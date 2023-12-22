Черданцев идет в Медиалигу: засветился в роликах клуба-претендента и пошутил, что видел голого Дзюбу

Раньше хейтил медиафутбол.

15 декабря в телеграм каналах медиафутболистов появилось загадочное сообщение: «В 19:00 будет мегановость для мира медиафутбола!…ждем». В указанное время клуб «Тандем» дропнул видео.

Внутри – анонс команды в стиле популярного сериала «Бумажный дом». Нам постепенно представляют персонажей – Олю Тигину (олд медиафутбола), Ивана Зирикова (голкипер «БроукБойз» и создатель «Тандема»), Кирилла и Сашу (владельцы «Тандема»). Голос за кадром сразу узнается – это Георгий Черданцев. Комментатор и сам появляется в кадре.

Ведущий: Стадион у нас есть. Нужно еще одно медийное лицо в команду.

Черданцев: А если медийное не только лицо, но и голос?

«Георгий – пушка страшная, – представляется комментатор. – Видел в футболе все: от гола Марадоны до голого Дзюбы ».

Ближе к концу ролика Георгий появился еще раз (все-таки медийное лицо!), уже с новой шуткой: «Домодедово – город, из которого лететь в Стамбул 4 часа, и в который ехать из дома 5 часов».

Да-да, вы все правильно поняли – Георгий Черданцев стал частью медиафутбольной команды.

Знакомимся с «Тандемом»: основатель – лучший голкипер медиафутбола, клуб претендует на пятый сезон Медиалиги

Создатель «Тандема» – один из лучших голкиперов медиафутбола Иван Зириков. Он играет за «БроукБойз» и стал лучшим голкипером 2023-го по версии премии Media Football Awards.

«Тандем» существует больше трех лет, но раньше играл исключительно в ЛФЛ. Кстати, в заявке на любительские турниры присутствуют звезды – Манна и Арчи из 2Drots, а также экс-партнеры Зирикова по «БроукБойз» Роман Верма и Александр Рощин.

Осенью 2023-го, после завершения МФЛ-4, появились слухи о том, что «Тандем» собирается в пятый сезон Медиалиги. Похоже, это не слухи. В финале видео от «Тандема» появляется босс МФЛ Николай Осипов.

Ольга Тигина: Это все понятно. Куда мы вообще идем?

Осипов: В медийную футбольную лигу. А вы куда собрались?

Егоров и Райзен (президенты «БроукБойз») после дропа видео обозначили: если «Тандем» возьмут в МФЛ-5, то Зириков может перейти в свой клуб. «У нас с Ваней давняя договоренность, что примерно до марта ситуация будет определяться. И с какой-то долей вероятности «Тандем» действительно зайдет », – уточнил Егоров в своем телеграм-канале.

Первые 30 минут Черданцева в медиафутболе: плохо владеет фактурой, не хочет комментировать матчи и неловко шутит

Пооже, Черданцев действительно стал частью «Тандема». Через несколько дней на канале клуба появилось еще одно видео – на этот раз полноценное шоу в студии. Черданцев был ведущим, а гостями пилотного выпуска «Шоу в тандеме» стали певец Анатолий Цой и защитник команды Владислав Чередниченко.

Итак, как прошли первые 30 минут Черданцева в медиафутболе?

Сначала Георгий признался, что не готов комментировать медиафутбол: «Боюсь, что у меня возникли бы проблемы, потому что я привык футболистов называть по фамилиям, а у них у всех погоняла».

Быстро оказалось, что Черданцев не очень в контексте медиафутбола. Прозвучала фамилии одной из главных звезд Медиалиги Володи XXL – Горяинов. Ведущий пошутил.

Дмитриев: Горя? Хотя, горе – это, наверное, Алишер в финале Медиалиги.

Черданцев: Хм, наверное! Я не знаю.

Черданцев не знает про главный момент этого года в медиафутболе – вау!

После перечисления фамилий хедлайнеров МФЛ Черданцев сменил вектор беседы. Дальше обсуждали биографию игрока «Тандема», тестировали его на разных аттракционах – например, требовали угадать фамилии игроков. Следующий хайлайт с Жорой случился когда к ведущим вышел Анатолий Цой. Он сделал вид, что не узнал звезду.

Цой: А ты связан с футболом?

Черданцев: Ну да, я его лет 30 комментирую в России.

Цой: А, нифига себе, Георгий Черданцев? Да ладно! Я играю в «плойку», постоянно слышу твой голос! Клянусь, не знаю ни одного комментатора, кроме тебя.

«Я не могу принять постоянные скандалы, мат-перемат». Раньше Черданцев хейтил медиафутбол

Появление Черданцева в медиафутболе – шок. И не только потому что комментатор топ-уровня вошел в команду, которой еще даже нет в Медиалиге. Просто раньше Жора критиковал медиафутбол. Вот его реплика из сентября 2022-го:

«С точки зрения популяризации футбола медийный футбол – это хорошо. Но вот в плане воспитания происходящее в этой лиге вызывает вопросы.

Я не ханжа, но как родитель подростка, который тоже все это смотрит, не могу принять все эти постоянные скандалы, мат-перемат и тому подобные вещи. Неправильно, что все это происходит на глазах детей, а они ведь целевая аудитория медийного футбола. Все-таки надо соблюдать этические границы».

Конечно, в медиафутболе все помнят. После презентации «Тандема» главный палач медиафутбола (и капитан «Амкала») Сибскана потроллил комментатора: «Ну, привет, заходи, переобувайся! Че кстати с лицом?»

А вот комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель радуется: «Пал последний рубеж – Черданцев объявился в медиафутболе. Потому что это действительно заразительная штука».

Станет ли Черданцев полноценным участником комьюнити – узнаем совсем скоро.