Эриксен снова забил! На том самом стадионе – через 290 дней после остановки сердца

Фантастика.

Возвращение Кристиана Эриксена в сборную Дании становится все сказочнее: в субботу он забил Нидерландам первым касанием, а сегодня настала очередь Сербии.

Что действительно символично: сербам Кристиан забил на «Паркене» в Копенгагене – это тот самый стадион, который прошлым летом увидел страшную сцену.

12 июня 2021: матч Дания – Финляндия на Евро-2020 прерван. Главная звезда датчан Эриксен прямо на поле пережил сердечный приступ. Кристиана обступили шокированные партнеры.

29 марта 2022-го: товарищеская игра Дания – Сербия. Для Эриксена это первый домашний матч после возвращения. Болельщики рады снова видеть его в красно-белом.

Кристиана поздравил Оге Харейде – бывший тренер Дании, работавший со сборной с 2015-го по 2020-й.

Разумеется, Эриксен вышел в старте и был капитаном. А как иначе в такой день?

На 57-й минуте Эриксен сделал праздник еще ярче. Он принял мяч около штрафной, сместился в центр – и пробил в левый нижний угол. И попал!

Тренер Дании Каспер Юлманд хвалил Эриксена за хорошую игру в «Брентфорде» накануне возвращения в сборную:

«Он в отличной форме, физически – в очень хорошей форме. Он продемонстрировал впечатляющий, высокий уровень. Я смотрел игру против «Бернли» в прошлом туре, и там он был, на мой взгляд, лучшим игроком на поле.

В течение долгого времени, после того, что случилось, я не думал о том, сможет ли он сыграть в футбол или нет. Мне не хотелось спешить или на что-то надеяться. Мой подход заключался в том, чтобы поддержать Кристиана и его семью с любым решением, которое они бы приняли».

А сам Кристиан говорил так: «Я хотел пройти все тесты и поговорить со всеми врачами о рисках и границах допустимого. Они сами сказали: «Да, у тебя кардиовертер-дефибриллятор, но в остальном ничего не изменилось, ты можешь продолжать нормальную жизнь. Предела нет». Это было облегчением, потому что я не хотел бы сильно рисковать.

Моя главная цель – чтобы через 30 лет происходящее со мной не повлияло на мое здоровье. Я бы уже перевернул страницу, если бы оставался серьезный риск. Чувствую себя в безопасности. Врачи разрешили мне играть – другие причины не имеют для меня значения».

Как же радостно.

Фото: REUTERS/RITZAU SCANPIX; globallookpress.com/Tomi Hänninen; Gettyimages.ru/Martin Rose