримым.

2008/09: Nike Total 90 Omni

Следующий мяч имел шестислойную оболочку, которая оберегала дух игры от насекомых и прочей нечисти. А сам найковский свуш стал непосредственным элементом графики. В цвета вернулся красный, что способствовало возвращению «Ман Юнайтед» на трон.

Криштиану Роналду перед уходом в «Реал» лично нанес им 57 ударов в створ.

Арочные панели мяча улучшали распределение воздуха, обеспечивая Ван дер Сару лайтовые условия для работы.

Аршавин особо облюбовал этот мяч на «Энфилде».

2009/10: Nike Total 90 Ascente

Микро-текстура и микро-дизайн были видны на HD-экранах, воспрявших в эпоху высокочеткого телевидения. Но очертания звездолета и без ТВ-картинки врезались в память.

В том же сезоне играли красным мячом Nike из акции против СПИДа в Африке «Шнуруй обувь. Спасай жизни». Дидье Дрогба как один из ее главных амбассадоров наколотил в сумме 29 мячей и стал лучшим снайпером, а его «Челси» на очко опередил «Юнайтед» в чемпионской гонке.

2010/11: Nike Total 90 Tracer

Удивительно, но лишь спустя почти десять лет Nike стал добавлять яркие кислотные оттенки в дизайн.

Тогда-то и Руни вколотил в ворота «Сити» вот это:

Но для кого-то Tracer стал Берба-мячом – Димитар предстал во всей грациозной красе и c 20-ю голами привел «МЮ» к титулу.

2011/12: Nike Seitiro

Seitiro получил инновационные «ребра» Aerow, которые минимизировали трение об воздух и увеличивали скорость полета. Ван Перси выбил им тридцатник, но в добавленное время последнего тура случился Агуэрооооо и первый титул для «Ман Сити» почти за полвека.

2012/13: Nike Maxim

Следующий мяч получил человеческое имя, а фрагментированный дизайн актуализировал дворовую тему разбитых окон.

Лучшим в таком ураганном футболе был аэродинамичный Бэйл.

А Ван Перси стал чемпионом и лучшим бомбардиром, впечатав в ворота «Виллы» чумовую красоту:

2013/14: Nike Incyte

Nike добавил еще больше яркости, вырутил контрасты на максимум, геймифицировал дизайн и представил Inсyte. У кого от этих красок инсульт – звоните в скорую, у кого инсайт – ставьте плюсик в чатик , у кого флэшбек – плачьте вместе с Джеррардом (31 гол Суареса не помог).

2014/15: Nike Ordem 2

Первый Ordem, видимо, вышел комом, поэтому выкатили сразу второй. Технология Nike Aerowtrac, передовые материалы и 32 сваренные панели впечатляли даже Азара.

2015/16: Nike Ordem 3

Первый запаянный мяч больше всех полюбился Агуэро. В этом сезоне Nike снова добавил красного, а лучшим снайпером стал Кейн.

Но тот год навсегда останется сказкой синих лис.

2016/17: Nike Ordem 4

АПЛ накануне устроила мощный ребрендинг, окунувшись в мир электронных цветов. Nike выкатил мяч под стать. Радужные градиенты, текстурная печать трехмерными чернилами, максимальная управляемость. Но «Тоттенхэм» все равно только второй.

2017/18: Nike Ordem V

Пятый Ordem упростили по цветам, но добавили флюоресцентых всполохов для эффекта мерцания в полете.

А Гвардила взял АПЛ под каблук.

2018/19: Nike Merlin

Возвращение старика Мерлина. Из волшебств дизайна: трансформированная сетка-рабица, окруженная пульсирующим эквалайзером на всего четырех панелях, соединенных в эталонную сферу лучшими паяльщиками города. Из чудес футбола: Салах и Мане бросили вызов «Ман Сити», но уступили одно очко на финише.

2019/20: Nike Merlin

Дальше Nike стал делать 3 премьеры на сезон. Грилиш набивает цену осенней гламурной расцветкой:

Традиционный зимний желтый для снега:

КДБ с ним стал лучшим игроком лиги.

И коронавирусный весенний с интимными геометричными кружевами:

Им играли даже летом, завершая сезон при пустых трибунах и отмечая долгожданное чемпионство «Ливерпуля» Клоппа.

2020/21: Nike Flight

Фактически последний мяч Nike для АПЛ, который в дальнейшем менял только окрас. Что тут у нас? Разумеется, инновационная технология AerowSculpt, которая уникальными воздушными каналами давала мячу, как оказывается, единственно важное в этом мире: стабильность.

Дизайн мяча был вдохновлен бриллиантами и символизировал блеск и превосходство на поле, так что тут все по-аэродинамичному и по-современному.

Желтый маринад на зиму – английская классика.

Говорят, благодаря такой примечательно расцветке спасатели смогли найти продрогшего Бельерина посреди бурана и увезти его в Испанию.

Порой графическими решениями Nike устраивал революции. На весеннюю часть выдали целеустремленный полетно-навигационный дизайн с угловыми шевронами:

Столь глазастый мяч переглядит любого:

2021/22: Nike Flight

Те же найк-флайт-болы, только в профиль. Над аэроложбинками чуть поработали стамесками и опутали сферу живыми сетевыми узорами. Сон Хын Мин с ним дозабивался до такого, что обогнал товарища Кейна и поделил «Золотую бутсу» с Салахом

Под Рождество понадобился мультяшный вариант:

Идеальным мячом для всегда блестящего Криштиану было бы что-то вроде этого, но и с таким он до поры до времени управлялся неплохо:

Весенний мяч вышел более «стеклянным» и классическим:

С ним – только самурайские танцы.

2022/23: Nike Flight

Да, именно на этот мяч засмотрелся Илон Маск и решил, что X теперь навсегда с нами.

Х-оланд одобрил такие крестики на нолике и побил все голевые рекорды АПЛ.

К Новому году традиционно добавили охры и окропили перекрестья точечными оберегами-полутонами.

Такое светило давало шанс «Арсеналу» стать новым солнцем лиги.

NIke продолжил куражиться динамичными иксами. В проекции всегда видно сразу три X. По-римски 30 – юбилейный мяч.

Этим мячом Гюндоган и «Сити» перебили всех конкурентов и увековечили себя в пантеоне АПЛ.

2022/23: Nike Flight

К следующему сезону Nike сменил мячу цвета: вместо красного, золотого и синего у нас появился оранжево-черный. С технической точки зрения все осталось как прежде.

А вам какой мяч понравился больше?

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill / Staff, Laurence Griffiths / Staff, David Rogers / Staff, Joe Giddens – EMPICS / Contributor, Ben Radford / Staff, Alex Livesey / Staff, Mike Hewitt / Staff, Ben Radford / Staff, Clive Mason / Staff, Clive Rose / Staff, Carl Recine, Michael Steele / Staff, Warren Little / Staff, Andrew Redington / Staff, Dean Mouhtaropoulos / Staff, Richard Heathcote / Staff, Dan Mullan / Staff, Gareth Copley / Staff, Carl Recine/Pool, Alex Pantling, Ian Walton – Pool, Nathan Stirk / Stringer, Naomi Baker / Staff, Marc Atkins / Stringer, Catherine Ivill / Staff; East News/PAUL ELLIS / AFP, AP Photo/Jon Super, PAUL ELLIS / AFP