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    Блог MOLTE

    в России биатлон - танковый, а в Белоруссии биатлон - тракторный

    Теги марафон лыжные гонки гонка преследования эстафета спринт

    В Беларуси придумали биатлон на тракторах

    Трактор и биатлон. Казалось бы, как между собой могут быть связаны эти два слова из абсолютно разных сфер? Ответ на этот вопрос сегодня дали организаторы необычного мероприятия, которое состоялось в Сморгонском районе. В небольшой деревне Сутьково прошли первые в мире соревнования по тракторному биатлону. В роли промоутера выступил Минский тракторный завод, который таким нетривиальным образом решил не только презентовать свою новую модель трактора Belarus-152, но и показать на что способна эта спецтехника. Для этого провести эстафетную гонку решили в сложно проходимом карьере. 

    ВИДЕО СЮЖЕТ

    первоисточник

    и вот еще

    довольно интересно .... приятного просмотра

    Автор
    • ГУГА

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