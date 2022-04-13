Счастье «Вильярреала»: катаются на спинах, прыгают и падают на колени 😍

А мы радуемся за этих героев.

«Вильярреал» переписывает историю. 1:1 на «Альянц Арене» вывел скромный клуб (а он и правда скромный?) в полуфинал ЛЧ впервые за 16 лет.

Герой – Самуэль Чуквуэзе, который в одной из редких контратак открылся справа, получил прострел от Жерара Морено и пробил прямо над Нойером.

1:1 – единственный удар «Вильярреала» в створ привел к голу. Да и какая вообще разница, сколько их было?

Пока игроки «Баварии» бежали к центру, «Вильярреал» праздновал.

С финальным свистком эмоции (и их контраст) были еще ярче.

«Мы очень счастливы, – светился после матча главная звезда «Вильярреала» Жерар Морено. – Даже после того, как жеребьевка свела нас с «Баварией», мы говорили себе, что можем это сделать».

Бесконечные объятия – кажется, что «Вильярреала» до сих пор не поверили, что они в полуфинале.

Ло Чельсо, арендованный у «Тоттенхэма», катается на спине у сотрудника штаба. Заслужил – именно он протащил мяч на чужую половину поля перед голом и покатил его на Морено. А тот уже нашел в штрафной Чуквуэзе.

Дани Парехо наверняка мечтал бы праздновать такой успех с «Валенсией» – но там он не пригодился. Зато теперь помогает соседям повторить историю.

На спинах катались много. Хуан Фойт в этой игре противостоял Кингсли Коману – и француз, хоть пару раз и накрутил оппонента, так и не смог придумать ничего опасного.

Пау Торрес летом будет нарасхват – а сейчас он помогает «Вильярреалу» выйти в полуфинал. Капу признавался перед матчем, что вообще не смотрит футбол, но эти эмоции француз, который полтора года назад вылетел с «Уотфордом» в Чемпионшип и отыграл там половину сезона, точно запомнит.

Альбиоль все еще в порядке. 36-летний ветеран отбегал оба матча и лишь один раз упустил Левандовского за 180 минут – простительно.

Как же без командных танцев? Ведь победа – абсолютно командная.

И выход к болельщикам – идеальное окончание дня для парней Эмери. Команда из 50-тысячного Вильярреаля – в полуфинале.

Аплодируем и обнимаемся вместе с ними.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke, Alexander Hassenstein; REUTERS/Kai Pfaffenbach, Lukas Barth