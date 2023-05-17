32 комментария

Прошлый финал ЛЧ «Интер» выиграл. Помните плей-офф имени Жозе и Милито?
«Интер» – в финале Лиги чемпионов, впервые с победного сезона-2009/10.
Тогда команда Жозе Моуринью выиграла решающий матч у «Баварии».
Дубль в финале сделал Диего Милито.
А «Интер» запомнился тем, как искусно можно ставить автобус – и проезжать на нем до титула.
К финалу шли через «Рубин», ЦСКА и дважды «Барсу». Милито забивал каждому сопернику в плей-офф
Решающие голы Диего Милито не были вспышкой, он в том розыгрыше по-настоящему блистал весной.
Осенью «Интер» попал в группу, которую очень запутал казанский «Рубин»: казалось, что миланцы с «Барселоной» должны спокойно проходить в плей-офф и оставлять Курбану Бердыеву только борьбу с киевским «Динамо» за Лигу Европы, но в итоге российская команда набрала четыре очка против «Барсы» с победой на «Камп Ноу» и зацепила ничью против «Интера» дома.
Только в последнем туре на «Сан-Сиро» итальянцы обыграли «Рубин» – по сути, это была игра 1/16 финала, потому что к ней подходили с шестью очками оба.
Милито в группе забил только однажды (хоть и важный гол в концовке в Киеве, ответил Андрею Шевченко и запустил камбэк), а вот в плей-офф разогнался сразу же: положил «Челси» на третьей минуте первого матча 1/8 финала.
«Интер» выиграл оба раза, прошел с уверенными 3:1 по сумме.
Дальше – ЦСКА и дважды по 1:0, фирменный стиль той команды Жозе Моуринью. Милито забил на «Сан-Сиро».
А совсем еще не широкий Уэсли Снейдер – на шестой минуте в «Лужниках».
Диего в полуфинале добивал «Барселону» дома – третьим голом после Снейдера и Майкона, чтобы сделать 3:1.
Как же это было важно!
Потому что на «Камп Ноу» миланце уже в середине первого тайма остались в меньшинстве (удалили Тьяго Мотту), а концовку голом на 84-й разжег Жерар Пике, а тот лишний гол, по сути, и провел «Интер» в финал.
А там, на «Бернабеу», звездный час: гол в конце первого тайма, добавка в середине второго – блеск.
И «Интер» вернул себе главный еврокубок после паузы в 45 лет!
Жозе Моуринью утвердил себя в истории второй ЛЧ с двумя разными клубами.
Сможет ли «Интер» победить снова?
«Интер» – в финале ЛЧ! Впервые с той победы при Моуринью
Фото: eastnews.ru/Wu Wei, imago sportfotodienst, AFP PHOTO/ ALBERTO PIZZOLI; AP Photo/Luca Bruno; AFP/NATALIA KOLESNIKOVA, JOSEP LAGO; РИА Новости/Максим Богодвид; Gettyimages.ru/Alex Livesey, Shaun Botterill, Claudio Villa, Claudio Villa, Jasper Juinen
А Милан играет на уровне той Барсы? Начнем с этого вопроса даже. Зачем Индзаги ставить автобус...
В целом есть, что вспомнить из того сезона: героические 2:1 «Рубина» против «Барсы» на «Камп Ноу», перестрелка «Реала» и «Милана», фиаско «Юве» и «Ливерпуля», крепкие «Лион» и «Бордо», ЦСКА в 1/4 финала и блестящий удар Хонды Палопу в 1/8-й.
Но именно первая дуэль Моуринью и Гвардиолы лично мне запомнилась больше всего.
В финале поддерживал «Интер», и миланцы справедливо взяли трофей!
Архивы сохранились, можно хоть щас скачать матч, либо посмотреть на ютубе большой обзор и убедиться что ты врешь. Ты говоришь что черное это белое. Ты личный хейтер моура и этим все сказано. Никаких автобусов не было, это все миф и такие как ты их пытаются создавать. Моур не играл автобусом уже 13 лет, как раз с того матча где судейка удалил у него игрока просто ни за что. Ты понял что ты не можешь ответить и уже пошел вабанк во вранье: "да, против всех так играл". Просто пустозвон, показал свою вредность типа: "я тут прав и все, не задавайте мне лишних вАпросафф, не перечьте мне"
Более того, Жозе играл тогда на три фронта, когда твоя Барселона слилась с кубка. Жозе шел за треблом в отличии от твоей Барселоны тогда, силы нужно было распределять осторожней
Я тебе еще раз говорю, то что на групповом этапе какой-то аутсайдер выигрывает большой клуб - такая история есть всегда. Вспомнить тот же Шериф или ЦСКА, которые недавно выиграли Реал Мадрид. И что? В чем суть твоих претензий? Ты говоришь про то что у Интера был автобус против Рубина - показывай, а не говори. Ты же у нас тут сплошными аргументами пишешь... Опровергай мои слова по поводу мифа, "аргументный" ты наш.
При чем здесь владение и автобус. Чел, автобус это в 10ом сидеть в своей штрафной весь матч и отбиваться. То что твой гвардиола любит перепасовку ради перепасовки, то что у него футбол основан на пустом времени контроля мяча, это известная на весь мир картина. Он любит эксплуатировать эту статистику, но она не говорит о матче ничего. Более того, ты даже тут соврал: Они встречались в МЮ 5 раз, в двух матчах у него было 31 и 35%(где 20%?), в трех остальных почти одинаковое. Но еще раз говорю, при чем здесь владение. Ты походу в футболе вообще ничего не понимаешь. Можно отдать мяч и вообще сделать так чтобы соперник ничего не создал в твоей штрафной. Ты вообще знал что твой гвардиола перестраивается в 6 защитников, когда его атакуют, в линию такую одну длинную? Ты знал что он садится всей командой в оборону- даже жозе так не делает, у него нап где-то там гуляет, а у твоего гвардиолы даже он делает линию защиты вторую. Посмотри матч с реалом последний с ним, много нового для себя узнаешь. Вот там реально был автобус. Вот смотри, подсказка: ibb.co/87nDrYG посчитай игроков
Пересмотри матч с Ман Сити у Баварии дома. Потом придешь расскажешь, какие голы там были и как они их давали...
Ты чего тут добиваешься? Спорить со мной здесь не нужно, я видел все матчи автобусников в том сезоне кроме домашки с ДК. Так что... Лучше тихо слейся.
Аутсайдеры часто выигрывают большой клуб. Но вот чтобы аутсайдер да еще выраженного сам по себе автобусного типа как Рубин Бердыева тупо возил фаворита, играя первым номером - эт нонсенс, но для Джозе и не такое в норме бгг.
Хотя если играл цпз Снейдер, то...то наверно я бы и против школоты краснодарской не побрезговал парконуться, а то мало ли в открытом футболе порвут еще.
Гвардиола не мой, а просто лучший тренер мира. И его перепасовка ради перепасовки за последние 15 лет с гигантским отрывом забила больше всех голов в мировом клубном футболе. Понял меня? И это с перерывом на год отпуска в 2012-2013. Так что рот прикрой свой.
Что до владения, то оно само по себе не определяет всё, но когда оно около 20% в домашнем матче, а клуб называется МЮ, то это....*****. Особенно когда всё зря, слив и по игре и по всему. Ибо автобус реально уже больше 10 лет как дырявый гы.
31-35? в двух матчах было? Ухахаха. Далеко уехал ага. Хотя в 2017-ом сто проц дай бог 25 пробил, но всё равно слил.
Про скрин поржал. Ты ещё с углового скинь мне тут. Типа 9 человек в штрафной, значит автобус ухаха.
Короче, не пиши мне. Я ведь могу просто размазать по фактам. Пожалей себя.
Смотри архивы матчей, автобусов нигде не было. Жозе побеждал твоего пепку тоттенхемом 2-1 по победам.
Ты так и не предоставил никаких пруфов. Все осталось на уровне громких высказываний. Слито.
Это когда закинул ей 4 при смазанном пенальти и еще куче нереализованных моментов в первой игре?
Ну на этом можно заканчивать.)
Анчелотти да, половину матчей прошлой плэй-офф провалил полностью. Но там больше на фарте ехал, чем прям автобус какой-то был. Ну какой автобус с таким решетом сзади.
Да, автобусом. Да, против всех.
И с Челси дома в т.ч. И даже с ЦСКА и Рубином на выездах.
Но это предъява. Отнюдь. С таким тренером и таким бедзадрем на позиции апз - по другому было и никак. Это было абсолютно естественно. По факту.