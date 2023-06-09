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Квят, еще один россиянин, Майкл Фассбендер и десяток бывших пилотов «Ф-1» – старые знакомые этого «Ле-Мана»

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Кадиллак
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10 июня во Франции стартует юбилейный 100-й автомарафон – «24 часа Ле-Мана». Фанатам «Формулы-1» тоже есть за кого поболеть – а еще туда добрались несколько россиян! Показываем всех.

Себастьян Буэми – 3 сезона в «Ф-1» за «Торо Россо»

После ухода из Гран-при стал одним из самых успешных пилотов мира: выиграл 4 «Ле-Мана» (включая прошлый), 3 титула чемпиона планеты по гонкам на выносливость и титул «Формулы Е». Один из фаворитов в составе «Тойоты» и сейчас.

Брендон Хартли – 1,5 сезона в «Ф-1» за «Торо Россо»

Один из лучших гонщиков на выносливость до попытки в Гран-при – и вернулся «на родину» после увольнения из программы «Ред Булл». Только «Порше» сменил на «Тойоту» – и выиграл еще два «Ле-Мана» и титул WEC вдобавок к тем двум, что уже были. Сейчас он тоже лидирует в нынешнем розыгрыше WEC вместе с Буэми.

Камуи Кобаяси – 4 сезона в «Ф-1» за «БМВ-Заубер» и «Катерхэм»

После ухода из «Ф-1» японец плотно встроился в программу «Тойоты» – взял 7 подиумов в родной «Супер-Формуле» выиграл два титула чемпиона мира по гонкам на выносливость и «Ле-Ман» в 2021-м. В 2023-м сохранил место в гиперкаре «Тойоты», выиграл две гонки и вошел на главный автомарафон вновь как один из главных фаворитов.

А вот и гиперкар главных фаворитов:

Он выиграл 3 из трех гонок WEC сезона при двух поулах. Правда, перед «Ле-Маном» им добавили до 20 кг массы по программы «баланса сил», чтобы дать шанс соперникам – и поул для главного марафона взяла «Феррари».

Антонио Джовинацци – 3 сезона в «Ф-1» за «Альфа Ромео»

После ухода из Гран-при остался резервистом «Феррари» и в программе Скудерии. Безуспешно откатал год в «Формуле Е» и теперь ездит в гиперкарах – взял подиум в бельгийском «Спа».

Его машина – красавица 499Р:

Такая же взяла первый поул сезона и гиперпоул «Ле-Мана» после замедления «Тойоты». Хоть и под управлением второго экипажа, а не команды Джовинацци – тем не менее, Тонио тоже можно назвать в числе фаворитов. Если только не произойдет очередной «момент «Феррари» – поломка, командный фэйл или авария: в этом сезоне WEC их хватало.

Себастьян Бурдэ – 2 cезона в «Ф-1» за «Торо Россо»

Помните бывшего напарника Себастьяна Феттеля? Ему уже 44 года, он успел выиграть 6 гонок «Индикара» и «Ле-Ман» в классе GTE Pro. Сейчас – новая попытка, уже с прицелом на абсолют в гиперкаре «Кадиллака» одной из главных команд США «Чип Гэнэсси Рэйсинг».

А вот и его машина:

До «Ле-Мана» в чемпионате мира по гонкам на выносливость экипаж №3 не выступал – «Кадиллак» гонялся одной машиной. И она постоянно каталась вокруг подиумов – похоже, именно американцы станут первыми, кто воспользуется моментом, если у фаворитов из «Тойоты» или «Феррари» что-то пойдет не по плану.

Фелипе Наср – 2 сезона в «Ф-1» за «Заубер»

После ухода из «Ф-1» успел побывать заводским пилотом «Кадиллака» и дважды выиграть американскую серию гонок на выносливость IMSA. Теперь – заводской пилот «Порше» в коллабе с еще одной американской гоночной семьей «Пенске». Вот его гиперкар:

«Порше» быстро прогрессирует – в WEC 2023-го у них уже есть подиумы. Команда чуть менее стабильна, чем «Кадиллак», но после недавнего замедления «Тойоты» по программе «баланса сил» появился шанс и на победу.

Уилл Стивенс – 1 сезон в «Ф-1» за «Манор-Марусю»

После банкротства мечты о Гран-при вместе с его командой перешел в гонки на выносливость и поначалу побеждал в составе российской G-Drive Racing. Затем сменил несколько команд, выиграл «Ле-Ман» в классе GTE AM и чемпионат мира в классе LMP2. Сейчас выступает за команду «Йота» – частная организация пытается расшириться на гиперкары с машиной «Порше»:

Пока они в таком виде проехали только «6 часов Спа» и финишировали шестыми. Если у топов не будет проблем – без шансов на подиум, но есть претензии на топ-5.

Пол ди Реста – 3 сезона в «Ф-1» за «Форс-Индию»

После ухода из Гран-при остался в программе «Мерседеса» в ДТМ (3-е место общего зачета в 2018-м), затем перешел в «Астон Мартин», а затем – в команду шефа «Макларена» Зака Брауна в гонках на выносливость United Autosport. В итоге Пол выиграл «Ле-Ман» в классе LMP2 в 2020-м, но все равно больше всего запомнился публике по комментариям на международном вещателе «Ф-1» Sky Sports F1.

 Жан-Эрик Вернь – 3 сезона в «Ф-1» за «Торо Россо»

Бывший напарник Квята ушел из «Ф-1» прямо в «Формулу Е» и быстро стал там флагманом – взял 2 титула. Параллельно гонялся и в гонках на выносливость – и выиграл в классе LMP2 с российской G-Drive в 2018-м. Затем, правда, их дисквалифицировали за неправильное дозаправочное оборудование. Сейчас Жан-Эрик – напарник ди Ресты в заводском гиперкаре «Пежо» и пытается довести французскую технику до победного состояния уже второй год.

О, эта «Пежо»… В теории у 9X8 самый эффективный мотор и одно из лучших шасси, но французская машина вышла крайне ненадежной. Попытки снизить темп ради клетчатого флага ведут к падению на грань топ-10. Простой финиш на «Ле-Мане» уже будет достижением.

Эстебан Гутьеррес – 3 сезона в «Ф-1» за «Заубер» и «Хаас»

После ухода из Гран-при мексиканец прописался на симуляторе «Мерседеса», параллельно пробуясь где только можно: в «Формуле Е», «Индикаре», гонках на выносливость… Но фактически с 2018-го по 2023-й у него был только один полный соревновательный сезон – 2022-й за середняка WEC класса LMP2. Сейчас же его взяли в аутсайдера гиперкаров «Гликехаус» исключительно для «Ле-Мана» – похоже, просто за опыт.

Его машина – с мотором из двух сваренных двигателей от раллийного «Хендэ»:

В прошлом году она взяла подиум в гонке из пяти машин, одна из которых – такой же «Гликенхаус», а еще одна сломалась. В этом году – пожалуй, нет шансов.

Экипаж №63 Даниила Квята – Дориан Пен и Мирко Бортолотти

Даниила вы и так знаете – самый успешный российский пилот «Ф-1» вообще не изменился. Только теперь ему 29, а в следующем году он заводским гонщиком «Ламборгини» отправится соревноваться в гиперкары.

Напарница Квята – 19-летняя Дориан Пен: одна из самых перспективных гонщиц-женщин, уже звезда во Франции, выигрывала «24 часа Спа» и чемпионат Европы в моносерии «Феррари» в классе GT3. Прозвище – «Карманная ракета», это ее первый сезон за пределами классических кузовных машин.

Мирко Бортолотти – квалифайер экипажа, чемпион «Ф-2» 2011-го, дважды побеждал на «24 часах Дайтоны» в GT3, год откатал в ДТМ. Уже ездил на «Ле-Ман» на LMP2 в 2022-м и занял 11-е место, но в составе №63 он – самый опытный в гонках на выносливость.

А это их прототип от «Према»:

В классе LMP2 вся техника ограничена правилами, и разницу делают только настройки, работа команды по стратегии и пилотаж. Экипаж Квята сражался за победы в каждой гонке сезона WEC и считается одним из фаворитов как минимум в смысле подиума, но плотность в LMP2 традиционно крайне высока. Одна ошибка может стоить и места в топ-10.

Роберт Кубица – 5,5 сезонов в «Ф-1» за «БМВ-Заубер», «Рено», «Уильямс» и «Альфа Ромео», победа на Гран-при Канады 2007-го

После финального расставания с «Ф-1» безумно крутой поляк откатал год в ДТМ (1 подиум) и ушел в гонки на выносливость – в одну из самых сильных и опытных команд WRT. В 2021-м они выиграли 3 гонки и титул «Европейской серии Ле-Ман», в 2022-м Кубица помог с дебютным сезоном «Према» (2 место на «Ле-Мане»), а в 2023-м вернутся в WRT и вновь стал одним из лидеров категории. Его команда – тоже постоянно рядом с подиумами, гонку в Спа Роберт выиграл, так что поборется с экипажем Квята!

Его машина, чтобы вы не перепутали:

Стартует третьей!

Экипаж №47 еще одного россиянина Влада Ломко – Решад де Герус и Симон Пажено

Да, Квят в этом году не одинок – с ним в одном классе едет 18-летний уроженец Нижнего Тагила Влад Ломко. На его счету пара побед в немецкой «Ф-4», второе место общего зачета в прошлогодней «Открытой Региональной ЕвроФормуле» (достаточно конкурентной серии на машинах класса «Ф-3»). Этот сезон – дебютный для него в гонках на выносливость, в первом же заезде европейского сезона в «Европейской серии Ле-Ман» его экипаж взял поул, но едва разминулся с подиумом.

Первый напарник Влада – Решад де Герус. Вице-чемпион французской «Ф-4», представитель Франции на первых Автоспортивных играх (наравне с Пен из экипажа Квята – судьба?) и уже катавший «Ле-Ман» в прошлом году (25-е место в классе),

Самый опытный гонщик в команде – Симон Пажено: чемпион «Индикара», победитель «Инди-500», серебряный призер «Ле-Мана» в абсолюте еще в 2011-м, двукратный победитель «24 часов Дайтоны». В этом году еще ездит в основном в «Индикаре», но и в топ-10 уже попадает крайне редко.

Их машина – от команды Cool Racing:

 

Экипаж проехал только одну гонку, потому трудно сказать в точности, каким может быть исход. Темп у них есть, сюрприз вполне могут преподнести – как в квалификации: ребята стартуют четвертыми – между экипажами Кубицы и Квята!

Гидо ван дер Гарде – 1 сезон в «Ф-1» за «Катерхэм»

За последние 10 лет нидерландец плотно прописался в гонках на выносливость: выигрывал «Европейскую серию Ле-Ман» с G-Drive, создавал национальную Racing Team Nederland и пытался куда-то ее затащить… Однако не вышло: за 3 года команда выиграла лишь раз. Сейчас же Гидо едет на шестой «Ле-Ман» – и раньше не приезжал выше седьмого места.

Сейчас вряд ли что-то изменится, ведь его команда – скромная Graff Racing, получившая особое приглашение по выступлениям в «Азиатской серии Ле-Ман»:

За 24 часа может случиться что угодно, но при «обычном» ходе гонки у Гидо мало шансов даже на топ-5.

Экипаж Майкла Фассбендера – №911 заводского «Порше»

Магнето, Стив Джобс и андроид из «Прометея» уже четвертый год пытается научиться гоняться как профи при поддержке «Порше» и выиграть-таки «Ле-Ман». Каждый год Фассбендер повторяет: победа на главном автомарафоне для него важнее «Оскара», но пока все его успехи за 4 сезона – 2 подиума и очень популярная документалка в ютубе немецкой компании.

Ему попробуют помочь чемпион мира в классе GT3 и четырехкратный победитель «Ле-Мана» Рикард Литц и эстонский пилот среднего уровня Мартин Рамп, но если по-честному: шоу, скорее всего, продлят еще на год.

Казалось бы, на месте и заводская поддержка, и неплохой «Порше», и лучшая команда – Proton...

Но все-таки в классе слишком высокая конкуренция, когда машины у них точно такие же.

Самая красочная машина сотого «Ле-Мана» – «Порше» №56 команды Project 1-AO

Слова излишни – это просто зверь:

И представляют его ровно так же – как аттракцион для детей с динозаврами:

В 2019-м эта команда выиграла «Ле-Ман», но сейчас конкуренция, похоже, будет слишком высока – в топ-8 по скорости сплошь «Корветты», «Астон Мартин» и «Феррари». 

Чемпион «Ф-1» Дженсон Баттон, семикратный чемпион NASCAR Джимми Джонсон, чемпион «Ле-Мана» и ДТМ Майк Роккенфеллер – на монстре из США

В этом году особое приглашение от «Гаража №56» получила американская команда «Хендрик Мотоспорт» – и она привезла сборную всех звезд.

Но гвоздь и главная цель программы – переделанный со сбросом массы огромный «Шевроле» Camaro из NASCAR.

 

 Его цель – просто приехать не последним в классе GTE и привлечь к американским гонкам как можно больше европейских фанатов.

Что за бегемот гоняется на главном автомарафоне! Огромный «Шевроле» из NASCAR

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Квят – в чемпионате мира по гонкам на выносливость: какой будет его машина? А шансы на победу есть?

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/JULIEN DELFOSSE, Julien Delfosse/Dppi, Damien Doumergue/Dppi, IMAGO/Joao Filipe, IMAGO/Paulo Maria, Dppi/Dppi, Joao Filipe/Dppi, IMAGO/FLORENT GOODEN, IMAGO/Damien Saulnier, JT/HOCH ZWEI, IMAGO/FREDERIC LE FLOC; Gettyimages.ru/Ker Robertson

1 комментарий

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Сергей Вольфрам
Удачи,Даня!
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