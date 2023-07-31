10 комментариев

Максимум фото
Блог

АПЛ расстается с мячами Nike. Ими забивали Анри, Руни и другие звезды эпохи длиной в 25 лет

Тьерри Анри Тьерри Анри
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Nike Nike
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Лестер Лестер
Тоттенхэм Тоттенхэм
Уэйн Руни Уэйн Руни
Арсенал Арсенал
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Дальше будет Puma.

Мячи от Nike – уже неотъемлемая часть истории АПЛ: с ними побеждали команды от Фергюсона и Венгера до Гвардиолы и Клоппа, ими забивали бомбардиры от Анри и Дрогба до Кейна и Холанда. Эрлинг вообще родился в том году, когда Премьер-лига и Nike начали сотрудничество.

И вот эпохе приходит конец. По данным The Athletic, сезон-2024/25 станет последним с мячами от Nike в в АПЛ: американцы имели возможность продлить соглашение, но переговоры зашли в тупик. Лига быстро нашла замену – с 2025 года мячи в АПЛ будет поставлять Puma.

Немецкий бренд планомерно вытесняет Nike в топ-лигах. В 2019-м Puma перехватила у американцев Ла Лигу (работали с Nike 23 года), а с прошлого сезона Серию А (после 15 лет с Nike). Теперь Puma захватила весь английский футбол: до АПЛ они запартнерились с Английской футбольной лигой, куда входит Чемпионшип и два дивизиона ниже. Возможно, Nike предпочел сосредоточиться на клубах: в АПЛ компания по-прежнему спонсирует «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Брайтон».

Но сейчас самое время вспомнить о найковских мячах.

2000/01: Nike Geo Merlin

Первый мяч от Nike для АПЛ. Geo в названии как подсказка, что он похож на Землю. То есть все-таки она не плоская.

Следующий шок: камера мяча должна была надуваться равномерно внутри кожаной сферы, тем самым придать стабильность и предсказуемость траектории полета.

За такое добро на полях АПЛ сразу пошли ожесточенные бои.

992 гола забили новым мячом в первый сезон. Джимми-Флойд Хасселбайнк стал лучшим бомбардиром лиги, но титул все равно взял «МЮ».

2000/01: Nike Geo Merlin Vapor

Вариация Vapor c серым паттерном создана для уменьшения сопротивления воздуха, а дизайн трехмерных «крылышек» – очевидно, для ускорения полета. 

Деннис Бергкамп уже знал, что сделает с этим мячом:

«Ливерпуль» и «МЮ» в тот сезон за «Арсеналом» не угнались.

2004-06: Nike Total 90 Aerow I

Nike Total 90 Aerow привнес новую систему каналов, обеспечивающую устойчивость полета мяча. В эти годы Nike углубился в дизайн с кольцами – на Евро-2004 у игроков номера на груди были помещены в кружочки. А синее кольцо на мяче позволяло игрокам заметить вращение.

Кроме того, лига впервые получила зимнюю вариацию мяча с желтым фоном, чтобы его было легче различать в сугробах.

2006-08: Nike Total 90 Aerow II

Второй аэроболл добавил в дизайн ассимметричность – так его трассер сквозь толщу воздуха был еще более зримым.

2008/09: Nike Total 90 Omni

Следующий мяч имел шестислойную оболочку, которая оберегала дух игры от насекомых и прочей нечисти. А сам найковский свуш стал непосредственным элементом графики. В цвета вернулся красный, что способствовало возвращению «Ман Юнайтед» на трон. 

Криштиану Роналду перед уходом в «Реал» лично нанес им 57 ударов в створ.

Арочные панели мяча улучшали распределение воздуха, обеспечивая Ван дер Сару лайтовые условия для работы.

Аршавин особо облюбовал этот мяч на «Энфилде».

2009/10: Nike Total 90 Ascente

Микро-текстура и микро-дизайн были видны на HD-экранах, воспрявших в эпоху высокочеткого телевидения. Но очертания звездолета и без ТВ-картинки врезались в память. 

В том же сезоне играли красным мячом Nike из акции против СПИДа в Африке «Шнуруй обувь. Спасай жизни». Дидье Дрогба как один из ее главных амбассадоров наколотил в сумме 29 мячей и стал лучшим снайпером, а его «Челси» на очко опередил «Юнайтед» в чемпионской гонке.

2010/11: Nike Total 90 Tracer

Удивительно, но лишь спустя почти десять лет Nike стал добавлять яркие кислотные оттенки в дизайн.

Тогда-то и Руни вколотил в ворота «Сити» вот это:

Но для кого-то Tracer стал Берба-мячом – Димитар предстал во всей грациозной красе и c 20-ю голами привел «МЮ» к титулу.

2011/12: Nike Seitiro

Seitiro получил инновационные «ребра» Aerow, которые минимизировали трение об воздух и увеличивали скорость полета. Ван Перси выбил им тридцатник, но в добавленное время последнего тура случился Агуэрооооо и первый титул для «Ман Сити» почти за полвека.

2012/13: Nike Maxim

Следующий мяч получил человеческое имя, а фрагментированный дизайн актуализировал дворовую тему разбитых окон.  

Лучшим в таком ураганном футболе был аэродинамичный Бэйл.

А Ван Перси стал чемпионом и лучшим бомбардиром, впечатав в ворота «Виллы» чумовую красоту:

2013/14: Nike Incyte

Nike добавил еще больше яркости, вырутил контрасты на максимум, геймифицировал дизайн и представил Inсyte. У кого от этих красок инсульт – звоните в скорую, у кого инсайт – ставьте плюсик в чатик , у кого флэшбек – плачьте вместе с Джеррардом (31 гол Суареса не помог).

2014/15: Nike Ordem 2

Первый Ordem, видимо, вышел комом, поэтому выкатили сразу второй. Технология Nike Aerowtrac, передовые материалы и 32 сваренные панели впечатляли даже Азара.

2015/16: Nike Ordem 3

Первый запаянный мяч больше всех полюбился Агуэро. В этом сезоне Nike снова добавил красного, а лучшим снайпером стал Кейн.

Но тот год навсегда останется сказкой синих лис.

2016/17: Nike Ordem 4

АПЛ накануне устроила мощный ребрендинг, окунувшись в мир электронных цветов. Nike выкатил мяч под стать. Радужные градиенты, текстурная печать трехмерными чернилами, максимальная управляемость. Но «Тоттенхэм» все равно только второй. 

2017/18: Nike Ordem V

Пятый Ordem упростили по цветам, но добавили флюоресцентых всполохов для эффекта мерцания в полете.

А Гвардила взял АПЛ под каблук.

2018/19: Nike Merlin

Возвращение старика Мерлина. Из волшебств дизайна: трансформированная сетка-рабица, окруженная пульсирующим эквалайзером на всего четырех панелях, соединенных в эталонную сферу лучшими паяльщиками города. Из чудес футбола: Салах и Мане бросили вызов «Ман Сити», но уступили одно очко на финише.

2019/20: Nike Merlin

Дальше Nike стал делать 3 премьеры на сезон. Грилиш набивает цену осенней гламурной расцветкой:

Традиционный зимний желтый для снега:

КДБ с ним стал лучшим игроком лиги.

И коронавирусный весенний с интимными геометричными кружевами: 

Им играли даже летом, завершая сезон при пустых трибунах и отмечая долгожданное чемпионство «Ливерпуля» Клоппа.

2020/21: Nike Flight

Фактически последний мяч Nike для АПЛ, который в дальнейшем менял только окрас. Что тут у нас? Разумеется, инновационная технология AerowSculpt, которая уникальными воздушными каналами давала мячу, как оказывается, единственно важное в этом мире: стабильность.

Дизайн мяча был вдохновлен бриллиантами и символизировал блеск и превосходство на поле, так что тут все по-аэродинамичному и по-современному.

Желтый маринад на зиму – английская классика. 

Говорят, благодаря такой примечательно расцветке спасатели смогли найти продрогшего Бельерина посреди бурана и увезти его в Испанию.

Порой графическими решениями Nike устраивал революции. На весеннюю часть выдали целеустремленный полетно-навигационный дизайн с угловыми шевронами:

Столь глазастый мяч переглядит любого:

2021/22: Nike Flight

Те же найк-флайт-болы, только в профиль. Над аэроложбинками чуть поработали стамесками и опутали сферу живыми сетевыми узорами. Сон Хын Мин с ним дозабивался до такого, что обогнал товарища Кейна и поделил «Золотую бутсу» с Салахом

Под Рождество понадобился мультяшный вариант:

Идеальным мячом для всегда блестящего Криштиану было бы что-то вроде этого, но и с таким он до поры до времени управлялся неплохо:

Весенний мяч вышел более «стеклянным» и классическим:

С ним – только самурайские танцы.

2022/23: Nike Flight

Да, именно на этот мяч засмотрелся Илон Маск и решил, что X теперь навсегда с нами.

Х-оланд одобрил такие крестики на нолике и побил все голевые рекорды АПЛ.

К Новому году традиционно добавили охры и окропили перекрестья точечными оберегами-полутонами.

 

Такое светило давало шанс «Арсеналу» стать новым солнцем лиги. 

NIke продолжил куражиться динамичными иксами. В проекции всегда видно сразу три X. По-римски 30 – юбилейный мяч.

Этим мячом Гюндоган и «Сити» перебили всех конкурентов и увековечили себя в пантеоне АПЛ.

2022/23: Nike Flight

К следующему сезону Nike сменил мячу цвета: вместо красного, золотого и синего у нас появился оранжево-черный. С технической точки зрения все осталось как прежде.

А вам какой мяч понравился больше?

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill / Staff, Laurence Griffiths / Staff, David Rogers / Staff, Joe Giddens – EMPICS / Contributor, Ben Radford / Staff, Alex Livesey / Staff, Mike Hewitt / Staff, Ben Radford / Staff, Clive Mason / Staff, Clive Rose / Staff, Carl Recine, Michael Steele / Staff, Warren Little / Staff, Andrew Redington / Staff, Dean Mouhtaropoulos / Staff, Richard Heathcote / Staff, Dan Mullan / Staff, Gareth Copley / Staff, Carl Recine/Pool, Alex Pantling, Ian Walton – Pool, Nathan Stirk / Stringer, Naomi Baker / Staff, Marc Atkins / Stringer, Catherine Ivill / Staff; East News/PAUL ELLIS / AFP, AP Photo/Jon Super, PAUL ELLIS / AFP

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
Nike Total 90 Aerow II такого дизайна был
http://footballdom.ru/wp-content/uploads/2017/05/TB1zVIhGpXXXXcDXVXXXXXXXXXX_0-item_pic.jpg
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стаут
Ответ Заборостроитель
Nike Total 90 Aerow II такого дизайна был http://footballdom.ru/wp-content/uploads/2017/05/TB1zVIhGpXXXXcDXVXXXXXXXXXX_0-item_pic.jpg
Блин, шикарный мяч. Помню как ещё в 06-07 фифе он был.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
Да и у Ван Де Сара лайтовые условия не с тем мячом показаны
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nuchuist
Реально красивых среди них раз, два и обчёлся.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Puma сожрала Nike
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Den Karpeev
Форма арсенала бордовая ну очень стильная и Анри шикарен в ней
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
Ответ Стаут
Блин, шикарный мяч. Помню как ещё в 06-07 фифе он был.
Да этой ассиметрией и запомнился, и РФПЛ этим мячом играли все матчи, а не как раньше, домашним мячом играли от разных производителей
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
И как можно было не вставить этот гол Бента?😀
https://f9.pmo.ee/eYUzBIme0m2kWOU-NOezOSM1Fg4=/685x0/filters:focal(941x265:1515x993)/nginx/o/2022/09/30/14868459t1h2c5c.jpg
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рокко Сиффредди
Больше нравился старый mitre , как у Стюарта Макколла на фото https://www.mitre.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/Blog-Banner-for-Mitre-95-3-972x648.jpg
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давай Так
Ответ nuchuist
Реально красивых среди них раз, два и обчёлся.
И какие же?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий