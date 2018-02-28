в России биатлон - танковый, а в Белоруссии биатлон - тракторный

В Беларуси придумали биатлон на тракторах

Трактор и биатлон. Казалось бы, как между собой могут быть связаны эти два слова из абсолютно разных сфер? Ответ на этот вопрос сегодня дали организаторы необычного мероприятия, которое состоялось в Сморгонском районе. В небольшой деревне Сутьково прошли первые в мире соревнования по тракторному биатлону. В роли промоутера выступил Минский тракторный завод, который таким нетривиальным образом решил не только презентовать свою новую модель трактора Belarus-152, но и показать на что способна эта спецтехника. Для этого провести эстафетную гонку решили в сложно проходимом карьере.

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и вот еще

довольно интересно .... приятного просмотра