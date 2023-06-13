Крупнейший триумф Скудерии за 15 лет.

«Феррари» выиграла главный автомарафон мира – «24 часа Ле-Мана»: гонку из «Тройной короны автоспорта» (там же «Инди-500» и Гран-при Монако). Свершение до сих пор трудно осознается – в реальность финиша до конца не верили и гонщики из победного экипажа, машина несколько раз глохла на пит-стопах, однажды маршалы вытолкали ее из гравия, да и вообще команда в таком виде ехала только четвертую гонку в истории.

Но им все же удалось – вышло самое громкое достижение с победы Шарля Леклера на Гран-при Италии 2019-го. А может, и с последнего личного титула «Формулы-1» в 2007-м или Кубка конструкторов в 2008-м.

«Ле-Ман» к тому же праздновал столетие – оттого эпичность момента навсегда останется в истории. Вместе с эпичной поездкой экипажа №51 в составе Антонио Джовинацци, Джеймса Каладо и Алессандо Пьер Гвиди через коридор соперников на подиум – со всеми возможными флагами.

Общее фото из Ле-Мана – для истории:

Скудерия еще и забрала первый ряд в квалификации – прямо как итальянцы обычно и мечтают:

Даже дождевые отрезки не уничтожили шансы «Феррари» – внезапно алые доехали до финиша в формате «два из двух»!

На финише под клетчатым флагом Пьер Гвиди буквально рыдал: «Спасибо всем, спасибо! Мы вернулись 50 лет спустя!»

«Феррари» не соревновалась в высшем классе гонок на выносливость полвека, а последняя победа на «Ле-Мане» датирована вообще 1965-м. И вот снова алую машину гордо приветствуют с пит-уолл!

Круг почета: за рулем 39-летний Пьер Гвиди (провел всю карьеру в ГТ, выиграл три титула чемпиона мира и «Ле-Мана» с «Феррари» в GTE, это его первый год в высшей лиге), с клетчатым флагом – 34-летний Джеймс Каладо (вице-чемпион британской «Ф-3» и прообраза мировой «Ф-3», третье место в прообразе нынешней «Ф-2», тупик в «Формулах», переход в программу «Феррари» на роль постоянного напарника Пьера Гвиди, слабый сезон в «Формуле Е» в «Ягуаре»), со алым знаменем – 29-летний бывший пилот «Ф-1» Антонио Джовинацци из Академии Скудерии.

Их реально встречали как настоящих героев:

Полная эйфория в боксах: ребята сполна вобрали вайб главной победы в карьере:

Сразу видно, за кого в основном болели трибуны в этот день:

Кадр, которым Джовинацци будет троллить Леклера еще долгие годы:

И общее фото для соцсетей – кто не мечтал о такой аватарке?

Кстати, Шарль приехал еще до старта гонки – и увиделся с обладателем поула из другого экипажа №50 Антонио Фуоко.

Пилот «Ф-1» провел все 24 часа с командой – его видели где-то среди людей в красном и на награждении:

La Gazzetta Dello Sport вышла с заголовком «Все красное! Триумф! Победа после 50 лет отсутствия!»

Сorriere: «Красная вечеринка! Леклер стал тифози на день: «Уникальный опыт!»

Tuttosport: «Красная волна! «Феррари», вот это история!»

Autosprint (основана на деньги «Феррари»): «Легендарное столетие! «Ре-Ман» «Феррари»! Эпохальный и очень итальянский подвиг от Колетты (шеф программы Скудерии на выносливость), Амато Феррари (босс AF Corse – так называется команда Скудерии в гонках на выносливость) и ее гонщиков»

А вы болели за них?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose / Staff, Ker Robertson / Staff ; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/FREDERIC LE FLOC’H, Fr..D..Ric Le Floc’H/Dppi, Paulo Maria/Dppi; instagram.com/ferrarihypercar ; instagram.com/ferrariraces ; twitter.com/ScuderiaFerrari