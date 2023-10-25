Александр Медведев сыграл на «Газпром Арене»: угрожал воротам (но только внешне), был точен в пасе (в одном)

Когда казалось, что медиафутбол ушел в зимнюю спячку, в Санкт-Петербурге собрали BetBoom Чисто Кубок: однодневный турнир на «Газпром Арене» с участием «Амкала», «Броуков» и ФК «10». Принимающей стороной выступил «Чисто Питер».

Конечно, «ЧП» обязан был выставить сильнейший состав, поэтому с первых минут на поле и в полуфинале, и в матче за 3-е место выходил капитан команды, 68-летний босс «Зенита» Александр Медведев.

Вот его хайлайты с полуфинала против ФК «10». Точнее хайлайт. Всего одна передача, зато точная.

А в малом финале он едва не продавил Дуба при стандартном положении. Комментатор матча Сергей Дурасов был в восторге.

«Александр Иванович Медведев почти как комета Галлея, – прокомментировал увиденное Василий Уткин в своем телеграм-канале. – Комету надо ждать 75 лет, а Александра Иваныча дождались к 69. Куда комете за ним угнаться».

Медведев уже играл в медиафутбол. Выходил в Медиалиге на «Петровском» и в стыках за плей-офф

Александр Медведев провел два матча в составе «Чисто Питер» в Winline Медиалиге. Дебютный пришелся на встречу с ФК «10», которая прошла на легендарном «Петровском».

Медведев лично настраивал команду, в которой вместе с ним играли Анатолий Тимощук, Александр Анюков и Антон Бандерас.

Уже одним только выходом на поле Медведев побил рекорд, который держался почти год: он стал самым возрастной игроком в истории турнира, выйдя на поле в 68 лет. Предыдущий рекорд принадлежал журналисту Сергею Микулику – он сыграл за «Эгриси» в 61.

В матче за Медведевым следила специальная камера.

На поле Медведев выглядел бодро. Несколько раз вступал в единоборства, отдал один пас, но через пару минут явно начал уставать. Медведев отыграл почти пять минут чистого игрового времени и ушел на замену.

А через несколько дней Медведев вышел в старте в матче против Fight Nights. Ради Александра Ивановича был отложен дебют в медиафутболе Павла Погребняка. Через 5 минут Погребняк вышел вместо Медведева и получил капитанскую повязку.

Всего Медведев провел за «Чисто Питер» 4 матча, но только первый из них команда выиграла. Форварду явно нужно добавлять, хотя сам Медведев рассказывал, что скинул ради «ЧП уже 6 кг.