💌 Поцелуй для Джорджины, нелепое фото Руни и тренировка Златана: футбол отметил День всех влюбленных

Пройдемся по инстаграму.

14 февраля, День всех влюбленных, выпал на понедельник – у футболистов была возможность отметить праздник вместе с близкими.

Эта пара не нуждается в представлении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

Уэйн и Колин Руни. Любовь, которая прошла годы.

Роберт Левандовски подарил своей жене Ане букет и поцелуй.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9)

Дани Алвес на чиле с дамой сердца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dani Alves (@danialves)

Луис Суарес поздравил жену Софью в сторис:

У Криштиану Роналду все просто – поцелуй для Джорджины и поздравление:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

«С Днем Святого Валентина мою любимую жену и лучшую маму наших трех детей», – теплота от Кевина Де Брюйне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kevin De Bruyne (@kevindebruyne)

Бруну Фернандеш похвастался в сторис, что его дочь уже получает валентинки.

Возлюбленная Харри Магуайра выложила фото с подписью «Навсегда». А он запостил себе в сторис.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fern Hawkins (@_fernhawkins)

У Давида Де Хеа любовь в стиле аниме.

День святого Валентина для Златана – это тренировка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Папу Гомес с женой поздравляют всех. Оцените стильные очки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ıllıllı Papu Gomez ıllıllı (@papugomez_official)

Пауло Дибала – Мистер Нежность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala)

Фото: instagram.com/; twitter.com/WayneRooney