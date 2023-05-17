32 комментария

«Интер» – в финале Лиги чемпионов, впервые с победного сезона-2009/10.

Тогда команда Жозе Моуринью выиграла решающий матч у «Баварии».

Дубль в финале сделал Диего Милито.

А «Интер» запомнился тем, как искусно можно ставить автобус – и проезжать на нем до титула.

К финалу шли через «Рубин», ЦСКА и дважды «Барсу». Милито забивал каждому сопернику в плей-офф

Решающие голы Диего Милито не были вспышкой, он в том розыгрыше по-настоящему блистал весной.

Осенью «Интер» попал в группу, которую очень запутал казанский «Рубин»: казалось, что миланцы с «Барселоной» должны спокойно проходить в плей-офф и оставлять Курбану Бердыеву только борьбу с киевским «Динамо» за Лигу Европы, но в итоге российская команда набрала четыре очка против «Барсы» с победой на «Камп Ноу» и зацепила ничью против «Интера» дома.

Только в последнем туре на «Сан-Сиро» итальянцы обыграли «Рубин» – по сути, это была игра 1/16 финала, потому что к ней подходили с шестью очками оба.

Милито в группе забил только однажды (хоть и важный гол в концовке в Киеве, ответил Андрею Шевченко и запустил камбэк), а вот в плей-офф разогнался сразу же: положил «Челси» на третьей минуте первого матча 1/8 финала.

«Интер» выиграл оба раза, прошел с уверенными 3:1 по сумме.

Дальше – ЦСКА и дважды по 1:0, фирменный стиль той команды Жозе Моуринью. Милито забил на «Сан-Сиро».

А совсем еще не широкий Уэсли Снейдер – на шестой минуте в «Лужниках».

Диего в полуфинале добивал «Барселону» дома – третьим голом после Снейдера и Майкона, чтобы сделать 3:1.

Как же это было важно!

Потому что на «Камп Ноу» миланце уже в середине первого тайма остались в меньшинстве (удалили Тьяго Мотту), а концовку голом на 84-й разжег Жерар Пике, а тот лишний гол, по сути, и провел «Интер» в финал.

А там, на «Бернабеу», звездный час: гол в конце первого тайма, добавка в середине второго – блеск.

И «Интер» вернул себе главный еврокубок после паузы в 45 лет!

Жозе Моуринью утвердил себя в истории второй ЛЧ с двумя разными клубами.

Сможет ли «Интер» победить снова?

Фото: eastnews.ru/Wu Wei, imago sportfotodienst, AFP PHOTO/ ALBERTO PIZZOLI; AP Photo/Luca Bruno; AFP/NATALIA KOLESNIKOVA, JOSEP LAGO; РИА Новости/Максим Богодвид; Gettyimages.ru/Alex Livesey, Shaun Botterill, Claudio Villa, Claudio Villa, Jasper Juinen