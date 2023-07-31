10 комментариев

АПЛ расстается с мячами Nike. Ими забивали Анри, Руни и другие звезды эпохи длиной в 25 лет
Дальше будет Puma.
Мячи от Nike – уже неотъемлемая часть истории АПЛ: с ними побеждали команды от Фергюсона и Венгера до Гвардиолы и Клоппа, ими забивали бомбардиры от Анри и Дрогба до Кейна и Холанда. Эрлинг вообще родился в том году, когда Премьер-лига и Nike начали сотрудничество.
И вот эпохе приходит конец. По данным The Athletic, сезон-2024/25 станет последним с мячами от Nike в в АПЛ: американцы имели возможность продлить соглашение, но переговоры зашли в тупик. Лига быстро нашла замену – с 2025 года мячи в АПЛ будет поставлять Puma.
Немецкий бренд планомерно вытесняет Nike в топ-лигах. В 2019-м Puma перехватила у американцев Ла Лигу (работали с Nike 23 года), а с прошлого сезона Серию А (после 15 лет с Nike). Теперь Puma захватила весь английский футбол: до АПЛ они запартнерились с Английской футбольной лигой, куда входит Чемпионшип и два дивизиона ниже. Возможно, Nike предпочел сосредоточиться на клубах: в АПЛ компания по-прежнему спонсирует «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Брайтон».
Но сейчас самое время вспомнить о найковских мячах.
2000/01: Nike Geo Merlin
Первый мяч от Nike для АПЛ. Geo в названии как подсказка, что он похож на Землю. То есть все-таки она не плоская.
Следующий шок: камера мяча должна была надуваться равномерно внутри кожаной сферы, тем самым придать стабильность и предсказуемость траектории полета.
За такое добро на полях АПЛ сразу пошли ожесточенные бои.
992 гола забили новым мячом в первый сезон. Джимми-Флойд Хасселбайнк стал лучшим бомбардиром лиги, но титул все равно взял «МЮ».
2000/01: Nike Geo Merlin Vapor
Вариация Vapor c серым паттерном создана для уменьшения сопротивления воздуха, а дизайн трехмерных «крылышек» – очевидно, для ускорения полета.
Деннис Бергкамп уже знал, что сделает с этим мячом:
«Ливерпуль» и «МЮ» в тот сезон за «Арсеналом» не угнались.
2004-06: Nike Total 90 Aerow I
Nike Total 90 Aerow привнес новую систему каналов, обеспечивающую устойчивость полета мяча. В эти годы Nike углубился в дизайн с кольцами – на Евро-2004 у игроков номера на груди были помещены в кружочки. А синее кольцо на мяче позволяло игрокам заметить вращение.
Кроме того, лига впервые получила зимнюю вариацию мяча с желтым фоном, чтобы его было легче различать в сугробах.
2006-08: Nike Total 90 Aerow II
Второй аэроболл добавил в дизайн ассимметричность – так его трассер сквозь толщу воздуха был еще более зримым.
2008/09: Nike Total 90 Omni
Следующий мяч имел шестислойную оболочку, которая оберегала дух игры от насекомых и прочей нечисти. А сам найковский свуш стал непосредственным элементом графики. В цвета вернулся красный, что способствовало возвращению «Ман Юнайтед» на трон.
Криштиану Роналду перед уходом в «Реал» лично нанес им 57 ударов в створ.
Арочные панели мяча улучшали распределение воздуха, обеспечивая Ван дер Сару лайтовые условия для работы.
Аршавин особо облюбовал этот мяч на «Энфилде».
2009/10: Nike Total 90 Ascente
Микро-текстура и микро-дизайн были видны на HD-экранах, воспрявших в эпоху высокочеткого телевидения. Но очертания звездолета и без ТВ-картинки врезались в память.
В том же сезоне играли красным мячом Nike из акции против СПИДа в Африке «Шнуруй обувь. Спасай жизни». Дидье Дрогба как один из ее главных амбассадоров наколотил в сумме 29 мячей и стал лучшим снайпером, а его «Челси» на очко опередил «Юнайтед» в чемпионской гонке.
2010/11: Nike Total 90 Tracer
Удивительно, но лишь спустя почти десять лет Nike стал добавлять яркие кислотные оттенки в дизайн.
Тогда-то и Руни вколотил в ворота «Сити» вот это:
Но для кого-то Tracer стал Берба-мячом – Димитар предстал во всей грациозной красе и c 20-ю голами привел «МЮ» к титулу.
2011/12: Nike Seitiro
Seitiro получил инновационные «ребра» Aerow, которые минимизировали трение об воздух и увеличивали скорость полета. Ван Перси выбил им тридцатник, но в добавленное время последнего тура случился Агуэрооооо и первый титул для «Ман Сити» почти за полвека.
2012/13: Nike Maxim
Следующий мяч получил человеческое имя, а фрагментированный дизайн актуализировал дворовую тему разбитых окон.
Лучшим в таком ураганном футболе был аэродинамичный Бэйл.
А Ван Перси стал чемпионом и лучшим бомбардиром, впечатав в ворота «Виллы» чумовую красоту:
2013/14: Nike Incyte
Nike добавил еще больше яркости, вырутил контрасты на максимум, геймифицировал дизайн и представил Inсyte. У кого от этих красок инсульт – звоните в скорую, у кого инсайт – ставьте плюсик в чатик , у кого флэшбек – плачьте вместе с Джеррардом (31 гол Суареса не помог).
2014/15: Nike Ordem 2
Первый Ordem, видимо, вышел комом, поэтому выкатили сразу второй. Технология Nike Aerowtrac, передовые материалы и 32 сваренные панели впечатляли даже Азара.
2015/16: Nike Ordem 3
Первый запаянный мяч больше всех полюбился Агуэро. В этом сезоне Nike снова добавил красного, а лучшим снайпером стал Кейн.
Но тот год навсегда останется сказкой синих лис.
2016/17: Nike Ordem 4
АПЛ накануне устроила мощный ребрендинг, окунувшись в мир электронных цветов. Nike выкатил мяч под стать. Радужные градиенты, текстурная печать трехмерными чернилами, максимальная управляемость. Но «Тоттенхэм» все равно только второй.
2017/18: Nike Ordem V
Пятый Ordem упростили по цветам, но добавили флюоресцентых всполохов для эффекта мерцания в полете.
А Гвардила взял АПЛ под каблук.
2018/19: Nike Merlin
Возвращение старика Мерлина. Из волшебств дизайна: трансформированная сетка-рабица, окруженная пульсирующим эквалайзером на всего четырех панелях, соединенных в эталонную сферу лучшими паяльщиками города. Из чудес футбола: Салах и Мане бросили вызов «Ман Сити», но уступили одно очко на финише.
2019/20: Nike Merlin
Дальше Nike стал делать 3 премьеры на сезон. Грилиш набивает цену осенней гламурной расцветкой:
Традиционный зимний желтый для снега:
КДБ с ним стал лучшим игроком лиги.
И коронавирусный весенний с интимными геометричными кружевами:
Им играли даже летом, завершая сезон при пустых трибунах и отмечая долгожданное чемпионство «Ливерпуля» Клоппа.
2020/21: Nike Flight
Фактически последний мяч Nike для АПЛ, который в дальнейшем менял только окрас. Что тут у нас? Разумеется, инновационная технология AerowSculpt, которая уникальными воздушными каналами давала мячу, как оказывается, единственно важное в этом мире: стабильность.
Дизайн мяча был вдохновлен бриллиантами и символизировал блеск и превосходство на поле, так что тут все по-аэродинамичному и по-современному.
Желтый маринад на зиму – английская классика.
Говорят, благодаря такой примечательно расцветке спасатели смогли найти продрогшего Бельерина посреди бурана и увезти его в Испанию.
Порой графическими решениями Nike устраивал революции. На весеннюю часть выдали целеустремленный полетно-навигационный дизайн с угловыми шевронами:
Столь глазастый мяч переглядит любого:
2021/22: Nike Flight
Те же найк-флайт-болы, только в профиль. Над аэроложбинками чуть поработали стамесками и опутали сферу живыми сетевыми узорами. Сон Хын Мин с ним дозабивался до такого, что обогнал товарища Кейна и поделил «Золотую бутсу» с Салахом
Под Рождество понадобился мультяшный вариант:
Идеальным мячом для всегда блестящего Криштиану было бы что-то вроде этого, но и с таким он до поры до времени управлялся неплохо:
Весенний мяч вышел более «стеклянным» и классическим:
С ним – только самурайские танцы.
2022/23: Nike Flight
Да, именно на этот мяч засмотрелся Илон Маск и решил, что X теперь навсегда с нами.
Х-оланд одобрил такие крестики на нолике и побил все голевые рекорды АПЛ.
К Новому году традиционно добавили охры и окропили перекрестья точечными оберегами-полутонами.
Такое светило давало шанс «Арсеналу» стать новым солнцем лиги.
NIke продолжил куражиться динамичными иксами. В проекции всегда видно сразу три X. По-римски 30 – юбилейный мяч.
Этим мячом Гюндоган и «Сити» перебили всех конкурентов и увековечили себя в пантеоне АПЛ.
2022/23: Nike Flight
К следующему сезону Nike сменил мячу цвета: вместо красного, золотого и синего у нас появился оранжево-черный. С технической точки зрения все осталось как прежде.
А вам какой мяч понравился больше?
Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill / Staff, Laurence Griffiths / Staff, David Rogers / Staff, Joe Giddens – EMPICS / Contributor, Ben Radford / Staff, Alex Livesey / Staff, Mike Hewitt / Staff, Ben Radford / Staff, Clive Mason / Staff, Clive Rose / Staff, Carl Recine, Michael Steele / Staff, Warren Little / Staff, Andrew Redington / Staff, Dean Mouhtaropoulos / Staff, Richard Heathcote / Staff, Dan Mullan / Staff, Gareth Copley / Staff, Carl Recine/Pool, Alex Pantling, Ian Walton – Pool, Nathan Stirk / Stringer, Naomi Baker / Staff, Marc Atkins / Stringer, Catherine Ivill / Staff; East News/PAUL ELLIS / AFP, AP Photo/Jon Super, PAUL ELLIS / AFP
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