💌 Поцелуй для Джорджины, нелепое фото Руни и тренировка Златана: футбол отметил День всех влюбленных

Пройдемся по инстаграму.
14 февраля, День всех влюбленных, выпал на понедельник – у футболистов была возможность отметить праздник вместе с близкими.
Эта пара не нуждается в представлении.
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Уэйн и Колин Руни. Любовь, которая прошла годы.
Happy Valentines Day @ColeenRoo ❤️🍭 pic.twitter.com/e2k7jDIPEH— Wayne Rooney (@WayneRooney) February 14, 2022
Роберт Левандовски подарил своей жене Ане букет и поцелуй.
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Дани Алвес на чиле с дамой сердца.
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Луис Суарес поздравил жену Софью в сторис:
У Криштиану Роналду все просто – поцелуй для Джорджины и поздравление:
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«С Днем Святого Валентина мою любимую жену и лучшую маму наших трех детей», – теплота от Кевина Де Брюйне.
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Бруну Фернандеш похвастался в сторис, что его дочь уже получает валентинки.
Возлюбленная Харри Магуайра выложила фото с подписью «Навсегда». А он запостил себе в сторис.
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У Давида Де Хеа любовь в стиле аниме.
День святого Валентина для Златана – это тренировка.
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Папу Гомес с женой поздравляют всех. Оцените стильные очки.
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Пауло Дибала – Мистер Нежность.
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