Максимум фото
Блог

Счастье «Вильярреала»: катаются на спинах, прыгают и падают на колени 😍

Вильярреал Вильярреал
Джовани Ло Чельсо Джовани Ло Чельсо
Этьен Капу Этьен Капу
Пау Торрес Пау Торрес
Сэмюэл Чуквуэзе Сэмюэл Чуквуэзе
Жерар Морено Жерар Морено
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Ла Лига Ла Лига
Рауль Альбиоль Рауль Альбиоль
Футбол Футбол

А мы радуемся за этих героев.

«Вильярреал» переписывает историю. 1:1 на «Альянц Арене» вывел скромный клуб (а он и правда скромный?) в полуфинал ЛЧ впервые за 16 лет. 

Герой – Самуэль Чуквуэзе, который в одной из редких контратак открылся справа, получил прострел от Жерара Морено и пробил прямо над Нойером.

 

1:1 – единственный удар «Вильярреала» в створ привел к голу. Да и какая вообще разница, сколько их было? 

Пока игроки «Баварии» бежали к центру, «Вильярреал» праздновал.

С финальным свистком эмоции (и их контраст) были еще ярче.

«Мы очень счастливы, – светился после матча главная звезда «Вильярреала» Жерар Морено. – Даже после того, как жеребьевка свела нас с «Баварией», мы говорили себе, что можем это сделать».

Бесконечные объятия – кажется, что «Вильярреала» до сих пор не поверили, что они в полуфинале.

Ло Чельсо, арендованный у «Тоттенхэма», катается на спине у сотрудника штаба. Заслужил – именно он протащил мяч на чужую половину поля перед голом и покатил его на Морено. А тот уже нашел в штрафной Чуквуэзе.

Дани Парехо наверняка мечтал бы праздновать такой успех с «Валенсией» – но там он не пригодился. Зато теперь помогает соседям повторить историю.

На спинах катались много. Хуан Фойт в этой игре противостоял Кингсли Коману – и француз, хоть пару раз и накрутил оппонента, так и не смог придумать ничего опасного.

Пау Торрес летом будет нарасхват – а сейчас он помогает «Вильярреалу» выйти в полуфинал. Капу признавался перед матчем, что вообще не смотрит футбол, но эти эмоции француз, который полтора года назад вылетел с «Уотфордом» в Чемпионшип и отыграл там половину сезона, точно запомнит.

Альбиоль все еще в порядке. 36-летний ветеран отбегал оба матча и лишь один раз упустил Левандовского за 180 минут – простительно.

Как же без командных танцев? Ведь победа – абсолютно командная.

И выход к болельщикам – идеальное окончание дня для парней Эмери. Команда из 50-тысячного Вильярреаля – в полуфинале.

Аплодируем и обнимаемся вместе с ними. 

Это не сказка, это полуфинал! «Вильярреал» забил «Баварии» на 88-й и снова нас покорил

«Вильярреал» спрятал Левандовского: он редко касался мяча, провалил первый матч и чуть не удалился во втором

Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke, Alexander Hassenstein; REUTERS/Kai Pfaffenbach, Lukas Barth

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные