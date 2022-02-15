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💌 Поцелуй для Джорджины, нелепое фото Руни и тренировка Златана: футбол отметил День всех влюбленных

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Пройдемся по инстаграму.

14 февраля, День всех влюбленных, выпал на понедельник – у футболистов была возможность отметить праздник вместе с близкими. 

Эта пара не нуждается в представлении.

 
 
 
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Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

Уэйн и Колин Руни. Любовь, которая прошла годы.

Роберт Левандовски подарил своей жене Ане букет и поцелуй. 

 
 
 
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Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9)

Дани Алвес на чиле с дамой сердца.

 
 
 
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Публикация от Dani Alves (@danialves)

Луис Суарес поздравил жену Софью в сторис:

У Криштиану Роналду все просто – поцелуй для Джорджины и поздравление:

 
 
 
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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

«С Днем Святого Валентина мою любимую жену и лучшую маму наших трех детей», – теплота от Кевина Де Брюйне.

 
 
 
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Публикация от Kevin De Bruyne (@kevindebruyne)

Бруну Фернандеш похвастался в сторис, что его дочь уже получает валентинки.

Возлюбленная Харри Магуайра выложила фото с подписью «Навсегда». А он запостил себе в сторис.

 
 
 
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Публикация от Fern Hawkins (@_fernhawkins)

У Давида Де Хеа любовь в стиле аниме.

День святого Валентина для Златана – это тренировка.

 
 
 
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Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Папу Гомес с женой поздравляют всех. Оцените стильные очки.

 
 
 
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Публикация от ıllıllı Papu Gomez ıllıllı (@papugomez_official)

Пауло Дибала – Мистер Нежность.

 
 
 
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Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala)

«Я замужем за Дэвидом Бекхэмом – мне не нужны вибраторы». 20 лет Дэвида и Виктории

У Левандовского фантастические ручищи. За его тренировками, питанием и сном следит жена

Фото: instagram.com/; twitter.com/WayneRooney

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