Роналдиньо на лимузине, незабитый пенальти Шевченко и празднование с голой задницей. Главные моменты Кингс Лиги в 2023-м

В Испании тоже есть медиафутбол.

В 2023-м гремела не только Winline Медиалига, но и испанская Кингс Лига. За год проект Жерара Пике превратился из любопытной авантюры в масштабное шоу. Ниже – главные моменты Кингс Лиги в 2023-м.

Роналдиньо дебютировал в Кингс Лиге: приехал на лимузине, пробил штрафной и потроллил рефа

Первый сезон стартовал 1 января 2023-го. Кратко напомним формат: 12 команд, играют 7 на 7, матчи длятся по 40 минут. Рубились на «Купра-Арене» – крытом манеже-павильоне на окраине Барселоны.

В каждой команде по 12 футболистов: 10 выбраны на драфте, 11-й приглашается президентами клубов на весь сезон, а 12-й регулярно меняется. Именно на позицию 12-го игрока клубы звали суперзвезд.

Сильнее остальных в этом преуспел «Порсиньос». В кислотно-розовых футболках появлялись Чичарито, легенда «Эспаньола» Рауль Тамудо и даже Роналдиньо. Для дебюта Ронни в Кингс Лиге устроили спектакль.

На мартовскую игру против «Пио» клуб прибыл в огромном розовом лимузине. Тачку встретили овациями и танцами под латинскую музыку. Все это на дождливой каталонской улице – какой контраст!

Бразилец выскочил на 5-й минуте и почему-то отказался принимать капитанскую повязку. Партнеры уговорили Ронни, и он погнал бить штрафной. Угодил в стенку.

Экс-десятка «Барсы» играл блекло: выглядел грустно, не стремился к мячу и ходил пешком. Лишние кило сказывались. Любой рывок был испытанием для Ронни. Основное время завершилось нулевой ничьей, команды готовились к буллитам. Рефери начал объяснять бразильцу правила, но столкнулся с неожиданной реакцией.

Судья: Вот как мы исполняем буллиты: начинаем разбег с центра поля и пытаемся переиграть вратаря.

Роналдиньо: Ты сошел с ума? Пусть это делает кто-нибудь другой, я тут не для того, чтобы бегать.

Реф посмеялся.

Играла собрала рекордные на тот момент 780 тысяч зрителей на Twitch.

Агуэро пробил буллит Касильясу

По концепции Кингс Лиги звезды не просто выходили на поле, но и становились президентами команд. Самые звездные боссы первого сезона – Серхио Агуэро («Куниспорт») и Икер Касильяс (1K).

« Это развлечение , – рассказывал Агуэро ESPN. – Здесь немного другие правила, более развлекательные. Сильно отличается от профессионального футбола».

В шестом туре первого сезона Касильяс и Агуэро даже сыграли против друг друга. Основное время завершилось счетом 4:4: Агуэро вмазал хет-трик легенде «Реала». Все решила серия буллитов, и здесь Икер победил. Буллит Агуэро Касильясу засел в памяти зрителей. Серхио семенил перед ударом, пытался раскачать Икера, но испанец спокойно сложился и отбил.

Этот матч собрал на Twitch безумные 3 миллиона просмотров . Символично, что один из моментов года сотворили люди, которые первыми поверили в амбиции Пике и его проект.

Финал первого сезона на «Камп Ноу»

Первый сезон завершился роскошным финалом – на «Камп Ноу», при 92,5 тысячах фанатов. До полного стадиона (99 354) не хватило совсем чуть-чуть. Конечно, поляну адаптировали: играли 7х7 на участке 50 на 30 метров.

Матч запомнился забавными околофутбольными моментами.

• Перед стартом стадион скандировал фамилию Месси. Блогер xBuyer спросил у зрителей, хотят ли они возвращения Лео. Болельщики одобрительно загудели, а затем затянули: «Месси, Месси».

• В какой-то момент трибуны начали скандировать: «Кто не скачет, тот болеет за Мадрид». Президент «Барсы» Жоан Лапорта (находился в вип-ложе) услышал и начал прыгать вместе с болельщиками.

• Агуэро на правах президента пробивал пенальти за «Куниспорт». Гол отпраздновал в стиле Месси.

Кингс Лига объявила об экспансии в Бразилию стильным видео с Неймаром. Но первый филиал будет в Мехико

И снова к финалу. Перед стартом матча Пике анонсировал открытие филиала Кингс Лиги в Бразилии и Италии. И сразу добавил жара – медиаклуб в Бразилии открыл Неймар. Об этом рассказали с помощью видео. По сюжету Пике похищают люди в масках. Он оказывается в контейнере, к нему обращается Неймар, рассказывает о расширении лиги и о своей команде. Далее Пике сбегает на вертолете на финал четырех. Кстати, Жерар действительно прилетел на «Камп Ноу» на вертолете сразу после завершения ролика.

В итоге филиал открылся не в Бразилии, а в Мехико – столице Мексики. В феврале 2024-го там стартует первый сезон Латиноамериканской Кингс Лиги. По клубу Неймара деталей по-прежнему нет, но свои команды точно появятся у Хамеса Родригеса и Чичарито – они станут президентами.

Все надеялись на участие Месси

Лео – главный неслучившийся трансфер Кингс Лиги в 2023-м. О потенциальном участии аргентинца писали с начала года, когда стало известно, что Агуэро в деле. Вы же не забыли, что Серхио – близкий друг Месси?

«Мы еще не говорили об этом. Я думаю, что сейчас немного сложно с графиком, но я надеюсь, что однажды он сможет сыграть за нас », – объяснял Агуэро весной. Ближе к финалу на «Камп Ноу» к теме подключился топ-менеджмент «Барсы». «Месси согласился бы сыграть в Кингсе Лиге, я почти уверен в этом. Но он должен будет ехать в сборную [в следующее окно для матчей сборных]», – говорил Жоан Лапорт.

Увы, Месси так и не сыграл в Кингс Лиге. Может появление филиала в Латинской Америке соблазнит аргентинца?

Права на Кингс Лигу купило испанское ТВ. Это первая в истории сделка телевидения с медиафутболом

В начале января 2023-го издание Relevo писало, что в среднем игры Кингс Лиги онлайн смотрели 450 тысяч зрителей – это больше, чем многие матчи Ла Лиги. В январе лишь битвы «Барселона» – «Эспаньол» (610 тысяч зрителей онлайн на Movistar +) и «Вальядолид» – «Реал» (548 тысяч зрителей на DAZN) привлекли больше внимания, чем матчи Кингс Лиги.

Логично, что турниром заинтересовалось телевидение. 3 мая Пике анонсировал соглашение с частной телекомпанией Mediaset España, согласно которому Mediaset каждый тур будет показывать игры Кингс и Квинс Лиги (женская версия турнира) на телеканале Cuatro. Это первый случай в истории, когда телекомпания купила права на медийный турнир . «Матч ТВ» немногим позже приобрел права на показ Московского Кубка Селебрити-2023.

Во втором сезоне до Кингс Лиги доехали Сиссе, Пирло и Шевченко

Летом стартовал новый сезон Кингс Лиги – селебрити стало еще больше. В «Лос Тронкос» подписался легендарный Джибриль Сиссе. Экс-нападающий «Кубани» закончил карьеру два года назад, но вернулся – уже в медиафутбол. Дебют звездного нападающего не задался: из семи голов команды на его счету ноль.

«Это другой вид спорта, производный от футбола. Что-то вроде мини-футбола или пляжного. Здесь удобнее играть: поле очень маленькое, а я игрок, которому всегда нравилось иметь пространство», – кайфовал Сиссе.

Топ-дебютантами второго сезона стали Андреа Пирло и Андрей Шевченко. Пирло заглянул в Кингс Лигу в начале июня, после неудачной работы главным тренером в Турции. Виртуальный аукцион за Пирло выиграл куб «Хихантес», предложив за чемпиона мира 18 миллионов евро (конечно, виртуальных). Пирло отыграл в Кингс Лиге два матча. Особенно запомнился первый, против «Пио». Лига даже организовала комментаторов, говоривших на итальянском.

Андреа смотрелся достойно: вышел в старте, в меру опасно пробил со штрафного и попал в каркас ворот. Кингс Лига сняла небольшую документалку о приезде итальянца. В кадр попал забавный момент. Перед матчем Пике и Пирло осматривают поле. Пирло: Сколько, говоришь, пришло на финал? 80 тысяч? Пике: Вообще-то, 92. Почти полный «Камп Ноу».

В июне в Кингс Лиге дебютировал и Андрей Шевченко. Его купил клуб «Ультимейт Мостолес» за 10 миллионов виртуальных евро. Шевченко сыграл против «Райо де Барселона»: вышел на замену, пробил штрафной, но не реализовал важный пенальти в послематчеой серии, когда соперник вел 2:1.

Неловкость года: Пике упал со сцены

Куда же в медийной лиге без неловких ситуаций?

Осенью в Мексике презентовали Латиноамериканскую Кингс Лигу. После мероприятия Пике отправился к болельщикам, но увлекся разговором по телефону, не заметил края сцены и неловко грохнулся.

Жерар избежал серьезных повреждений. Персонал помог подняться, после чего Пике все же раздал автографы.

Президент одного из клубов снял шорты, празднуя гол

В Кингс Лиге зажигают не только футболисты, но и блогеры. Один из самых заметных – президент «Ультимейт Мостолес» DjMariiO. Он часто шокирует фанатов.

В финале на «Камп Ноу» в товарищеской серии пенальти президентов он покатил мяч в угол и исполнил знаменитое празднование Криштиану Роналду. Дело в том, что блогер фанатеет от «Реала». Трибуны поддержали его, синхронно протянув SIIIUUU.

Зимой DjMariiO на стриме смотрел результаты голосования за ЗМ-2023. Стример буйно размахивал руками и случайно задел чемпионский кубок Кингс Лиги (кстати, похожий на «салатницу» Бундеслиги). Золотая чашка грохнулась на пол, и у нее отвалился кусок. DjMariiO повторил поступок своего кумира Серхио Рамоса (он ронял кубок Испании с автобуса»). Наверное, этим не стоит гордиться.

И самый яркий эпизод – на шоу звезд Кингс Лиги. В рамках аттракционов звезды лиги пробивали буллиты. DjMariiO так обрадовался своему голу, что снял шорты и продемонстрировал кохонес. Скрин пятой точки испанца разлетелся по интернету и стал мемом. Пожалуй, круче этого уже не будет.