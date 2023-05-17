32 комментария

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Прошлый финал ЛЧ «Интер» выиграл. Помните плей-офф имени Жозе и Милито?

Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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Диего Милито Диего Милито
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«Интер» – в финале Лиги чемпионов, впервые с победного сезона-2009/10.

Тогда команда Жозе Моуринью выиграла решающий матч у «Баварии».

Дубль в финале сделал Диего Милито.

А «Интер» запомнился тем, как искусно можно ставить автобус – и проезжать на нем до титула.

К финалу шли через «Рубин», ЦСКА и дважды «Барсу». Милито забивал каждому сопернику в плей-офф

Решающие голы Диего Милито не были вспышкой, он в том розыгрыше по-настоящему блистал весной.

Осенью «Интер» попал в группу, которую очень запутал казанский «Рубин»: казалось, что миланцы с «Барселоной» должны спокойно проходить в плей-офф и оставлять Курбану Бердыеву только борьбу с киевским «Динамо» за Лигу Европы, но в итоге российская команда набрала четыре очка против «Барсы» с победой на «Камп Ноу» и зацепила ничью против «Интера» дома.

 

Только в последнем туре на «Сан-Сиро» итальянцы обыграли «Рубин» – по сути, это была игра 1/16 финала, потому что к ней подходили с шестью очками оба.

 

Милито в группе забил только однажды (хоть и важный гол в концовке в Киеве, ответил Андрею Шевченко и запустил камбэк), а вот в плей-офф разогнался сразу же: положил «Челси» на третьей минуте первого матча 1/8 финала.

 

«Интер» выиграл оба раза, прошел с уверенными 3:1 по сумме.

Дальше – ЦСКА и дважды по 1:0, фирменный стиль той команды Жозе Моуринью. Милито забил на «Сан-Сиро».

 

А совсем еще не широкий Уэсли Снейдер – на шестой минуте в «Лужниках».

 

Диего в полуфинале добивал «Барселону» дома – третьим голом после Снейдера и Майкона, чтобы сделать 3:1.

 

Как же это было важно!

Потому что на «Камп Ноу» миланце уже в середине первого тайма остались в меньшинстве (удалили Тьяго Мотту), а концовку голом на 84-й разжег Жерар Пике, а тот лишний гол, по сути, и провел «Интер» в финал.

 

А там, на «Бернабеу», звездный час: гол в конце первого тайма, добавка в середине второго – блеск.

 

И «Интер» вернул себе главный еврокубок после паузы в 45 лет!

 

Жозе Моуринью утвердил себя в истории второй ЛЧ с двумя разными клубами.

Сможет ли «Интер» победить снова?

«Интер» – в финале ЛЧ! Впервые с той победы при Моуринью

Фото: eastnews.ru/Wu Wei, imago sportfotodienst, AFP PHOTO/ ALBERTO PIZZOLI; AP Photo/Luca Bruno; AFP/NATALIA KOLESNIKOVA, JOSEP LAGO; РИА Новости/Максим Богодвид; Gettyimages.ru/Alex Livesey, Shaun Botterill, Claudio Villa, Claudio Villa, Jasper Juinen

32 комментария

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jonnysilverhand01
Помним … надеемся все повторится ! вперед Нерадзурри !
+10
0
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problemzz9
Милито конечно уникальный игрок провел большую часть карьеры выступая за средние команды, и в районе 30 перешел в Интер и сходу выдал топ сезон где выиграл все)
+7
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treeeurotrophy
Ответ Universal1000
Нынешний поинтереснее катает. Думаю это связано с тем, что Мхитарян и Чалхан и пр. потехничнее бездаря Снейдера. Ну и Индзаги не такой всё же ссыкун-автобусник как переводчик.
Жозе против Баварии сыграл автобусом? Он сыграл только один ответный матч против Барсы, когда у него(несправедливо) удалили игрока в первом тайме.

А Милан играет на уровне той Барсы? Начнем с этого вопроса даже. Зачем Индзаги ставить автобус...
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napoli_14
Преступление что лютый «Челси» Маура середины нулевых так и не выиграл ЛЧ. Но жизнь сложилась так, что трофеи получили и Маур, и «Челси» в итоге, пусть и по отдельности) «Интер» Маура был прекрасен)
+5
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Семён Жуйло
Помню, как вчера.
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JENNINGS
Полуфинал с «Барсой» вышел эпохальным, конечно же!
В целом есть, что вспомнить из того сезона: героические 2:1 «Рубина» против «Барсы» на «Камп Ноу», перестрелка «Реала» и «Милана», фиаско «Юве» и «Ливерпуля», крепкие «Лион» и «Бордо», ЦСКА в 1/4 финала и блестящий удар Хонды Палопу в 1/8-й.
Но именно первая дуэль Моуринью и Гвардиолы лично мне запомнилась больше всего.
В финале поддерживал «Интер», и миланцы справедливо взяли трофей!
+2
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Ярый член
в той команде я обожал Эстебана Камбьяссо,ух что это был за игрок!
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Kirkoroff
Эх. ЦСКА интер. Первый мой матч на стадионе.
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MatZo
А в Фифе Рязанцев так не бьет. (с)
+1
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Юрий Кечко
Ответ MatZo
А в Фифе Рязанцев так не бьет. (с)
Его вообще в фифе нет))
+1
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treeeurotrophy
Ответ Universal1000
Какие ты мне вопросы задал и что всё? Да, автобусом. Да, против всех. И с Челси дома в т.ч. И даже с ЦСКА и Рубином на выездах. Но это предъява. Отнюдь. С таким тренером и таким бедзадрем на позиции апз - по другому было и никак. Это было абсолютно естественно. По факту.
Ну так подтверждвй свои высказывания чем-то лол Чел говорит того что не было...

Архивы сохранились, можно хоть щас скачать матч, либо посмотреть на ютубе большой обзор и убедиться что ты врешь. Ты говоришь что черное это белое. Ты личный хейтер моура и этим все сказано. Никаких автобусов не было, это все миф и такие как ты их пытаются создавать. Моур не играл автобусом уже 13 лет, как раз с того матча где судейка удалил у него игрока просто ни за что. Ты понял что ты не можешь ответить и уже пошел вабанк во вранье: "да, против всех так играл". Просто пустозвон, показал свою вредность типа: "я тут прав и все, не задавайте мне лишних вАпросафф, не перечьте мне"

Более того, Жозе играл тогда на три фронта, когда твоя Барселона слилась с кубка. Жозе шел за треблом в отличии от твоей Барселоны тогда, силы нужно было распределять осторожней
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M_Dave
Ответ treeeurotrophy
Ну так подтверждвй свои высказывания чем-то лол Чел говорит того что не было... Архивы сохранились, можно хоть щас скачать матч, либо посмотреть на ютубе большой обзор и убедиться что ты врешь. Ты говоришь что черное это белое. Ты личный хейтер моура и этим все сказано. Никаких автобусов не было, это все миф и такие как ты их пытаются создавать. Моур не играл автобусом уже 13 лет, как раз с того матча где судейка удалил у него игрока просто ни за что. Ты понял что ты не можешь ответить и уже пошел вабанк во вранье: "да, против всех так играл". Просто пустозвон, показал свою вредность типа: "я тут прав и все, не задавайте мне лишних вАпросафф, не перечьте мне" Более того, Жозе играл тогда на три фронта, когда твоя Барселона слилась с кубка. Жозе шел за треблом в отличии от твоей Барселоны тогда, силы нужно было распределять осторожней
Пассаж про 13 лет шикарен
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Антуан Гризманн
Ответ problemzz9
Милито конечно уникальный игрок провел большую часть карьеры выступая за средние команды, и в районе 30 перешел в Интер и сходу выдал топ сезон где выиграл все)
Он всегда был топом и забивал исправно за любой клуб
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treeeurotrophy
Ответ Universal1000
Может быть это ты мне врешь? И тебе нужно матчи пересмотреть? "Миф", "ничего не было", "такие как ты пытаются создать" лол - вот это аргументы. А я говорю, что было. Что это говно возил и даже Бердыев, играя почти весь матч в атаку бгг. Рубин плэт ахах. А уж "Моур не играл 13 лет автобусом" вообще в мемы. Хотя ты прав....он последние 10 лет чаще играл "дырявым автобусом". Это когда 20 с небольшим процентов владения мячом на своем поле за МЮ против Сити и всё равно охапка пропущенных, куча моментов и поражение. Про требл доставило, учитывая что Италия после разгрома 2006-ого была года 4 страной одного клуба. Ну типа Баварии в Германии. Ппц какое распределение сил нужно делать, чтобы Рому Раньери объехать. 82 набранных очка лол хватило для цацки. Это не распределение, а тупо слив. Но без рисков ввиду отсутствия конкурентов. Ну а Барселону прошел исключительно из-за вулкана и его последствий разумеется. Но куда смешнее всё же было смотреть как их возит Рубин, а Интер на вынос весь матч в Казани играл, просто нечто. Команда Индзаги вроде так не шкварилась. С чего я и начал. Получше катают.)
Показывай статистику матча против Рубина 70/30 владения - подтверждай свои слова "Рубин возил". Офк ты не предоставишь поэтому зачем ты мне продолжаешь писать, если ты по определению врешь как я и говорю? Более того, я посмотрел и увидел там удаление у Интера. Опять удаление. Молодец, ты себя закапываешь дальше. Жозе оказывается выиграл еще против судей лч.

Я тебе еще раз говорю, то что на групповом этапе какой-то аутсайдер выигрывает большой клуб - такая история есть всегда. Вспомнить тот же Шериф или ЦСКА, которые недавно выиграли Реал Мадрид. И что? В чем суть твоих претензий? Ты говоришь про то что у Интера был автобус против Рубина - показывай, а не говори. Ты же у нас тут сплошными аргументами пишешь... Опровергай мои слова по поводу мифа, "аргументный" ты наш.

При чем здесь владение и автобус. Чел, автобус это в 10ом сидеть в своей штрафной весь матч и отбиваться. То что твой гвардиола любит перепасовку ради перепасовки, то что у него футбол основан на пустом времени контроля мяча, это известная на весь мир картина. Он любит эксплуатировать эту статистику, но она не говорит о матче ничего. Более того, ты даже тут соврал: Они встречались в МЮ 5 раз, в двух матчах у него было 31 и 35%(где 20%?), в трех остальных почти одинаковое. Но еще раз говорю, при чем здесь владение. Ты походу в футболе вообще ничего не понимаешь. Можно отдать мяч и вообще сделать так чтобы соперник ничего не создал в твоей штрафной. Ты вообще знал что твой гвардиола перестраивается в 6 защитников, когда его атакуют, в линию такую одну длинную? Ты знал что он садится всей командой в оборону- даже жозе так не делает, у него нап где-то там гуляет, а у твоего гвардиолы даже он делает линию защиты вторую. Посмотри матч с реалом последний с ним, много нового для себя узнаешь. Вот там реально был автобус. Вот смотри, подсказка: ibb.co/87nDrYG посчитай игроков
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treeeurotrophy
Ответ Universal1000
"Гвардиола играл автобусом против Баварии" Это когда закинул ей 4 при смазанном пенальти и еще куче нереализованных моментов в первой игре? Ну на этом можно заканчивать.) Анчелотти да, половину матчей прошлой плэй-офф провалил полностью. Но там больше на фарте ехал, чем прям автобус какой-то был. Ну какой автобус с таким решетом сзади.
Ну с такой логикой: "Это когда интер закинул 3 барсе?" Да, можно закончить... Найс логика у тебя, вообще ору. Просто как отрезал и сам себя закопал. Оказывается автобус это теперь не владение, это теперь количество голов в матче. Что еще придумаешь?

Пересмотри матч с Ман Сити у Баварии дома. Потом придешь расскажешь, какие голы там были и как они их давали...
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Universal1000
Ответ treeeurotrophy
Показывай статистику матча против Рубина 70/30 владения - подтверждай свои слова "Рубин возил". Офк ты не предоставишь поэтому зачем ты мне продолжаешь писать, если ты по определению врешь как я и говорю? Более того, я посмотрел и увидел там удаление у Интера. Опять удаление. Молодец, ты себя закапываешь дальше. Жозе оказывается выиграл еще против судей лч. Я тебе еще раз говорю, то что на групповом этапе какой-то аутсайдер выигрывает большой клуб - такая история есть всегда. Вспомнить тот же Шериф или ЦСКА, которые недавно выиграли Реал Мадрид. И что? В чем суть твоих претензий? Ты говоришь про то что у Интера был автобус против Рубина - показывай, а не говори. Ты же у нас тут сплошными аргументами пишешь... Опровергай мои слова по поводу мифа, "аргументный" ты наш. При чем здесь владение и автобус. Чел, автобус это в 10ом сидеть в своей штрафной весь матч и отбиваться. То что твой гвардиола любит перепасовку ради перепасовки, то что у него футбол основан на пустом времени контроля мяча, это известная на весь мир картина. Он любит эксплуатировать эту статистику, но она не говорит о матче ничего. Более того, ты даже тут соврал: Они встречались в МЮ 5 раз, в двух матчах у него было 31 и 35%(где 20%?), в трех остальных почти одинаковое. Но еще раз говорю, при чем здесь владение. Ты походу в футболе вообще ничего не понимаешь. Можно отдать мяч и вообще сделать так чтобы соперник ничего не создал в твоей штрафной. Ты вообще знал что твой гвардиола перестраивается в 6 защитников, когда его атакуют, в линию такую одну длинную? Ты знал что он садится всей командой в оборону- даже жозе так не делает, у него нап где-то там гуляет, а у твоего гвардиолы даже он делает линию защиты вторую. Посмотри матч с реалом последний с ним, много нового для себя узнаешь. Вот там реально был автобус. Вот смотри, подсказка: ibb.co/87nDrYG посчитай игроков
Каких еще судей? Или игроков команд аффтобусника-переводчика нельзя удалять?
Ты чего тут добиваешься? Спорить со мной здесь не нужно, я видел все матчи автобусников в том сезоне кроме домашки с ДК. Так что... Лучше тихо слейся.

Аутсайдеры часто выигрывают большой клуб. Но вот чтобы аутсайдер да еще выраженного сам по себе автобусного типа как Рубин Бердыева тупо возил фаворита, играя первым номером - эт нонсенс, но для Джозе и не такое в норме бгг.
Хотя если играл цпз Снейдер, то...то наверно я бы и против школоты краснодарской не побрезговал парконуться, а то мало ли в открытом футболе порвут еще.

Гвардиола не мой, а просто лучший тренер мира. И его перепасовка ради перепасовки за последние 15 лет с гигантским отрывом забила больше всех голов в мировом клубном футболе. Понял меня? И это с перерывом на год отпуска в 2012-2013. Так что рот прикрой свой.
Что до владения, то оно само по себе не определяет всё, но когда оно около 20% в домашнем матче, а клуб называется МЮ, то это....*****. Особенно когда всё зря, слив и по игре и по всему. Ибо автобус реально уже больше 10 лет как дырявый гы.
31-35? в двух матчах было? Ухахаха. Далеко уехал ага. Хотя в 2017-ом сто проц дай бог 25 пробил, но всё равно слил.
Про скрин поржал. Ты ещё с углового скинь мне тут. Типа 9 человек в штрафной, значит автобус ухаха.

Короче, не пиши мне. Я ведь могу просто размазать по фактам. Пожалей себя.
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treeeurotrophy
Ответ M_Dave
Пассаж про 13 лет шикарен
Жду от тебя обзор матча с ютуба.
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M_Dave
Ответ treeeurotrophy
Жду от тебя обзор матча с ютуба.
Чего?) Какого матча, какого ютуба?
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treeeurotrophy
Ответ Universal1000
Каких еще судей? Или игроков команд аффтобусника-переводчика нельзя удалять? Ты чего тут добиваешься? Спорить со мной здесь не нужно, я видел все матчи автобусников в том сезоне кроме домашки с ДК. Так что... Лучше тихо слейся. Аутсайдеры часто выигрывают большой клуб. Но вот чтобы аутсайдер да еще выраженного сам по себе автобусного типа как Рубин Бердыева тупо возил фаворита, играя первым номером - эт нонсенс, но для Джозе и не такое в норме бгг. Хотя если играл цпз Снейдер, то...то наверно я бы и против школоты краснодарской не побрезговал парконуться, а то мало ли в открытом футболе порвут еще. Гвардиола не мой, а просто лучший тренер мира. И его перепасовка ради перепасовки за последние 15 лет с гигантским отрывом забила больше всех голов в мировом клубном футболе. Понял меня? И это с перерывом на год отпуска в 2012-2013. Так что рот прикрой свой. Что до владения, то оно само по себе не определяет всё, но когда оно около 20% в домашнем матче, а клуб называется МЮ, то это....*****. Особенно когда всё зря, слив и по игре и по всему. Ибо автобус реально уже больше 10 лет как дырявый гы. 31-35? в двух матчах было? Ухахаха. Далеко уехал ага. Хотя в 2017-ом сто проц дай бог 25 пробил, но всё равно слил. Про скрин поржал. Ты ещё с углового скинь мне тут. Типа 9 человек в штрафной, значит автобус ухаха. Короче, не пиши мне. Я ведь могу просто размазать по фактам. Пожалей себя.
"Понял меня?" Ути какой злой) Задел за живое. Ясно. Как можно общаться и спорить о чем-то с адептом пепки, который начал карьеру тренера с блата и кумовства и уже 10+ лет не может выиграть ЛЧ с триллиоными бюджетами?

Смотри архивы матчей, автобусов нигде не было. Жозе побеждал твоего пепку тоттенхемом 2-1 по победам.

Ты так и не предоставил никаких пруфов. Все осталось на уровне громких высказываний. Слито.
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Universal1000
Ответ treeeurotrophy
А Шериф выигрывал у Анчеллоти. И что? Анчеллоти автобусом сыграл в прошлом сезоне в финале против Ливера - никто не говорит про это. Твой Гвардиола играл автобусом против Баварии недавно
"Гвардиола играл автобусом против Баварии"

Это когда закинул ей 4 при смазанном пенальти и еще куче нереализованных моментов в первой игре?
Ну на этом можно заканчивать.)
Анчелотти да, половину матчей прошлой плэй-офф провалил полностью. Но там больше на фарте ехал, чем прям автобус какой-то был. Ну какой автобус с таким решетом сзади.
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treeeurotrophy
Ответ Universal1000
Какие ты мне вопросы задал и что всё? Да, автобусом. Да, против всех. И с Челси дома в т.ч. И даже с ЦСКА и Рубином на выездах. Но это предъява. Отнюдь. С таким тренером и таким бедзадрем на позиции апз - по другому было и никак. Это было абсолютно естественно. По факту.
А Шериф выигрывал у Анчеллоти. И что? Анчеллоти автобусом сыграл в прошлом сезоне в финале против Ливера - никто не говорит про это. Твой Гвардиола играл автобусом против Баварии недавно
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Universal1000
Ответ treeeurotrophy
Что на этом все? Я тебе вопросы по факту задал. Ты мне зачем-то про Рубин рассказываешь.
Какие ты мне вопросы задал и что всё?
Да, автобусом. Да, против всех.
И с Челси дома в т.ч. И даже с ЦСКА и Рубином на выездах.
Но это предъява. Отнюдь. С таким тренером и таким бедзадрем на позиции апз - по другому было и никак. Это было абсолютно естественно. По факту.
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treeeurotrophy
Ответ Universal1000
Этого Жозе возил даже Рубин в Казани. Вот именно что возил. Первым номером. Бердыев прикинь. На этом как бы всё. С Баварией они играли именно что сидя всей командой за линией мяча. Просто та Бавария Ван Гаала была довольно слаба, особенно без дисквала Рибери. Вышло поэтому убедительно и свиду легко. То что Милан Пиоли - пассажир и худший на ряду с Челси 2012 полуфиналист ЛЧ за 25-30 лет я не отрицаю.
Что на этом все? Я тебе вопросы по факту задал. Ты мне зачем-то про Рубин рассказываешь.
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Пользователь заблокирован
Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «БРОНЗОВЫЙ ПРОГНОЗ». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.
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stomatologbeatles
Очень хорошо помню!!!!!!!!
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