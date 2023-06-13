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«Красная волна»! «Эпохальный подвиг!» Ликование от победы «Феррари» на «Ле-Мане»

24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана
гонки на выносливость
WEC WEC
Алессандро Пьер Гвиди
Феррари Феррари
Антонио Джовинацци Антонио Джовинацци
Шарль Леклер Шарль Леклер
Джеймс Каладо
Авто Авто

Крупнейший триумф Скудерии за 15 лет.

«Феррари» выиграла главный автомарафон мира – «24 часа Ле-Мана»: гонку из «Тройной короны автоспорта» (там же «Инди-500» и Гран-при Монако). Свершение до сих пор трудно осознается – в реальность финиша до конца не верили и гонщики из победного экипажа, машина несколько раз глохла на пит-стопах, однажды маршалы вытолкали ее из гравия, да и вообще команда в таком виде ехала только четвертую гонку в истории.

Но им все же удалось – вышло самое громкое достижение с победы Шарля Леклера на Гран-при Италии 2019-го. А может, и с последнего личного титула «Формулы-1» в 2007-м или Кубка конструкторов в 2008-м.

«Ле-Ман» к тому же праздновал столетие – оттого эпичность момента навсегда останется в истории. Вместе с эпичной поездкой экипажа №51 в составе Антонио Джовинацци, Джеймса Каладо и Алессандо Пьер Гвиди через коридор соперников на подиум – со всеми возможными флагами.

Общее фото из Ле-Мана – для истории:

Скудерия еще и забрала первый ряд в квалификации – прямо как итальянцы обычно и мечтают:

Даже дождевые отрезки не уничтожили шансы «Феррари» – внезапно алые доехали до финиша в формате «два из двух»!

На финише под клетчатым флагом Пьер Гвиди буквально рыдал: «Спасибо всем, спасибо! Мы вернулись 50 лет спустя!»

«Феррари» не соревновалась в высшем классе гонок на выносливость полвека, а последняя победа на «Ле-Мане» датирована вообще 1965-м. И вот снова алую машину гордо приветствуют с пит-уолл!

Круг почета: за рулем 39-летний Пьер Гвиди (провел всю карьеру в ГТ, выиграл три титула чемпиона мира и «Ле-Мана» с «Феррари» в GTE, это его первый год в высшей лиге), с клетчатым флагом – 34-летний Джеймс Каладо (вице-чемпион британской «Ф-3» и прообраза мировой «Ф-3», третье место в прообразе нынешней «Ф-2», тупик в «Формулах», переход в программу «Феррари» на роль постоянного напарника Пьера Гвиди, слабый сезон в «Формуле Е» в «Ягуаре»), со алым знаменем – 29-летний бывший пилот «Ф-1» Антонио Джовинацци из Академии Скудерии.

Их реально встречали как настоящих героев:

Полная эйфория в боксах: ребята сполна вобрали вайб главной победы в карьере:

Сразу видно, за кого в основном болели трибуны в этот день:

Кадр, которым Джовинацци будет троллить Леклера еще долгие годы:

И общее фото для соцсетей – кто не мечтал о такой аватарке?

Кстати, Шарль приехал еще до старта гонки – и увиделся с обладателем поула из другого экипажа №50 Антонио Фуоко.

Пилот «Ф-1» провел все 24 часа с командой – его видели где-то среди людей в красном и на награждении:

La Gazzetta Dello Sport вышла с заголовком «Все красное! Триумф! Победа после 50 лет отсутствия!»

Сorriere: «Красная вечеринка! Леклер стал тифози на день: «Уникальный опыт!»

Tuttosport: «Красная волна! «Феррари», вот это история!»

Autosprint (основана на деньги «Феррари»): «Легендарное столетие! «Ре-Ман» «Феррари»! Эпохальный и очень итальянский подвиг от Колетты (шеф программы Скудерии на выносливость), Амато Феррари (босс AF Corse – так называется команда Скудерии в гонках на выносливость) и ее гонщиков»

А вы болели за них?

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Наехали на ногу в начале так, что она не влезала в ботинок, радио сломалось. Вот он, победитель «Ле-Мана»

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose / Staff, Ker Robertson / Staff ; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/FREDERIC LE FLOC’H, Fr..D..Ric Le Floc’H/Dppi, Paulo Maria/Dppi; instagram.com/ferrarihypercar ; instagram.com/ferrariraces ; twitter.com/ScuderiaFerrari

1 комментарий

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Maverick_71
Да, мы болели за них!!!
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