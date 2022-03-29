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Эриксен снова забил! На том самом стадионе – через 290 дней после остановки сердца

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Фантастика.

Возвращение Кристиана Эриксена в сборную Дании становится все сказочнее: в субботу он забил Нидерландам первым касанием, а сегодня настала очередь Сербии. 

Что действительно символично: сербам Кристиан забил на «Паркене» в Копенгагене – это тот самый стадион, который прошлым летом увидел страшную сцену.

12 июня 2021: матч Дания – Финляндия на Евро-2020 прерван. Главная звезда датчан Эриксен прямо на поле пережил сердечный приступ. Кристиана обступили шокированные партнеры.

29 марта 2022-го: товарищеская игра Дания – Сербия. Для Эриксена это первый домашний матч после возвращения. Болельщики рады снова видеть его в красно-белом.

Кристиана поздравил Оге Харейде – бывший тренер Дании, работавший со сборной с 2015-го по 2020-й. 

Разумеется, Эриксен вышел в старте и был капитаном. А как иначе в такой день?

На 57-й минуте Эриксен сделал праздник еще ярче. Он принял мяч около штрафной, сместился в центр – и пробил в левый нижний угол. И попал!

Тренер Дании Каспер Юлманд хвалил Эриксена за хорошую игру в «Брентфорде» накануне возвращения в сборную:

«Он в отличной форме, физически – в очень хорошей форме. Он продемонстрировал впечатляющий, высокий уровень. Я смотрел игру против «Бернли» в прошлом туре, и там он был, на мой взгляд, лучшим игроком на поле.

В течение долгого времени, после того, что случилось, я не думал о том, сможет ли он сыграть в футбол или нет. Мне не хотелось спешить или на что-то надеяться. Мой подход заключался в том, чтобы поддержать Кристиана и его семью с любым решением, которое они бы приняли».

А сам Кристиан говорил так: «Я хотел пройти все тесты и поговорить со всеми врачами о рисках и границах допустимого. Они сами сказали: «Да, у тебя кардиовертер-дефибриллятор, но в остальном ничего не изменилось, ты можешь продолжать нормальную жизнь. Предела нет». Это было облегчением, потому что я не хотел бы сильно рисковать.

Моя главная цель – чтобы через 30 лет происходящее со мной не повлияло на мое здоровье. Я бы уже перевернул страницу, если бы оставался серьезный риск. Чувствую себя в безопасности. Врачи разрешили мне играть – другие причины не имеют для меня значения».

Как же радостно.

Дания – Сербия 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
29 марта, 19.00, «Паркен»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 15 Мэле, 2:0 – 53 Линдстрем, 3:0 – 57 Эриксен.
ДанияШмейхель, Кристенсен, Вестергор, Андерсен (Нельссон, 67), Мэле, Эриксен (Биллинг, 80), Нергор, Хейбьерг (Йенсен, 67), Линдстрем (Бруун Ларсен, 57), Дольберг (Корнелиус, 56), Ольсен (Макше, 80).
СербияРайкович, Велькович (Настасич, 46), Миленкович, Павлович (Митрович, 73), Костич, Гудель, Милинкович-Савич, Лукич (Йович, 46; Рачич, 79), Живкович (Радонич, 46), Тадич, Митрович (Груйич, 62).

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Фото: REUTERS/RITZAU SCANPIX; globallookpress.com/Tomi Hänninen; Gettyimages.ru/Martin Rose

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